Alto Per

Maravilla natural a 4.000 metros de altitud

El Departamento de Cajamarca no tiene glaciares, como s existen en otras regiones del Per, pero tiene la ecorregin Jalca, su ms delicada y estratgica ecorregin. La Jalca cajamarquina, por ser la zona ecolgica ms alta; por ser donde ms llueve, niebla y graniza; por su vegetacin tpica y la textura y calidad de sus suelos; por su relieve de extensas zonas semiplanas, cumple funciones de captura y almacenamiento del agua de lluvia, de granizada y de neblina; concentra gran cantidad de manantiales, bofedales y lagunas. En esta biorregin se originan la mayora de ros que irrigan y proveen de agua a los valles y ciudades de las ecorregiones ms bajas: Quecha, Yunga Costera, Desierto del Pacfico (parte de la Costa Norte), Yunga Fluvial, Selva Alta y Selva Baja.

Enclavado en la Jalca, a ms de 3.900 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Tumbadn (provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca), se encuentra un ecosistema valiossimo y muy frgil, cuya base lo constituyen 284 lagunas de aguas cristalinas, de diversos tamaos (enormes, grandes, medianas y pequeas), concentradas en un rea de 2.960 hectreas, en una superficie relativamente horizontal y levemente ondulada. Quizs sea el nico lugar del Per y del mundo en donde existe tanta cantidad de lagunas relativamente juntas; tambin se han contabilizado 456 manantiales.

Si tan slo se lo valorara desde el punto de vista perceptual, el paisaje de Alto Per es de una belleza extraordinaria; se puede captar casi en su totalidad desde la cima del cerro San Cirilo, uno de los principales miradores naturales. Y si se hace un recorrido por las orillas de las lagunas se ven numerosos paisajes particulares y hermosos, pues cada laguna tiene no slo su propia forma, tamao y colinas circundantes, sino sus propios colores, sus propios matices, que van desde el azul marino hasta el rojizo; incluso, dependiendo de la intensidad del viento, se puede ver el ondular de las aguas y el oleaje; y cuando los rayos solares inciden sobre las olas con cierta inclinacin, de stas reflejan numerosas estrellitas y resplandores de encanto.

Funciones ambientales

Pero lo ms valioso de este ecosistema son las funciones hidrolgicas y ecolgicas que cumple. Su existencia forma parte y asegura el ciclo del agua. El agua de las precipitaciones y la que fluye desde el subsuelo por numerosos manantiales se almacena temporalmente en las 284 lagunas; stas no contienen aguas estancadas sino que fluyen de una a otra (generalmente de las pequeas a las medianas y de stas a las ms grandes); hay escorrentas y arroyos que alimentan a determinada laguna, y varias de ellas tienen algn cauce que funciona como desaguadero y que desemboca en otra.

Alto Per es cabecera no slo de una cuenca sino de tres cuencas hidrogrficas. Un sector de lagunas forma parte de los orgenes del ro Llaucano, que atraviesa parte de las provincias de Hualgayoc y Chota, irrigando importantes valles de la zona Quechua. Otro grupo numeroso de lagunas vierte sus aguas de rebose hacia el ro Quebrada Honda, que ms abajo discurren por los ros Rejo y San Miguel hacia el ro Chilete y el Jequetepeque, que desemboca en el Pacfico; por eso, organizaciones de regantes beneficiarios de la represa Gallito Ciego suben ao tras ao desde diversas localidades de los distritos de Guadalupe, Pacasmayo y Yonn a rendir culto al agua en Alto Per. Un tercer grupo de lagunas abastecen al ro Porcn y, por ende, al Mashcn y al ro Cajamarquino, que irriga los valles de Cajamarca, Llacanora, Namora, San Marcos hasta su desembocadura en el ro Condebamba.

Este ecosistema presta invalorables funciones y servicios ambientales a las poblaciones urbanas y rurales residentes aguas abajo, en las tres grandes cuencas mencionadas, asegurando la disponibilidad de agua para diversos usos y contribuyendo a la seguridad alimentaria del pueblo peruano. Algunas de estas funciones y servicios son:

Captacin y regulacin hdrica. En la temporada lluviosa el agua de diversas formas de precipitacin es captada en esta extensa rea y se recargan los acuferos (aguas subterrneas). En la poca de estiaje el agua subterrnea sigue fluyendo por los numerosos manantiales hacia las lagunas y de stas a los riachuelos y quebradas, haciendo posible que los ros tengan caudal en la poca seca.

Prevencin de la erosin del suelo. A pesar de la cada de fuertes aguaceros y tormentas de granizo (lo que es ms frecuente en la ecorregin Jalca), no se produce erosin del suelo porque las precipitaciones caen sobre los espejos de agua de las lagunas y sobre la densa vegetacin nativa.

Captura de carbono. La alta humedad de este ecosistema ocasiona el lento proceso de putrefaccin de la vegetacin nativa, originando la formacin de un suelo con alta concentracin de turba, que es un material orgnico de color casi negro, rico en carbono. Por tanto, Alto Per contribuye a frenar el calentamiento global.

Regulacin del clima. Es sabido que las masas de agua absorben durante el da parte del calor solar, que durante la noche se transfiere desde las lagunas hacia la atmsfera, atemperando un poco el clima, que, de lo contrario, sera ms frgido.

Hbitat de especies. Diversas especies de peces, aves, batracios, mamferos y otros animales, as como varias especies de plantas medicinales y ornamentales, forman parte de este ecosistema. Tambin es refugio temporal de aves migratorias.

Riego. El agua que fluye de los manantiales y escurre de las lagunas es aprovechada a travs de varios canales de riego por los agricultores, desde los ubicados en el casero Alto Per, en la Jalca, los de los valles interandinos de las ecorregiones Quechua y Yunga, hasta los arroceros de la Costa, en el valle del Jequetepeque.

Ecoturismo. Como maravilla natural y su extraordinaria belleza paisajstica, este lugar tiene un enorme potencial para el desarrollo del turismo ecolgico.

Alto Per en peligro

Cualquier cosa que se haga, ya sea positiva o negativa, en la parte superior de una cuenca, repercutir inevitablemente, para bien o para mal, aguas abajo. Teniendo en cuenta este principio, en el valioso y frgil ecosistema de Alto Per no se puede hacer cualquier actividad econmica, como agricultura, ganadera y mucho menos minera: bastara un solo tajo, aunque no fuera ni muy grande ni hondo, para que las 284 lagunas desaparezcan; incluso un socavn de mina sera destructivo. En un humedal, como Alto Per, tampoco se deben construir diques, conductos, canales, etc. para trasvase porque las infraestructuras artificiales que se construyen para administrar el agua pueden romper o interferir el funcionamiento normal de la infraestructura natural que constituye el humedal en s. Por el contrario, es obligacin del Estado y de todos velar por su proteccin, por su intangibilidad, y slo debe permitirse el ecoturismo.

A pesar de lo dicho, aunque parezca increble, gran parte del territorio de las lagunas de Alto Per est concesionado desde el rgimen de Fujimori a Minera Yanacocha. Desde mayo del 2007 est en litigio judicial:

- 16/02/2007: La Municipalidad Provincial de San Pablo emite Ordenanza Municipal001-2007-MPSP, creando como reas de Conservacin Ambiental Municipal Las Lagunas de Alto Per (Distrito de Tumbadn, Provincia de San Pablo), con un rea de 2.960 Ha, y la zona de Pozo Seco (casero Pozo Seco y otros aledaos del Distrito de Tumbadn), con un rea de 4.918.9 Ha.

- 25/05/2007: Minera Yanacocha demanda a la municipalidad ante el 34 Juzgado Especializado de Lima, aduciendo atentado contra la libertad de empresa, de industria, de trabajo y propiedad privada.

- 7/07/2007: el Juzgado declara IMPROCEDENTE la denuncia yanacochina.

- 31/07/2007: Yanacocha apela ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima.

- 19/11/2008: La Sala emite fallo declarando IMPROCEDENTE la demanda de amparo de Yanacocha y, por tanto, a favor de la Municipalidad de San Pablo.

- Yanacocha se queja ante el Tribunal Constitucional con sede en Arequipa.

- 10/12/2010: El TC emite "Resolucin Pilatos y devuelve el expediente para que el Poder Judicial lo resuelva. Caso regresa a fojas cero al 29 Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Lima.

- 7/04/2014: La Juez del 29 Juzgado emite SENTENCIA con Resolucin Nmero 55, declarando INFUNDADA la demanda de Minera Yanacocha S.R.L. en contra de la Municipalidad Provincial de San Pablo sobre Proceso de Amparo, e IMPROCEDENTE la solicitud de la empresa minera de Inaplicacin de la Ordenanza Municipal N 001-2007-MPSP en sus Art. 1 y 2 con costas y costos.

- Yanacocha apela ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima.

- 22/01/2015: La Corte resuelve declarando INFUNDADA la demanda de Yanacocha de inaplicar la Ordenanza Municipal 001-2007-MPSP.

- Yanacocha vuelve a apelar ante el Tribunal Constitucional.

- 25/01/2017: El pleno del TC realiza Audiencia Pblica en Lima sobre este juicio; las dos partes presentan sus argumentos. El caso queda al voto del Tribunal.

Generemos conciencia de la necesidad de conservar Alto Per y exijamos al Ministerio del Ambiente y al Gobierno Peruano que no pongan obstculos para que sea declarado Sitio RAMSAR (Humedal de Importancia Mundial).

