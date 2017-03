Puede ser destituido Donald Trump?

La apertura de una investigacin del FBI sobre los presuntos vnculos de Rusia en la campaa electoral de Donald Trump ha dado alas a la idea de la destitucin del presidente de EEUU. Puede ser realmente depuesto o eso tan slo forma parte de una fantasa promovida por los sectores ms radicales del Partido Demcrata?Los rumores sobre el 'impeachment' el procedimiento constitucional ms familiar para sustituir a un presidente estadounidense empezaron a surgir incluso antes de que Trump jurara su cargo en enero pasado, pero ahora la noticia vinculada a la Oficina Federal de Investigacin (FBI) ha desatado las lenguas, convirtiendo los murmullos en conversaciones y grupos de presin. La intriga Trump-Rusia ha provocado una ola de elucubraciones que incluso ya apuntan a un escndalo del tipo del Watergate, es decir, aquel que supuso la dimisin del presidente republicano Richard Nixon en 1974. Aquella crisis comenz dos aos antes cuando se descubri que varias personas haban irrumpido en unas oficinas del Partido Demcrata en Washington.El 'impeachment' es algo muy serio como para bromear con ello. Slo dos presidentes han pasado por ese mal trago en los 241 aos de historia de Estados Unidos. El primero fue Andrew Johnson, en 1868, cuando fue acusado de violar la ley al destituir al secretario (ministro) de Guerra sin contar con la entonces preceptiva aprobacin del Congreso. El segundo caso lo protagoniz Bill Clinton, en 1998, tras ser acusado de obstruccin de la justicia y perjurio, por presuntamente haber mentido bajo juramento ante un tribunal federal que le interrog sobre sus relaciones sexuales con Monica Lewinsky. Ambos fueron condenados en la Cmara de Representantes pero absueltos en el Senado, donde la acusacin no super los dos tercios de mayora necesarios. El procedimiento de destitucin tambin se activ contra Nixon, pero ste dimiti antes de que la Cmara de Representantes votara el asunto que ya haba sido debatido y aceptado en el oportuno comit parlamentario. Lea ms: Demcratas desarrollan un plan para destituir a TrumpEl 'impeachment' no significa la expulsin del cargo, sino la acusacin y posterior sentencia, lo que conlleva a la destitucin. Se fundamenta en actos punibles como la "traicin, el soborno u otros graves crmenes y delitos", segn recoge el propio texto constitucional.​Algunos medios de comunicacin occidentales, como el peridico, se han lanzado a especular sin ningn rubor si Trump podra rechazar la destitucin, aunque fuera encontrado culpable, o si podra negarse a cumplir los requisitos que estipula la ley. En un artculo firmado en Nueva York, el diario britnico llega a publicar lo siguiente: "Hay muchas oportunidades para nuevas crisis constitucionales durante los aos de Trump, y un rechazo de Trump a seguir los futuros procedimientos de 'impeachment' es ciertamente fcil de imaginar. En ese caso: quin controla a los militares?". Qu quiere decir con eso el periodista? Acaso insina que Trump, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, estara dispuesto a comprometer al Ejrcito para protegerse de la decisin del Congreso? Aunque resulta una teora absurda, puede resultar muy alarmante para aquellos que de verdad se la crean y la acepten como algo real. Las furibundas antipatas que sienten ciertos sectores sociales norteamericanos por el actual inquilino del Despacho Oval han quedado bien patentes en una pgina de internet que, bajo el nombre de 'Impeach Trump Now', ha recogido ya ms de 900.000 firmas en solo un mes. Le acusan de corrupcin y aceptar regalos, lo que representara una violacin de la Constitucin federal. Se basan en un supuesto conflicto de intereses pues Trump sigue siendo el propietario de un vasto imperio inmobiliario. Al llegar a la Casa Blanca, l renunci pblicamente a dirigir las operaciones de sus negocios y las deleg en su familia, pero no se desprendi de sus empresas.Pero, teniendo en cuenta que el Poder Legislativo est actualmente controlado por los republicanos, resulta bastante improbable e incluso inverosmil que ahora se pueda iniciar un procedimiento de destitucin, por mucho que lo busquen ciertos congresistas demcratas, como la experimentada representante de California, Maxine Waters, quien lleva desde 1991 en el Parlamento bicameral. La rebuscada tesis de The Guardian conjetura que la mayora parlamentaria republicana consentira la destitucin de Trump porque entonces se quedara al frente del pas quien ellos prefieren: el vicepresidente Mike Pence, exgobernador de Indiana y miembro dcil del 'establishment' conservador.Adems del tradicional mtodo de 'impeachment', existe otra alternativa mucho ms truculenta de apartar a Trump del poder. Est reflejada en la vigsimo quinta enmienda a la Constitucin de EEUU. Este artculo, aprobado en 1967 tras el asesinato de John F. Kennedy, regula el escenario en el que el presidente es declarado incapaz de seguir cumpliendo sus funciones y deberes. Los protagonistas de este hipottico proceso seran el vicepresidente Pence y los 15 miembros del Ejecutivo o cualquier "organismo que el Congreso haya autorizado por ley" para esta circunstancia. Si Pence y una mayora de los ltimos decidieran que Trump no est en plenas facultades fsicas y/o mentales para asumir sus responsabilidades, slo les hara falta enviar esa informacin por escrito al lder de la Cmara de Representantes actualmente el republicano Paul Ryan y al presidente pro tempore del Senado actualmente el senador republicano por Utah, Orrin Hatch y desde ese momento el vicepresidente se convertira en presidente en funciones.En ese supuesto, el Congreso tendra que refrendar por mayora de dos tercios de ambas cmaras la incapacidad presidencial.El debate sobre el estado psicolgico de Trump se est volviendo muy custico. Incluso un grupo de 35 psiquiatras, psiclogos y trabajadores escribe que el jefe del Estado ha mostrado signos de "grave inestabilidad emocional" y que ese hecho le incapacita como presidente; otros profesionales mentales son mucho ms agresivos y le tachan de narcisista, sdico y antisocialEs evidente que la eleccin de Trump no ha sido digerida por la psique de muchos votantes y representantes demcratas, que empiezan a sufrir una especie de sndrome paranoico, como el que sufrieron los republicanos con Obama durante ocho aos.