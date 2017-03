Entrevista al Delegado de la Asociacin Europea Amane de Cooperacin y Estudios Sociales en Cisjordania-Palestina

"La situacin en Cisjordania y Gaza es insostenible"

Una conversacin telefnica con el Delegado de la Asociacin Europea Amane de Cooperacin y Estudios Sociales en Cisjordania-Palestina, un resistente a toda prueba, fue la nica manera de contactar, su agenda le llevaba de un lado a otro sin que hubiese un momento para sentarnos. El compaero haba vivido en el exilio y consigui volver a pisar su tierra para luchar por su liberacin, y contina en el empuje.

De nuevo aqu por unos das, con un programa intensivo, se lanz a explicar lo que ocurre en estos momentos con su querido pueblo palestino, y su voz firme y su exposicin dejaban ver de inmediato a una persona de razones llenas de fuerza, de gran formacin poltica y social, de gran conciencia y humanidad. Me dej dicho que su patria es el nudo gordiano de Oriente Medio, por el que el fascismo sionista escupe al mundo. Como las noticias de Palestina nos alarman a todas horas, recojo aqu sus impresiones sobre el momento actual.

Qu quieres saber?, fueron sus primeras palabras.

1. Cmo vive el pueblo palestino hoy en tierras de Palestina?

- Delegado Amane: La vida de la mayoria de los palestinos sobre su suelo nacional sufren las medidas represivas de la ocupacion, que son muchas y todas axfisiantes, nos dejan marcados sobre todo a nivel psicolgico.

2. Tu vives en Palestina, cmo ha sido el viaje a Espaa?

D. A.: Sal de all y dormi una noche en Amn, capital de Jordania, al da siguiente, viernes, sal para Barcelona va Frankfurt, y llegu el sbado. Ese trajn slo lo pasamos nosotros, los pobres palestinos. Horas y horas slo para cruzar desde Palestina a Jordania, y controles israelies y jordanos, y tambin un coste alto de impuestos y transportes. Moverse dentro de nuestras tierras tambin es angustioso y causa un dolor infinito. Ahora, por ejemplo, los sionistas han inventado los controles sorpresa, o sea, una patrulla puede convertir, y convierte, los caminos entre las ciudades en filas interminables de palestinos que desesperan. Los soldados se burlan mientras registran, sacan de los coches incluso a los nios, a las mujeres, a los ancinos, a los invalidos,... en fin, es una tortura y una humillacion contnua. Nuestra vida est en un caos contnuo, no tiene tranquilidad ninguna, cada da que pasa ves historias de martirio a manos de los sionistas, ves detenciones, no podemos recuperar los restos de nuestros martires, no podemos visitar a nuestros prisioneros, tampoco podemos visitar a nuestras familias en otras ciudades por falta de un permiso, por el maldito muro o por los controles militares.

D. A.: No lo puedo olvidar, desde los acuerdos de Oslo. Desde entonces nuestra sociedad ha dado un giro negativo importante en lo economico, en lo cultural, en lo social, en la seguridad y tambin en lo psicolgico.

4. Qu quiere decir eso?

D. A.: La llamada Autoridad Palestina fue marcada por una serie de condiciones, reprimir al pueblo, controlarlo, quiere decirse: trabajar al servicio de los ocupantes, eso es lo que llamamos Acuerdo de Seguridad, o sea coordinacion a toda escala con los sionistas. Nunca he visto una revolucin que trabaje para los enemigos. En el cdigo de la revolucin que fue anulado en Oslo por los dirigentes de Al Fatah haba un artculo que hablaba de castigar a los colaboracionistas, a quienes colaboran con el enemigo. Hoy en da casi todo ese partido cumple funciones ordenadas por nuestros enemigos, espiar, perseguir, desarmar, detener, torturar, interrogar, hacen patrullas conjuntas, reprimen protestas contra la ocupacin, hacen el trabajo sucio de la seguridad sionista. Aparte de trabajar en la administracin de los permisos de movilidad y trabajo, o las visitas a zonas ocupadas y llamadas Israel. En pocas palabras sufrimos doble represion, de los sionistas y de la Autoridad.

5. Y la situacin econmica?

D. A.: Por lo que respecta a la situacin economica hay un alto nivel de pobreza. Para cubrir las necesidades bsicas hace falta mucho dinero, los precios son muy altos, a eso se suman los impuestos muy altos, el desempleo, que es masivo. Estamos en una sociedad saqueada, una sociedad con la mayor parte de sus recursos robados por los sionistas. Mira, la mayor parte del dinero va para los gastos de la Autoridad Palestina en materia de seguridad y la burocracia.

6. Pero eso tambin generar un conflicto.

D. A.: Eso ha creado una conciencia extraa, algo que nunca se ha visto en la sociedad palestina, la cultura de enriquecerse, la explotacin, vivir a costa de lo que sea, todo eso ha conducido a un nmero altsimo de corrptos y a un nivel altsimo de corrupcin. Estamos ante una sociedad rara, desesperada, aptrida amargada, violenta, confusa, contradictoria, que carece de principios homogneos, dividida, y lo peor de todo, bajo la ocupacin.

7. Hblanos de la ocupacin, qu ocurre en el da a da.

D. A.: El da a da se llena del saqueo y agresiones de los colonos que gozan cada dia con ms y ms terrenos y proteccion. El aspecto poltico de colonizar Cisjordania va a una velocidad desfrenanda, adems de las leyes raciales. Hoy dia los sionistas quieren anexionar toda Cisjordania, quieren convertirla legalmente en parte de su estado sionista, y dejarnos vivir en las crceles en que han convertido nuestras ciudades y pueblos y poner puertas con candados o controles militares. Estamos peor que Sudfrica bajo el apartheid.

8. Qu piensa la gente?

D. A.: Nosotros queremos la independecia, un Estado libre, que los ocupantes desaparezcan de nuestra vista para siempre, que desaparezcan de nuestras ciudades y pueblos, que desaparezca el muro, sus asentamientos y su ejrcito de colonos. Ese es el objetivo primordial, lo principal, lo fundamental, por eso hemos luchado tanto y de tantas maneras.

9. Quieres aadir algo ms?

D. A.: S, afirmar aqu que unos y otros han daado mucho la sociedad palestina, la revolucin, la unidad del pueblo, nos han puesto un peso aadido. Parece que para la Autoridad Palestina el enemigo es la resistencia, la oposicin a sus polticas y sus medidas injustas, inaguantables tambin en lo economico. Intenta someternos, que aceptemos, por la fuerza, la ocupacion sionista, por eso la gente est harta, cansada, pero nunca abandona la esperanza de que esos hombres de la Autoridad no perduren con sus falsas aspiraciones, y adems se quiere que la divisin politica en el movimiento de liberacin se termine.

Es triste decir eso, pero la realidad poltica es as y debe acabar lo antes posible. Debe acabarse, suspenderse, anularse Oslo por completo, y restaurar la unidad de las instituciones palestinas, que sean democrticas, combativas, y ofrezcan servicios para que las masas puedan resistir, salud, enseanza, alimentacin. De la misma forma que debe desaparecer la corrupcin, o vamos a seguir padeciendo el mal de los nuestros.

Muchas gracias por tus palabras. Transmite nuestra solidaridad al pueblo palestino.





Inmediatamente despus de la entrevista me hacen entrega del informe sobre apartheid en Palestina, el que, con todo tipo de presiones para que no se conozca, ha censurado EEUU-Israel con la colaboracin del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los mismos causantes de la dimisin de la seora Rima Jalaf, Presidenta de la CESPAO, organismo de la ONU:

Ramn Pedregal Casanova, ltimo libro Palestina. Crnicas de vida y Resistencia, puedes bajrtelo en internet. Presidente de AMANE, Asociacin Europea de Cooperacin y Estudios Sociales.

