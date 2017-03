Sospechas sobre la propiedad de la sede del Banco Banisi en un paraso fiscal

Lasso en jaque por los negocios en Panam

Pgina/12

(Desde Quito)Guillermo Lasso, dueo del Banco de Guayaquil, candidato de la derecha a la presidencia que el 2 de abril se enfrenta al ballottage con Lenn Moreno, caminaba el jueves pasado en un acto de campaa, cuando entre los micrfonos, un periodista le pregunt por la investigacin publicada en PginaI12 que revel su entramado econmico de fideicomisos y empresas offshore en los parasos fiscales de Panam, Caimn y Delaware con 49 compaas con nombres de fantasa que ocultan su identidad y la de familiares.El es un periodista de los medios pblicos respondi Lasso con la sonrisa convertida en mueca, sin mirar a la persona que le haba preguntado y buscando reparo en la proteccin del resto de los micrfonos.Mi patrimonio es pblico, pblico repiti. Est en el Ecuador, es pblico y todos lo conocen y lo he trabajado. No como los corruptos del gobierno que usted representa, que tapan la lista de Odebretch. Vaya e investigue la lista de Odebretch, amigo. Fuera Correa, fuera core Lasso dando por terminada la respuesta.Lo cierto es que las revelaciones de desvos patrimoniales e incumplimientos de leyes impositivas a las que tuvo acceso esta periodista no son pblicas. El candidato de la derecha se beneficia del cerco meditico protector de la mayora de los medios privados.Banisi S.A. es un banco en Panam que en 2013 era subsidiaria en un 100 por ciento del Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso. La ley ecuatoriana, desde el 2014, obliga a que los banqueros y los bancos ecuatorianos no puedan tener subsidiarias de sucursales en parasos fiscales. Fue una ley sancionada para evitar que los propios banqueros fugaran capitales. Frente a eso, los dueos de bancos con subsidiarias en parasos fiscales, estn obligados a venderlas. Banisi Panam pas entonces a pertenecer a un holding: el 100 por ciento de las acciones de Banisi S.A. fue transferido a Banisi Holding S.A.En la superintendencia de bancos de Panam existe un documento llamado Aviso al pblico que indica quines son los directivos de Banisi Holding y ah est consignado que Guillermo Lasso es el presidente de Banisi Holding, su esposa es la vicepresidenta de Banisi Holding y su hijo es secretario tesorero de Banisi Holding S.A.Fue el propio Lasso quien en 2016, luego de las revelaciones de los Panam Papers , a travs de un comunicado en su pgina reconoci que era propietario de un banco en ese pas centroamericano: la nica empresa panamea activa se llama Banisi Holding S.A., propietaria del Banco Banisi.En 2015, un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditora de Banisi Holding S.A., revel que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas y de ah que Pietro Overseas es la principal novedad de este hecho porque es la empresa a la que supuestamente le vendi el banco de Guillermo Lasso en Panam. Deloitte considera a Pietro Overseas sociedad controladora: en trminos legales significa que tiene ms del 51 por ciento de las acciones de Banisi Holding.Llamativamente, Pietro Overseas tiene apenas un capital de 10.000 dlares mientras que Banisi tiene 300 millones en activos y Banisi Holding que es la figura intermedia tiene 30 millones de dlares en activos.Fuentes financieras a las que tuvo acceso esta periodista aseguran que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la presidencia se autovendi el banco de Panam ocultndolo en esa empresa con nombre de fantasa italiano, que si se busca en internet solo salen los registros de una firma de abogados expertos en negocios offshore.El presidente de Banisi Holding es Guilermo Lasso Mendoza, su esposa tesorera y su hijo el secretario. Esas designaciones las realiza el accionista mayoritario: Pietro Overseas.Para mayor vinculacin, Juan Fernando Noboa, abogado de Guillermo Lasso, realiz transferencias bancarias a Alemn Cordero, el mencionado bufete panameo experto en empresas offshore que cre la empresa Pietro.Sera como un encastre de Mamuskas: Pietro designa a Lasso como presidente de Banisi Holding. Banisi Holding controla Banco Banisi. Banisi Holding designa a Lasso como presidente del banco Banisi Lasso controla a Pietro?En su propia pgina, el 5 de abril de 2016 a las 18:45 Guillermo Lasso agreg sobre el banco Banisi: Un banco formal, con oficinas y direccin conocida, debidamente autorizado por la Superintendecia de Bancos que realiza actividades apegadas a la ley. Un negocio legtimo. En dicho emprendimiento trabaja mi hijo Juan Emilio.Lo cierto es que los accionistas de Banisi son empresas de papel y apenas tiene dos cajeros automticos en toda Panam.Segn el informe de calificacin de riesgo de Banisi, el 66 por ciento de todos los depsitos que estn en ese banco en Panam le pertenecen a ecuatorianos. Adems, la superintendencia de Bancos de Panam autoriz al banco Banisi a abrir una oficina de representacin en Ecuador y su domino de internet, Banisi.com se maneja desde el propio Banco de Guayaquil.El portal de Internet de Banisi no slo funciona desde la ciudad de Guayaquil sino desde el mismsimo edificio del Banco de Guayaquil. Los expertos opinan que, en los hechos, est dedicado a fugar capitales ecuatorianos: Todas las offshore se manejan desde los segundos pisos de las oficinas ac en el Ecuador. Si usted va disfrazada de empresaria exitosa al Banco de Guayaquil y dice yo quisiera hacer un depsito pero en Banisi, espera un momento y la llevan al segundo piso, donde el ascensor no para ah y tienen una oficina que parece la de Batman Entra y ah deposita en Banisi. Nunca sucede que el ecuatoriano toma el avin y lleva la plata a Panam, todo lo hacen aqu mismo pero se registra en los libros de Panam. Toda la estructura informtica est montada en el Ecuador. All son solo la pantalla, explican las fuentes consultadas.Lasso ha dicho: es un banco normal, comn y corriente, djenme ser empresario. Pero Banisi es un banco de papel, un bancoEn los 90, cuando Lasso fue un poltico activo, promovi la desregulacin de la banca que permiti que los banqueros puedan otorgar prstamos a sus propias empresas. Las compaas no repagaban el crdito y se fugaban con ese dinero al exterior. Era una simulacin gigantesca, un fraude, la forma de robarle al banco de la manera ms fcil. En Ecuador cuando se habla de crditos vinculados, estn prohibidos desde 2002, la gente tiene claro que significa prestarse a s mismo.La Justicia tiene que investigar si el banco en Panam es Pietro, entonces Lasso es Pietro; una operacin vinculada porque se estara vendiendo a s mismo. De comprobarse, esta accin constituye el delito de peculado bancario que tiene pena de prisin.Fuente: http://www.pagina12.com.ar/27095-lasso-en-jaque-por-los-negocios-en-panama