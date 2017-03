Yemen: la guerra de la vergenza

TopoExpress

Hace dos aos que Arabia Saud empez a bombardear sistemticamente el Yemen con la ayuda de Estados Unidos y Gran Bretaa. El Presidente yemen Abdu Rabbu Mansour Hadi el hombre de Riad y Washington en Sanaa haba sido depuesto por una alianza entre los huzes y el ex-Presidente Saleh y queran reinstalarlo.

La crisis era una disputa local por el poder y no una lucha entre Riad y Tehern por el control del Yemen como acostumbran a presentar. Pero era una buena oportunidad para hacer un lucrativo negocio vendiendo armas ayudando a su mejor aliado en la regin. Los saudes consideran a Yemen su patio trasero y estn llenos de dlares. Una guerra inmoral e injusta que hacen todo lo posible por ocultar a los ojos de la opinin pblica.

De cualquier forma las bombas no estn consiguiendo su objetivo, al menos en el campo de batalla. A pesar de la destruccin y el sufrimiento que estn trayendo, los yemenes han sostenido al gobierno huze-saleh durante estos dos aos. Los saudes, furiosos, iniciaron una invasin terrestre con ayuda del Emir de Dubai a la vez que bloqueaban por mar, tierra y aire las fronteras del Yemen. Queran dar un castigo ejemplar a la pobre pero digna poblacin yemen.

Las bombas han destruido la infraestructura del pas; al menos 12 mil personas han muerto, la mayora civiles, a causa de las mismas; y se calcula entre tres y cuatro millones los desplazados por el conflicto. Hay que recordar que Yemen es el pas ms pobre del mundo rabe. Un pas que importaba antes de la guerra la mayor parte de la comida, la gasolina y medicamentos que consuma.

Pero dos aos de guerra estn mostrando que los saudes son incapaces de derrotar militarmente a sus enemigos. Lo que que iba a ser un paseo militar para sacar a los huzes de Sanaa se est convirtiendo, segn Naciones Unidas, en la mayor catstrofe mundial humanitaria. Las tropas invasoras estn estancadas desde hace ms de un ao en los frentes de Taz, Mareb y al-Beida, incapaces de ganar territorio sustancial a la alianza nacionalista huze-saleh, que controla las reas ms pobladas y cuenta con el apoyo de las tribus ms poderosas. Los saudes estn dilapidando su dinero petrolero en una poca de bajos ingresos sin conseguir otra cosa que aumentar la rentabilidad de los accionistas de las compaas que fabrican armas.

El prncipe Mohammed bin Salman, el inexperto y mimado hijo del rey Salman, convertido en ministro de defensa y a cargo tambin de los ingresos petroleros, apost su futuro poltico a la guerra del Yemen. Incapaz de ganarla en el campo de batalla est cambiando de estrategia, apretando la soga del bloqueo hasta el punto de sofocar al Yemen. Cree que la catstrofe humanitaria que est creando obligar a los huzes a negociar y aceptarn salir de Sanaa, salvando de esta manera su cara y su carrera poltica.

Las ltimas masacres saudes son parte de esta nueva estrategia criminal de forzar tanto como sea posible el bloqueo. Hace un par de semanas al menos 16 civiles fueron asesinados por bombas lanzadas desde aviones en un mercado de Qat en Joja, un puerto de pescadores en el mar Rojo, donde acostumbran a llegan barcos desde Eritrea. Das despus, el jueves 16 de abril, 42 refugiados somales entre ellos mujeres y nios que regresaban a Somalia con el visto bueno de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) murieron acribillados por disparos de un helicptero Apache. Debieron confundir la embarcacin al estar prxima a Hudaydah, el puerto ms importante yemen en el mar Rojo, que sigue en manos de los huzes. El 80% de las importaciones entran por l en una coyuntura en la que el 90% de la comida es importada. Rusia, que sigue ganando peso en la regin despus de su exitosa presencia militar en Siria, ha advertido a Riad de las consecuencia que tendra un ataque al puerto.

Asfixiar a Yemen es una apuesta muy arriesgada, porque la regin, en trminos geopolticos, no es lo que era hace dos aos, y no es fcil que un crimen de guerra y contra la humanidad de esa naturaleza sea aceptado sin que nada ocurra. Tanto Irn como Hezbollah ayudaran a los yemenes, si estos se lo pidiesen, para evitar una catstrofe humanitaria de esa envergadura. Hasta ahora la nica evidencia de su implicacin en la guerra es el envo de cargamentos de armas pequeas y la ayuda de expertos en el programa de misiles. Su participacin en la guerra cambiara su dinmica, llevndola a territorio desconocido.

La situacin es ya alarmante por el impacto que la nueva estrategia saud est teniendo entre la poblacin. Naciones Unidas empieza a hablar de que la situacin humanitaria est llegando a un punto de no retorno. Se calcula que de los 27,5 millones de habitantes que tiene Yemen, 17 sufren un estado de inseguridad alimentaria y 7 viven una situacin de emergencia alimentaria. Unas cifras que se han duplicado en los ltimos cuatro meses.

El prncipe Mohamamed bin Salman viaj recientemente a Washington para reunirse con el presidente Trump. La nueva administracin tiene que decidir si reasume las ventas de miles de millones de dlares de armas de Obama a los saudes. Conociendo el militarismo de la nueva administracin es muy probable que las ventas continen. El Reino se ha convertido en el mejor comprador de armas estadounidenses. Por algo Arabia Saud no esta en la lista de pases musulmanes malditos a los que Trump quiere castigar con la nueva poltica de visados, a pesar de la tremenda participacin de saudes en el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Por cierto el Rey Felipe VI viaj recientemente a Riad a apoyar su bloqueo vendiendo barcos militares. Los del PP, PSOE y Cs le respaldaron en el parlamento. Los capitalistas espaoles tambin quieren hacer negocio ayudando a forjar la mayor crisis humanitaria. Luego vendr el hipcrita rasgo de vestiduras.

Activistas de derechos humanos han advertido que si la guerra no se para ahora y occidente no deja de vender armas a los saudes la comunidad internacional estar marcada por la vergenza durante aos. Millones de personas, entre ellos nios y mujeres, estn amenazados de morir de hambre en los prximos meses si no se para de una vez esta guerra de la vergenza. No al negocio de dinero por sangre.

Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/yemen-la-guerra-la-verguenza/