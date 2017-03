Comodoro Rivadavia

Crecer sobre la incgnita de los pasivos ambientales

Opsur

En diciembre de 1907 se perfor el primer pozo del que surgi petrleo en Comodoro Rivadavia, desde entonces ese acto se repiti miles de veces y sobre esa misma tierra agujerada creci y se expandi la Capital Nacional del Petrleo. De tanto en tanto aquellos pozos pioneros, ocultos bajo la ciudad, buscan la superficie sin importarles las edificaciones sobre ellos levantadas, o aparecen como tesoros no deseados en nuevos loteos y planes de vivienda. Esos pasivos ambientales tambin alimentan sospechas sobre otros posibles que no se manifiestan. Sin embargo el subsecretario de Medio Ambiente de la ciudad, Daniel Gonzlez, asegura que no han encontrado rastros de hidrocarburos en las captaciones de agua subterrnea de Manantiales Behr y destaca las inversiones del sector privado en controles y en remediacin.

Foto: Diario El Patagnico.

En los pozos de agua de Manantiales Behr no tenemos ningn anlisis qumico que nos est indicando la presencia de hidrocarburos o algn elemento asociado a aguas de formacin, por inyeccin, subraya Daniel Gonzlez, subsecretario de Medio Ambiente de Comodoro Rivadavia. Anualmente le pedimos a la Cooperativa que nos presente el muestro de todo el espectro de metales pesados, hidrocarburos, un anlisis absolutamente completo. No son estudios baratos, estamos hablando de ms de 17 mil pesos por estudio, y son unos cincuenta puntos de toma. A lo largo de la entrevista el funcionario reitera el nfasis en las erogaciones que realiza el sector privado tanto en controles como remediacin de pasivos ambientales, tal vez como una forma de proyectar un estado municipal fuerte o un compromiso por parte de las empresas.

La mayor parte del agua que consumen los aproximadamente 200 mil habitantes de Comodoro Rivadavia llega desde el lago Musters a travs del acueducto Jorge Carstens, pero en los ltimos aos, el Municipio, en conjunto con el gobierno provincial y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada pusieron en funcionamiento nuevamente pozos perforados en Manantiales Behr, que captan del acufero Patagoniano. Son pozos muy antiguos, han estado abandonados y es lgico que la misma caera y los elementos que estaban dentro se oxidaran. Hubo que sacar bombas y purgar los pozos para mejorar la calidad. Lo bueno es que podemos garantizar la calidad del agua porque hay un punto de entrega de todas esas captaciones que es la que nosotros permanentemente monitoreamos y tenemos la tranquilidad de que a la poblacin le llega agua de muy buena calidad.