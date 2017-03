#EcuadorDecide

Progreso o neoliberalismo

El venidero 2 de abril los ecuatorianos volvern a las urnas para, en acto democrtico, elegir el nuevo binomio para la presidencia en la nacin suramericana. En esta ocasin se miden dos polos opuestos, Lenn Moreno, por el Movimiento Alianza Pas, y el banquero neoliberal Guillermo Lasso, quien en cinco aos ha gastado enormes sumas en campaa.



Los enemigos de los pueblos latinoamericanos conocen muy bien la trascendencia y lo que representan estos comicios ecuatorianos en segunda vuelta, pero ms impregnados de la importancia que tienen deben estar los que respaldan las conquistas de la Revolucin Ciudadana y lo que vendra si hubiese un retroceso poltico y social como el que viven los pueblos de Brasil y Argentina. Durante toda esta etapa hemos sido testigo de cada artimaa de la derecha ecuatoriana, acompaada por lo ms rancio de la regin y con el apoyo incondicional de los medios de comunicacin, que se han dibujado todo tipo de ignominia para lograr la desacreditacin de los representantes de Alianza Pas.



Los ecuatorianos el prximo 2 de abril no solo tienen ante s el honroso deber ciudadano de asistir a un ejercicio democrtico, es mucho ms, tienen la responsabilidad de apostar por la poltica inclusiva de Alianza Pas o retroceder al neoliberalismo y junto a l a los descomunales recortes sociales y otras medidas antipopulares ya anunciadas por el banquero Lasso.



Los ecuatorianos tendrn la enorme responsabilidad de hacer valederos los resultados que evidencian casi la totalidad de las encuestas, quienes dan por ganador a Lenn Moreno, aunque no soy muy dada a la confiabilidad en estos recursos, porque de igual manera puede ser una manipulacin muy bien pagada por la corrupta derecha para tratar de confundir. Popr lo tanto es vital salir a dar el voto en las urnas y de ante mano aplicarle el castigo a quienes intentan borrar los beneficios sociales que llegaron con el ascenso a la presidencia de Rafael Correa y la Revolucin Ciudadana.



Una reflexin y una mirada hacia Argentina debern tener en cuenta para ir al sufragio los ecuatorianos, miradas con profundo ojo crtico: Mauricio Macri en Argentina llam al cambio y con l en la silla presidencial no hubo tal cambio solo llev al pas a ms de 20 aos de retroceso con sus recortes sociales y despidos por millones de los centros laborales, eso por solo citar dos ejemplos de lo que la vuelta al neoliberalismo ha trado a esa nacin.



Otra reflexin y mirada hacia Brasil tampoco debe faltar por parte de los ecuatorianos para ir a las urnas con profundo ojo crtico: Qu ha hecho el golpista Michel Temer por los hijos del gigante suramericano?, pues solo recortes al sector pblico y privatizaciones, adems de tener en su gabinete un sinnmero de ministros corruptos.



Hacia contratiempos como estos retroceder Ecuador si los simpatizantes de Alianza Pas y de la Revolucin Ciudadana se dejan tomar la mayora en las urnas este 2 de abril. Un gran reto tiene la nacin centro del mundo. O va apor la continuidad del progreso social o retrocede al feroz neoliberalismo, poltica que qued aplastada por el empuje de un Gobierno que representa a todos los ciudadanos por igual y enarbola como bandera la inclusin social. (Pensando Amricas)



