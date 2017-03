Tierra arrasada

Pgina/12

El rnking de las palabras ms usadas en la marcha federal docente fue encabezado por: gato, Carnero y todas las formas derivadas del verbo caer. El discurso del gobierno de Cambiemos, ambivalente y engaador, en onda de mxima zen a pequeo saltamontes, tiene un lmite. Cuando se rompe esa cscara de mentira declarada como absoluta verdad genera violencia. De los falsos llamados al dilogo, al que a veces ni siquiera asistieron los mismos funcionarios que decan convocarlo, el discurso oficial se volvi agresivo contra los maestros y algunos de sus dirigentes. Se hizo persecutorio y macartista e incluso el gobierno bonaerense mand policas a las escuelas para hacer listas negras. Se llam a carnerear y se intent dividirlos. Hicieron una campaa pblica para movilizar voluntarios no docentes para carnerear y despus ofrecieron plata a los maestros para que traicionaran a sus compaeros.

El retroceso cultural que ofreci este gobierno a la sociedad con su actitud hacia la educacin pblica, hacia los maestros y hacia la comunidad educativa que se nuclea alrededor de la escuela pblica retrasa ms de un siglo y medio, y hace polvo hasta el iluminismo liberal sarmientino. Los ministros de educacin, la gobernadora Mara Eugenia Vidal y hasta el mismo presidente Mauricio Macri han expresado de una u otra manera que descreen de los derechos a la libre agremiacin y a la huelga, descreen de la escuela pblica y desprecian al docente empleado pblico, como actor educativo central. En esa secuencia de degradacin del discurso, el nivel ms bajo ha sido el comienzo de una ofensiva para desprestigiar a la educacin pblica en general. En el ltimo tramo del conflicto, los funcionarios y los medios oficialistas compitieron para descalificar a la escuela gratuita exhibiendo los resultados manipulados de la encuesta Aprender. Cuando difundi esos resultados, Macri dijo que los que pueden pagar eligen a las escuelas privadas y lo que no, caen en las escuelas pblicas. Ese argumento es usado para no aumentar el salario de los docentes. Tendra que ser al revs: si algo est mal, hay que mejorarlo con el aporte de ms recursos y no quitrselos.

Marcos Pea dijo en el Congreso que los policas ni los mdicos tienen paritarias y qued en el aire que tampoco tienen derecho a huelga, equiparndolos con los maestros. Como si la funcin de policas y mdicos fuera garantizar o, al menos, facilitar el principio democrtico de igualdad de oportunidades. Esa misin igualadora y democratizante que tiene la educacin pblica es contraria a la imagen que van desnudando las polticas de la alianza de conservadores radicales y no radicales. A travs de esas polticas de pauperizacin de lo pblico, la funcin igualadora de la educacin muta en una mecnica de fragmentacin: Distintos niveles de educacin, segn el nivel econmico de los estamentos sociales que, de esa forma, perdern posibilidades de movilidad ascendente. Abajo de todo, la educacin pblica, slo para pobres que siempre sern pobres. En esa escala descendente se inserta la palabra caer en una escuela pblica que en la visin presidencial sera como caer en el fondo del tacho de la sociedad. Y al quitar la paritaria nacional est planteando lo mismo con las provincias: las ms pobres tendrn una pobre educacin y se profundizar la diferencia con las ms ricas.

Segn versiones, Macri confes a algunos de los periodistas oficialistas con los que se rene, que uno de sus principales errores fue haber consentido el acuerdo paritario docente de 2016. El mismo presidente que se queja del nivel de la educacin pblica (medido por una prueba cuya metodologa ha sido rechazada por los expertos) no hace nada por mejorarla. Ni siquiera equipara los salarios con la inflacin y tiene paralizado el Instituto Nacional de Formacin Docente. No hubo una sola precisin ni decisin nacional en poltica educativa en todo este ao que no fuera para problemas como cuando se quiso bajar el presupuesto a las universidades o cuando se dejaron de distribuir las netbooks en las escuelas.

En ese contexto tan hostil a la educacin pblica por parte del gobierno, fracasaron todos los intentos por dividir y aislar. Los siete gremios nacionales docentes, en los que los hay ms radicales, ms de izquierda, progresistas y peronistas, marcharon juntos y con las mismas consignas. Lo mismo la izquierda que es opositora en los gremios ms grandes march encolumnada con las mismas consignas de la convocatoria. La respuesta de los maestros fue masiva como pocas veces. Haba padres con chicos y miles de maestras y maestros con guardapolvos y miles de cartelitos inventados con gran creatividad en cartulinas y papeles de colores. Lo que se vio ayer en la calle fue una comunidad educativa que se siente agredida por este gobierno y est enojada. El gobierno encar este conflicto dispuesto a dejar tierra arrasada para frenar discusiones paritarias. Pero dejar tierra arrasada en el terreno de la educacin pblica sera como herir el corazn de esta democracia incipiente.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/27336-tierra-arrasada