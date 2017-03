Feminicidios & Pobreza

Las nias de Guatemala

Estaban hacinados. Eran 807 nios y jvenes en noviembre. Vivan en San Jos Pinula, en las afuera de ciudad de Guatemala. El Hogar Seguro Virgen de la Asuncin es una combinacin de prisin, orfanato y albergue, y solo caben 400 personas. No es un centro de acogida como se esperara, y su funcionamiento se asemeja a las correccionales del siglo XIX que, al no considerar a los nios como seres humanos plenos, reducan sus cuidados a lo mnimo y se concentraban en el castigo.



Las pequeas, desprotegidas y abandonadas. En la historia de la pobreza y la indigencia, en donde los nios son maltratados por los Estados, las nias viven en un estado particular de indefensin que las expone a la muerte, o a una vida ms aterradora que la muerte. Tras un incendio en este albergue, hasta la madrugada del domingo 12, cuando escribo esto, han fallecido 42 nias calcinadas o quemadas. Nmada, medio digital de Guatemala, describi as a la poblacin del hogar en este texto: Algunos fueron reclutados por las pandillas para el robo, la extorsin o el asesinato. Otros cometieron la insolencia de pertenecer a una familia que los abandon a la calle, a un padre que les pegaba hasta que un vecino llam a la polica.



A una red que las prostitua siendo nias. A unos padres que no supieron qu hacer cuando vieron que su hijo tena capacidades especiales. Otros nacieron all, hijos de adolescentes violadas por sus compaeros o sus maestros o los trabajadores de la Secretara de Bienestar Social del Gobierno de la Repblica de Guatemala. Un lugar para los olvidados, nacidos bajo el signo terrible de la violencia.



La misma violencia que los devolva al albergue como un maldito bmeran. Karen Ramos trabaja en este caso. Me explica: Extraamente, la noche del 7 de marzo los monitores abren las puertas del hogar para que salgan los nios. Se escapan entre 50 y 60. En las condiciones en que viven estos nios, por supuesto se desatar una revuelta. Al recapturarlos los separan en grupos de hombres y mujeres, y 50 chicos son encerrados sin permiso de ir al bao. Tienen que orinar en el mismo cuarto donde pasan toda la noche. Los jvenes dicen que vieron cuando se llevaron a sus compaeras para que fueran violadas. Tambin tenemos la versin de que la polica tena las llaves de los cuartos.



Eso es un delito. Ellas estaban en un cuarto muy pequeo cerrado con llave que fue incendiado. Coincido con Karen en que la narrativa construida para este caso es una narrativa de reclusos, no de nios en estado de indefensin. Se escaparon, los recapturaron. Si estn en un centro de reclusin no se pueden escapar, pero se habla como si se tratara de crceles. Sara Oviedo, relatora de niez de ONU, visit este centro y lo compar con las crceles del Holocausto. Haba que cerrarlo. Ahora estamos esperando el informe del Congreso, pero hay muchos indicios de que el incendio fue provocado.



Las nias eran violadas, obligadas a abortar o forzadas a tener a los bebs de sus violadores. Haban sido encarceladas en un hogar en que supuestamente las protegan. Hablo tambin con Alba Marina Escaln, artista y traductora guatemalteca que ha construido un altar para las nias. Alba ha acudido a la protesta del sbado 11 en la Plaza de la Constitucin. Entre defensores de DDHH, ciudadana, testigos, hay varias hiptesis, pero todas ellas desembocan en una certeza: las 42 nias que han fallecido hasta hoy fueron asesinadas, no murieron en un accidente.



Se trata de 42 femicidios simultneos. Los bomberos fueron notificados media hora despus de desatado el incendio. Una eternidad. Una vez en la puerta, no los dejaban entrar, y un cuarto arda en llamas con decenas de nias dentro. Era el 8 de Marzo. Es posible que las nias hubieran sido encerradas en un lugar en donde haba gasolina, como un taller. Hay rastros de combustible en los cuerpos, dicen, como si hubieran sido rociadas. El incendio se dio por las denuncias de las nias, y quizs tambin porque dentro del hogar podra existir una red de trata: podran haber sido prostituidas.



Entre las sobrevivientes, hay nueve nias embarazadas. Nueve. Seguimos pensando que la posicin provida defiende algo cuando son justamente estas vidas en estado de indefensin las que hay que proteger? Qu respondern los gobiernos de nuestros pases ante esto? Han iniciado los funerales y los entierros. No se sabe si las nias que murieron tambin estaban embarazadas. Yo siento que es un aborto masivo forzado provocado por el Estado, asesinaron a esas nias para deshacerse de esos bebs frutos de la violacin, dice Alba. Su interpretacin me estremece: es un exterminio. Tambin es una contradiccin sin nombre.



Unas semanas antes haba llegado a aguas internacionales frente a la costa guatemalteca el barco de Women on Waves para asistir con abortos seguros a mujeres criminalizadas por abortar. El barco tuvo que irse porque estaban en riesgo: tanto el Congreso como el Ejrcito de Guatemala rechazaron su presencia. La posicin provida de las instituciones del Estado en Guatemala deja morir a sus mujeres, como lo explica Gabriela Miranda, pero prohbe que se les d asistencia mdica. Hay nias que terminan en albergues donde son violadas, y cuando son embarazadas se les provocan abortos inhumanos o se les obliga, de manera igualmente inhumana, a mantener sus embarazos.



Cuando llega asistencia internacional, se les prohbe recibir atencin digna. Una muchacha muy joven decide dar su testimonio para la televisin: Nos hicieron mucho dao. Nos pegaban, nos violaban, a m me hicieron abortar a los 13 aos: a mi nena la tiraron en el barranco. A mi otro nio no lo conozco, tiene 3 aos. Nos ponan inyecciones de vaca para que dejramos de hacer bochinche. Queramos ver a nuestras mams y no nos dejaban, nos violaban. A esta muchacha la obligaron a abortar de manera brutal, pero jams le permitirn abortar gratuitamente y a salvo. Tendremos que recordar estos testimonios y darles todo el valor que tienen: en Guatemala hubo un campo de tortura para nios y el Estado lo saba.



Este testimonio coincide con otro que registra Alba cerca del parque central. As me lo cuenta: Lleg una chavita con su to, empezaron a hablarnos. Ella haba estado en el hogar por 3 meses y conoca a todas las nias asesinadas. Nos cont de los maltratos: los mantienen drogados para dormirlos, para que no se rebelen. Cuando le preguntamos si las violaban, se queda callada y baja la cabeza. La muchacha dice tambin que en el sitio haba siete sectores. El 1, pandilleros, 2, migrantes, 3, prostitutas, 4, violaciones



Haba un sector especial para muchachas que haban sufrido abuso sexual, pero all dentro iban a seguirlas violando. Por eso denunciamos, porque esta violencia es pavorosa, porque los Estados, las instituciones y el poder se ensaan cada vez ms contra las nias y las mujeres, y en esa desigualdad de fuerzas siempre estar, al fondo, la muerte. Por eso mismo tuvo lugar la revuelta de las nias, como dice el comunicado de la red Tzkat de sanadoras ancestrales y feministas comunitarias de Iximulex: Las ninas se agruparon porque denunciaban malos tratos, falta de amor, falta de comida, enfermedades, violencia sexual, intentos de suicidio, olvido de la sociedad. Se agruparon porque querian vivir, porque todavia tenian suenos como otras ninas en el mundo que disfrutan en libertad y alegria. Queda el resto de nias que sobrevivieron el incendio. Esta misma red ha demandado su resguardo.



Estas nias, que todava podran soar, volvern un da a una sociedad que les hizo saber que no las quera, que las haba olvidado y que las prefiere muertas. Cuando hablamos de despenalizacin del aborto, de proteccin a la niez, estamos hablando de salvar estas vidas de la violencia de gobiernos provida y misginos como ha demostrado serlo en esta tragedia el del derechista Jimmy Morales, cuyo secretario de Bienestar Social lleg a decir que las nias de rebelaron porque no les gustaba la comida. Este poder siniestro es ahora una sombra que se cierne sobre todos nuestros pases. Se afirm tambin que, en la fecha histrica del 8 de Marzo, las nias se rebelaron conociendo sus derechos. No fue as, dice Karen Ramos.



En efecto, se idealiz la narrativa de estos asesinatos por la fecha del incendio, pero por supuesto no deja de tener un valor sombramente simblico. En el incendio de las nias se reproduce un hecho macabro: el asesinato de las 123 obreras textileras en Nueva York en 1911. Ellas tambin murieron quemadas al verse encerradas en la fbrica donde trabajaban. Despierta tambin el incendio en donde muri la escritora Zelda Fitzgerald en Asheville: ingresada en un hospital psiquitrico, ella y otras ocho mujeres murieron quemadas. Algunas estaban atadas a sus camas y otras, tan sedadas que no lograron escapar. Sedadas como los nios del hogar Asuncin. La historia de las mujeres quemadas en hogueras, caceras de brujas, fbricas, psiquitricos, no es folclor.



Hoy volvemos a confirmarlo de la manera ms dolorosa. La muerte de estas nias se considera en muchos sectores de la vejada sociedad guatemalteca como una ejecucin extrajudicial que va a sacudir la Historia de Guatemala y de todos nuestros pases. Pensamos que ya no nos quemaran. Pensamos que podamos cantar Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, o las nietas de las obreras, de las locas, de las descartadas. Lo cantbamos hace unos das en ms de 60 pases. A estas nias s las pudieron quemar, ellas no tendrn nietas que canten lo mismo que nosotras cantamos ahora.



Esa historia en donde nos pensbamos sobrevivientes la vemos hoy, a travs de las nias de Guatemala, del otro lado, siniestro. En esa fuerza internacional que form el 8 de Marzo debemos inscribir tambin este duelo. As como fue internacional y se reg como plvora nuestra fuerza, as tambin este duelo debe regarse como cenizas de memoria por las nias de Guatemala. De la plvora a las cenizas para resurgir una vez ms, en memoria de ellas.



Seguir vivas es nuestra revuelta.





ltimas noticias: Al medioda del domingo 12 de marzo, Karen Ramos desde Guatemala segn informacin recabada por la Comisin Nacional Contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil (CONACMI): El nmero de vctimas es de 58. Hasta hoy en la madrugada haban fallecido 42: 19 en el hogar y 23 en hospitales. De ellas han sido reconocidas 30. El resto aparece como XX y se requerir un examen de ADN. De entre las sobrevivientes, hay 11 en hospitales, 4 han sido trasladadas a Estados Unidos y 3 estn por ser trasladas all. Ellas, junto con las 4 nias que ya viajaron, se encuentran estables pero tienen el rostro desfigurado. Hay dos casos de adolescentes que no van a ser reclamadas por familiares y son de la regin de Baja Verapaz. Se presume que habr ms casos as. Un total de 30 nias han sido entregadas.







