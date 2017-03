Por qu tarjeta roja a Israel

Pongamos las cartas boca arriba. Las leyes se han hecho para equilibrar las condiciones de poder. Frente a la fuerza, est el derecho. No vale la ley del ms fuerte. La que se impone mediante la violencia.

Y esto es lo que ocurre cuando el Estado de Israel coloniza la tierra, la economa, la vida de los palestinos.

La violencia se respira en Palestina, en los territorios ocupados.

Los que hemos estado en diferentes aos en Palestina comprobamos que la colonizacin aumenta. La primera vez, en el entorno de la firma de los Acuerdos de Oslo, estuve reunido en la Casa de Oriente en Jerusaln, era oficiosamente la sede de la OLP. Ahora ya est abandonada. Los israeles impidieron su actividad. Aos atrs, en Jerusaln era frecuente tomar tomates, pepinos, y toda la ensalada con origen en cualquier parte de Cisjordania o Gaza. En mi ltimo viaje, todas las cajas de verduras, de todos los lugares en los que estuve, Tulkarem, Nablus, Jenin, Qalquilia, Jeric, Ramallah, Jerusaln, Yafo y Tel Aviv tenan etiquetas israeles. El agua y la electricidad que pagan los ocupados palestinos son ms caras que la que pagan los israeles. Quin ha pagado el Muro que penetra en la Cisjordania ocupada?

Hay documentales que ilustran como eran los campos de naranjas de Gaza. Cmo las naranjas se exportaban a Europa. Alguien conoce dnde estn esos campos? Qu hacen los pescadores? Quin extrae el gas de las aguas de Gaza?

Los palestinos resisten. Es encomiable ver a temprana hora las nias y nios arreglados al colegio. Los que estn libres. Hay otros menores en la crcel o muertos.

Ms de siete mil presos. Las detenciones pueden ser indefinidas. Las leyes israeles permiten la tortura a los palestinos.

Tambin se reproduce la pobreza y la falta de oportunidades de los palestinos con nacionalidad israel. El presupuesto educativo o municipal donde mayoritariamente residen no es proporcional y hay carencias educativas, en muchos casos hay falta de dominio del hebreo, el rabe es idioma oficial pero el estado israel no lo universaliza, hay escasos titulados superiores. Ocupan empleos generalmente no cualificados. Tambin por las prcticas exclusivistas para judos de los empleadores.

Los palestinos que no son funcionarios, stos viven de las contribuciones y donaciones de las instituciones internacionales, tienen que sobrevivir. Se da la paradoja de que en las colonias salpicadas por todo Cisjordania y Jerusaln Este, donde slo podrn vivir colonos judos, son construidas por trabajadores palestinos, ilegales, cobrando en negro y sin seguridad. No pueden dejar de hacerlo porque no hay otro trabajo y la comunidad internacional, cmplice, da un dinero que Israel como potencia ocupante, debera pagar. El presupuesto de la Autoridad Palestina tiene que dedicar un 30 por ciento para los cuerpos de seguridad palestinos, pero no ms, insuficiente para romper la dependencia, no reclama a Israel los destrozos peridicos que realiza. Quin ha reclamado por la destruccin del aeropuerto de Gaza hecho con los impuestos espaoles e inaugurado por Jos Mara Aznar?

Y llegamos al ftbol. Haba unos nios jugando a la pelota en una playa de Gaza. Cuntos sobrevivieron a los obuses de los barcos israeles? Los mismos barcos que atracaron al barco de mujeres en aguas internacionales cuando se dirigan a Gaza?

Hay seis equipos israeles de las colonias que juegan en la liga israel, contraviniendo, como todo ocupante israel, las Convenciones de Ginebra. Convenciones que prohben desplazamientos de poblacin (colonias y Muro), robo de recursos (agua, gas, tierra), respeto a la propiedad de los ocupados (arranque de olivos, viviendas), traslado de poblacin ocupante al territorio ocupado.

Todo est documentado, los equipos son: Hapoel Jordan Valley, Ariel Football Club, Beitar Ma'aleh Adomim, Beitar Giva'at Zeev, Elitzir Yehuda (Kiryat Arba), Hapoel Oranit.

Los equipos de Gaza y Cisjordania y seleccionados palestinos de ftbol no se pueden desplazar.

Dnde estn las leyes? Qu hacen los jueces israeles? Qu hace la comunidad internacional? Las leyes que se aplican a los palestinos son las coloniales britnicas. Las que el ejrcito y el sionismo dictan: ciudadana; tierras expropiadas por seguridad, por expulsin de sus propietarios, por compra tras inducir pobreza. Hasta miles de libros palestinos robados por los israeles duermen, como los refugiados palestinos, fuera de sus hogares!

El Tribunal Supremo Israel forma parte del aparato de la ocupacin, como el resto de las instituciones, como el ftbol. Siempre, la preeminencia israel, juda, sobre el resto. Y sobre ese esquema supremacista valida todo, la expropiacin, la destruccin de casas, el Muro, la represin, la crcel, la tortura y las colonias. Tres de los jueces del Tribunal Supremo viven en asentamientos en territorios ocupados palestinos!

Y volvamos al ftbol. Qu ha hecho la UEFA, la FIFA en estos aos de ocupacin? Como la comunidad internacional, como nuestros diplomticos, ser cmplices.

Si queremos ayudar a una paz justa, los ciudadanos tenemos que ejercer la ciudadana. Defender el derecho internacional. Mostrar nuestro compromiso con la justicia. Tambin en el deporte y mostrar nuestro rechazo a la ocupacin y al apartheid.

Hay que mostrar tarjeta roja a este Israel.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.