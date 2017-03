En riesgo la vida de prisioneros polticos en EPMASCAS Palmira por motn ocurrido en el patio 2

En horas de la tarde, va telefnica, prisioneros polticos recluidos en diferentes patios del EPAMSCAS Palmira, Valle del Cauca, informan a la Corporacin Colectivo de Abogados Suyana que desde la madrugada del 21 de marzo de 2017 se presentaba un motn en los patios 1 y 2 de dicho establecimiento, dejando al parecer ms de 40 heridos y 2 reclusos muertos.

Desde ese momento la Corporacin Suyana intent comunicarse con la direccin y con diferentes dependencias del EPAMSCAS Palmira, sin xito alguno.

En horas de la tarde, va telefnica, prisioneros polticos informan que entre los heridos se encuentran los prisioneros polticos Jos Ramiro Vivas Tovar y Rolando Antonio Pelez Prez. Informan adems que la direccin del penal ha inhabilitado los telfonos del patio 2, impidiendo que los reclusos se comuniquen con sus familiares.

Segn la informacin suministrada, el enfrentamiento se present por disputas entre los reclusos por el control del patio, en un contexto de hacinamiento extremo, en un patio que alberga actualmente cerca de 800 personas aunque su capacidad es para 400.

Como reaccin ante el motn, al establecimiento ingres el Escuadrn Mvil Antidisturbios, miembros del Ejrcito Nacional y el cuerpo de Bomberos de Palmira, utilizando medidas de fuerza desproporcionadas con el pretexto de controlar la situacin.

Mircoles 22 de marzo de 2017. Siendo las 8:00 am, integrantes de la Corporacin Suyana hicieron presencia en el EPAMSCAS Palmira con el objetivo de obtener la informacin oficial sobre la situacin ocurrida el da anterior y conocer el estado de salud de los prisioneros polticos que resultaron gravemente afectados por el motn.

El ingreso de las dos integrantes fue impedido por el Establecimiento Penitenciario, argumentando que en el momento se desarrollaba un operativo en todos los patios. Del mismo modo, se negaron a suministrar informacin sobre el estado de salud de los prisioneros polticos que acompaa la Corporacin Suyana.

Ante la imposibilidad de obtener la informacin oficial por parte del EPAMSCAS Palmira, la Corporacin se comunic con el INPEC regional solicitando esta informacin. Los funcionarios se negaron a proporcionarla aduciendo que dicha informacin solo podra ser suministrada por el EPAMSCAS Palmira.

En el momento de emisin de esta denuncia pblica no ha sido posible obtener informacin oficial sobre los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo de 2017, ya que el INPEC no da razn de las personas que se encuentran bajo su custodia. La informacin emitida por un funcionario es que las personas heridas ya fueron dadas de alta, sin embargo an no se conocen los nombres de los reclusos afectados ni se permite el ingreso de familiares, abogados ni organizaciones defensoras de derechos humanos al Establecimiento Penitenciario.

Sealando que:

1. Esta situacin de vulneracin a los derechos humanos, que presuntamente deja vctimas mortales y un saldo considerable de heridos, entre los cuales hay al menos dos prisioneros polticos, es resultado directo de la reiterada negacin de la direccin del EPAMSCAS Palmira de agrupar a todos los prisioneros polticos ah recluidos.

Esta negacin, que se ha presentado en todas las crceles del Valle del Cauca y en diferentes crceles de todo el pas, va en contrava del Acuerdo Final para la Terminacin del Conflicto y la Construccin de una Paz Estable y Duradera, y representa un incumplimiento absoluto del compromiso adquirido por el gobierno en comunicado presidencial emitido el 22 de noviembre de 2015. En dicho comunicado, el presidente Juan Manuel Santos, en el marco del Proceso de Paz con las FARC-EP, se comprometa, entre otras cosas, a disponer patios especiales para agrupar a las y los prisioneros polticos que podran ser beneficiados con la Ley de Amnista e Indulto para facilitar las acciones necesarias para la real aplicacin de dicha Ley.

Hasta la fecha este compromiso no se ha cumplido, lo que aumenta la vulnerabilidad de las y los prisioneros polticos, obligados a compartir espacios con paramilitares, narcotraficantes y delincuentes.

2. Desde diferentes crceles del pas, se ha denunciado en reiteradas ocasiones la corrupcin de los funcionarios del INPEC, quienes facilitan y participan de redes de trfico de armas y de drogas. En lo referido al EPAMSCAS Palmira, los reclusos han denunciado pblicamente la lucha por el poder que se presenta en torno al microtrfico al interior de los patios, con la connivencia de la direccin carcelaria, que no ha tomado las acciones necesarias para solucionar la problemtica.

Adems de lo anterior, atendiendo a la Ley 1820 del 31 de diciembre de 2016, los prisioneros polticos ya deberan estar en libertad bajo las figuras de amnista de iure y libertad condicionada, o haber sido trasladados a las Zonas Veredales Transitorias de Normalizacin. La dilatacin de estas medidas por parte de los jueces es una tara evidente al proceso de reincorporacin y adems una violacin flagrante a sus deberes constitucionales.

Responsabilizamos

Al gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Caldern; al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en cabeza del seor Jorge Luis Ramrez Aragn; a la direccin del EPAMSCAS Palmira, en cabeza de la seora Claudia Liliana Duarte Ibarra; por cualquier hecho que ponga en riesgo la vida e integridad fsica de los prisioneros polticos recluidos en este Establecimiento.

Exigimos

1. Al INPEC nacional, regional y a la direccin del EPAMSCAS Palmira, que se permita el ingreso inmediato al Establecimiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos que brindan acompaamiento a poblacin reclusa. Exigimos igualmente que se proporcione en el menor tiempo posible informacin verdica sobre los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo de 2017 en el EPAMSCAS Palmira y concretamente los nombres de las personas afectadas e informacin sobre el estado de salud de los prisioneros polticos heridos.

2. A la Defensora del Pueblo regional Valle del Cauca y Personera Municipal de Palmira, que realicen una visita de emergencia al EPAMSCAS Palmira con el fin de conocer la situacin por medio de los directamente afectados y tomar las medidas correspondientes.

3. A la Procuradura General de la Nacin, que inicie en el menor tiempo posible la investigacin sobre los hechos ocurridos el 21 de marzo del presente ao en el EPAMSCAS Palmira con el fin de sancionar a los funcionarios pblicos implicados.

4. Al presidente de la Repblica, Juan Manuel Santos Caldern y al director del INPEC Nacional, Jorge Luis Ramirez Aragn, la habilitacin inmediata de patios donde puedan agruparse las y los prisioneros polticos mientras se hace efectiva su salida de los establecimientos penitenciarios bajo las medidas contempladas en la Ley 1820 de 2016.

5. Al presidente de la repblica, garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley 1820 de 2016 y al Decreto 277 del 17 de febrero de 2017, en coherencia con lo consignado en el Acuerdo Final para la Terminacin del Conflicto y la Construccin de una Paz Estable y Duradera.

6. A la seora Claudia Liliana Duarte Ibarra, que emita un pronunciamiento pblico sobre los hechos ocurridos en el establecimiento que dirige y que se ocupe de forma inmediata del problema de narcotrfico y corrupcin existente al interior del EPAMSCAS Palmira.

Solicitamos

A las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y a los medios de comunicacin difundir la presente denuncia y hacer seguimiento de la situacin.