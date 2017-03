El clima del planeta ha enloquecido

El destino nos alcanza...Este artculo es largo. Pero se trata de un asunto que si por la deriva que est tomando el clima planetario no se presta a hacer de ello literatura, tampoco me parece para esto ya apropiado el tratamiento cientfico que en tantas ocasiones ha equivocado a la sociedad humana. Esto es un avatar humano, y en todo avatar, en toda vicisitud, suele ser ms atinado el parecer y el instinto del explorador, del pastor de ovejas o del anciano que el diagnstico del fsico o, en este caso, que el del estudioso de la atmsfera. Ms bien al contrario. Contamos con casos clamorosos de errores en la Historia, cometidos por los saberes oficiales...Yo opino que no estamos viviendo un cambio climtico. Estamos empezando a vivir las segundas seales del desastre. Las primeras, hace un par de dcadas, fueron aquellas detectadas por muchos en el mundo a las que respondieron cnicamente los negacionistas.Digo que no hay un cambio climtico, porque la palabra cambio en este sentido sugiere rgimen, secuencia, comps, ritmo, orden distinto pero orden al fin y al cabo, y sobre todo regularidad. Y lo que venimos observando no es precisamente orden, ni regularidad en las precipitaciones y en las temperaturas, ni graduacin en las variaciones de las mismas.Lo que est sucediendo a ojos vista es otra cosa: una mutacin, alteracin de las clulas de un tumor. Ya no hay clima, ni climas ni microclimas. Hay desbarajuste. Lluvias torrenciales, o meses y meses sin lluvia en los que hasta hace una dcada la hubo regularmente, por un lado, y cambios bruscos del termmetro en cuestin de das o de horas. Como dice Le Monde: "el planeta ha entrado en un territorio desconocido". Y a una noticia como sta no es de ley atribuirle sensacionalismo. Esto es un hecho de alcance telrico que har "poca", como la de cada glaciacin; en este nuestro caso un cambio climtico antropognico no por azar o por causas "naturales" directas, sino por la intervencin irresponsable del ser humano: lo sabemos ya.Pues no es preciso ser cientfico, ni siquiera experto en la materia para saber que si se arroja durante ms de un siglo trillones de toneladas de partculas a un espacio cerrado limitado y aun relativamente ventilado como es la biosfera, ha de llegar la saturacin y el enrarecimiento de la "estancia", con las correspondientes efectos en el clima y en las corrientes de aire hasta bloquearlas alterando profundamente las condiciones existentes hasta entonces.Segn otro diario digital espaol, un informe del Ministerio de Medio Ambiente advierte de que, a este ritmo, tres millones de hectreas de las zonas hmedas pasarn a ridas al llegar a 2100. Y deca que har poca, porque esto parece tener mucho que ver con el fin de los tiempos; tiempos entendidos como una forma de vida que previsiblemente no volvern en el espacio que dura una vida humana por longeva que sea. Adems, estos informes tienden a ser optimistas en lo que cabe. De manera que, si segn ste, los tres millones de hectreas sern ridas en 2100, ya podemos ir pensando que la aridez est a la vuelta de la esquina, y antes de lo que suponemos los graves problemas derivados de ella harn acto de presencia.El documento admite que "la desertificacin es ya un problema real" en ms de dos tercios del territorio, agravado por la falta de lluvias y las ms altas temperaturas.El informe se refiere naturalmente a la pennsula ibrica. Pero sabemos que eso mismo est sucediendo, ms o menos, en las dems latitudes del planeta, y que tanto el rtico como el Antrtico como los glaciares se derriten con celeridad. La causa de la causa en todas partes es la misma: el calentamiento global y la desertizacin acelerada.Los problemas de guerras y movimientos migratorios consecuencia de ellas y de la desertificacin que hace mucho empez en el norte de Africa y en otras zonas del mundo, y la misma mutacin climtica empiezan a empequeecer al resto de problemas de la sociedad humana y a situar a la humanidad a la altura de vulnerabilidad que cualquier otra especie viviente.Vale que al principio la industrializacin y las expectativas que gener ofuscaran a aquellos que la manejaban a finales del siglo XIX. Pero pronto, muy pronto, asomaron las seales de la "previsible" catstrofe. Y entonces y a partir de entonces, la actitud de quienes estaban y estn llamados a reaccionar ha sido la de quien mira a otra parte para no enfrentarse a un problema que choca brutalmente con la dichosa economa a corto plazo, y sobre todo con la codicia que hace trizas constantemente a la cordura y a la humildad. Magnates y polticos son los responsables. Los primeros al propulsar el "progreso" sin orden ni concierto. Los segundos consintindolo o atizndolo sin miramientos.Es palmario que el asunto del clima se "nos" ha ido de las manos. Y empleo la primera persona del plural porque formo parte de la especie humana, pero no porque tenga yo la ms mnima responsabilidad en la hecatombe que se avecina, como no la tiene el 99 por ciento de la poblacin del mundo que no pinta nada, manejada a su antojo por el 1 por ciento restante que es el que "produce" siempre la Historia...Pero hemos llegado a un punto en que es indiferente poner cara a los responsables y a los negacionistas de esta fatalidad. El hecho es que la inteligencia y la capacidad de respuesta del "hombre" a semejante situacin van a ser irrelevantes a partir de ahora. La poblacin del mundo se diezmar por vas antinaturales. Y los clculos sobre el coeficiente mental y "vala" (coeficiente y "vala" medidos por esas universidades que tratan de saberlo todo) de tantos a los que les ha venido situando al frente de la vida colectiva, no van a servir de nada. Esa inteligencia supuestamente superior est ya definitivamente en evidencia. La nfima inteligencia y capacidades de quienes, elegidos en muchos casos por millones de dbiles mentales, han permitido desde su posicin poltica a la otra "inteligencia", la de los que no han sabido o no han querido evitar el cataclismo silencioso que empezamos a sentir, prueba en conjunto que esos seres humanos que se nos presentan como excelentes son los ms cretinos de todos los seres vivos, en los momentos decisivos; sea en las guerras contra sus congneres que ni quiere ni puede evitar, sea en los excesos cometidos en todo, como los que han provocado la mutacin climtica cuyas consecuencias debidas precisamente a su locura les ha impedido prever y calcular.Pues slo eso, cretinos y adems ciegos del cuerpo, de la mente y de la espritu podan, y pueden ser incapaces de imaginar lo que ahora vemos se nos viene encima: una atmsfera, una troposfera y una biosfera descompuesta. Ahora esos irresponsables ignorantes, codiciosos y necios dirn que van a hacer lo que deban haber hecho desde el principio. Pero ya es tarde. No es posible imaginar que unas condiciones de vida existentes en un tiempo incalculable sobre la tierra alteradas a lo largo de un siglo, puedan revertirse si no con el paso de otro tiempo incalculable.Quiz los que vivimos en esta generacin salgamos adelante aunque sea a trancas y barrancas, pero a nuestros descendientes, a las siguientes generaciones, les habremos legado un planeta muerto o moribundo. Se necesita ser imbciles...

