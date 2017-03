Londres, recuerdos del futuro

Quien se encuentre sorprendido por el ltimo ataque en Londres, tendr que aceptar que padece el peor de los males que un hombre contemporneo puede padecer: inocencia. En Londres ha golpeado nuevamente la violencia, ya en 2005 un ataque coordinado contra diferentes puntos del servicio de transporte pblico dej 56 muertos y unos 700 heridos, aunque hablar del terrorismo del 2005 es hablar de varios siglos atrs.

Este ltimo ataque en el puente de Westminster, en las proximidades del Parlamento, compete a otra etapa de esa guerra contra el terrorista que el ex presidente George W. Bush inici por las suyas, para los suyos, y no me refiero a los ciudadanos norteamericanos.

En mayo de 2013, un ataque ms similar al sucedido ayer, lo produjeron Michael Adebolajo y Michael Adebowale, britnicos de origen nigeriano, quienes tras atropellar al soldado britnico Lee James Rigby, veterano de Afganistn, intentaron decapitarlo, frente a innumerable cantidad de testigos que pudieron grabar con sus celulares el asesinato y a sus responsables vivando a Allah.

Del tipo del terrorismo que golpe Londres ayer, de la que en Europa ya conoce mucho, se sabe poco, vendr ms y estas oleadas sern incontenibles, porque no son organizaciones sino hombres fanatizados por el extremismo wahabita y hostigados por la rapia neoliberal.

El hecho del mircoles dej 5 muertos, entre ellos el agente Keith Palmer y el propio atacante, el hecho adems dej 40 heridos, 7 de ellos en estado crtico, lo que podran sumar ms muertos. Y s hay que reconocer que 5 muertos en Londres pesan mucho ms que doscientos en Damasco, Bagdad, Mogadiscio o Kabul.

Todos esperbamos este ataque quizs no en Londres o por que no de nuevo en Londres? Pero tambin podra haber sucedido en Viena, msterdam o Barcelona. A nada estuvimos la semana pasada de que ocurriera en el aeropuerto parisino de Orly, cuando un hombre que haba disparado contra un puesto policial, hiriendo a un agente, poco ms de una hora despus quiso arrebatarle el arma reglamentaria a un soldado, que termin ejecutndolo al intentar huir, tras el fracaso de su intento.

El detalle del ataque en Londres sin duda tienen una mecnica comn a los ya sucedidos tambin en Londres, y otros sitios de Europa, donde la estrategia del oportunismo es el arma ms efectiva para violar los servicios de inteligencia ms entrenados, efectivos y atentos del mundo.

El ataque se produjo frente al Parlamento britnico, en el momento que la primer ministro Theresa May, como cada mircoles, se encontraba presente atendiendo las requisitorias de los miembros de la Cmara de los Comunes.

El atacante podra ser, aunque todava no se ha confirmado, el converso britnico de origen jamaiquino Trevor Brooks, de 42 aos, cooptado en 1993 por islamitas radicales y que la prensa inglesa conoce como Abu Izzadeen, el predicador de odio.

Brooks estuvo detenido 3 aos por financiacin e incitacin a actividades terroristas. Viaj a Turqua para incorporase a algunas de las organizaciones integristas que combaten en Siria, pero fue detenido por autoridades turcas y enviado de vuelta a Londres en noviembre pasado. Algunas fuentes citan el abogado de Brooks, quien afirma que su cliente se encuentra en prisin, por lo que no podra ser el autor del ataque.

Si bien hoy es irrelevante el nombre del autor, ya que sin duda no es ni el Califa Ibrahim, lder del Daesh, ni Aymn al-Zawahiri, lder de al-Qaeda, Brooks es una metfora perfecta del perfil de atacante espontneo, que no es lo mismo que un lobo solitario, un hombre perteneciente a la organizacin, entrenado y armado, mantenido en sueos y activado para una misin determinada tal cual sucedi en Paris, las dos veces, o en Bruselas.

Este tipo de acciones se asemejan ms a los sucesos de Niza o Berln en las ltimas navidades, donde un espontneo salta al ruedo a matar o morir, y como siempre mueren, poco se conoce de su verdadera motivacin y fundamentos para tomar semejante decisin. El protagonista del ataque podra ser uno de los 3 mil militantes wahabitas fichados por la seguridad britnica que viven en las islas.

El atacante de Westminster haba alquilado una todoterreno en Birmingham, la segunda ciudad del pas, y tras manejar hasta Londres, se lanz a arrollar gente en el lugar ms emblemtico de la capital, el puente de Westminster.

Tras chocar contra las rejas del Parlamento, al final del puente, baj del vehculo y penetr en los jardines del Old Palace Yard, junto al Parlamento, antes de ser interceptado por dos policas. El atacante consigui herir a uno de ellos quien termin muriendo, mientras que el otro agente pudo matarlo.

Es bastante dudoso, aunque no imposible, que un combatiente orgnico del Daesh o al-Qaeda, que todava no se adjudicaron el hecho, utilice un simple cuchillo de cocina para una operacin de esa magnitud.

El ataque se produjo en el momento que se cumpla el ao de los atentados en Bruselas que causaron 32 muertos y ms de 300 heridos, nunca se sabr si lo de Londres fue un planeado homenaje a aquello o una coincidencia.

Las culpas de Unin Europea

La Unin Europea (U.E.), Brexit incluido, es responsable de estas ltimas cinco muertes, y las centenares de miles que las precedieron no solo en el continente sino en frica, Medio Oriente e incluso en Pakistn y Afganistn.



Haber aceptado participar de la operacin Primavera rabe, que fue el disparo de salida a la carrera cuyo trofeo no solo era hacerse con los miles de millones de dlares que la Libia del Coronel Gadaffi, tena depositados en bancos ingleses y norteamericanos, era adems destruir el pas foco de atraccin del panafricanismo. Por otra parte, avanzar sobre Siria significaba exterminar al mayor centro de resistencia antinorteamericana de Medio Oriente, junto a la Repblica Islmica de Irn.

El plan inclua, o incluye, el intento de desguazar pases como la propia Siria e Irak en tres o cuatro estados diferentes, promoviendo las diferencias religiosas y tribales, alentado la emancipacin kurda, en Siria e Irak, mientras asiste al presidente Recep Tayyip Erdogan, en su guerra privada contra la minora kurda en Turqua.

Adems, la Unin Europea ha fabricado el golpe de estado en Ucrania, donde en un particular maridaje, las hordas fascistas llevaron al poder al ms neoliberal de los empresarios del oriente europeo, Petr Poroshenko, cuyas fbricas de armas casualmente abastecen a los grupos terroristas que operan en Siria. Generando una guerras ya de proporciones en la frontera rusa, que ha reavivando la Guerra Fra y sumndole la reactivacin de todos los movimientos neo fascistas del continente que hoy gobiernan pases como Polonia o Hungra, al tiempo que en la propia Francia, un opcin de poder indiscutida.

Europa es responsable de cada uno de sus muertos, de los millones de refugiados que pugnan por encontrar un lugar en ese estado de bienestar que ya es historia antigua.

Por ello, lo sucedido en Londres, que en nmeros comparados con otras realidades es despreciable, un da antes en Somalia, la misma cantidad de muertos en un ataque a 500 metros del centro del poder en Mogadiscio, no fue siquiera recogido por la prensa internacional. Londres, al igual que el resto de Europa, volver a sufrir estos sacudones, ya no importa se venga o no al Daesh o se descalabre por una vez por toda al-Qaeda, como recuerdos del futuro estos ataques seguirn golpeando por mucho, muchsimo tiempo ms, a las buenas y democrticas conciencias occidentales y a los cuerpos de sus ciudadanos, tan inocentes ellos.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central.



