El Islamismo del desastre

Salvage Zone

A qu se denomina Estado Islmico (EI)? Desde septiembre de 2014, el supuesto califato y sus adeptos han conquistado y luego perdido miles de kilmetros cuadrados de territorio en Siria e Irak, matando y en muchos casos esclavizando y torturando a miles de personas en el proceso; han afrontado bombardeos areos por parte de Estados Unidos y Rusia; han creado grupos de afiliados en al menos ocho pases y llevado a cabo (u obtenido la adscripcin de autora de) al menos setenta ataques fuera de Siria e Irak. Tan slo en el verano de 2016 el EI o personas que presumieron ser sus miembros lanzaron setenta ataques diferentes. El EI es una organizacin cualitativamente distinta a cualquier otra organizacin terrorista previa. Las fuerzas de la reaccin islamfoba, en particular el nuevo presidente de Estados Unidos, en respuesta, no tardaron en ocupar el espacio ultraderechista abierto por los polticos de la corriente mayoritaria.

Los ataques del EI y la estereotipada y pulida produccin de sus horrendos vdeos de propaganda, inducen una sensacin de vrtigo poltico, de vivir en tiempos de colapso. El hecho de que producir este efecto es precisamente la intencin del EI, no hace que la sensacin sea menos adecuada.

De entre aquellos que rechazan una respuesta securcrata al EI, suelen derivar una serie de desplazamientos [mecanismo de defensa freudiano]. Al parecer, nadie es capaz de defender el viejo dicho de que el terrorista de unos es el combatiente por la libertad de otros: en el nombre de la libertad de quines est luchando EI? En lugar de ello, con lo que uno se encuentra es con un impulso por descolonizar el luto: insistentes recordatorios de que por cada Orlando existe un Beirut, por cada Pars un Quetta, como si una vez que el dolor fuera distribuido equitativamente se pudiera llegar a una solucin. O bien una especie de poltica de seguridad desde abajo: los argumentos que afirman que EI no est siendo debidamente bombardeado; las (falsas) afirmaciones de que los poderes occidentales de alguna manera han creado el EI mediante el suministro de armas a la oposicin siria, o aquellas (ciertas pero inadecuadas) afirmaciones de que esta organizacin es una consecuencia de la invasin de Irak de 2003. No todas estas respuestas son igualmente incorrectas: la respuesta visceral de que algo se est derrumbando es probablemente acertada Por dnde empezar con un anlisis materialista de este terrible desastre?

Es necesario un anlisis general del islamismo como un fenmeno del capitalismo tardo. A fines de los aos 1980, Chris Harman, el entonces sobresaliente terico de la International Socialist Tendency, busc dilucidar tal posicin marxista respecto al islamismo, el cual pas a ser polticamente relevante especialmente en Egipto (el pas en el cual ira a morir abruptamente de un paro cardaco en 2009). Su punto de partida que el anlisis debe partir de la economa poltica del imperialismo capitalista y de las relaciones entre las clases dominantes y dominadas, antes que de un oposicionismo entre la creencia religiosa y el escepticismo es acertado. Sin embargo, el argumento que se desprende de ese punto de partida debe necesariamente cambiar a medida que el resto del mundo cambia.

Ms que la expresin de las polticas de una clase particular, EI es la nociva consecuencia de la ruina comn de las clases rivales. El proyecto poltico del desastre.

Es lamentable que el mito de que EI es una creacin de Estados Unidos se haya divulgado tan ampliamente, ya que obliga a discutir el tema en serio a fin de poder comenzar con una larga refutacin. Ms fructfero es entender la organizacin mediante la teologa poltica que practica, su relacin con el Estado y las clases explotadoras en los pases en los que opera y el linaje del islamismo del cual deriva y parte. Pero para empezar, la necesaria refutacin del mito.

Malentender el EI

Existen varias formas de malentender el EI, y la izquierda angloparlante ha experimentado con todas ellas. El argumento ms frecuente, popularizado y falso se reduce a lo siguiente: Estados Unidos ha perseguido una poltica de cambio de rgimen, de derrocamiento del rgimen baazista de Assad en Damasco, financiando y armando milicias islamistas proxy, las cuales o bien se han transformado en EI o lo representan in utero.

Lo ms desalentador del predominio de esta afirmacin no es su deliberada ignorancia del levantamiento popular sirio que se inici el 2011 la comprensin y solidaridad con los revolucionarios sirios fueron echadas por la borda hace mucho tiempo, antes de que EI se convirtiera en un actor significativo sino la obstinada resistencia que muestra a la evidencia emprica.

Para empezar, el modelo levantamiento sirio → milicias Islamistas → EI es falso. Es cierto que despus de cinco aos de inconcebible matanza y abandono, la poltica de oposicin siria ha pasado a estar dominada por un tipo de islamo-nacionalismo sun. La forma ms suave de esta tendencia se encuentra en algunas brigadas del (an existente) Ejrcito Libre Sirio (FSA), su variante yihadista extrema en Jabhat Fateh al-Sham (el ex afiliado de Al-Qaida, conocido anteriormente como Jabhat Al-Nusra), junto con Ahrar al-Sham, la principal milicia en el norte de Siria, que ocupa un espectro intermedio. Esta tendencia es, cuando menos, sumamente preocupante para el futuro de cualquier revitalizacin de las esperanzas de la revolucin siria /1. Asediados y bombardeados no por uno, sino dos poderes imperiales; asesinados por milicias en gran parte reclutadas de las minoras no sunes; abandonados y calumniados por la izquierda extranjera debido a su inconveniente levantamiento contra un autoproclamado rgimen de resistencia, en este contexto, el giro hacia la poltica identitaria sun entre la poblacin siria es una tragedia. No es una sorpresa.

EI no es, sin embargo, el resultado inevitable de esa poltica. El chauvinismo exterminador de la organizacin contra las minoras religiosas tales como los alaues, de la cuales emana el aparato de seguridad baazista sirio, es innegable. Pero en palabra, pensamiento y hechos, EI siempre ha considerado apstatas a sus enemigos principales (a la revolucin, el FSA y la oposicin a Assad en general) antes que a incrdulos (al rgimen de Assad).

Es importante reafirmar esta historia, ya que la creencia de que Estados Unidos ha financiado las milicias anti-Assad, que de algn modo se transformaron en EI se ha vuelto casi hegemnica dentro de la izquierda. Debemos primero que nada reconocer que algunos combatientes del FSA de hecho se pasaron al EI, llevando consigo sus armas. En algunos casos, como documentan Michael Weiss y Hassan Hassan en su libro EI: Inside the Army of Terror [Estado Islmico: dentro del Ejrcito del Terror], agentes del EI operaron como doble agentes dentro de las brigadas del FSA, haciendo virar a algunos combatientes y regresando para atacar al resto. Puesto que la cantidad de armamento y municin de hecho proporcionadas por Estados Unidos ha sido sumamente limitada y la precondicin de su suministro fue que se utilizara contra el EI y no Assad, es improbable que este material forme parte considerable del arsenal de la organizacin. Mucho ms significativo fue el incautamiento por parte del EI de depsitos de armas norteamericanas del ejrcito iraqu, de quienes los comentaristas anti-anti-Assad muchas veces son bastante entusiastas y no tienen reparo en denominar sus propias operaciones militares en trminos sectarios chies, tales como Operacin Te Obedecemos, Oh Hussein! en verano de 2015.

En cambio, del FSA y sus descendientes rara vez se habla sin agregar la frase apoyados por Estados Unidos y a menudo haciendo referencia a su insuficiente carcter moderado. Por qu uno ira a esperar moderacin por parte de personas involucradas en una lucha revolucionaria de vida o muerte, es una pregunta para otra ocasin, pero el nebuloso apoyado por Estados Unidos requiere un poco de desmenuzamiento. Aparte de la Operation Inherent Resolve [Operacin Resolucin Inherente], la campaa de bombardeos areos dirigida contra el EI, la cual tambin mat a cerca de 1500 civiles /2 y aquellos que creen en el relato del cambio de rgimen estn invitados a sealar una sola ocasin en la que las fuerzas del rgimen hayan arremetido contra los bombarderos estadounidenses por parte de Estados Unidos puso en marcha dos mecanismos de intervencin en la guerra civil siria. Uno, mediante canales abiertos registrados en el presupuesto del Congreso; el otro, secreto y por medio de la CIA.

El primer tipo de iniciativa es el Train and Equip Programme [Programa de Entrenamiento y Equipamiento], iniciado en 2015, y continuado con la formacin del Nuevo Ejrcito Sirio un ao despus. Estas iniciativas comenzaron una vez que la guerra civil ya estaba en plena marcha: no se puede afirmar plausiblemente que la hayan causado, como tampoco el levantamiento de 2011. Adems, estuvieron explcitamente dirigidas contra EI y Al-Nusra, no contra Assad. La autorizacin del Congreso de los 500 millones de dlares gastados en Train and Equip (accesible en el informe Congressional Research Service report R43727 Train and Equip Program for Syria) indica que estaba destinado a defender al pueblo sirio de los ataques del Estado Islmico de Irak y el Levante y a proteger a Estados Unidos, sus amigos y aliados, y al pueblo sirio de las amenazas planteadas por los terroristas en Siria. Los entrenadores mismos interpretaron el mandato de manera estricta, dicindole al putativo comandante sirio de esa fuerza, entrevistado en McClatchy en diciembre de 2015 no debes disparar una sola bala contra el rgimen. Al final, 54 miembros fueron enviados de vuelta a Siria bajo el patrocinio de Divisin 30 en Julio de 2015: pronto fueron atacados y transferidos por las fuerzas de Al-Nusra a modo de venganza por un ataque areo estadounidense. No obstante, han habido nuevas encarnaciones de las unidades de Train and Equip en el norte de Siria, tales como Liwa al-Mutasim. Habiendo tenido poco xito en el norte, Estados Unidos ha concentrado desde 2015 mayores esfuerzos en el sur y este de Siria.

El Frente del Sur del FSA ha conservado mucho del carcter de la insurreccin armada inicial: en su mayora sun, pero no islamista, organizado de forma paralela al ejrcito del rgimen, del cual desert buena parte de su liderazgo. Continu logrando xitos ante las fuerzas del rgimen hasta principios de 2016: la incursin de fuerzas Islamistas extremas tanto Al-Nusra como EI comenz en el sur en 2014, pero la decisin de Jordania, en concertacin con Rusia a fines de 2015, de congelar los suministros de armas a las fuerzas anti-Assad paralizaron las operaciones del Frente del Sur /3. En el momento en que la coalicin Fateh Haleb luch contra el cerco de Alepo hasta romperlo en agosto de 2016, el Frente del Sur estaba en gran parte inactivo o concentrado en la lucha contra los yihadistas, y de esta manera alienado de la oposicin ms amplia. La poltica estadounidense le ofreci a una seccin de la resistencia anti-EI, posicionada alrededor de Deir ez-Zor en el este, armamento y entrenamiento bajo el nombre de Nuevo Ejrcito Sirio. Es de esperar que este programa reproduzca los fracasos de su precursor. All donde Estados Unidos tiene mayor influencia sobre el suministro de armas, vemos menos o ningn combate contra Assad.

La evidencia es concluyente e incompatible con la afirmacin de que Estados Unidos haya armado al FSA para derrocar el rgimen baazista. En cambio, se han confirmado operaciones encubiertas de Estados Unidos desde por lo menos el ao 2013. Segn un artculo de New York Times de enero de 2016, un programa denominado Timber Sycamore estaba en curso desde 2012 con el objetivo de proporcionar asistencia no letal a los rebeldes, pero no armas. Slo en la primavera de 2013, dos aos despus del inicio del levantamiento y despus de al menos 18 meses de conflicto armado, Obama autoriz a la CIA a involucrarse en el suministro de armas al FSA: esta decisin tampoco puede ser responsable ni del levantamiento inicial ni de la guerra civil que ya se estaba muy avanzada en el momento que se tom. Adems, el objetivo de la operacin no fue incrementar el suministro de armas en sus mayor parte, nuevamente segn New York Times, de origen saudita sino intentar tomar control sobre este. Siendo encubiertas, estas actividades son ms difciles de rastrear que los programas Train and Equip, pero sus principales sedes son los dos Centros de Operaciones Militares: en Jordania para el Frente del Sur y en Turqua para el del Norte. Cuando se describe a los grupos del FSA como supervisados o asistidos por Estados Unidos, la expresin significa que se les ha permitido recibir armas o municiones de estos centros. Un comandante del FSA resumi la funcin de estos centros con sede en Amn en una entrevista con el peridico de los Emiratos The National en Junio de 2016 afirmando que recibimos lo suficiente para continuar, pero no para ganar.

La evidencia ms clara de esta funcin yace en el suministro de armas pesadas: la disponibilidad de sistemas de misiles antitanques y la indisponibilidad de sistemas de misiles porttiles de defensa antiarea (MANPADS). Los sistemas antitanques, los cuales parecieran haber tenido un efecto contra las fuerzas armadas de Assad, estn intensivamente controladas; repartidas en pequeas porciones para misiones particulares, de las cuales se lleva registro. Se ha permitido recibir este tipo de armamento a alrededor de setenta grupos. Los destinatarios incluso tienen que devolver las carcasas como prueba de su uso y se les solicita registro flmico de sus disparos.

Comprese esto con el suministro de MANPADS antiareos. El dominio areo, primero el suyo y despus el ruso, es la razn fundamental por la cual Assad no ha cado. Si se tuviera la intencin de derrocar al rgimen y se estuviera armando a sus sanguinarios adversarios sectarios hasta los dientes, acaso no les facilitaras con suma urgencia armas antiareas? Sin embargo stas no han estado disponibles, porque la poltica estadounidense ha sido y sigue siendo, en palabras del vice asesor de seguridad nacional en el artculo de New York Times citado ms arriba, evitar el traspaso de armas ms pesadas. El FSA solicit desesperadamente armas antiareas a Estados Unidos para defender Alepo en verano de 2013. No se le envi ninguna, no se le ofreci ninguna. No slo eso: Estados Unidos bloque activamente las tentativas de Qatar de suministrar a rebeldes sirios armamento antiareo, tal como se informa en el artculo de New York Times del 13 de agosto de 2013, Arms Shipments from Sudan seen to Syria Rebels [Envos de Armas avistados desde Sudn a Rebeldes Sirios]. La administracin norteamericana crey probablemente con razn que tal armamento poda ser usado contra los intereses de Estados Unidos o Israel. Si esto pretende ser un intento de derrocar al rgimen, se trata ms bien de un espectculo penoso.

A diferencia de la fantasa (basada en interpretaciones errneas de informacin de bajo nivel dada a conocer por Wikileaks) y admitiendo que ha habido disputas dentro de la lite dirigente y que sus estrategias han sido incompetentes y/o incoherentes, no existe y nunca ha existido, una poltica imperial norteamericana que tenga por objetivo derrocar el rgimen baazista en Damasco. En diciembre de 2011, momento en el que la incapacidad de Assad de gobernar plenamente el pas haba quedado manifiesta, Estados Unidos reconoci al Consejo Nacional Sirio como el representante principal y legtimo del pueblo sirio en aras de un perodo de transicin. Pero la preferencia de Estados Unidos para esta transicin siempre ha sido que sea gestionada desde dentro del rgimen. El modelo de la poltica de Estados Unidos en Siria fue la gestionada ahora claramente inmanejable transicin del rgimen de Ali Abdullah Saleh en Yemen a su sustituto Abdrabbuh Mansur Hadi. El presidente Obama reiter este punto en su conferencia de prensa en octubre de 2015, declarando que la poltica de Estados Unidos en Siria estaba a favor de una desenlace que deje el Estado intacto, que deje al ejrcito intacto. La nica diferencia con Rusia fue el estatus del propio Assad. David Petraeus, ex virrey americano de Irak y partidario de una poltica ms musculosa en Siria y el hombre responsable de Sycamore Timber declar explcitamente a la agencia de noticias kurda Rudaw en marzo de 2015 que la prioridad no era Assad, sino claramente el EI, porque eso ayuda al esfuerzo en Irak.

Efectivamente, a pesar las lgrimas de cocodrilo de Estados Unidos con respecto a la barbaridad real que est ocurriendo en Alepo, la poltica estadounidense ha convergido ms o menos abiertamente con la rusa, en base a la de- escalacin y de identificar como el problema a los grupos pos-Al-Qaida: EI y Al-Nusra/Fateh Al-Sham. Esta poltica alcanz su apogeo con la propuesta por parte de Estados Unidos y Rusia en septiembre de 2016 de bombardear Siria por completo; no al rgimen sirio, sino slo a fuerzas opositoras al rgimen. El rpido colapso de este acuerdo fue un resultado del bochorno de Estados Unidos al revelarse el verdadero objetivo del rgimen (y de Rusia): recuperar todo Alepo por medio del bombardeo generalizado, incluidos hospitales y convoyes de asistencia humanitaria. Cuando soldados del rgimen fueron accidentalmente alcanzados por las bombas de Estados Unidos en Deir ez-Zor, las disculpas fueron prontas y excesivas: fuimos nosotros, admiti John Kerry, refirindose al bombardeo como un terrible accidente que sera investigado. El coronel John Thomas de la USAF [fuerza area] confirm que nunca hemos golpeado blancos del rgimen en este conflicto. No lo haramos, no hemos tenido la intencin de hacerlo en ningn momento y no lo vamos a hacer en el futuro. Se inform que Estados Unidos estaba considerando ofrecer indemnizacin al ejrcito del rgimen sirio por los muertos. Comprese esta respuesta con la respuesta tras el bombardeo de Manbij, por aquel entonces zona de lucha por el control entre EI y las Fuerzas Democrticas Sirias encabezadas por kurdos y apoyadas por Estados Unidos, el 19 de Julio de 1916. Al menos 73 civiles resultaron muertos. Como en el caso de tantas de las vctimas de misiles de aviones no tripulados en Afganistn, Yemen o Pakistn, sus muertes no fueron siquiera reconocidas, para qu decir compensadas /4.

El bombardeo de Manbij fue parte de una campaa estadounidense ms amplia en Siria, pero no contra el rgimen. La intervencin estadounidense en Siria gir abierta y plenamente hacia el PYD y su brazo armado YPG, y su recepcin de armamento estadounidense, inteligencia, asesora y asistencia area no ha impedido su adoracin por parte de la izquierda euroatlntica.

(Los logros del autogobierno en Rojava no deben negarse, especialmente en una regin en una situacin poltica tan desoladora. Y los enemigos del PYD tambin son nuestros enemigos: la intervencin turca en el norte de Siria en agosto de 2016, en alianza con el FSA y las brigadas islamistas, fueron una seal de amplificacin transfronteriza de la campaa de contrainsurgencia contra el PKK dentro de Turqua, apresurndose en derrotar al EI en la ciudad de Jarablus y as poder negarle el logro al YPG. No obstante, la estrategia del YPG no se hizo querer en las zonas de mayora sun no kurda que habran de participar en cualquier sistema confederal democrtico tal y como la organizacin declara como su meta para Siria: ambigua en su posicin respecto al rgimen y a la vez castigando a sus oponentes etiquetndolos globalmente como Al-Qaida, penetr de manera oportunista en zonas no kurdas durante el asedio de Alepo para conectar los cantones no adyacentes. El costo de ese oportunismo tctico qued claro cuando el rgimen, por primera vez, empez seriamente a combatir al YPG en Hasaka. Quien crea que una Siria en la que Assad haya reconquistado cada pulgada sera amable con los kurdos, es un ignorante tanto de su historia como de su estrategia).

EI, por lo tanto, no es un resultado de la estrategia de Estados Unidos de cambio de rgimen en Siria, por la sencilla razn de que no ha existido tal estrategia. Sin duda la CIA no es un proveedor fiable de la verdad. Sin embargo, si estuviera armando intensamente y apoyando a la oposicin siria a fin de derrocar al rgimen, hubisemos visto resultados completamente diferentes.

Y as pasamos a una pregunta ms fructfera: dado que Estados Unidos no lo cre, cmo se entiende la naturaleza de EI? qu podemos aprender acerca de la organizacin partiendo de la teologa poltica que practica? cul es su relacin con el Estado y con las clases explotadoras en los pases en los que opera? y cules son los linajes del islamismo del cual deriva y parte?

La Poltica del Anatema

En 1996 el emir del Grupo Islmico Armado (GIA) argelino, Antar Zouabri emiti una fatwa declarando apstatas a toda la sociedad argelina por haber abandonado la religin y renunciado a la lucha contra sus enemigos y no haberse unido al GIA en su campaa contra los generales en el poder /5. El rgimen anul la victoria del Frente Islmico de Salvacin (FIS) en las elecciones libres de 1991 lo que llev a las masacres y la persecucin civil que asol todo el pas. El GIA, como su anatema omnidireccional indica, se opuso tanto al FIS como al rgimen, aunque de una manera un tanto turbia. En el GIA, abundaban los recursos de inteligencia y los terribles asesinatos masivos que llevaban a cabo tenan ms que un tufillo a connivencia. La ms notoria de stas fue la masacre de Rais en una aldea pobre simpatizante del FIS en 1997: durante cinco horas, 238 personas fueron asesinadas a manos de, como apuntara ms tarde la comisin oficial de investigacin, slo cuatro autores. Haba un cuartel militar a cien metros de distancia.

EI se asemeja mucho al GIA y de hecho es, para lo que son las insurgencias armadas, o incluso los Estados, una organizacin muy grande. Se estima que su fuerza de combate en Siria e Irak sin duda reducida por sus bajas cada vez mayores como resultado de las campaas areas y terrestres en su contra desde 2014 van de 30 000 a 50 000 hombres. Y estas estimaciones excluyen a sus afiliados en el norte de frica, el sur de Asia y las redes dispersas de europeos, americanos y australianos que han prometido lealtad a Baghdadi. Por supuesto, en parte el crecimiento (y declive) de EI se da meramente una funcin de la dinmica de la guerra civil, en la que el acceso a las armas, el dinero y la probabilidad de victoria atraen a un mayor nmero de reclutas. Sin embargo, el atractivo poltico e ideolgico de la organizacin y la habilidad con la que ha unido a los diferentes grupos precursores deben ser tomados en serio.

Una de las preguntas ms estriles que se escuchan es si EI es realmente islmico o no. Una respuesta plausible podran darla los eruditos religiosos, pero no los comentaristas polticos. Tampoco debemos exigir que lo hagan. La respuesta "no" se da para defender a los musulmanes del ataque islamfobo que debera ser una cuestin de principio dado que la respuesta "s" legitimara tales ataques. Pero la naturaleza islmica de un fenmeno es asunto de las autoridades religiosas que creen que existe aquello de una creencia y prctica autnticamente islmicas. Esto no es compatible con el anlisis materialista que comienza no con ideas religiosas o polticas en s mismas, sino, segn Marx, con los "lmites materiales definidos, presuposiciones y condiciones independientes" de la voluntad de los creyentes.

Por descontado, EI tiene su propio lugar en la historia y en la tradicin del islam poltico. Sin embargo, es vital comprender las variedades, las historias y las bases sociales de esa tradicin si queremos tratar de entender al EI. La visin de Chris Harman era tratar la cuestin de cmo lograr una sociedad islamizada como una cuestin poltica, con el mismo tipo de motores, dilemas y fracturas que las dems. La aspiracin de revocar el orden existente no es suficiente por s sola: se requiere de una base social para emprender cualquier proyecto poltico significativo. Esta confrontacin con la realidad externa siempre ha planteado un dilema para los islamistas, como sin duda tambin lo ha hecho para la izquierda revolucionaria.

Harman identific cuatro tipos diferentes de respuesta a ese dilema y a sus respectivas afinidades de clase. El primero de estos Harman lo denomin como "el islamismo de los viejos explotadores": las clases clsicamente conservadoras de terratenientes, propietarios de awqaf, mercaderes de bazar, maestros artesanos y as sucesivamente. El segundo fue "el islamismo de los nuevos explotadores", es decir, los propietarios del capital financiero e industrial que haban aprovechado las oportunidades de las polticas de infitah (apertura econmica) adoptadas por los egipcios en los aos setenta y ochenta, la Hermandad Musulmana siendo un ejemplo central.

Harman identific "el islamismo de los pobres" con los, en su momento, inmigrantes rurales a las ciudades, que se vieron arrojados a un torbellino de inseguridad econmica y que aspiraban a las certezas de su anterior modo de vida. Este grupo, sin embargo, no constituy los cuadros centrales, los idelogos o el sustento de la poltica islamista: stos vinieron del "islamismo de la nueva clase media". Lejos de ser un retroceso atvico, este islamismo representaba una forma de populismo; la poltica clsica de las clases medias modernizadas en el Sur Global que adoptan una nueva forma tras el fracaso del proclamado socialismo de los regmenes de liberacin nacional. En este sentido, las formaciones tales como los movimientos neo-salafistas o los revolucionarios islmicos jomeinistas estaban mucho ms cerca de los movimientos de liberacin nacional anteriores construidos por estudiantes, ingenieros, funcionarios pblicos inferiores, etc. As pues, de este medio nacieron los linajes de Al-Qaida y el EI.

Si el mtodo de Harman constituye el punto de partida correcto, no necesitamos aceptar el contenido total. Un punto que necesita revisin puesto en manifiesto por el devenir de las revoluciones y contrarrevoluciones rabes es la categorizacin de la Hermandad Musulmana como reformista (la Hermandad Musulmana ciertamente lo es en el sentido general de desear la reforma poltica y operar dentro de los lmites de los sistemas existentes para alcanzarla; pero en el sentido especfico como el concepto es usado normalmente por los marxistas, no lo es). El programa y sin duda la cultura poltica de la Hermandad es eminentemente burguesa, sin el vnculo orgnico al movimiento obrero de organizaciones tales como el partido laborista britnico. Los vnculos orgnicos de la Hermandad son casi siempre con el pequeo y gran capital y su relacin con las clases subalternas es de clientelismo caritativo antes que de integracin poltica.

Esto no es razn para condenar la cooperacin entre la izquierda y las fuerzas de la Hermandad, especialmente dado el amplio atractivo de la organizacin para las masas en algunos pases y la severa represin de la que es objeto. Sin embargo, debemos reconocer que la trayectoria abierta por dicha cooperacin no es la de un horizonte comn de socialismo o de organizacin poltica obrera, sino uno mucho ms limitado de democracia poltica.

Aunque ciertamente el EI representa tal extraccin, no puede ser interpretado como lo han hecho muchos en la izquierda, incluyendo muchos pertenecientes a la tradicin de Herman como el fruto amargo del imperialismo /6. En sus debates sobre el GIA y otras tendencias similares, Harman hizo un anlisis profundo conforme el ncleo y el programa surgieron de un entorno y dilema poltico particulares. Asimismo, el motor del EI se encuentra en la fusin del wahabismo y la tradicin del salafismo poltico que se conocera como sahwa (despertar) /7 en los aos 1980. Wahabismo se refiere a la versin del pensamiento y prctica islmica sun fundada por Muhammad Ibn Abd al-Wahhab en la pennsula arbiga en el siglo XIX, el cual posteriormente lleg a conquistar casi la totalidad de la masa de tierra en alianza con la confederacin tribal Ibn Saud. Los wahabis prefieren ser conocidos como seguidores del salafa, las primeras generaciones ulteriores al Profeta, y buscan hacer realidad sociedades que se asemejen a la comunidad moral de ese (imaginado) pasado histrico.

El linaje del EI radica en otra rama, la unin de las sensibilidades wahabi con el salafismo politizado de una poca particular. En su forma original y de hecho en la mayora de tales movimientos hasta el da de hoy , el salafismo fue un movimiento quietista predicando la sumisin al gobernante establecido sobre la base de que el orden est dado por la voluntad de Dios y que cualquier orden es mejor que el caos. Los orgenes de los grupos islamistas armados como el EI radican en la metamorfosis del salafismo despus de la ejecucin en 1966 de Sayyid Qutb, el sobresaliente terico egipcio del yihad poltico.

Los escritos de Qutb estn particularmente interesados en cmo alcanzar una sociedad islmica. Su mtodo de propaganda de la accin y la concienciacin adoptado esencialmente de los movimientos de guerrilla urbana de su tiemp estaban en contraposicin con la prctica salafista predominante, la cual era ser el cambio que quieres ver: mantener la cabeza abajo en asuntos polticos y buscar influenciar la comunidad circundante mediante la exhortacin, la devocin pblica y las buenas obras. La ltima ha sido histricamente, y sigue siendo, la prctica mayoritaria salafista. Por otra parte, por cierto, est la estrategia de la Hermandad Musulmana de incorporar una estrategia poltica en una base particular, incrementando gradualmente su fuerza al interior y exterior del Estado con diversos grados de xito.

El Qutbismo y sus descendientes se caracterizan por una sntesis de los elementos excluidos de estos dos ltimos mtodos. Propone un programa poltico, y condena la sociedad existente como en un estado de ignorancia pre-islmica (jahiliyya) debido al menos en parte a la intromisin del imperialismo occidental. La respuesta a esta degeneracin no es buscar una base social dentro de la sociedad as corrupta, sino huir de ella en trminos metafricos si no fsicos y establecer una vanguardia que tome el Islam como su punto de referencia dominante y slo entonces volver e islamizar la sociedad tanto mediante la prdica como la fuerza fsica. La caracterstica clave de casi todas las corrientes islamistas, como reconoce Harman, es transformar la lucha material contra el imperialismo y el capitalismo en una cuestin de lucha ideolgica contra lo que ven como sus efectos culturales. El Qutbismo toma esta lgica y la lleva hasta su ltima consecuencia: proponiendo takfirwal-hijira, o anatema y exilio (como se le llamaba a uno de los primeros grupos que propugnaban esta visin del mundo), de la sociedad que se ha permitido ser tan corrupta.

Qutb no estaba solo. Entre sus epgonos estaba Abu Muhammad al-Maqdisi, la influencia ideolgica central de Abu Musab Al-Zarqawi, el fundador del EI. Dos casos de ocupacin extranjera en el mundo islmico, la URSS en Afganistn y Estados Unidos en Irak, proporcionaron coagulantes al neo-salafismo encarnado por estas dos figuras. A diferencia de los pensadores salafistas anteriores, como Rashid Rida, que eran relativamente flexibles en su actitud frente a la renovacin islmica, la estrella polar de este entorno fue Ibn Taymiyyah, el erudito sun del siglo VII/XIII. Los principios de Ibn Taymiyyah, o al menos aquellos que le atribuyen sus epgonos, presentan una forma especialmente rgida de monotesmo islmico: que uno debe alabar a Dios, slo a Dios, y hacerlo de la manera correcta, permitiendo as que se vierta el anatema sobre aquellos, como los chies, acusados de mala prctica o de shirk, asociando otras entidades con Dios. Ibn Taymiyyah tambin orden el asesinato de regidores que no seguan la prctica o creencia correcta.

Estos principios constituyen los fundamentos de una estrategia poltica. Los males del mundo rabe y musulmn son atribuidos no al capitalismo, no al imperialismo en ningn sentido marxista, sino al gobierno corrupto de los taghut (tiranos) que han renegado del verdadero islam. Es ms, Maqdisi sostuvo en su influyente libro El Camino de Abraham, que el islam gira en torno a una distincin fundamental entre lealtad (wala) hacia lo islmico y deslealtad hacia lo no-islmico. Sobre esta base, el anatema puede extenderse a un grado casi universal para abarcar no slo a los herejes, sino tambin a aquellos que pasivamente acepten el rgimen de la autoridad apstata. La poblacin se ha vuelto corrupta, viviendo en ignorancia pre-islmica y formando una base pasiva sobre la cual debe imponerse el nuevo mundo. La violencia salvaje es una manera de cerrar la brecha entre el programa poltico y las bases sociales. Tal como seal un miembro del EI entrevistado por Weiss y Hassan: Tienes un proyecto listo, entonces tienes que asentarlo en la sociedad como una corona dental y procurar mantenerlo.

}El grado en el que esta visin del mundo y programa penetran en los cuadros inferiores del EI queda poco claro. Al nivel militar superior, el EI fusiona una serie disparatada de elementos derivados de la invasin de Irak y de la catstrofe social que sta gener. Como bien se sabe, una buena parte de los remanentes del aparato de seguridad baazista iraqu dominados de forma inversa a su vecino, enemigo y hermano poltico-ideolgico sirio, por una comunidad minoritaria sun se fusionaron con la franquicia iraqu de Al-Qaida a mediados de los aos 2000. El Estado Islmico en Irak, como se llamaba el EI en su encarnacin de aquel tiempo, aliados con una milicia islamo-baazista, la Jaish al-Rijal Al-Tariq al-Naqshibandi (El Ejrcito de los Hombres del Orden Naqshibandi) /8, liderado por uno de los ms cercanos guardaespaldas de Saddam Hussein, Izzat Ibrahim al-Douri. Esta alianza fue el origen del Estado Islmico en Irak. Entrevistas con combatientes capturados del EI en The Nation revelan un panorama demogrfico de la juventud sun de Irak: hijos de la ocupacin nacidos en un Irak sitiado pero baazista despus de la Guerra del Golfo de 1991, pero quienes alcanzaron la mayora de edad en medio de la terrible violencia de mediados de los aos 2000, cuando su comunidad y sus hombres en particular fueron atacados por la ocupacin y sus agentes iraques locales.

La transicin desde el quietismo pasando por el anatema hasta la construccin de un Estado en el salafismo se form pues por opciones polticas, no teolgicas, como Harman entendi muy bien. El EI es el resultado de un estancamiento causado por intentar imponer un orden islmico en la sociedad en su conjunto sin el apoyo del Estado o de la mayora de la poblacin. Pero las condiciones previas de este proyecto no se encontraban solamente en la ocupacin imperial, sino tambin en la revolucin, o ms bien en una revolucin que no estableci una alternativa durable o a escala nacional. El EI es una institucin de creacin de Estado sin una base social: la revolucin siria tuvo una base social, pero no alcanz, ms all del plano local, poder institucional. Es esta contradiccin y la complicidad de la contrarrevolucin de Assad, la que explica la expansin del EI.

Criaturas de la ruina comn

Cualquier revolucin, como se puede esperar que entiendan los estudiosos de los casos francs y ruso, es una mezcla aterradora y emocionante de colapso y renacimiento. Son siempre una forma de desastre y a la vez de salvacin.

La total imposicin de una orden neoliberal requiere un momento de destruccin y debacle como oportunidad, o eso sostiene Naomi Klein, argumentando que vivimos en un "capitalismo del desastre". Los desastres generados o exacerbados por el capitalismo neoliberal proporcionan ms oportunidades para profundizar el proyecto. Klein cita a Milton Friedman sobre el impacto del huracn Katrina: "Esto es una tragedia. Tambin es una oportunidad.

Si el caso est exagerado y la visin implcita de un capitalismo benigno y no desastroso es una quimera, la intervencin de Klein ha demostrado ser productiva. El colectivo Out of the Woods se desarroll en respuesta a la nocin de "comunismo del desastre" como una estrategia de emancipacin en el planeta arruinado del antropoceno. Los desastres, segn ellos, crean "comunidades del desastre" donde se prefiguran las prcticas igualitarias, y la generalizacin del desastre bajo el capitalismo tardo crea un camino hacia la "comunizacin del desastre", la autoorganizacin de la reproduccin social una vez que la normalidad capitalista se rompa. La caracterstica de esta autoorganizacin, argumentan, ser probablemente el "bricolaje" que reutiliza la infraestructura logstica de las sociedades existentes (contra la posicin del grupo Endnotes y otros de que las estructuras materiales del capitalismo son irrecuperables).

Los pueblos de Irak y Siria padecen desde luego un desastre, aunque sea poltico y provocado por el hombre. Para los iraques, el desastre consiste en la invasin imperialista y la consiguiente guerra civil; para los sirios es la contrarrevolucin de Assad extraordinariamente destructiva y las tcticas de asedio generalizado, hambre y bombardeo que ha empleado. Sin embargo, especialmente en Siria, los rganos de autogobierno local promovidos por la revolucin han tenido algo del carcter descrito como "comunismo del desastre", aunque, dado que representaban ms la emancipacin poltica que la social, denominarla "democracia burguesa del desastre" podra ser ms adecuado. Es contra estos rganos que tanto EI como el rgimen de Assad han dirigido sus energas, a menudo de comn acuerdo y con gran xito.

El proceso comenz con la infiltracin de elementos de Al-Qaida (entonces bajo la bandera de Al-Nusra) en reas liberadas del rgimen. Los primeros infiltrados eran poco numerosos y a menudo traan consigo dinero en efectivo, armas y socorro mdico. Especialmente despus de la divisin entre el EI y Al-Nusra; sin embargo, comenzaron a tomar sistemticamente las reas liberadas del rgimen y dirigidas por los consejos revolucionarios locales. Como Robin Yassin-Kassab y Leila Al-Shami relatan en su imprescindible historia de la Revolucin Siria Burning Country, en la ciudad de Saraqeb, donde el consejo era particularmente activo, el EI cerr el centro de comunicacin revolucionario y la imprenta y detuvo a los familiares de los miembros del comit de coordinacin local. Del mismo modo, los azotes y crucifixiones llevados a cabo por el EI en Raqqa en 2013 no eran contra partidarios del rgimen sino de activistas de la oposicin. Christoph Reuter informa en Der Spiegel que el grupo tom del poder en Raqqa al liquidar fsicamente a la brigada local del FSA, secuestrando a lderes revolucionarios locales y ejecutando a un periodista y activista abiertamente anti-Assad, enviando a sus contactos fotos del cadver por correo electrnico con el comentario "Ests triste por tu amigo ahora?".

El mismo patrn se repiti en todas las reas confiscadas por el EI, totalmente en lnea con el modelo de control baazista heredado de la seccin de oficiales de inteligencia iraques que constituyen una parte tan importante de su liderazgo. Todo lo cual est tambin en consonancia con la doctrina del EI de que las revoluciones de 2011 "reemplazaran lo mejor con lo peor". Por esta razn, el EI considera a los Hermanos Musulmanes egipcios como los peores apstatas por participar en las elecciones democrticas que surgieron de la Revolucin del 25 de enero. En el EI son contrarrevolucionarios y estn orgullosos de serlo.

Como resultado, a quien el EI ha demostrado ser ms til no es a Estados Unidos, ni siquiera a Turqua, sino al propio rgimen de Assad, aunque el EI no sea simplemente una herramienta o creacin del rgimen, ni tampoco de los Estados del Golfo. Muchos ejemplos de cooperacin entre ellos, por ejemplo en la venta y produccin de energa, podran ser razonablemente descartados por las exigencias de la guerra. Sin embargo, hay una historia mucho ms larga entre los dos. Antes de que naciera el "Estado Islmico en Irak", los servicios de inteligencia baazista sirios estaban cooperando con grupos sunes que luchaban contra la ocupacin estadounidense de Irak. Segn revelan los documentos de Sinjar, el rgimen estableci las lneas de suministro y los enlaces de trnsito de Siria a Irak, que luego fueron revertidos para que el EI se infiltrase en Siria cuando haba comenzado la revolucin.

Al inicio de la revolucin siria, el rgimen adopt la estrategia que le ha permitido persistir con tanta resiliencia: violencia extrema y sectarizacin. En su discurso ante la Asamblea Popular, parlamento de pacotilla del rgimen baazista, en marzo de 2011, Assad acus a los manifestantes de formar parte de los "tentculos de una gran conspiracin" basada en el "elemento sectario" y llam a los sirios a cumplir con su "deber nacional, moral y religioso" de "enterrar la sedicin". Esto ocurri cuando ni siquiera haba un Ejrcito Libre Sirio (FSA). Cuando en el verano de 2011 comenzaron a aparecer los primeros grupsculos, no estaban compuestos de sanguinarios yihadistas, sino de desertores del ejrcito sirio y de manifestantes que se defendan de los disparos del rgimen. En algunos casos, estas unidades fueron entrenadas por Zubaida Al-Meeki, una generala alau que fue la desertora con ms alto rango del ejrcito del rgimen que se pas a la revolucin. En la ciudad costera de Latakia, en el corazn alau (aunque con una ligera mayora sun), los manifestantes expulsaron a los yihadistas que promovan consignas sectarias. En reas mixtas, como el centro de Homs, el rgimen concentr su potencial devastador en los distritos sunes mientras preservaba los alaues. Sin duda, una de las jugadas ms astutas del rgimen fue encarcelar, torturar y matar a los activistas revolucionarios, al mismo tiempo que liberaba de la crcel a un gran nmero de los yihadistas ms intolerantes. Cientos de miles de sirios fueron encarcelados despus de 2011, muchos de ellos torturados hasta la muerte y sus cuerpos fotografiados. El archivo fotogrfico publicado por el desertor del rgimen Csar, mostrando a ms de seis mil personas, revel su macabra magnitud, Sin embargo, en la primavera de 2011, Assad liber a varios cientos de detenidos islmicos de grupos takfiristas violentos, incluyendo la mayor parte de lo que luego sera el liderazgo sirio del EI. La prevalencia de estos grupos y la relativa ausencia de los activistas civiles de las primeras etapas de la revolucin siria no es un misterio, ni la consecuencia de un arraigado odio ancestral a la mayora sun por las minoras religiosas. Es porque Assad liber a los yihadistas y mat a los activistas.

Esta complicidad continu mientras la contrarrevolucin se converta en guerra civil. Cuando el EI se apoder del territorio del FSA, se salv en gran parte del bombardeo que el rgimen desat en otros lugares en hospitales, panaderas y distritos civiles. Hasta el comienzo de Inherent Resolve en 2014, Assad apenas combati a EI: los principales enfrentamientos fueron y continan siendo alrededor de Deir ez-Zor en el extremo oriental, un centro de produccin de petrleo. La batalla por Palmira, lugar de tesoros arqueolgicos de renombre mundial, proporcion al rgimen una prensa muy favorable como protectora del patrimonio internacional contra la barbarie fundamentalista. Los documentos del EI, filtrados a Sky News en mayo de 2016, muestran una connivencia entre el EI y Assad para producir precisamente este resultado, incluyendo una orden dada poco antes de que el rgimen intentara retomar el sitio para retirar toda la artillera pesada y las ametralladoras antiareas en el interior e inmediaciones entre la provincia de Palmira y la provincia de Raqqa /9].

La contrarrevolucin de Assad fue desastrosa en Siria y de ello se benefici el EI. Fue el EI quien domin la infraestructura sobre todo los campos petroleros de los territorios sirios liberados, permitindoles destruir las estructuras revolucionarias locales. Fue el EI quien pudo erigir un orden de las ruinas capaz de gobernar de una manera nueva. Fue EI quien mostr el valor y unidad ideolgica para imponer la contrarrevolucin de la catstrofe.

Aqu hay una leccin importante para los revolucionarios: si no impones un plan para reconvertir el "bricolaje", lo har otro.

El papel del EI en la represin de los revolucionarios sirios significa que es una forma de fascismo? El significado retrico del trmino es obvio: fuera de los crculos fascistas no se puede defender el fascismo. Es ms: definir a un enemigo como fascista permite la formacin de alianzas urgentes y amplias contra ellos. Por esta razn, los intelectuales y fuerzas polticas que apoyan la guerra de EEUU contra el terror y los despotismos locales que se disfrazan de laicos, adoptaron ampliamente el trmino "islamofascismo". Por las mismas razones, los adversarios de esa guerra han rehuido de identificar las polticas islamistas con el fascismo por temor a legitimar la guerra imperialista o la reaccin islamfoba que conlleva.

El caso del EI en Siria ha comenzado a alterar esta cautela. El intelectual sirio de izquierda Yassin Haj Saleh, que no apoya la guerra contra el terrorismo y es nativo de Raqqa, con familiares secuestrados por el EI, describe al rgimen como el "fascismo de la corbata" y al EI como "el fascismo de la barba". Ghayath Naisse de la Corriente de Izquierda Revolucionaria Siria ha presentado quizs el ms destacado anlisis marxista argumentando que el EI es de naturaleza fascista. Cae dentro de la definicin clsica del fascismo, afirma Naisse en las pginas de la revista International Socialism, porque la organizacin se apoya en las capas sociales descritas por Trotsky en el caso de Alemania como "polvo humano": las capas atomizadas de la pequea burguesa encabezadas por una milicia partidista que busca fundar una nueva forma de Estado. Sin embargo, en vez de reflejar y movilizar la voluntad de las masas para reformar las relaciones sociales, esta milicia partidaria se considera a s misma como una lite guerrera destinada a remodelar a los humanos mismos a travs del uso extremo de la violencia. El fascismo es, pues, un movimiento contra el statu quo que funciona para preservar el capitalismo destruyendo todo el espacio poltico independiente, sobre todo las organizaciones de las clases subordinadas, una destruccin que el EI desde luego ha llevado a cabo. Por esta razn, la poltica fascista slo surge verdaderamente en tiempos de crisis, cuando esas clases subordinadas suponen una amenaza suficiente, cuando la clase dominante se siente lo suficientemente amenazada para recurrir a los impredecibles servicios de un ejrcito del partido de extrema derecha.

Del otro lado del argumento, en las pginas de la misma revista, estn Haytham Cero y Anne Alexander. El EI, replican, no puede considerarse fascista porque carece de la base pequeoburguesa caracterstica del fascismo europeo y es ms bien una milicia sectaria local bajo el timn de un ambicioso seor de la guerra [warlord]. Se trata por tanto de una reaccin oportunista, ms parecida a una formacin como el Ejrcito de Resistencia del Seor en Uganda. El EI no busca ni requiere una base de masas para aplastar un movimiento obrero revolucionario como el de Italia y Alemania en la dcada de 1920, dado que tanto en Siria como en Irak no exista tal movimiento; en Irak una revolucin era del todo inexistente.

Ninguna de estas perspectivas debe ser descartada, pero tampoco ninguna de ellas parece realmente adecuada. De hecho, la pregunta en s Es fascista el EI? resulta ms til si se plantea de otra manera: Cunto fascismo hay en EI? Una definicin procusteana [Sndrome de Procusto] del fascismo no nos ayudar aqu. No se requiere de un sentido poltico especial para comprender que la segunda dcada del siglo XXI es testigo del colapso de los mandatos polticos de una manera que recuerda a la de Europa entre las dos guerras mundiales y que esta crisis est dando lugar a efectos extraos bajo el signo del "populismo". El ascenso de los contendientes electorales de extrema derecha en las democracias liberales, como el presidente electo Trump y el Frente Nacional en Francia, ofrecen los ejemplos ms notables. No todos los sntomas son mrbidos, como demuestran las campaas de Sanders y Corbyn.

Sin embargo, la crisis de mediacin poltica y representativa que ha derivado de la forma de solucionar la crisis capitalista de 2008, indudablemente est dando lugar, en gran parte, a movimientos polticos que dan la sensacin de ser cuasi, proto o pseudo-fascistas. Sin embargo, una sensacin no es una definicin. Una conocida problemtica del fascismo es si debe ser definido por su programa ideolgico, su prctica poltica o las condiciones de las que emerge. La ideologa fascista tiende a ser eclctica, ensamblando partes de otras tradiciones polticas alrededor de una idea central de la nacin como colectivo, para ser rejuvenecida y purificada bajo una organizacin poltica monoltica. La prctica poltica fascista tiende a ser a la vez violenta y esttica. Las condiciones clsicas para la aparicin del fascismo, para los marxistas, son las de las crisis capitalistas descritas anteriormente: la incapacidad de la clase dominante de continuar con las formas normales de la poltica y su disposicin a aliarse con una milicia partidista violenta para destruir la insurgencia de un movimiento de los trabajadores.

Si uno busca estas caractersticas en la extrema derecha contempornea incluyendo el EI slo se encontrarn parcialmente. El desplazamiento del resentimiento tras la crisis hacia los forasteros (musulmanes) se encuentra en abundancia en UKIP [el Partido de la Independencia del Reino Unido], Trump o Le Pen. El EI exuda la esttica de las banderas negras, gestos de mano y una violencia contrarrevolucionaria extrema, aunque en forma de una presencia elegante en las redes sociales y produccin de gran calidad. Sin embargo, en ninguna parte se cumplen todos los elementos ni ha de esperarse que as sea. En gran medida, esto se debe a la comn ausencia que falta: la del movimiento obrero amenazador que el fascismo busca aplastar. La crisis contempornea provoca movimientos reaccionarios que no son tanto herramientas de una clase dirigente in extremis sino proyectos de la "ruina comn de las clases rivales". Si el EI es fascismo, es el fascismo de las ruinas. Ello slo hace ms relevante el caso para el mundo ms all de Oriente Medio.

As como hay que cuidarse de utilizar en exceso el trmino fascismo, deben recordarse tambin los lmites de la analoga entre el EI y el capitalismo del desastre. Es importante y trascendente el hecho de que el EI sea una formacin islamista particular y que su cosmovisin central tenga un carcter particular. Sin embargo, la perspectiva del desastre aclara ms que enmarca al EI como un proyecto de clase particular. El EI es sin duda un proyecto en el capitalismo, como veremos ms adelante. No es, incluso tomando en cuenta que recibe financiacin del Golfo, un proyecto de capitalistas. El ncleo de la organizacin, la amalgama de oficiales de seguridad baazistas iraques y yihadistas sunes internacionales podra verse a lo sumo como una clase en formacin, solidificndose en torno a una violencia excepcional y a su identidad sectaria. Tampoco puede considerarse a EI como una representacin plausible de la pequea burguesa siria o iraqu: sus miembros en su mayora no proceden de estos grupos y su relacin con ellos es brutalmente extractiva. EI cultiva relaciones con grupos sociales particulares, sobre todo mercaderes del petrleo y jeques tribales, pero esto forma parte de su estrategia de construir alianzas ms que representar una base de clase como tal.

El EI es una fuerza contrarrevolucionaria, que funciona para destruir todas las organizaciones populares independientes que surgieron durante la revolucin. La relacin de esa contrarrevolucin con las relaciones subyacentes de produccin no radica en la direccin consciente de un proyecto de clase, sino en los lmites de la reproduccin impuesta a una visin sin una base social segura. En ninguna parte esta apropiacin de la infraestructura capitalista es ms clara que en la financiacin del EI.

Economa escatolgica

Las relaciones sociales inciden muy obviamente en Estados y organizaciones en su bsqueda de financiacin. A travs de esta realidad mundana se establecen los lmites causales de un modo de reproduccin social: una organizacin que busca y recibe su financiamiento de sindicatos obreros organizados, sus cooperativas y similares resultarn terreno frtil para un cierto tipo de cosmovisin; y una organizacin que es financiada por multimillonarios del petrleo, para otro. El EI presenta un caso desconcertante a este respecto, a cuyo esclarecimiento no ayuda la amplia difusin de mitos sobre quin patrocina y apoya a la organizacin.

El principal de estos mitos, sostenido tanto por la derecha como por la izquierda, es que al EI lo financia Arabia Saudita. Uno nunca debe subestimar al siniestro rgimen saud: el Estado petro-reaccionario lder sigue siendo contrarrevolucionario tanto cara al exterior (como testimonia el apoyo incondicional de Riyadh al golpe de Sisi en Egipto) como cara al interior, tan represivo como siempre. Sin embargo, una cosa de la que no se puede acusar a Ibn Sad es de apoyar al EI. El argumento contrario significara una amalgama de todas las tendencias islmicas sunes eludindose entre s la Hermandad Musulmana, Arabia Saudita y el EI, cuando en realidad sus relaciones se caracterizan por una hostilidad triangular. Los aviones saudes, cuando no bombardean las ciudades de Yemen, se emplean en las operaciones militares contra el EI. El Estado saudita no ha enviado un riyal a los hombres de Al-Baghdadi y, entre los Estados del Golfo, ha sido con diferencia el ms exitoso en parar las transferencias privadas al grupo. De hecho, segn comparecencia de Matthew Levitt en el Congreso, en el Comit de Servicios Financieros de la Cmara en noviembre de 2014 sobre la financiacin del EI, los donantes saudes han recurrido a la jurisdiccin ms permisiva de Kuwait para canalizar su dinero /10.

Pero si no es dinero saudita el que est financiando al EI, quin lo est haciendo? Las donaciones privadas son parte de la financiacin del grupo, pero nada semejante a las proporciones de flujos a Jabhat Al-Nusra / Fateh Al-Sham. Al-Qaida en general ha dependido en gran medida del dinero privado, pero el EI es casi independiente de tal fuente. De nuevo, segn el testimonio del Congreso americano sobre el tema, para 2014, el EI haba creado reservas de alrededor de 40 millones de $ USA proveniente de donaciones privadas del Golfo. Esto es sustancial, pero slo equivalente, segn el Financial Times, a alrededor de un mes de sus ingresos de 2014 solamente de las ventas de petrleo.

Sin duda, el EI sufrira un gran revs si fuera cortada toda su financiacin externa, pero no quedara arruinado. Esto complica ms que simplifica el panorama: si el EI fuera realmente slo un instrumento del dinero del Golfo, sera fcilmente interpretado como una herramienta de la seccin sun ms chovinista de la burguesa petrolera. Sin embargo, el EI acta como un Estado capitalista ms, para asegurar la reproduccin de sus ingresos y extrae esos ingresos a travs de la tributacin y el comercio.

Segn el Financial Times, el EI impone al menos cuatro tipos de impuestos y derechos en los territorios que controla: un zakat general del 2,5 por ciento de los ingresos de las empresas cuyos bienes son evaluados por los auditores del EI; un diezmo agrcola del 5 por ciento sobre cultivos de regado y el 10 por ciento sobre los cultivos de secano; el jizya, o impuesto per cpita, sobre las minoras religiosas, o ms probablemente sobre sus propiedades, una vez que han sido asesinados o expulsados; y la tajada que toma el EI del comercio en trnsito por sus territorios. La organizacin tambin se ha quedado con un botn considerable de sus conquistas, incluyendo depsitos bancarios, una porcin de los cuales se les prometi a los que lucharon en la batalla para ganarlo. Los bienes no militares se venden en los mercados del botn con un extraordinario margen de beneficios. Una reminiscencia de los llamados "mercados sunes" de Damasco en las primeras etapas de la guerra civil siria, donde las milicias del rgimen venderan el botn de sus incursiones represivas en ciudades revolucionarias.

El EI recauda cantidades sustanciales de estas fuentes, o al menos lo hicieron hasta que comenzaron los ataques areos de la Operacin Inherent Resolve. El FT estima que los impuestos de trnsito aportaron 140 millones de dlares al ao, habiendo acumulado reservas de 875 millones de dlares antes de 2014 y consiguiendo unas ganancias imprevistas de 23 millones de dlares en forma de impuestos sobre los salarios de los funcionarios iraques con la cada de Mosul. Sin embargo, la fuente ms importante de ingresos es la ms obvia: el petrleo.

Las reservas de petrleo de Siria son pequeas y los pozos y refineras antiguos: los recursos en el oeste de Irak son mucho ms significativos. En ambos pases, el EI ha tenido xito en un plan consciente para tomar el control de la logstica vital de la economa capitalista. Basta con mirar un mapa: ms que un Estado contiguo, el califato cubre los campos de petrleo, sus enlaces de transporte y las ciudades desde donde se puede ejercer su control. El mismo da en que el EI tom Mosul en 2014, un jeque local cercano a Kirkuk dijo al Financial Times: "Estaban preparados, tenan gente a cargo de la parte financiera, tenan tcnicos ocupados en el proceso de llenado y almacenamiento... Trajeron Camiones de Kirkuk y Mosul y comenzaron a extraer el petrleo y a exportarlo".

Del petrleo se ocupa el comit central del EI, el shura, nunca las gobernaciones subordinadas a las cuales se transfieren los asuntos locales. Este control provee a la organizacin en la regin de 450 millones de dlares al ao: el EI refina parte de su propio petrleo y concede licencias a los comerciantes para vender el resto, tambin con un elevado margen de beneficio. El petrleo del EI se vende, segn el FT, a 20-45 dlares por barril. Vende petrleo (y ms an gas natural) al rgimen de Assad, a las fuerzas rebeldes y a Turqua. Aunque los casos de connivencia entre el rgimen y el EI son lo suficientemente numerosos como para clasificarlos de estratgicos, este comercio ms probablemente es el resultado de la dinmica confusa de la guerra civil: todo el mundo compra y lucha con todos los dems. El EI tambin tiene un mercado cautivo: todos los habitantes del oeste de Irak y del norte de Siria estn obligados a seguir utilizando la energa en sus vidas y cuando esa energa es controlada por el EI, son stos quienes se benefician.

La visin del EI de un califato no es, por supuesto, incompatible con el capitalismo. De hecho, ni siquiera es incompatible con poner en marcha empresas conjuntas con el rgimen de Assad, como en la refinera de gas Tuweinan en el este de Siria. El EI se queda con un 60 por ciento de la produccin y le entrega el resto al rgimen, el cual sigue pagando los salarios de los trabajadores e incluso enviando a la planta desafortunados nuevos ingenieros. HESCO, el conglomerado energtico estatal dirigido por George Hasawni una figura paradigmtica de la burguesa siria ligada al rgimen aparentemente paga el impuesto jizya por sus empleados no musulmanes. Sobra decir que la disciplina laboral impuesta por el EI es abiertamente brutal, basada en el azote y la ejecucin sumaria.

Es un error pensar que las relaciones sociales capitalistas son inherentemente incompatibles con la tirana. Sin embargo, el despoblamiento de las reas bajo el control del EI una reaccin comprensible por parte de los habitantes obviamente afecta los ingresos obtenidos de su actividad econmica. El EI, caractersticamente, ha respondido a la fuga de su poblacin por medios coercitivos: emitir una fatwa que prohbe tales intentos de huida. Es importante destacar la utilidad mutua de takfiris y tiranos. Mutuamente se proporcionan una estrategia permanente de tensin, un mtodo, en palabras del idelogo yihadista Abu Bakr al-Naji, para "eliminar la zona gris". Los tiranos oprimen y los takfiris atemorizan, hasta que no queda nadie que no est oprimido ni asustado. Las contra-revoluciones rabes desde 2011 han replicado la estrategia de la masacre de Rais en gran escala.

Es evidente que cualquier persona comprometida con polticas liberadoras debe ser enemiga del EI. Tampoco es necesario decir que slo porque alguien sea enemigo del EI (ya sea retricamente, como en el caso de Assad, o de hecho, como en el caso de las potencias occidentales), no significa necesariamente que sea amigo de la emancipacin. EI naci en las catstrofes de la contrarrevolucin y del imperialismo. La victoria de estas dos fuerzas, incluso en el caso de que EI fuera derrotado temporalmente, producir ms monstruosidades, no menos.

Hay mucho ms por venir. Sera complaciente imaginar que la agona de un orden social degenerado se limitar a una sola regin. El desastre se cierne sobre nosotros. EI estaba preparado Quin ms lo est?





Notas

1/ La rehabilitacin de figuras destacadas de la Vanguardia Combativa anti-alau de fines de los aos 1970 es particularmente inquietante. La publicacin de una declaracin en el nombre de una coalicin de brigadas del FSA tras la cada de Aleppo, declarando que la intencin de proteger las vidas de todos los sirios, independientemente de sus opiniones o procedencia fue una claro indicativo de que los ideales de la revolucin no estaban completamente perdidos, aunque la pregunta de si la capacidad de respaldo todava existe o no, es completamente otro asunto. Obviamente, una bsqueda de semejante declaracin en nombre de los pilotos que bombardean los hospitales Alepo o las milicias pro-rgimen masacrando pobladores suness, sera en vano.

2/ airwars.org compila un total actualizado de bajas civiles debidas a la campaa de ataques areos de la coalicin en Irak y Siria. La izquierda angloparlante se ha mantenido notablemente discreta respecto a esta guerra, salvo cuando argumenta, en la lnea de Christopher Hitchens, que la guerra se ha venido acometiendo con insuficiente vigor.

3/ Este acuerdo se hizo pblico en la prensa jordana vase "Al-Itifaq al-Urdunii-al-Rusii (El Acuerdo Jorano-Ruso) de Fahd Al-Khitan, Al Ghad, 25 de October 2015, y How will Jordans Pivot to Russia Pay Off? [De qu manera rendir frutos el giro de Jordania a Rusia?] de Omar al-Sharif, Al Monitor, 3 de Noviembre 2015, para una sntesis en ingls.

4/ El relato del incidente de Manbij y citas relacionadas provienen del artculo de Charles Davis US airstrikes have allegedly killed over 850 civilians. So where is the outrage? [Los ataques areos de EE.UU. ya han aniquilado a ms de 850 civiles. Dnde est la indignacin?], de In these Times, 27 de Septiembre 2016.

5/ Zouabri afirm ms tarde que no haba pretendido tal anatema, pero el texto resulta claro. Esta ancdota figura en el libro de Giles Kepel El Camino del Islam Poltico.

6/ Hay una serie de relatos breves sobre el linaje intelectual y poltico de EI: Adam Hanieh, Breve Historia de EI en jacobinmag.com y el captulo Lealtad y Deslealtad en Inside the Army of Terror [Estado Islmico: dentro del Ejrcito del Terror] de Hassan y Weiss del cual se extrae esta seccin son los ms notables.

7/ La misma palabra se us para la formacin de milicias sunes que derrotaron al Estado Islmico de Irak original a mediados de los aos 2000 bajo tutela estadounidense, y para una serie de otros movimientos polticos. 8/ Los Naqshibandis son un orden suf comn a lo largo de Iraq y Siria. 9/ El documento relacionado se cita en el relato IS files reveal Assads deals with militants [Archivos del Estado Islmico revelan que Assad pacta con militantes], en Sky News, 2 de Mayo 2016. 10/ La informacin ms valiosa sobre el financiamiento de EI se encuentra en la serie del peridico Financial Times EI Inc., de la que se extraen las citas en esta seccin.







http://salvage.zone/

Viento Sur

http://www.vientosur.info/