El grave deterioro de la Gran Barrera pone a Australia en un aprieto

Corales decolorados en Lizard Island en la Gran Barrera, fotografiados en marzo de 2016.- XL CATLIN SEAVIEW SURVEY

Tener lugares catalogados como Patrimonio de la Humanidad es, para un pas, una marca de prestigio y una atraccin para el turismo. Los gobiernos se esfuerzan en conseguir esta distincin que otorga la Unesco desde 1972. Sin embargo, qu pasa cuando un lugar ya incluido en el catlogo empieza a deteriorarse, cul es la responsabilidad de las autoridades, se les puede exigir legalmente que tomen medidas? Este es el caso de los corales, y especialmente de la Gran Barrera de Coral australiana, clasificada como patrimonio mundial desde 1981, que est sufriendo desde 2014 el episodio ms grave de blanqueo que se conoce. En 2016 murieron el 22% de los corales de esta maravilla natural, coinciden diversos estudios cientficos, que tambin lo hacen en sealar el culpable: el calentamiento global.

Lo que ya se considera una tragedia internacional para la conservacin del patrimonio natural mundial ha dado lugar a una interesante reaccin por parte de abogados agrupados en organizaciones no gubernamentales, que argumentan que existe una responsabilidad legal de los Estados en la reduccin de su contribucin al cambio climtico. El estudio legal, que se ha presentado ante el Comit del Patrimonio de la Humanidad en Pars, concluye que todas las naciones con colonias de coral incluidas en este catlogo tienen la obligacin de minimizar las amenazas no relacionadas como el clima, tales como la contaminacin y la pesca excesiva. Adems, aquellas naciones desarrolladas que tengan elevadas emisiones de gases de efecto invernadero tienen la obligacin adicional de reducir su contribucin al cambio climtico, lo que incluye no autorizar la construccin de nuevas infraestructuras ligadas a los combustibles fsiles.

Los datos que manejan Earthjustice y Environmental Justice Australia indican que se ha producido en los ltimos aos una destruccin masiva de corales en lugares como Hawai (EE UU), Nueva Caledonia (Francia), las islas Seychelles y Kiribati.

Segn Ariane Wilkinson, de la segunda ONG citada: Australia es el guardin de la Gran Barrera y tiene la principal responsabilidad segn la Convencin del Patrimonio Mundial de proteger y conservar el arrecife. Nuestros anlisis muestran que Australia no est cumpliendo con sus obligaciones para proteger los arrecifes del impacto del cambio climtico. Estos abogados denuncian que se est permitiendo en Australia la explotacin de nuevas minas de carbn que contribuirn mucho al cambio climtico y el consiguiente deterioro de la Gran Barrera.

A lo largo de la costa noroccidental de Australia se halla el conjunto de arrecifes coralferos ms extenso del mundo, informa la propia Unesco. Con sus 400 tipos de coral, sus 1.500 especies de peces y sus 4.000 variedades de moluscos, la Gran Barrera ofrece un espectculo de variedad y belleza extraordinarias, as como un gran inters cientfico. Adems, este sitio es el hbitat de algunas especies en peligro de extincin como el dugongo y la gran tortuga verde, aade.

El blanqueo o decoloracin es un sntoma de estrs trmico que puede suponer la muerte de los corales. Al aumentar la temperatura del agua del mar gran parte de las colonias de estos animales expulsan unas algas simbiticas que son las encargadas de producir, con la energa del sol, nutrientes para su alimento y que los colorean. Si el calentamiento es temporal, las algas vuelven y los corales se recuperan pero si dura ms de unas pocas semanas los corales mueren. En 2016 el blanqueo afect en extensin al 85% del sistema de arrecifes, de 2.300 kilmetros de longitud.

Los datos del ltimo estudio cientfico sobre los episodios de decoloracin en la Gran Barrera, hecho pblico en la revista Nature hace unos das, indican que la ausencia de contaminacin no es suficiente para mantener sanos los arrecifes, que estos no se estn pudiendo adaptar a las temperaturas en aumento y que la nica solucin sera evitar el calentamiento global.

La muerte masiva de corales como fenmeno global se ha detectado ya en dos ocasiones antes, con menos herramientas cientficas que las disponibles actualmente. La primera fue en 1988 y se atribuy al calentamiento submarino producido por el fenmeno El Nio ese ao, que tambin se asoci al segundo episodio, en 2010. El inicio del tercero y ms largo tuvo lugar en 2014, se confirm en 2015 y persiste con mayor o menor gravedad segn las zonas.

Hasta ahora la contribucin de un pas al cambio climtico y sus efectos sobre un lugar Patrimonio de la Humanidad no est entre los criterios que tiene en cuenta el comit y los abogados quieren que esto cambie. Ya en 2015 se denunci que la situacin de la Gran Barrera la convierte en lugar Patrimonio de la Humanidad en peligro, una categora que la Unesco tuvo que crear en paralelo a la lista ordinaria y en la que figura, por ejemplo, el bosque tropical de Sumatra y han entrado recientemente yacimientos arqueolgicos de Libia, Mali y Yemen. Son lugares afectados por circunstancias, como guerras, desastres naturales y contaminacin, que amenazan las caractersticas por las que precisamente se consideran Patrimonio de la Humanidad. Hasta ahora la Gran Barrera no ha entrado en esta lista pero eso puede suceder este mismo ao.

Fuente: http://www.publico.es/ciencias/unesco-grave-deterioro-gran-barrera.html