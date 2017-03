Los destinos de la educacin superior

El Telgrafo

La poltica de educacin superior de los ltimos diez aos no ha venido sin sus altibajos. Los niveles de inversin son evidentes. Es la primera vez que ha existido una poltica al respecto, criticable, mejorable, pero una poltica al fin. Tanto as que dentro del debate electoral, si a esto se le puede llamar debate, los destinos de la educacin superior son temas que te pueden dar votos.El modelo que se propuso desde PAIS no ha logrado salir del patrn neocolonial de la academia y la generacin del conocimiento. Es un modelo que no cuestiona las bases de un campo guiado por corporaciones, enfocado en la generacin de utilidades, a travs de alineamiento ideolgico a la matriz occidental, liberal y de mercado. Es algo que mejor se ve reflejado en Yachay. El sistema de entrega de becas ha tenido su propio problema de raz: si bien se puede pretender la democratizacin del acceso a la educacin superior, tanto de manera internacional y nacional, hay un prerrequisito determinado por las condiciones estructurales que no se han podido cambiar.Es decir, para acceder a la educacin superior, es necesario democratizar, primero, la manera en que se llega al momento de acceder a la educacin superior, y quines llegan a ese momento. Un estudiante graduado de colegio privado, de calidad, y bilinge, tiene una ventaja estructural sobre alguien que viene del sistema pblico, deficiente todava en muchos aspectos.A pesar de esto, la poltica de educacin superior s ha significado mayor acceso para quienes antes no lo tenan, pero se debera buscar ampliar esa base. Eso no significa que no se debi iniciar el proceso, pero es importante repensar la manera en que este proceso se ha dado. Se debe dar una mirada crtica a lo que se propuso, a los resultados y a lo que se busca llegar. Lo cual a veces parece, como en muchos otros campos, pedir mucho a una administracin que no se ha mostrado abierta a ese tipo de crticas, menos a aquellas que vienen desde afuera.Pero la mayor y ms radical de las crticas parece venir desde Guillermo Lasso. Lasso ha propuesto, sin matices, cerrar la Senescyt. Su propuesta busca reducir el tamao del Estado, darle libertad a las universidades y, con el ahorro, ampliar el nmero de becas. Dejando de lado los dejos demaggicos, que esto es, al final del da, una campaa electoral, la desregulacin del sistema universitario es, en parte, dotarlo de libertad, pero en el sentido comercial, agravando el problema de acceso y oferta, que fue una de las razones que llev a la creacin de tantas universidades mediocres, emitiendo ttulos sin valor y estafando a aquellas personas que no pudieron participar en el sistema privado de lite.Tambin est lo de la oferta de becas. Una propuesta que no corrige el actual problema de acceso. Ampliar el sistema de becas debe ser un objetivo de Estado, y es uno loable. Pero ampliarlo sin repensar el modelo, sin cuestionarse los problemas sobre desigualdad al momento de acceder a estas becas, es perpetuar y empeorar un problema.Si las becas y, en general la educacin superior, siguen encontrando su nicho nicamente en una clase que ya poda acceder a la educacin superior, y que ahora tiene una abanico ms amplio de opciones, entonces la propuesta de Lasso no es una que est enfocndose en democratizar la oferta de becas, nicamente en ampliarla. Un problema epistemolgico dentro de la visin del plan de Lasso, en general. Algo que Lenn Moreno debera criticar, especialmente porque esto significara una necesaria autocrtica.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/los-destinos-de-la-educacion-superior