Izquierda peruana, construyendo una nacin, socialista?

La izquierda marxista peruana fue desarrollada en los albores del siglo XX por Jos Carlos Maritegui, intelectual autodidacta, que no termin la educacin primaria, ni estudi en la universidad. l fund el socialismo peruano en 7 aos, 1923 a 1930, ao en que muri, tras lo cual el socialismo devino en un radicalismo infecundo y estril, y la socialdemocracia liderada por Haya de la Torre con su partido APRA, capitaliz el momento y se mantuvo en escena hasta los aos 60.

Resurgir de la izquierda marxista

Tras el triunfo de la revolucin cubana (1959), el pacto de Haya de la Torre con la derecha y el resurgimiento de movimientos campesinos, la izquierda renaci sin un liderazgo claro, y estuvo dividida hasta el ao 1980. Con las elecciones de 1978 para elegir la Asamblea Constituyente, luego de 10 aos del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, de sesgo progresista, la izquierda an dividida en 4 grupos, tuvo el 29.3% de los votos, siendo la segunda fuerza poltica.

La izquierda marxista, tras dcadas de trabajo con campesinos, obreros, universitarios, dirigentes barriales, construy un sentido comn de justicia y nueva sociedad. Pero tras su presencia en la escena pblica nacional, no tuvo en sus lderes, jvenes con ambiciones y personalidades slidas, sentido de unidad, y tras romper en 1980 la Alianza Revolucionaria de Izquierda, ARI, que en quechua significa s, perdi las elecciones presidenciales de ese ao al presentarse dividida.

La unin nace de la divisin

Esa dura leccin de la divisin, permiti que en ese mismo 1980 se conformara la Izquierda Unida, IU, bajo el liderazgo del abogado Alfonso Barrantes Lingn, ABL, a quin se le postul a la alcalda de Lima, la capital del Per. Tras el triunfo de IU la izquierda marxista, por primera vez en la historia del pas, fue gobierno en un sistema democrtico. IU bajo el liderazgo de ABL, asumi una serie de municipalidades provinciales y distritales en todo el pas, consolidndola a nivel nacional.

ABL dej la alcalda para postular a las elecciones presidenciales de 1985, pero fue derrotado por el APRA, bajo el liderazgo de Alan Garca Prez, AGP. El centro y la derecha que se hizo del triunfo en 1980 con el partido Accin Popular, prefiri a un joven lder de un viejo partido que tras tener posiciones de izquierda nacionalista en sus orgenes, haba pactado con la oligarqua a la que haba combatido duramente, y que adems conoca cmo operar en la democracia representativa.

IU, en su gestin municipal en Lima, logr avances pero como no estaba acostumbrada a trabajar dentro del sistema capitalista teniendo una ideologa marxista, no pudo ser reelecta en 1986, perdiendo igualmente frente al APRA, que hasta ese momento se consolidaba como la fuerza ms importante que poda hacerle frente a los graves problemas econmicos y al surgimiento del terrorismo por parte del Partido Comunista del Per "Sendero Luminoso", SL.

La divisin nace de apetitos por el poder

Tras esas derrotas, IU se preparaba para las presidenciales de 1990, adems que se dio la derrota del APRA al frente del gobierno, debido a la hiperinflacin y el creciente accionar terrorista de SL. Sin embargo, en 1989, los dos sectores que pugnaban al interior de IU por hacerse del poder interno y de las candidaturas, el sector radical y el sector moderado (ste ltimo promova el choque frontal contra SL), dividi IU, y perdi las elecciones de 1990.

Pero tampoco gan la derecha, porque su lder, el escritor Mario Vargas Llosa, puso tras de s a todo el sector conservador, al sector econmico y a los medios masivos de comunicacin. El pueblo no lo apoy y prefiri un outsider, el Ing. Alberto Fujimori Fujimori, sancionando as a la clase poltica vigente, a la izquierda por su divisin, a la derecha por su podero econmico y al centro aprista por su incapacidad de gobierno y por sus visos de corrupcin.

Izquierda a las catacumbas

Luego de 1990, tras la ruptura de IU y la retirada de ABL, la izquierda volvi a las catacumbas. Dividida, sin un liderazgo consensuado, sin ideologa ni actores polticos, sin programa definido, (en 1989 cay el muro de Berln y con l la Unin de Repblica Socialistas Soviticas), sin bases slidas, fue un actor dbil en la poltica peruana. Es recin en el 2011 que la izquierda reapareci de la mano de Ollanta Humala, OH, llevando al congreso de la Repblica a varios lderes polticos.

Antes OH postul a la presidencia en el 2006 quedando en segundo lugar con la organizacin Unin por el Per, debido a que su agrupacin, Partido Nacionalista Peruano, no logr inscribirse. En aquella ocasin la izquierda dud mucho en el apoyo, y OH fue captado por grupos polticos diversos sin mayor trascendencia a los cuales llev al Congreso de la Repblica, pero tras muchas renuncias y salidas, pocos quedaron para la campaa del 2011.

Nuevo renacer de la izquierda

Sin mayor apoyo de otros sectores, OH, poltico pragmtico, acept apoyarse en la izquierda, por sus talentos, sus propuestas como la de la Gran Transformacin, y seguro viendo que era una fuerza dbilmente organizada liderada por el socilogo Sinesio Lpez. Tras el triunfo de OH la izquierda asumi algunas responsabilidades, pero no supo ser un cuerpo coherente y unificado capaz de ser el soporte del gobierno de OH, y a los 6 meses sali del gobierno.

Posteriormente, la izquierda se renov exitosamente a travs de la consolidacin del Frente Amplio, FA, para postular a las elecciones presidenciales del 2016. Este grupo tras una eleccin democrtica interna, indita en la izquierda, eligi como candidata a la congresista Vernica Mendoza, VM, que haba renunciado a la bancada de OH. Esta unidad del FA y el liderazgo de VM posibilitaron a la izquierda obtener el tercer lugar muy cerca del segundo.

Nueva divisin?

Tras ese importante triunfo poltico producto del reagrupamiento de la izquierda, de la renovacin de un discurso y de un trabajo conjunto desde las bases, la izquierda ha vuelto a dividirse por la candidatura presidencial al 2021. Unos postulan a VM en tanto otros lderes creen que es su oportunidad. Al momento la bancada del FA en el Congreso de la Repblica prcticamente se ha dividido, surgiendo la bancada Nuevo Per, aunque an sin reconocimiento oficial.

El socialismo lejos de debates y prioridades

Lejos y sin ningn vnculo con esta ruptura, estn los escasos debates sobre nuevas propuestas ideolgicas o programticas sobre la construccin del socialismo peruano. Estas propuestas, dbilmente promovidas por ambos grupos, no han sido renovadas desde 1930 tras la muerte de Maritegui. Propuestas como construir el socialismo en dilogo y debate con la cultura poltica, el arte, los avances tecnolgicos, etc., no forman parte de la agenda de la izquierda.

Izquierda derrotada por la izquierda

Esta sera la tercera oportunidad, en 37 aos, que la izquierda es derrotada por la propia izquierda. ARI, IU y FA, son la expresin del triunfo del privilegio de la pelea por las candidaturas y el poder interno, antes que la unidad por construir el socialismo en el Per. Pocos dirigentes nacionales ponen por delante la construccin del socialismo, sin embargo, de miles de profesionales, dirigentes sociales y populares de izquierda estn contribuyendo a crear la nacin peruana.

Construccin de la nacin peruana con ideales socialistas

El Per es un espacio territorial y una repblica que no estn construida sobre una nacin. Desde la conquista en 1532, hasta la actualidad, el Per ha estado dividido desigualmente de manera racial, poltica, econmica, socialmente. El espaol blanco, encomendero, sacerdote, noble, etc., tena todos los privilegios sociales, econmicos, polticos, etc., contra una masa de indios mestizos postrados, explotados, excluidos. La nacin, como ciudadanos iguales ante la ley, no ha existido.

Y como hemos visto, la izquierda marxista desde Maritegui ha estado presente en la vida poltica peruana. Ha captado miles de dirigentes sociales y populares, formado miles de profesionales e intelectuales. Ha sido gobierno en cientos de municipios distritales y sus militantes participan activamente en la poltica local, provincial y regional desde hace dcadas. Incluso hay voceros en la derecha que han salido de la izquierda. Hasta la derecha se ha nutrido de la izquierda.

As, en los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000), Valentn Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garca (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), muchos lderes, profesionales e intelectuales de izquierda han participado en las diferentes instancias gubernamentales. Tanto as que han generado su propio diario, La Repblica, bastin de la difusin de ideas de izquierda, a la cual luego se le sum el diario La Primera.

Profesionales de izquierda lideran espacios como la Mesa de Concertacin para la Lucha contra la Pobreza, el Acuerdo Nacional, Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales, entre otros, desde los cuales siembran desde hace dcadas ideales y acciones de igualdad, justicia social, lucha contra la no discriminacin, promocin de la inclusin social, combate a la desigualdad, fomento de la organizacin y actora popular e indgena, etc., sobre los cuales se puede construir una nacin.

Hay ejemplos del impacto de la izquierda en construir nacin. La marcha multitudinaria, Ni una menos (2016), contra la violencia de gnero, sin duda es tambin fruto del trabajo de las feministas de izquierda. Los grupos polticos en las regiones por la descentralizacin y regionalizacin, es impulsada por la izquierda desde dcadas. Igual ocurre con la lucha contra la no discriminacin en todas sus formas. Verdad que no slo de la izquierda, pero su aporte ha sido y es importante.

Por supuesto que tambin hay dirigentes, profesionales e intelectuales de izquierda oportunistas y corruptos que se vendieron por un lugar en el poder o por una posicin laboral. Pero son los menos, porque sino la izquierda no se hubiera podido agrupar en la ltima eleccin presidencial. Lo cierto es que la izquierda an no puede dimensionar el tremendo impacto y contribucin que ha hecho en la construccin de la nacin peruana, de ciudadanos iguales ante la ley.

Este esfuerzo de miles de militantes de izquierda por dcadas, ha sido dispersa, aislada, personal, sin una orientacin nacional unitaria, sin el respaldo de lderes y polticos nacionales, sin grandes reconocimientos ms all de lograr por ejemplo colocar la palabra inclusin social en leyes, ordenanzas o directivas, y que su paso tuvo, sin decirlo, la marca de la izquierda, de la justicia social, del socialismo, pequeo en su espacio, pero gigante por el poco respaldo para su vigencia.

La izquierda no puede detectar la demanda de un gran sector del pas por una izquierda lder en la construccin del socialismo peruano. Si lo supiera no se peleara por candidaturas presidenciales, como un botn, sino buscara la unidad para lograr construir en democracia un gobierno socialista con libertad e igualdad. Peleara por disputar la hegemona intelectual, cultural, artstica, ideolgica, econmica al neoliberalismo, que en algunos casos no tiene oposicin firme.

La nacin que est construyendo la izquierda, acaso sin ser muy consciente por su dispersin y divisin, no est siendo debidamente representada por la poltica ni la ideologa. He all una tarea urgente para quienes creemos que es posible crear una patria socialista, incorporando lo mejor de la civilizacin oriental y occidental, uniendo lo disperso, pero a condicin de que se proponga una nueva visin del socialismo moderno, ideolgicamente concebido desde nuestra realidad.

Y lo ms importante es que esta nueva propuesta ideolgica, programtica, poltica y organizacional, deber retomar crticamente los aportes de la hornada de intelectuales, polticos y dirigentes populares de la poca de Maritegui, as como de la poca de los aos 60, 70 y 80, y cmo no la nueva realidad que se cierne sobre el futuro de la izquierda. No es posible elevar una propuesta socialista sin cribar el pasado, evaluar el presente y redefinir el futuro.

La izquierda ha operado, a veces con aciertos otras con muchas debilidades y fracasos, al interior del sistema democrtico representativo en la que se vio envuelta por la historia. Tena su propuesta de democracia directa que dej de lado y asumi, con algunas reflexiones pero pocos debates profundos, la democracia representativa. Ha mantenido la democracia liberal sin lograr incorporar sustancialmente una mayor participacin popular en el ejercicio del poder.

Y tuvo su propuesta de gobierno popular en los aos 70 sin que fuera procesado crticamente sobre su inviabilidad, ni el por qu fue dejado de lado. La izquierda se despoj progresivamente de sus frmulas ideolgicas incubadas en los aos 60 y 70, sin autocrticas ni rupturas fundacionales de algo nuevo. Fue el tiempo el que hizo que la izquierda se sumara a la corriente nacional de construccin de un estado democrtico y con base popular, pero sin mayor debate.

Cmo transformar el estado peruano, heredero del estado oligrquico, y que no permite el desarrollo sobre bases nacionales y populares, ni la ms amplia participacin popular en la gestin pblica? Cmo impulsar procesos culturales de cambio hacia una mayor representacin poltica y social en el estado? Cmo lograr que el proceso de democratizacin promovida por la izquierda acabe en la construccin de un estado socialista? Qu estado y pas socialista queremos?

Son muchas las interrogantes que nos plantea la hora actual a la izquierda. Pero sta est ms bien pensando en cmo lograr ser la cabeza de la representacin poltica en las prximas elecciones presidenciales, y muy poco en cmo la construccin del socialismo en el Per es un trabajo no slo de los socialistas sino de liberales y de sectores medios que anhelan un pas ms humano, ms justo y solidario, y que no necesariamente abrigan un pensamiento marxista.

Es esa adems la perspectiva que tuvo Maritegui, aglutinar un conjunto de fuerzas acadmicas, intelectuales, sociales, populares, econmicas, claro desde su visin ms marxista liderada por los obreros y campesinos, que bajo la hegemona de una nueva propuesta de civilizacin socialista, pudiera lograr el ms amplio consenso. Hoy hay varios temas a debatir como la hegemona clasista de obreros y campesinos, pero lo innegable es que el socialismo puede ser factible.

Finalmente, el Per no es Venezuela, ni Cuba, etc. Aqu florecer un socialismo propio, nico, personal, que debe nutrirse de lo mejor del mundo, pero ni fotocopiar ni reproducir otras experiencias, como deca Maritegui. El tema central es tener la vocacin, voz interior, de creer que el socialismo ser siempre, a pesar seguro de sus limitaciones humanas, una civilizacin superior al capitalismo, ms all de las elecciones, o mejor, asumindolas y trascendindolas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.