"Flashforward" o cmo sera el futuro con Lasso

CELAG

En una serie televisada hace algunos aos con el nombre "Flashforward", se desarrolla la siguiente trama: en el transcurso de un da cualquiera, toda la poblacin mundial se desmaya durante 2 minutos, tiempo durante el cual cada persona tiene una especie de sueo. Sin embargo, en medio de la investigacin de lo sucedido, se descubre que lo que pareca un sueo en realidad no era tal, sino que se trataba de una visin de sus propias vidas dentro de seis meses. Es decir, las personas que haban logrado sobrevivir a los accidentes causados por el desmayo colectivo (cada de aviones, choque de autos, etc.), de alguna forma lograron viajar en el tiempo y ver cmo seran sus vidas en un futuro prximo. De modo que cuando despiertan, cada una cuenta con un recuerdo de su futuro, un flashforward.Durante la investigacin, se descubre que el da con el cual soaron ocurrir otro desmayo, desencadenndose otra serie de accidentes y catstrofes como los causados por el primero, por lo que las autoridades deciden evitar a toda costa que se repita. Una de las formas por la que se intenta evitar otra serie de acontecimientos catastrficos es el de procurar que cada quien deje de hacer las cosas y no tome las decisiones que saben lo llevarn a estar en la situacin vivida en el sueo, pues incluso en los casos de a quienes les parezca una situacin deseable, deben estar conscientes que ser solo el prembulo de una nueva catstrofe.Pues bien, partiendo de este ejercicio tan elemental de la ciencia ficcin, consistente en proyectar en un tiempo y espacio futuros las angustias, incertidumbres, temores y deseos del presente, podramos afirmar que las electoras y electores ecuatorianos en esta coyuntura en la que deben enfrentarse a la posibilidad de elegir como presidente al banquero Guillermo Lasso, se encuentran en una situacin similar a la de los protagonistas de Flashforward.Y es que en el entendido de que todo proceso electoral por definicin es una apuesta incierta por un futuro que se desea provocar o evitar, lo cierto es que al igual que los protagonistas de la serie, los ecuatorianos y ecuatorianas cuentan con un recuerdo de su futuro que los puede ayudar a elegir mejor. La ventaja es que no tienen que sufrir un catastrfico desmayo colectivo, sino que basta con mirar la televisin (incluso la ms alienante) y leer la prensa con un poco de atencin, para saber lo que les va a pasar de elegir a Lasso, contando para ello con lo que actualmente padecen en Argentina y Brasil donde gobiernan dos presidentes de los cuales el banquero Lasso resulta poco ms o menos que una copia.Claro que siempre podr despacharse el ejercicio diciendo que se trata del viejo truco de asustar al electorado, del expediente del miedo del que hablaba Macri cuando se defenda de aquellos que decan que iba a hacer lo que en efecto est haciendo, pero que en campaa neg recurrente y pblicamente. Sin embargo, es obvio que la campaa de la derecha consiste en amenazar a dicho electorado con que de ganar Lenn Moreno, Ecuador terminar convertido en otra Venezuela o en Cuba, hiptesis simplista entre otras razones porque Moreno viene de ser parte y es el candidato de un gobierno el de Rafael Correa- que con ms de diez aos en ejercicio ha mantenido a Ecuador bastante alejado del caos hiperinflacionario y de inestabilidad econmica encontrado por Correa cuando asumi. Caos no provocado por regmenes castrochavistas, sino por una serie de gobiernos dentro de los cuales Lasso fue, por cierto, protagonista en al menos dos, incluyendo uno en el que ejerci de superministro de economa.En fin, el caso es que al igual que ocurri en Brasil y sobre todo que en el caso argentino pues como sabemos, el gobierno de Temer result no del voto popular sino de un golpe parlamentario- los ecuatorianos y las ecuatorianas tienen ante s la posibilidad de elegir a un CEO como presidente, bajo la oferta de tener un gobierno eficiente, honesto, que elimine de raz todos los problemas econmicos y traiga el reino de la riqueza para todos por igual junto a una mayor y mejor democracia. Y a esto lo llaman Cambio. Pues bien, tras el Cambio de diciembre de 2015, nada de eso exactamente es lo que est pasando en Argentina con el CEO-Presidente Macri, siendo que, por el contrario, su gobierno de tecncratas, de eficientes y exitosos gerentes del sector privado, tiene al pas en la peor situacin econmica, poltica y social de las ltimas dos dcadas, sin hablar del tema corrupcin. Es decir, no solo no mejor aquellos problemas que dej Cristina Fernndez, sino que los agrav hasta el punto de hacer retroceder al pas al perodo previo a los Kirchner.As las cosas, los ecuatorianos y ecuatorianas prestos a votar en esta segunda ronda, tienen en Argentina y Brasil pero tambin en el Mxico de Pea Nieto o en el Chile de Piera- la certeza de lo que van a vivir en un futuro prximo si se dejan seducir por la oferta engaosa del banquero que utilizar el Estado para extender sus negocios y redistribuir la riqueza, pero de abajo hacia arriba, y que jams gobernar en favor de las grandes mayoras sociales del Ecuador.Fuente: http://www.celag.org/ecuador-flashforward-o-como-seria-el-futuro-con-lasso/