Jos Manuel Soria, Zapatero y Binter, cmplices de la violacin de derechos humanos en el Sahara Occidental

Jos Manuel Soria, individuo despreciable que debera estar pasando sus das en una prisin, y la empresa Binter Canarias, privatizada en 2002 y entregada a los mismos empresarios de siempre, versin canaria del capitalismo de amigotes, se han vuelto a cubrir de mierdapor su apoyo a la cruel dictadura marroqu.

Los poderes oligrquicos espaoles y canarios nos muestran el seuelo de Venezuela, con sus polticos golpistas calificados como presos polticos, mientras a pocos kilmetros de nuestras costas se tortura, se golpea, se encarcela y se desaparece a los saharauis (la Asociacin de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis reclama ms de 400 casos) que luchan por el cumplimiento de la legalidad internacional, esto es, a ejercer su derecho a la autodeterminacin para convertirse en un Estado independiente.

Ni siquiera el Gobierno del PP envi a nadie al encuentro celebrado el fin de semana pasado en Dajla, parte de los territorios invadidos ilegalmente por Marruecos ante la pasividad/complicidad del Estado espaol, potencia administradora del antiguo Sahara Occidental segn la ONU y la propia Audiencia Nacional. Pero all estaba Jos Manuel Soria, vendiendo nada menos que el proyecto de la isla de El Hierro para abastecerse nicamente a travs de energas renovables. l, que en uno de sus servicios al oligopolio elctrico lider el impuesto al sol en beneficio de las grandes empresas del sector, acudi como invitado por una asociacin suiza que tiene sede en el paraso fiscal de Mnaco, mismo encuentro al que asisti el ao pasado el ex presidente Jos Luis Rodrguez Zapatero, tambin cmplice de la dictadura marroqu.

Ahora Binter Canarias, que ya vuela al Aain, a la zona ocupada ilegalmente por Marruecos, anuncia la apertura de una nueva ruta a Dajla para fomentar el turismo entre ambos destinos y seguir mejorando el posicionamiento de Canarias como plataforma de negocios tricontinental, adems de abrir la economa de las islas a nuevos mercados.

Fomentar el turismo entre ambos destinos? En serio? El Consejo de Administracin de Binter tambin pretende que vayamos de turismo a Dajla, que es territorio saharaui? Han ledo en el Consejo de Administracin de Binter la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que determina que esos territorios no son del Reino de Marruecos? Como seala Ignacio Cembrero, que fuera corresponsal poltico en Marruecos del diario El Pas (tan defensor de la monarqua alauita como de los Borbones), Espaa asume la sentencia que declara que el Shara no pertenece a Marruecos. La sentencia de la Corte de Luxemburgo estipula que el territorio del Shara Occidental () no forma parte del territorio del Reino de Marruecos a los efectos de interpretacin de los acuerdos comerciales, afirma ahora el Gobierno espaol en la respuesta escrita que remiti el 16 de marzo a Jorge Luis Bail, diputado de Podemos por Huesca. Esta es la primera declaracin pblica de Madrid sobre la no aplicabilidad de los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos a los productos del Shara Occidental, seala Western Sahara Ressource Watch, un observatorio con sede en Oslo que sigue de cerca las exportaciones e inversiones en esa antigua colonia espaola.

Con quin ha negociado entonces la compaa canaria para abrir esa ruta? Con un Estado invasor que viola los derechos humanos no solo de los saharauis, sino de su propio pueblo? Con el nico Estado del mundo que no permite la presencia del Comit Internacional de la Cruz Roja - que incluso tiene presencia en Corea del Norte- en esos territorios invadidos? Con un Estado que ha expulsado a todos los civiles de la misin de la ONU llamada MINURSO y que impide la observacin de los Derechos Humanos en los territorios ocupados? Ese es el nuevo mercado que ofrece Binter o se trata de una decisin ms poltica que econmica?

Cules son los productos de ese nuevo mercado? Turismo? Pltanos? Tomates? Marruecos es el principal productor de hachs del espacio euromediterrneo, un negocio que mueve entre 8.000 y 13.000 millones de euros al ao. Las Fuerzas Armadas, que tambin deberan tener cierto control sobre el trfico con seres humanos, son tan torpes que no ven salir las toneladas de hachs de suelo marroqu? Saldr en avin toda esa droga? En barco? En Per, la cocana sala por toneladas incluso en el avin presidencial de Alberto Fujimori y tambin se han incautado kilos de cocana cuando iban a ser embarcadas en aviones de la compaa LAN chilena, que era propiedad del ex presidente Sebastin Piera.

Por qu los empresarios canarios apoyan la dictadura marroqu? Porque si es por dinero, estn verdaderamente ciegos. No sera mucho mejor, sobre todo para aquellos vidos de euros, que hubiera dos Estados frente a las costas canarias? No se dan cuenta de lo que significa levantar de la nada un Estado?

Basta ver la composicin del Consejo de Administracin de Binter para comprobar en manos de qu clase de personas est la ex compaa pblica: un verdadero entramado donde como consejero aparece, por ejemplo, Ilsamar Sl, en lugar de su dueo, Rogolfo Nez, ex presidente de CajaCanarias, que recibi 400 millones de pesetas de manos del empresario Antonio Plasencia en el pelotazo de Las Teresitas. Un tipo que se pasea a sus anchas dando clases en la Universidad de La Laguna, posiblemente explicando el manual del capitalismo de amiguetes (corruptos). Harn algo los estudiantes de La Laguna para expulsar de la Academia a este individuo?

Como ltimo consejero de Binter aparece el hijo de Antonio Plasencia. Todo queda en casa. Plasencia, junto con otros empresarios del ladrillo, ha destruido el Valle de Gmar, ha llenado de tneles, cemento y asfalto el frgil territorio insular de Tenerife, ha participado en pelotazos como el de Las Teresitas y tambin forma parte del monopolio areo que impide a la poblacin canaria desplazarse entre islas a bajo costo y que ahora refuerza las rutas con un territorio ilegalmente invadido donde se violan a diario los Derechos Humanos. Hasta cundo?

Notas:

Interior justifica su condecoracin al jefe antiterrorista de Marruecos, reclamado en Francia por torturas. http://www.europapress.es/nacional/noticia-araiz-dispuesto-asumir-cambio-parlamento-gobierno-20150405114549.html

Paloma Lpez (IU) exige a la UE que presione para que los presos polticos saharauis de Gdeim Izik sean liberados de forma inmediata http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2017/03/paloma-lopez-iu-exige-la-ue-que.html

Un cuarto siglo de presencia de la UN en el Sahara Occidental sin lograr la Paz. http://afapredesa.blogspot.com.es/2016/09/un-cuarto-siglo-de-presencia-de-la-un.html

Soria defiende el modelo sostenible de El Hierro en un foro celebrado en territorios ocupados por Marruecos. http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Soria-sostenibilidad-Hierro-territorios-Marruecos_0_623987668.html

Binter ampla conexiones con frica con una nueva ruta a Dajla (Sahara). http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/03/binter-amplia-conexiones-africa-una-nueva-ruta-dajla-sahara/

Tribunal Europeo da la razn al Frente Polisario. http://porunsaharalibre.org/2016/12/tribunal-europeo-da-la-razon-al-frente-polisario/#more-11110

Espaa asume la sentencia que declara que el Shara no pertenece a Marruecos. http://poemariosaharalibre.blogspot.com.es/2017/03/espana-asume-la-sentencia-que-declara.html

Marruecos, contra un proyecto de EEUU para investigar la situacin del Sahara.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/16/internacional/1366131702.html

Secretos del narcoavin. https://idl-reporteros.pe/secretos-del-narcoavion/

Denuncia del personal de LAN Chile en Lima permiti incautar 180 kilos de cocana. http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/denuncia-del-personal-de-lan-chile-en-lima-permitio-incautar-180-kilos-de-cocaina/2003-05-09/091900.html . LAN rechaza transporte de drogas en AICM http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/17/lan-rechaza-transportacion-de-droga-en-aicm . Bajo la lupa LAN, TACA y Aeromxico http://www.24-horas.mx/bajo-la-lupa-lan-taca-y-aeromexico/

Consejo de Administracin de Binter:

Presidente: SOCIEDAD DE INVERSIONES MASPALOMAS SL

Vicepresidente: 02 SUMINISTROS CANARIOS L.C SL

Consejeros:

SOCIEDAD DE INVERSIONES MASPALOMAS SL

AGENCIA MARITIMA AFROAMERICANA SL

AGUILA CIELO SL

AMANECER TENERIFE SL

02 SUMINISTROS CANARIOS L.C SL

FLAPA SL

PROPIEDADES MEJORADAS SL

DOCTOR CHIL INDUSTRIAL SL

ILSAMAR TENERIFE SL

B2T ATLANTIC SL

SATOCAN LOGISTICA SL

Plasencia Romero Carlos

