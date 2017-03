'Ninguna mujer puede llamarse a s misma libre cuando no tiene el control sobre su propio cuerpo'. Margaret Sanger

No es difcil caer en las trampas del liberalismo, y ms fcil an es caer en su frase estrella: "Que cada uno haga lo que quiera". Parece una expresin lgica, libre, legtima. Sin embargo, el mensaje que lleva implcito es el de: "Que los privilegiados hagan lo que quieran aprovechndose de que la gran parte del mundo no tiene opciones para elegir". Lo vemos aplicado a la prctica en multitud de formas. Por ejemplo, en forma de un capitalismo salvaje, donde el "libre mercado" es usado por los primermundistas para exigir precios irrisorios a los productos que encargan al tercer mundo, con el resultado de una mano de obra ms que barata y miles de sweatshops con cientos de personas trabajando hacinadas en cada uno de ellos.Este ejemplo creo que representa la frase "que cada uno haga lo que quiera" de manera bastante grfica. Una frase que tiene, como objetivo final, que los grandes empresarios se hagan de oro vendindonos productos extraamente baratos, sin que veamos cmo se han hecho y han viajado hasta nuestras manos, o lo que es lo mismo, nos ponemos la camiseta por 3 sin saber de cuntas formas han sido explotando, al fabricarla, las tres cuartas partes restante del planeta. Obviamente, el que hace en estos casos "lo que quiere" es el que puede elegir, el que tiene los privilegios y el poder.El explotado ha sufrido la libertad del primero, ya que l slo ha tenido una opcin: bajar los precios hasta donde el privilegiado ha querido, bajo la amenaza de verse sin trabajo si se niega, y ver cmo acaban contratando a otro tercermundista que acepte sus condiciones inhumanas. En un mundo desigual como el nuestro, la frase "que cada uno haga lo que quiera" que tanto defienden los liberales es ms bien un "djame que yo exprima libremente a los que no pueden elegir como yo".En un hipottico mundo igualitario, esta frase no tendra pega alguna, ya que partiramos de la base de que todos podemos elegir entre el mismo nmero de opciones. Los liberales obvian la evidencia de la desigualdad por un inters puramente egosta, aunque esa corriente de pensamiento slo haga perpetuar la desigualdad vigente. Y no hace falta irnos tan lejos, en el primer mundo, las personas que vivimos bajo el capitalismo (incluido, evidentemente, Espaa) lo hemos sufrido de muchas otras maneras: la propia CEOE pide esta misma libertad para los grandes empresarios, que les dejemos hacer y deshacer nuestras condiciones laborales, que expongamos nuestros derechos adquiridos con tantos esfuerzo por generaciones pasadas, y que si no estamos interesados en sus condiciones, vayamos a otro sitio a buscarnos la vida. El "que cada uno haga lo que quiera" tambin va por nosotros: si no te gusta que te exploten, busca otro trabajo.Al final, lo que obtenemos de esto es un gobierno de derechas (elegido por el propio pueblo) que cede ante la CEOE y su liberalismo, y copia al dictado de la patronal las reformas laborales que sufrimos los que no somos privilegiados de clase ni poseemos medios de produccin, es decir, los curritos. Pues bien, este mensaje de aparente libertad vuelve a estar impreso en el discurso de quienes defienden los vientres de alquiler. Incluso le han puesto un nombre menos hostil y agresivo: "gestacin subrogada", porque aunque se empeen en decir que la forma de hablar es inocua cuando el feminismo pide incorporar el lenguaje inclusivo, lo cierto es que son muy conscientes del poder del lenguaje. Si ahora lo llamamos "gestacin subrogada", parece un procedimiento mucho ms legtimo y digno que los "vientres de alquiler". Pero no, por mucho que lo maquillen siguen siendo vientres de mujeres, mayoritariamente pobres, que alquilan seores ricos.Con este debate pasa muy a menudo lo que pasa con la prostitucin: los liberales intentan vender que las mujeres que ejercen esta actividad la eligen libremente, y para ello sacan a colacin casos de prostitutas que ganan ms de 3.000 euros al mes. Invisibilizan as la realidad de la mayora de prostitutas: mujeres pobres sin otra alternativa vital, que sufren violencia y, en su mayora, y siempre gracias a las leyes migratorias no disponen de documentacin legal en el pas donde trabajan, por lo que ni denuncian las agresiones y abusos sufridos, siendo imposible saber ni cuntas son las que ejercen en cada pas, ni cul es la violencia exacta que reciben.Las prostitutas ni siquiera cuentan como vctimas de violencia de gnero, ya que el cliente que las agrede o las mata no es su pareja sentimental. Con los vientres de alquiler tienen exactamente el mismo discurso para defenderlo. Tuvimos la oportunidad de verlo este sbado en TeleCinco, donde Kiko Hernndez, padre ahora de dos mellizas gestadas por una mujer en EEUU, repiti varias veces que la madre de sus hijas tena una vida de ensueo, y que si lo hizo, es porque quera ayudar. Ayudar a un hombre rico en el otro pico del mundo al que no haba visto nunca, claro. Slo alguien que te quiere arriesga tanto para ayudarte (l mismo dijo que la mujer casi muere en el parto). Por lo que la nica forma legtima de que otra persona geste un beb por ti debera ir unido al amor que te profese, y no a tu cuenta corriente.sta, en mi opinin, es la nica forma legtima de gestar un beb para otra persona que debera debatirse. Otros hombres famosos y ricos, como Cristiano Ronaldo, Jaime Cantizano y Ricky Martin, han posado en medios con sus hijos gestados en vientres de alquiler, prctica ilegal en Espaa, sin ningn tipo de anlisis por parte de quienes publicaban dicho contenido. Al igual que no est permitida la venta de rganos, y nadie parecer cuestionarlo, no es lcito ni tico alquilar un cuerpo durante nueve meses, con todo lo que conlleva adems a nivel psicolgico para la mujer. Sin embargo, el sistema patriarcal hace que veamos como preferente el deseo de unos seores privilegiados a las consecuencias de esta nueva forma de explotacin del cuerpo de las mujeres. De las mujeres ms pobres, por supuesto.Ni existen mujeres ricas o famosas que gesten para hombres de clase trabajadora, ni existen personas pobres que puedan permitirse un vientre de alquiler, por lo que es obvio que estamos ante una explotacin de los privilegiados sobre las oprimidas. Ser padre o madre no es un derecho. Puedes serlo o no, pero en ningn caso te ampara como ciudadano o ciudadana un derecho elemental para tener descendencia.Aun as, la opcin de la adopcin es viable, pero no termina de convencer a los que alquilan vientres: los bebs no van a parecerse a ellos, no van a tener sus caractersticas fsicas, por lo que ellos no van a poder eternizarse ni perpetuarse: no interesa. Si siempre hay oportunidad de adoptar (y ya pueden hacerlo desde parejas gays a familias monoparentales), es porque los nios ya nacidos s tienen el derecho a una familia, pero por ellos, por los nios, no porque los adultos tengamos el derecho a ser padres.En uno de los pocos debates al respecto que se han emitido (ha tenido que ser TeleCinco, vaya por dios), unos y otras se quejaban, o bien de que la adopcin tiene esperas muy largas, o bien de que las mujeres que han superado un cncer tienen ms opciones para que las descarten en el proceso. Sin embargo, ninguno de ellos han movido un dedo para que se acelere el proceso o para que no se descarte a ex pacientes oncolgicos. No han luchado ni hecho activismo en este sentido, sino que todas sus energas y tiempo lo han puesto en presionar para que la prctica del alquiler de vientres sea legal.El propio Kiko Hernndez se quej de que adoptar vale dinero, dinero que le escuece pagar en ese caso, aunque sea notablemente menor que el que ha terminado pagando para tener dos hijas biolgicas. Ese tipo de paternidad donde los hijos o hijas deben llevar los genes de uno o el tema ya no interesa es cuanto menos preocupante. Tan grande es el deseo de estas personas por ser padres y madres cuando necesitan que las criaturas se parezcan a ellos?.Parece que la opcin elegida por estas personas es aquella donde una mujer que necesita dinero pone su vida y su salud en riesgo mientras el que recibir a los bebs por encargo se limita a soltar la pasta y esperar. Gran sacrificio. Lo ms curioso (o no), es que estos hombres famosos luego endosan al beb a otras mujeres. Kiko Hernndez, en el mismo programa que llevaba por ttulo Kiko Padrazo (porque acababan de dejarle en los brazos a dos bebs, ergo es un padrazo), asegur que haba contratado a una interna para el cuidado de las nias. No una niera por horas cuando le fuera a l imposible desempear sus obligaciones, no, una interna, 24 horas al da."Que cada uno haga lo que quiera" nunca debera ser la base de ningn planteamiento que afecte a personas con diferentes situaciones vitales, porque ni las mujeres tienen las mismas opciones que los hombres ni, dentro de las propias mujeres, las ms pobres pueden soar siquiera con las opciones de las ms ricas.