La eliminacin de la pobreza extrema en el mundo

Economistas frente a la crisis

Para millones de ciudadanos europeos y de otros pases occidentales vivimos tiempos de gran pesimismo y turbulencias, dominados por el malestar social, la incertidumbre por el futuro y el auge de los populismos. En este panorama tan incierto y poco estimulante que domina los medios de comunicacin, a menudo se olvidan acontecimientos importantes y positivos que ocurren ms all de nuestras fronteras. Hay uno en particular que merece la pena destacar, lo que el periodista del NYT Nicholas Kristof calific en 2016 como La mejor noticia desconocida: en los ltimos 30 aos el porcentaje de personas en el mundo que viven en pobreza extrema se ha reducido en ms de la mitad. No solo eso, el planeta tiene hoy al alcance y por primera vez en su historia, la eliminacin de la pobreza extrema, definida como un nivel de ingresos inferior a 1,9 dlares diarios. El objetivo es erradicarla en 2030, la meta fijada por Naciones Unidas como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que sustituyeron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y han sido suscritos por prcticamente todos gobiernos del mundo.

Es factible lograr el objetivo en la fecha sealada?, de qu depende?. El ltimo Informe sobre Pobreza y Prosperidad Compartida publicado en octubre de 2016 por el Banco Mundial, muestra que el nmero de personas en el mundo viviendo en extrema pobreza ha disminuido en 1.100 millones en las ltimas dos dcadas y media, perodo en el que la poblacin mundial creci casi 2.000 millones (ver grfico). Esta disminucin se ha producido en todas las regiones en desarrollo con excepcin de frica subsahariana, donde a pesar de la reduccin del porcentaje de pobres extremos, el nmero absoluto ha subido debido al fuerte crecimiento poblacional y se ha estancado en el ltimo lustro. A nivel global, los nmeros dejan poco espacio para la duda: la pobreza extrema ha descendido dramticamente y de forma efectiva de los 1.900 millones de 1990 a menos de 800 en 2013, una reduccin de casi 50 millones de pobres menos por ao, equivalente a la poblacin de Colombia o Corea del Sur.

Adems, la reduccin de la pobreza se mantuvo incluso en medio de enormes crisis internacionales, entre ellas la llamada Gran Recesin que comenz en 2007. La nica excepcin fue la crisis asitica de finales de los 90, que provoc un aumento de la pobreza por un corto periodo de tiempo, tanto en trminos relativos como en nmeros absolutos.

A la vista de lo anterior, las perspectivas parecen muy positivas y sin embargo, conviene ser cautelosos respecto al futuro. En efecto, si se mantuviera la pauta actual la pobreza extrema se eliminara en el mundo antes del objetivo fijado de 2030. Pero se trata de un ritmo que es difcilmente sostenible, pues est muy condicionado por las tasas de crecimiento extraordinarias experimentadas por China y otras grandes economas emergentes, que en unos aos prcticamente habrn eliminado su pobreza extrema. De hecho, es muy posible que ya no queden pobres extremos en China gracias al trepidante progreso de las ltimas dcadas, mientras que en el caso de Indonesia las ltimas cifras resultan en unos 25 millones de pobres, por lo que las reducciones futuras tendrn que venir de otros pases. Por otro lado, la India, todava alberga unos 215 millones de pobres extremos y su capacidad para reducir esa cifra ser fundamental para llegar al 2030.

En este contexto, el gran desafo para lograr el objetivo en 2030 radica en los pases ms frgiles y en la reduccin de la desigualdad. Los primeros se caracterizan por conflictos blicos recurrentes, mala gobernabilidad, economas poco diversificadas, corrupcin sistmica y gran vulnerabiblidad al cambio climtico. Son los pases que Paul Collier llam el Bottom Billion, los que albergan a los mil millones ms pobres. Las estimaciones del Banco Mundial muestran que no es realista pensar que el crecimiento econmico por s mismo podr acabar con la pobreza extrema. Y es que la economa internacional contina mostrando sntomas de raquitismo econmico y los pases ms pobres se enfrentan a circunstancias muy difciles, incluso despus de demostrar una considerable resiliencia durante la crisis global de 2008-09. Desde 2014, con el fin del ciclo de los altos precios de las materias primas, el crecimiento econmico se ha ralentizado en todas las regiones en desarrollo y hay pocos motivos para esperar que esto cambie a corto plazo. Por tanto, la clave para lograr el objetivo de eliminar la pobreza en 2030 reside en una mejor distribucin de los beneficios del crecimiento en los pases donde esta subsista, es decir, en la puesta en marcha de polticas efectivas de desarrollo inclusivo.

De hecho, los ltimos clculos indican que solo se puede llegar al objectivo de eliminacin de la pobreza extrema mundial en 2030 a condicin de que la desigualdad disminuya de forma importante en aquellos pases que albergan un gran nmero de pobres. Contrariamente a lo que muchos piensan, las dos ltimas dcadas han sido testigo de importantes reducciones de la desigualdad en pases no industrializados. Mientras en los pases industrializados la desigualdad ha tendido a subir, en los pases en vas de desarrollo las mdidas estndares de desigualdad muestran en general cambios progresivos de la distribucin de ingreso (aunque esto puede ser compatible con una creciente polarizacin del ingreso en favor de las lites econmicas). Los ltimos datos alrededor del periodo 2008-13 sealan que en el 60% de los pases para los que hay datos, y que repesentan ms del 80% de la poblacin mundial, el ingreso del 40% ms pobre de la poblacin creci por encima de la media.

La buena noticia es que hoy sabemos con bastante certeza lo que funciona y lo que no en este campo. Los avances en el conocimiento y la evidencia emprica sobre cmo reducir la pobreza extrema en el mundo han sido enormes. As, ms all del tan discutido papel que la globalizacin ha jugado en esta evolucin, positiva en promedio pero con importantes impactos negativos en ciertos grupos que resultan perdedores netos, la disminucin de la pobreza global se ha apoyado en buena medida en el desarrollo y elaboracin, desde principios de los 90, de encuestas de hogares. stas han permitido un estrecho monitoreo y la aplicacin de polticas bien enfocadas y dirigidas, al proveer informacin muy valiosa de la situacin de bienestar material de las personas ms all de indicadores nacionales como el crecimiento del PIB.

Las causas de la reduccin de la pobreza no son exactamente las mismas en cada regin, pero s que existe un amplio consenso en torno a tres polticas bsicas que deben sustentar cualquier estrategia para lograr un crecimiento econmico inclusivo:

Inversin masiva en capital humano y en infraestructura de los pases, con especial nfasis en los grupos ms desfavorecidos, para que tanto las personas, como las economas sean ms competitivas y diversificadas;

Puesta en marcha de polticas efectivas de proteccin social de las poblaciones vulnerables, que impidan reversiones de los avances logrados. Se trata de establecer redes de proteccin y aseguramiento frente a todo tipo de riesgos, como la enfermedad, el desempleo, desastres naturales, o sequas. En Europa, este tipo de polticas est asociado a los Estados del Bienestar, mientras en otros pases se han seguido estrategias mixtas con mayor participacin del sector privado.

Mayor progresividad de la tributacin para ampliar el impacto redistributivo y financiar las dos polticas anteriores.

Es decir, diferentes pases han avanzado en la prosperidad inclusiva por caminos diversos, con diferentes grados de liberalizacin econmica, apertura comercial o presencia del Estado en la economa. Pero en todos los casos considerados exitosos de reduccin sustancial de la pobreza, las tres polticas mencionadas arriba han jugado un papel central, y que se ha venido a llamar como crecer, invertir y proteger.

Por ltimo, merece la pena destacar que lograr la eliminacin de la pobreza extrema no es ni de lejos tan caro como algunos pensarn. El coste real es probablemente imposible de estimar con precisin, pero un simple clculo de los ingresos totales necesarios para cerrar la brecha de la pobreza extrema hasta proveer el umbral mnimo de 1,90 diarios para todo el mundo, resulta en una cifra sorprendemente baja: el 0,15% del PIB mundial o unos 150 mil millones de dlares al ao. Se trata de una estimacin bruta, que no tiene en cuenta los costes administrativos, ni las necesarias voluntades polticas, ni el desafo de mantener a millones de personas fuera de la pobreza en el futuro. Pero es una cifra que desmiente el gran mito de que terminar con la pobreza es una quimera imposible e inasumible de financiar por su altsimo coste.

Es ms, esa cantidad representa aproximadamente la mitad de los ingresos tributarios que se estima que se evaden cada ao en parasos fiscales, o menos de la mitad del dinero perdido anualmente en juegos de azar en slo diez pases de todo el mundo.

En definitiva, acabar con la pobreza extrema es tan solo uno de los 17 ODS establecidos para avanzar hacia un desarrollo global sostenible y ni siquiera implica erradicar la pobreza, pero sin duda se tratara de un importantsimo hito para la humanidad, que est a nuestro alcance. Quedan tan solo 13 aos para esa fecha. Sabemos cules son los desafos que tenemos por delante y dnde, as como las polticas que se necesitan para lograrlo. Ojal que la comunidad internacional est a la altura del reto y nuestro pas juegue el papel que le corresponde por su peso.

Manuel de la Rocha es economista de la Fundacin Alternativas, miembro de Economistas Frente a la Crisis y Director del Grupo de Estudios sobre los Desafos de la Globalizacin de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Mario Negre es Economista Senior del Instituto Alemn de Desarrollo y Consultor del Grupo de Investigacin del Banco Mundial. Codirector del Informe del Banco Mundial Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality

Fuente: http://economistasfrentealacrisis.com/la-eliminacion-de-la-pobreza-extrema-en-el-mundo/