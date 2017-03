Quin dice que es anticonstitucional el referndum cataln?

Viento Sur

En pocos das han aparecido dos manifiestos de signo opuesto sobre la constitucionalidad del referndum, los dos firmados por centenares de juristas. Lo cual pone otra vez de manifiesto que no hay una nica interpretacin posible, sino que es una cuestin eminentemente poltica.

Esta es una cuestin en la que VIENTO SUR ha insistido en otros artculos. Por ejemplo, en esta entrevista a Javier Prez Royo: El gobierno [de Rajoy] se ha obstinado en que esto es un problema jurdico, pero no, esto es un problema poltico y aqu se est haciendo poltica. Ellos hacen poltica a travs del Tribunal Constitucional y de la fiscala. Han decidido que esto es un asunto cerrado: la Constitucin es la que es, y a quien d un paso ms all le envan el Tribunal Constitucional o la fiscala, y se acab lo que se daba. Punto. Esta es su estrategia y llevamos as desde la sentencia del 2010 [contra el Estatuto].

Intentar convertir los problemas polticos en jurdicos no es nada nuevo, como recordaba el profesor Jorge Cagiao en una entrevista: los diferentes actores, polticos, jueces, profesores de derecho, han manipulado, en el sentido de que han trabajado, la materia jurdica para llevarla a su terreno...Esto no es nuevo. Lo que yo digo lo deca Hans Kelsen hace casi 100 aos, cuando deca que hay muchos acadmicos que no hacen una descripcin objetiva del derecho sino poltica jurdica. Es decir, tratar de influir no en los polticos, porque no lo necesitan, sino en la opinin pblica.

Los dos manifiestos aparecidos esta semana avalan la tesis de que estamos ante una cuestin poltica.

Un manifiesto, firmado por ms de 500 juristas, no slo afirma que el referndum es constitucional, sino que una negativa continuada del Estado legitimara otras vas para que la ciudadana de Catalunya expresara cmo quiere decidir su futuro.

Otro manifiesto, firmado por 200 juristas, no cita explcitamente la palabra referndum, pero considera que no hay otra va que la establecida por el Tribunal Constitucional que, como se comentaba antes, es una de los principales obstculos para permitir un referndum: Cuestionar los fundamentos del Estado de Derecho, despreciando los rganos encargados de aplicar las leyes, mediante sus resoluciones de carcter jurisdiccional as como aquellas del mximo intrprete de la Constitucin, no es en ningn caso una opcin lcita ni legtima.

Pero si se acepta que el referndum es una cuestin poltica, la nica alternativa democrtica es resolverlo polticamente. Insistir en la va judicial, como hacen el gobierno del PP y la mayora del Parlamento, llevar inevitablemente a la represin contra la mayora del pueblo de Catalunya. La va pactada necesitara de un gobierno y un Parlamento con voluntad poltica de negociarlo. En ausencia de ello las alternativas para las fuerzas soberanistas son sumisin o hacer el referndum desde la legalidad catalana y aceptar el choque con la legalidad espaola.

Esta semana se ha dado un paso ms en esta direccin.

Por un lado se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo condenando a Francesc Homs a un ao y un mes de inhabilitacin por organizar la consulta del 9N, que se aade a las que condenaron a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el mismo motivo. La consecuencia ha sido aumentar la indignacin en la opinin soberanista. Para muestra lo que escribe Antoni Bassas en el diario Ara: sentencias como la de ayer contra un cargo electo que puso unas urnas sin valor vinculante son humillantes. Porque el 9N fue un da honorable y porque nosotros no participamos en ningn delito. Nosotros no somos delincuentes. Somos un pas.

Por otro lado el Parlament aprob una partida de los presupuestos destinada a la organizacin del referndum, sabiendo que esto implica ignorar las advertencias del Tribunal Constitucional, que se presentar un nuevo recurso ante el mismo y que las consecuencias sern, con toda probabilidad, nuevas condenas.

Ante este incremento de las tensiones sigue habiendo voces que, en pblico y en privado, pronostican que en el ltimo momento el gobierno de Junts pel S se echar para atrs y en lugar del referndum convocar nuevas elecciones. A estos pronsticos se refera Vicent Partal en un editorial de VilaWeb: si la insinuacin pretende que, en realidad, la mayora independentista no quiere convocar el referndum y que, sin necesidad de presin exterior, no se votar, entonces creo que quien dice esto tiene un desconocimiento profundo de la realidad poltica del pas y, todava ms, de la realidad social. Puede ocurrir que hagamos el referndum. Puedo admitir la probabilidad de que el estado espaol encuentre una manera violenta de impedirlo. Pero lo que creo absolutamente imposible es que esta mayora parlamentaria y este gobierno, voluntariamente, no hagan el referndum. No por las amenazas de la CUP. Simplemente porque la ola de indignacin popular que se levantara si esto ocurriera acabara de un plumazo con toda la generacin de polticos independentistas que ahora estn en el parlamento y el gobierno. Y todos ellos lo saben.

Hay razones para pensar que, aos atrs, Artur Mas decidi cabalgar el tigre del independentismo para obtener rditos electorales y acabar domndolo; pero si ahora Puigdemont y el PDECat decidieran descabalgar, lo ms probable es que acabaran devorados; y tienen inteligencia poltica para no hacerlo. En el otro lado, Rajoy pudo pensar que el ltigo del Tribunal Constitucional domara el tigre independentista, pero el resultado es que lo esta enardeciendo; y no tiene la inteligencia poltica de admitirlo; por eso piensa en armas represivas cada vez ms potentes. Quiz consiga matar el tigre o debilitarlo muy seriamente. O quiz no. Quiz el desenlace sea su cada y el principio del fin del rgimen del 78. En uno y otro caso las consecuencias sern muy importantes, para Catalunya y para el conjunto del estado espaol.

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12388#sthash.N3OOJoBL.dpuf