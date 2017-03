De la R.G.I. Al R.I.P. de los derechos sociales

De la universalizacin de la renta mnima a la muerte poltica de la Renta de Garanta de Ingresos

Hace ms de 25 aos, el departamento de justicia, empleo y asuntos sociales tuvo que afrontar un arduo debate con la vice consejera de economa para la implantacin de este derecho subjetivo. Sin embargo, en la actualidad el lehendakari Urkullu ha reconocido (con la boca pequea), los eventuales xitos de este recurso, especialmente en la poca de crisis en la que cohabitamos. Incluso Itxaso Atutxa le otorga el papel de situar a Euskadi en la vanguardia de Europa en la lucha contra la exclusin (1). A pesar de este cambio de postura, el actual gobierno, se ha apoyado en el PP `para poder ligar la subida de su cuanta al IPC en vez de al salario mnimo inter profesional como establece la ley.

Un poquito de historia

La Renta de Garanta de Ingresos ( RGI) se pone en marcha en la CAV tras un arduo proceso de trabajo entre el gobierno vasco de entonces y los diversos municipios que demandaban pblicamente mayores medidas de proteccin para los ms desfavorecidos-as. Los objetivos eran claros, por un lado, cubrir las necesidades bsicas y por otro facilitar la inclusin laboral (2). El objetivo inicial, como el propio Manolo Vigo de Eusko Alkartasuna reconoca era lograr que nadie, que ninguna persona, se quedara sin proteccin de sus necesidades bsicas.

En aquel momento la viceconsejera Idoia Zenarruzabeitia se mostr activamente contraria a esta medida pues poda perpetuar el paro de sectores socialmente excluidos. An as y tras muchos avatares con ayuntamientos que se resistan a compartir datos, se puso en marcha en una CAV con un ndice de pobreza muy por debajo del actual y con una tasa de inmigracin lejos de la actual. En el sistema previsto entonces, Lanbide tenia el papel de hacer un diagnstico inicial sobre exclusin social, no de gestionarla.

Lleg el PSE y Patxi Lpez, quin se presenta para capitanear la izquierda estatal en 2017, redujo la RGI un 7%, aplicando el recorte ms significativo que hasta la fecha ha sufrido la Renta de Garanta de Ingresos. Adems tras solicitar las transferencias de empleo para el gobierno vasco (3), otorg a Lanbide la capacidad de gestin integral de la RGI, mezclando lo que coloquial mente se define como Churras con Merinas y haciendo depender de este organismos, casos de parados de larga duracin, con personas discapacitadas, con jvenes en busca de su primer empleo, pensionistas en busca de su complemento, con desahuciados-as... es decir, creo un totum revolutum que atasc el sistema y le priv de la capacidad de cumplir aquello para lo que se cre . Finalmente, endureci los requisitos de acceso convirtindose en el primer gobierno tericamente social demcrata, que alejaba la distancia entre la RGI y la Renta universal hasta lmites insospechados.

Volvi el Partido Nacionalista Vasco al gobierno y se comprometi en sucesivas ocasiones a reformar Lanbide y mantener e incrementar las prestaciones sociales (4). Si bien hizo frente a la falsa amenaza yihadista de la derecha espaola, que a travs de una plataforma polticamente semificticia en Vitoria, trat de impulsar la crtica ms despiadada hacia la RGI y ligar el fraude en la misma a la poblacin inmigrante; se qued ah y volvi al punto donde surgieron las primeras discrepancias: la izquierda quiere ligar la RGI al umbral de pobreza y al SMI porque de esa manera, se asegura que la limitacin de las bolsas de pobreza y exclusin al mximo, mientras que la derecha, considera que esta prestacin debe ser los ms pequea posible, en teora para incentivar el empleo, pero en la prctica para que la capacidad de las personas en situacin de exclusin de volver a tener una vida equilibrada sea la mnima posible.

Ante la vulneracin poltica del origen de la RGI y de su reformulacin actual

Sin embargo, la RGI es por ley un derecho subjetivo por lo que cualquier persona que este en condiciones de demandarla y que cumpla los requisitos debe acceder a ello. Para ello el gobierno vasco, independientemente del nmero de demandantes o del presupuesto que tuviera, debe dotarse con la cantidad suficiente para asumirla, va impositiva o a travs de la deuda pblica.

Por ello, si asumiera la subida del ejecutivo central del 7%, tendra que dotarse de los instrumentos financieros necesarios para complementar esta subida. As pues, situado el PNV entre la espada y la pared del equilibrio presupuestario y el mantenimiento de los derechos sociales, apost a caballo ganador y trat de colar un gol a la izquierda a travs del acuerdo de estabilidad presupuestaria firmado con quin de inicio trat de frenar el desarrollo de la RGI e impuls alrededor de ella un discurso xenfobo y racista: el PP.

Y con ello la R.G.I. Descansa en paz y desaparece su formulacin originaria donde se trataba de alcanzar el SMI y superar el umbral de pobreza para que la gente normal pudiera dormir bajo techo, comer tres veces al da y llevar al menos ropa de segunda mano. Unido a la votacin en contra de la subida del complemento de pensiones, los derechos sociales sufren una merma en una dcada como nunca antes haban sufrido ni en la peor de las recesiones.

Pero no es en el parlamento donde se puede recuperar el origen poltico de esta norma, sino la calle y las sedes de los partidos polticos, donde los-as militantes, seguro, conocen personas que sufren esta situacin de injusta exclusin y cuya nica va de ingresos es la RGI. No es una cuestin de partidos, es una cuestin de personas y todas somos capaces de hacer rectificar hasta el ms seguro de los Lehendakaris, sobre todo porque cuando la muleta en la que uno se apoya esta fabricada en Madrid, normalmente termina echa trizas, pues lo que suele parecer Roble Americano, no suele ser ms que serrn de pino con olor a cuerno quemado.

Nadie quiere ser perceptor de la RGI, el efecto llamada es falso y solo esta en la mente de algunos directores de medios de comunicacin que luego llenan sus portadas de artculos sobre la integracin. Pero como parecen sordos a las demandas de la gente, comencemos a movernos desde otros mbitos antes de que sea demasiado tarde, pues como decan en un famoso cmic, solo hay que temer una cosa, que el cielo se caiga sobre nuestras cabezas. Para todo lo dems basta con hacer un poquito de historia y recordar de donde vienen algunos derechos sociales para no terminar ponindoles una esquela en el peridico.

Notas:

Ibon Cabo (militante de Eusko Alkartasuna)

