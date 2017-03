Profundizacin del despojo en Mxico y Amrica Latina

Incitada por un creciente apetito de cultivos como la soya y otros productos agrcolas, ha regresado con fuerza la actividad de tala en la Amazona, dejando atrs una dcada de campaas para salvar dicha zona, as como la instauracin de cambios que redujeron la deforestacin en la cuenca del ro.

Observndose que, en la Amazona brasilea, el bosque tropical ms grande del mundo, la deforestacin aument en 2015 por primera vez en una dcada, al sumar casi 800 mil hectreas entre agosto de ese ao y julio de 2016. Siendo que un ao antes la cifra era de 620 mil hectreas; representando un aumento de 71 por ciento en comparacin al 2004, segn estimados del Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Espacio.

En tanto que, al otro lado de la frontera, en Bolivia, la deforestacin tambin se ha acelerado. De suerte que, cerca de 350 mil hectreas fueron deforestadas, en promedio, cada ao desde 2011, segn la ONG Centro de Documentacin e Informacin Bolivia. Esa cifra ha aumentado desde las 148 mil hectreas deforestadas anualmente en los noventa y las 270 mil hectreas registradas en promedio durante la dcada del 2000.

Teniendo en comn ambos casos, el hecho de que la tala a gran escala por parte de agricultores brasileos y bolivianos, tiene su raz en que se comercia soya con la empresa Cargill. De acuerdo con el anlisis de Mighty Earth, las reas de la sabana brasilea en las que opera Cargill, una regin llamada el Cerrado, se ha registrado una deforestacin de alrededor de 130 mil hectreas entre 2011 y 2015. En tanto que, de acuerdo con Mighty Earth, tambin se encontr que en zonas donde opera Bunge, otro gigante agrcola, se perdieron ms de 567 mil hectreas en ese mismo periodo.

De suerte que, tal deforestacin ocurre en ambas zonas, pese a un acuerdo firmado hace tres aos por varias multinacionales, llamado New York Declaration of Forests, el cual inclua un pacto para eliminar la deforestacin en producciones de bienes agrcolas como aceite de palma, soya y productos bovinos para 2020 .

Dentro de una lgica de explotacin similar, la empresa Patagonia Gold, a fines de octubre del 2016 obtuvo un permiso de la Secretara de Minera de la provincia de santa Cruz, Argentina. Para realizar perforaciones dentro de la estancia Cueva de las Manos, a fin de revelar la existencia de minerales. No obstante, el proyecto para dichas perforaciones se encuentra dentro de una zona de gran riqueza arqueolgica, donde se han identificado numerosos restos arqueolgicos de alto valor de conservacin.

De manera que, si la exploracin arroja como resultado la existencia de oro en concentraciones rentables para la empresa, la extraccin sera factible mediante un emprendimiento minero a cielo abierto, lo cual traera consigo un dao irreversible en el paisaje y los yacimientos arqueolgicos existentes en el rea .

As tambin, otro caso similar de explotacin de recursos naturales, es el de la empresa petrolera Exxon Mobil, la cual anunci en enero de este ao la perforacin de un pozo de exploracin en aguas profundas que podra confirmar que el fondo marino de Guyana contiene uno de los ms ricos yacimientos de petrleo y gas natural descubiertos en dcadas. En tal contexto, expertos calculan que uno solo de los yacimientos offshore, conocido como Liza, podra contener 1.400 millones de barriles de petrleo y mezcla de gas natural .

Dentro del mismo sentido rapaz, tambin en El Salvador, desde 1998 y 2003, se habilitaron 29 licencias de exploracin a varias compaas, siendo la principal Pacific Rim, adquirida en 2013 por la corporacin australiana-canadiense Oceana Gold. Siendo que en un principio el gobierno le neg los permisos a Pacific Rim para operar la mina de El Dorado, debido a que no cumpla con los requisitos ambientales. No obstante, dicha compaa, en 2009 entabl una demanda por 77 millones de dlares a travs del Centro Internacional para la Resolucin de Disputas sobre Inversiones, del Banco Mundial.

Sustentando su demanda en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Amrica Central y Repblica Dominicana, as como en la Ley de Inversiones de El Salvador. Y aunque el Estado gan el litigio en octubre de 2016, tras gastar millones de dlares en su defensa, sin embargo, Pacific Rim/OceanaGold an no ha pagado .

Pero, no obstante los malos resultados que se vienen manifestando en casi toda Amrica Latina, a partir de la implementacin de dichos proyectos, la clase poltica y empresarial de nuestro pas, continua con su afn de sustentar dicho modelo. No importando que ste se sustente en la obtencin de la mayor ganancia posible, por lo que es precursor de la destruccin de los derechos laborales, al ser el primero en promover-adoptar el ataque contra el sindicalismo tradicional, enarbolar y fomentar la aparicin de sindicatos blancos, para luego confrontar a los trabajadores en la misma mina. Adems, dentro de la misma lgica, cada vez ms utiliza el outsourcing como su principal medio de contratacin de trabajadores.

Ms todava, la megaminera viene resultando ser lesiva y contraria al espritu y letra de los artculos 2 y 27 constitucionales, ya que las distintas leyes secundarias otorgan a la exploracin, explotacin y beneficio de los minerales el carcter de utilidad pblica y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Pero por encima de estas leyes, se han otorgado facilidades extraordinarias a los particulares para acceder a las tierras, amparando sus concesiones y convirtiendo a ejidatarios y comuneros en superficiarios, fuera de todo criterio o marco legal.

Otorgando privilegios a corporaciones, en su mayora extranjeras, que poseen concesiones en un 35% del territorio nacional. Y dentro de tal esquema, las mineras canadienses concentran ya el 70% de los proyectos de esta industria en nuestro pas. Siendo adems en Canad donde se gest el actual modelo extractivo minero, adems de que Canad no reconoce ni respeta el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado. Manifiesto en el hecho de que este pas no es signatario del Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) , adems de demorar cuatro aos en firmar la Declaracin de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indgenas.

Pero esto no puede ser de otra manera ya que, la burguesa se percat de que la acumulacin original de capital tena que repetirse de nuevo para evitar que el motor de la acumulacin se terminara deteniendo. As, el proceso que Marx llam acumulacin primitiva u originaria, constituye una fuerza importante y permanente en la historia de la acumulacin de capital, mediante el imperialismo. Dado que, como en el caso de la oferta de fuerza de trabajo, el capitalismo siempre necesita de un fondo exterior de activos, para afrontar y superar las presiones de la sobre acumulacin. Y si dichos activos, como la tierra <<vaca>> o nuevas fuentes de materias primas, no se encuentran disponibles, el capitalismo tiene que producirlas de alguna forma.

Esto puede ser observado en el caso del conflicto entre la multinacional Gas Natural Fenosa, quien ha anunciado que interpondr esta semana un reclamo ante el CIADI (tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial) para que el Estado colombiano le compense por la intervencin y posterior liquidacin de la sociedad Electricaribe (propiedad en un 85% de Gas Natural y un 15% del Estado de Colombia). Solicitando la transnacional una indemnizacin que ronda los mil millones de euros.

Esto despus de que el Gobierno de Santos alegara para la intervencin de Electricaribe, a mediados del pasado mes de noviembre, dificultades financieras de la empresa y la necesidad de garantizar el suministro elctrico a cerca de tres millones de colombianos de siete departamentos en la zona norte del pas.

Siendo Unin Fenosa adquirida por Gas Natural, en un proceso que termin en 2009 con la constitucin del grupo Gas Natural Fenosa. Empresa pionera en la integracin del gas y la electricidad, segn la publicidad de su pgina Web, la empresa opera en ms de una treintena de pases con cerca de 23 millones de clientes. Alcanzando en 2016 dicha corporacin beneficios netos de 1.347 millones de euros, un 10,3% menos que en 2015. No obstante, hasta antes de la fusin en 2009, Unin Fenosa fue una de las compaas con ms denuncias por abusos en la distribucin de electricidad y gas a la poblacin de Amrica Latina y el Caribe.

Para el caso colombiano, el documento Empresas energticas y vulneracin de los derechos humanos, elaborado por los investigadores Erika Gonzlez y Pedro Ramiro a instancias de la Oficina Europarlamentaria de Podemos, permite rastrear algunos antecedentes del litigio entre la multinacional y el Estado colombiano. Detallando la forma en que, Unin Fenosa comenz a penetrar en el sector elctrico de Colombia en el ao 2000, cuando adquiri las empresas Electrocosta y Electricaribe, que se fusionaron en 2008 con la segunda de las denominaciones; y se hizo tambin con Energa del Pacfico (EPSA), que generaba y comercializaba electricidad en el suroeste del pas.

As tambin, dicho informe destaca el recorrido de Gas Natural en Colombia, que inici unos aos antes, en 1997, al adquirir una empresa con la misma denominacin y se dedicaba a la distribucin gasstica en Bogot, su rea metropolitana y Bucaramanga. El informe de los dos investigadores del Observatorio de las Multinacionales de Amrica Latina (OMAL) recuerda que en 2009 Unin Fenosa vendi EPSA a capitales colombianos.

Ocurriendo tales fusiones, no importando que se estuvieran denunciaban unos servicios de calidad lamentable y el precio de la luz se desbordara. De manera que, en lugares como Barranquilla, capital costera con 1,2 millones de habitantes, una persona con pocos recursos ha tenido que dedicar el 52% de sus ingresos a pagar la factura mensual de Electricaribe.

Garantizando la empresa el cobro de los suministros, mediante procedimientos como el racionamiento de la electricidad, los apagones y la sobrefacturacin. Mientras que por otro lado, no realizaba las inversiones necesarias para mantener las redes ni para la extensin en los barrios empobrecidos. Motivos por los cuales se registraron continuos cambios de tensin y cadas del cableado, que a menudo derivaron en importantes daos materiales llegando al grado del fallecimiento de personas, a causa de electrocuciones .

A lo anterior tambin se le sumaron leoninas prcticas recaudatorias, con base en los trminos que se fragu la relacin entre Unin Fenosa y el gobierno de Colombia. Siendo que, desde que entr en la distribucin elctrica de la costa del Caribe seala el informe de Pedro Ramiro y Erika Gonzlez- Fenosa, ejerci una fuerte presin para hacer ms rentable su actividad. Recurriendo para ello a amenazas, por ejemplo en 2003 la empresa anunci escoger los sitios y las condiciones que pudieran hacer su actividad ms rentable y productiva, y renunciar al resto; a lo cual agrego una fuerte actividad como grupo de presin sustentada en la diplomacia espaola. Y mediante ambos mecanismos, Unin Fenosa logr que se aprobaran subsidios estatales abonados directamente a su filial- para la poblacin empobrecida, para inversiones pblicas en infraestructura elctrica, as como logr que las instituciones locales se hicieran cargo del servicio para las barriadas ms pobres.

Ms aun, para lograr disponer de activos como la tierra <<vaca>> o nuevas fuentes de materias primas, de acuerdo con el informe de 115 pginas publicado en diciembre de 2016, se ha propagado la violencia y los asesinatos asociados a bandas paramilitares. De suerte que, entre 1998 y 2006 resultaron asesinados 27 sindicalistas relacionados con el sector elctrico en la Costa del Caribe. As tambin, dentro de la misma lgica, se han hecho amenazas contra lderes sociales que dirigen sus protestas contra las multinacionales.

Ocurriendo de igual modo en el suroccidente colombiano, donde se implant otra de las filiales de Unin Fenosa, EPSA. Donde han concurrido denuncias de amenazas y criminalizacin hacia las comunidades cercanas al embalse de Salvajina, que se oponen a EPSA. Adems, el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad en Colombia (Sintraelecol) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunciaron en su da que Electricaribe aplicaba una poltica de devaluacin de los costes laborales, as como promueve el debilitamiento de los sindicatos.

Prcticas todas ellas que tampoco le han sido ajenas a Gas Natural, distribuidora gasstica en la capital del pas, que hizo uso de los programas de Responsabilidad Social Corporativa para subcontratar a jvenes en los barrios conflictivos, lo cual le permiti ahorrarse costes en la cobertura de empleados, bajar los salarios y poner barreras a la organizacin sindical.

Ms todava, dichas prcticas tambin se vienen realizando en pases como Guatemala, donde Iberdrola ha recibido quejas por los servicios elctricos de sus empresas filiales, especficamente por la frecuencia los apagones, precios elevados, cobros indebidos y facturaciones incorrectas. En tanto que en Bolivia, a partir de que la multinacional espaola emprendiera una poltica expansionista, que se tradujo en la compra, en 1995, de las empresas Electropaz y Elfeo. Se han hecho denuncias por prcticas muy similares a las ocurridas en Guatemala. Adems, tras la compra de las empresas filiales, de acuerdo con Pedro Ramiro y Erika Gonzlez, se despidi a personal y se subcontrat en las reas de trabajo con mayor riesgo, como instalacin de medidores o cortes de suministro.

Brasil, por su parte, tambin ha venido siendo participe de los proyectos de Iberdrola, mediante el consorcio empresarial que construye la macrorrepresa de Belo Monte, en el ro Xing, la segunda con mayor capacidad de Brasil y la tercera del mundo. Mientras que en Mxico, las actividades de dicha corporacin han afectado sobre todo a las poblaciones campesinas e indgenas de Oaxaca .

Mientras que en contraparte, Iberdrola, tan slo en 2016 obtuvo beneficios cercanos a los 2.705 millones de euros, un 11,7% superiores a los del ao anterior. Y el presidente y consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Snchez Galn, cobr en metlico y en acciones- 9,35 millones de euros en 2016 y los miembros del consejo un total de 14,5 millones de euros.

Y para lograr los mismos beneficios, en Brasil, de acuerdo con el Sindicato dos Electicitrios del Estado de Cear, se ha denunciado que, Coelce, filial de Endesa, redujo la plantilla en 1.500 trabajadores y provoc, para facilitar la precarizacin de las condiciones laborales, 40 accidentes laborales mortales. Mientras que de manera paralela, los beneficios de Endesa en 2016 ascendieron a 1.411 millones de euros, mejorando en un 30% los de 2015. As como los ingresos de los directivos tambin fueron importantes: tres millones de euros (el presidente de la corporacin, Borja Prado); 1,97 millones de euros (el consejero delegado, Jos Bogas) y 6,26 millones de euros repartidos entre los once vocales del consejo de administracin.

Estos distintos ejemplos demuestran la manera en que de acuerdo con David Harvey, Amrica Latina, a partir de la reestructuracin neoliberal, afianzada desde los aos 80 mediante un patrn de acumulacin exportadora. Ha sido insertada internacionalmente como una proveedora de productos bsicos. Sin embargo cabe acotar junto con Chris Harman (1942-2009), que si bien las polticas neoliberales han conllevado ventajas para la burguesa, estas no han sido suficientes para asegurar una alta tasa de beneficios y superar las contradicciones del capitalismo.

Debido a que segn Harman, si bien las privatizaciones impuestas en los pases empobrecidos por el FMI y el Banco Mundial, a cambio del aplazamiento de pagos de la deuda han supuesto un considerable beneficio para el capital norteamericano y europeo. Sin embargo, la acumulacin por desposesin no es lo central en la generacin de beneficios.

Sino que, por el contrario, de donde se obtienen los mayores beneficios para el capital, es de los flujos globales de inversin extranjera directa. Siendo que, dos tercios de ella han ido a parar hacia los pases avanzados, y el mayor pedazo del resto ha tenido un nico destino: China. De manera que, los pases no-occidentales con supervits financieros (China, los estados petroleros del Golfo, etc.) han adquirido firmas occidentales porque saben dnde se encuentra el mayor lucro.

Y finalmente, si bien las privatizaciones han sido muy beneficiosa para algunos capitalistas. Se ha podido observar a partir de los casos anteriores que, stas no han generar ms valor por s misma, esto slo lo se ha podido conseguir mediante el aumento de la explotacin de los trabajadores o de los campesinos. De suerte que la privatizacin, por el contrario, slo supone el desvo de supervit de un capitalista a otro. Aunque s beneficia a capitalistas particulares. Y por tales motivos, sus intereses materiales estn muy conectados mediante la propagacin de la ideologa neoliberal, y siempre estn dispuestos a atraer, sobornar e intimidar a polticos para llevar ms lejos la privatizacin .





Bibliografa

Bartra Roger, Boege Eckart, Calvo Pilar, Gutirrez Jorge, Martnez Vzquez Vctor Ral, Par Luisa. Caciquismo y poder poltico en el Mxico rural. Siglo XXI editores 4a edicin, IIS UNAM, 1978.

Hemerografa

Rebelin. La mtica ruta 40 y la zona de Cuevas de las Manos amenazadas por la minera a cielo abierto. Por: Fundacin Flora y Fauna. Ecoportal, 07-03-2017.

Rebelin. La bendita maldicin del petrleo descubierto en Guyana. Por: Desmond Brown. IPS, 08-03-2017.

Rebelin. Otro pueblo de El Salvador rechaza un proyecto minero.Por: Aruna Dutt. IPS, 07-03-2017.

Rebelin. La deforestacin de la Amazona regresa con fuerza. Por: Hiroko Tabuchi, Claire Rigby y Jeremy White. New York Times, 07-03-2017.

Rebelin. Minera: esperanza de Mxico? Por: Gilberto Lpez y Rivas. La Jornada, 25-02-2017.

Rebelin. Los multimillonarios beneficios de las corporaciones espaolas conviven con un negro historial en Amrica Latina. Los derechos humanos, un intangible en el negocio de la energa. Por: Enric Llopis, 22-03-2017.

La NACIN. El lago Titicaca, cada vez ms contaminado - 07.03.2017.

www.lanacion.com.ar El Mundo Fotorreportaje

Grupo Milenio. UNAM: contaminacin de Xochimilco es irreversible.

www.milenio.com/.../UNAM-contaminacion-Xochimilco-irreversible_0_554344584....

Lago de Texcoco: Consecuencias de impacto ambiental | Gmez ...

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/tepexi/article/view/372/368

La Jornada: Lo que queda del lago

www.jornada.unam.mx/2015/02/09/politica/002n1pol

Cambio de Michoacn. Lago de Ptzcuaro, un atractivo en agona.

www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-225197





Notas



Rebelin. La deforestacin de la Amazona regresa con fuerza. Por: Hiroko Tabuchi, Claire Rigby y Jeremy White. New York Times, 07-03-2017.

Rebelin. La mtica ruta 40 y la zona de Cuevas de las Manos amenazadas por la minera a cielo abierto. Por: Fundacin Flora y Fauna. Ecoportal, 07-03-2017.

Rebelin. La bendita maldicin del petrleo descubierto en Guyana. Por: Desmond Brown. IPS, 08-03-2017.

Rebelin. Otro pueblo de El Salvador rechaza un proyecto minero.Por: Aruna Dutt. IPS, 07-03-2017.

Artculo 2o. La Nacin Mexicana es nica e indivisible. La Nacin tiene una composicin pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indgenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del pas al iniciarse la colonizacin y que conservan sus propias instituciones sociales, econmicas, culturales y polticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indgena deber ser criterio fundamental para determinar a quines se aplican las disposiciones sobre pueblos indgenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indgena, aquellas que formen una unidad social, econmica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. []

C169 - Convenio sobre pueblos indgenas y tribales, 1989 (nm. 169)

Convenio sobre pueblos indgenas y tribales en pases independientes (Entrada en vigor: 05 septiembre 1991). La Conferencia General de la Organizacin Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administracin de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagsima sexta reunin;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendacin sobre poblaciones indgenas y tribales, 1957;

Recordando los trminos de la Declaracin Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevencin de la discriminacin; []

Rebelin. Los multimillonarios beneficios de las corporaciones espaolas conviven con un negro historial en Amrica Latina. Los derechos humanos, un intangible en el negocio de la energa. Por: Enric Llopis, 22-03-2017.

Rebelin. Los multimillonarios beneficios de las corporaciones espaolas conviven con un negro historial en Amrica Latina. Los derechos humanos, un intangible en el negocio de la energa. Por: Enric Llopis, 22-03-2017.

Rebelin. Comprendiendo el neoliberalismo. Por: Chris Harman. 01-09-2014.

Ramn Csar Gonzlez Ortiz es licenciado en Sociologa y Maestro en Estudios Polticos y Sociales por la FCPyS de la UNAM. Actualmente es profesor adjunto en la misma FCPyS, de las materias: Sociologa latinoamericana: temas contemporneos y Sociologa contempornea.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.