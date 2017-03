Voto histrico en la ONU indica que las armas nucleares sern ilegales en 2017

Pressenza

Hacia finales de octubre ocurri algo histrico en las Naciones Unidas.

A pesar de la enorme presin de Estados Unidos, 123 naciones, todas con igual posicin en la Asamblea General de la ONU, votaron por iniciar un proceso en 2017 para negociar la prohibicin de las armas nucleares. Por qu no circulan estas noticias como un reguero de plvora? Por qu no hay celebraciones en las calles?

Bueno, una razn es que ya nadie toma en serio la amenaza que son las armas nucleares contra la humanidad. Y cuando decimos nadie nos referimos a los principales medios de comunicacin, los que dan al tema casi ningn espacio en sus peridicos, estaciones de radio, sitios web y estaciones de televisin. Por lo tanto, nadie en este caso significa los magnates de los medios de comunicacin que estn en alianza con los bancos, los polticos y el complejo militar-industrial para mantener el statu quo durante el mayor tiempo posible, independientemente de las consecuencias para la humanidad, dado que estas personas slo son capaces de pensar en la cantidad de dinero que pueden hacer en el presente y tal vez en unos aos en el futuro.

Otra razn (en realidad, una extensin de la primera) es que la mayora de la gente seguramente piensa que las armas nucleares ya son ilegales. Si las armas qumicas y biolgicas son ilegales, si las minas terrestres y las bombas de racimo son ilegales, no lo sern tambin desde hace aos las armas nucleares, siendo stas mucho ms destructivas? Acaso el mundo no elimin las armas nucleares cuando cay el Muro de Berln?

Bueno, en realidad, no. A pesar de la oferta que Gorbachov ofreci a Reagan para erradicar las armas nucleares, nunca sucedi, aunque hubo reducciones en el nmero de bombas a travs de varios tratados. Hoy en da, Estados Unidos y Rusia tienen alrededor de 14.000 bombas (dependiendo de a cul de las estimaciones realizadas se crea), que es mucho menos de las 80.000 a las que se lleg durante la guerra fra, pero siendo an un gran nmero, si se entiende que 100 bombas lanzadas sobre ciudades conduciran a un invierno nuclear que eliminara al 25% de la poblacin mundial, y quin sabe a cuntas otras especies, y esencialmente llevara a cualquier superviviente al suicidio.

Pero, independientemente del silencio meditico y de la falta de celebraciones en las calles, ya se hizo historia, y de una manera extraordinaria.

Desde el final de la conferencia de revisin del TNP de 2010 -la conferencia quinquenal que examina los progresos del Tratado de No Proliferacin Nuclear para ver cmo se est desarrollando el desarme y recomendar nuevas medidas- algunos gobiernos y la sociedad civil han reorientado el debate sobre el desarme alejndolo de las supuestas preocupaciones de seguridad del P5 y de las preocupaciones humanitarias: el hecho de que una guerra nuclear sacar a los seres humanos y probablemente a todas las formas de vida -excepto quizs unos cuantos insectos de vida corta y bacterias de la faz de la tierra.

En otras palabras, de acuerdo con esta nueva estrategia, independientemente de las preocupaciones de seguridad, si una guerra nuclear estalla, todos perdemos. Einstein dijo: No s con qu armas se librar la III Guerra Mundial, pero la IV Guerra Mundial ser combatida con palos y piedras. Sin embargo, con los nuevos conocimientos disponibles gracias a los avances de la ciencia climtica, Einstein puede haber sido demasiado optimista: no habr una IV Guerra Mundial, nunca.

El TNP era un gran trato: los que no tienen armas nucleares, nunca las conseguirn; los que tienen armas nucleares se desharn de ellas, y todos tendremos el derecho a desarrollar energa nuclear. Fue una gran idea en ese momento (1968) porque nadie entendi completamente los peligros de la energa nuclear, algo que slo impact a la conciencia humana con los accidentes en Three Mile Island y los desastres posteriores en Chernobyl y, ms recientemente, en Fukushima.

El problema con la gran negociacin es que no se ha cumplido 47 aos despus, y los pases que carecen de armas nucleares estn hartos de ser mantenidos como rehenes por los estados con armas nucleares ante la amenaza de una enorme violencia nuclear. Y no importa que los P5 digan de ellos mismos que son pases responsables; sus doctrinas de seguridad permiten el uso de estas armas y, como un ladrn de banco blandiendo una pistola alrededor, no importa si hay balas en ella o no, el hecho de que l o ella tenga una en la mano constituye el uso.

El proceso de aprobacin de esta resolucin ha sido difcil. A pesar de la supuesta igualdad de los Estados miembros en la ONU, hay claramente algunos estados que son ms iguales que otros. Los P5 tienen un veto en el Consejo de Seguridad, y las diferencias econmicas son tales que los pases desarrollados son capaces de manipular a los pases en desarrollo.

Sin embargo, para el deleite de todos en el movimiento antinuclear de la sociedad civil y entre los 57 gobiernos que patrocinaron la resolucin, muy pocos pases se sometieron a la presin y 123 pases votaron por iniciar negociaciones el prximo ao.

Y la posicin de los Estados poseedores de armas nucleares y de los que existen en virtud de un acuerdo de defensa denominado paraguas nuclear, nunca ha estado ms dividido. De los nueve pases con armas nucleares, cinco (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia e Israel) votaron en contra de la resolucin, tres (China, India y Pakistn) se abstuvieron y uno (Corea del Norte) vot a favor de la resolucin.

De los estados paraguas nucleares, los Pases Bajos se obligaron a abstenerse como resultado de una campaa de la sociedad civil cada vez ms eficaz en el parlamento holands, abstenindose tambin Armenia, Bielorrusia y Kirguistn.

Japn vot en contra de una prohibicin: algo que constantemente deja a los observadores sorprendidos dado que es el nico pas con conocimiento directo de lo que significa tener una bomba lanzada sobre sus ciudades.

Al final de la votacin, los pases usaron sus ya conocidos discursos para apoyar sus posiciones. Algunos pases dijeron que teman que el nuevo proceso podra debilitar el TNP, a pesar de que los pases de apoyo han expresado una y otra vez que esta resolucin no har ms que fortalecer el artculo VI del TNP. Otros dicen que el nuevo proceso es divisivo, contentndose con el statu quo en el cual nada se ha movido en las conversaciones de desarme en 47 aos: El Tratado de Prohibicin de Pruebas no ha entrado en vigor, el Tratado de Material Fisible no ha sido escrito, EE.UU. se ha retirado del Tratado de Misiles Antibalsticos y todava estamos esperando discusiones sobre una zona libre de todas las armas de destruccin masiva en el Medio Oriente. Adems de esto, todos los pases que poseen armas nucleares estn elaborando planes para modernizar sus arsenales, o estn en proceso de modernizarlos, a un costo astronmico para la economa mundial y los pobres del mundo.

El nuevo tratado ciertamente no pondr un arma nuclear fuera de uso el da de su ratificacin, pero har que sean efectivamente ilegales ante los tribunales internacionales y las corporaciones multinacionales y los bancos que no desearn que el pblico en general sepa que estn involucrados con algo ilegal, por lo que el tratado aumentar la presin para que vayan desprendindose. Las campaas de la sociedad civil para estigmatizar las armas nucleares sern enormemente impulsadas y ningn poltico podr decir nunca que el TNP otorga a su pas el derecho legal de mantener armas nucleares y, en ltima instancia, es por ello que los Estados Unidos (y sus amigos) estaban tan ansiosos por evitar que esta resolucin sea presentada a la Asamblea General.

Y es por eso que su aprobacin es tan histrica. Aquellos que por dcadas han acusado a otros estados de ser naciones irresponsables y parias, ahora se encontrarn en el extremo receptor de esas acusaciones, y por una muy buena razn.

Tony Robinson. Activista del Movimiento Humanista, co-director de Pressenza y autor del libro "Caf con Silo: la busqueda del sentido de la vida" .

Fuente: http://www.pressenza.com/es/2017/01/voto-historico-en-la-onu-indica-que-las-armas-nucleares-seran-ilegales-en-2017/