Entrevista a Joaqun Snchez, cura sindicalista y activista contra los desahucios

Otro mundo es necesario, mucha gente no puede esperar

Acumula en el currculo siete acusaciones por ocupacin de entidades bancarias -BBVA, Cajamar, Banco Popular y Bankia- en Murcia y el municipio murciano de Bullas. Joaqun Snchez (Barcelona, 1962) pertenece a aquella vieja estirpe de curas obreros que no giran el rostro ante las injusticias. Lo acredita con la multiplicidad de militancias: en la Hermandad Obrera de Accin Catlica, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y en varios sindicatos. Antes, en el 15-M, las Marchas de la Dignidad y el Foro Social de Murcia. Es hijo de un guardia civil bastante atpico para la poca, afirma, porque era buena persona. Se inspira para las luchas sociales en el Evangelio y en la triada que integran Jess de Nazaret, Gandhi y Martin Luther King. El mal recuerdo que conserva de Wojtyla contrasta con su respeto hacia el papa Francisco, a quien considera un antisistema y salud en el I Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrado en Roma en 2014.

Joaqun Snchez habla con los hechos. Fue condenado en septiembre de 2016, junto a un grupo de activistas, al pago de una multa de 270 euros (cada uno) por la ocupacin de una sucursal de Cajamar, en el municipio de Bullas (Murcia). Dos meses despus la Audiencia Provincial de Murcia archiv las diligencias abiertas contra el sacerdote, por participar en una concentracin en el interior de una sucursal del BBVA en la pedana de El Palmar. El objetivo era paralizar un desahucio. En otros casos Bankia y el BBVA han anunciado la retirada o dado marcha atrs en las denuncias por ocupacin de sucursales o supuestas coacciones contra los activistas. Adems de militante contra las desigualdades, Snchez es capelln de la crcel de Sangonera, en Murcia; del psiquitrico del Instituto Murciano de Accin Social (IMAS), dos residencias de mayores y otros dos centros de discapacitados. A los quince aos empez a militar en el movimiento asociativo, y a los 17 fue detenido por primera vez.

-El periodista Horacio Verbitsky, del diario argentino Pgina 12, calific al papa francisco de populista conservador e inform de las posibles complicidades del sumo pontfice en el secuestro de dos sacerdotes jesuitas, Francisco Jalics y Orlando Yorio, durante la dictadura de Videla. Consideras a Francisco un papa progresista?

-Cuando Bergoglio fue elegido papa en marzo de 2013, inmediatamente comienzan las filtraciones a los medios. Se le descalifica como cardenal que supuestamente apoy a la dictadura de Videla y copartcipe en el secuestro de dos sacerdotes jesuitas, cuando el actual papa era entonces el Superior provincial de esta orden en Argentina. Yo desconoca entonces su figura, y nos quedamos desconcertados. Pero al da siguiente se desmintieron las informaciones. Intelectuales de izquierda argentinos argumentaron que Jorge Mario Bergoglio se enfrent a Videla a nivel personal, aunque no pblicamente. E incluso los secuestrados negaron que el papa Francisco les hubiera denunciado entonces ante la junta militar. Al da siguiente el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Prez Esquivel, afirm que todo era mentira, y lo mismo dijeron los movimientos populares argentinos. Ya nadie volvi a sostener las acusaciones iniciales. Por otro lado, tambin la extrema derecha poltica y religiosa -la Curia Romana- ha filtrado informacin falsa.

-En algunas entrevistas has criticado que con Wojtyla se represaliara a curas y telogos progresistas, mientras se conceda lugares de preferencia a gentes del Opus Dei, Legionarios de Cristo o neocatecumenales. Tanto han cambiado las cosas con Bergoglio?

-Cuando entr en 2013, permanec a la expectativa. Es ms, entenda sus primeros gestos como de cara a la galera. Pero esos gestos -en materia de justicia social, libertad o la reforma del Vaticano- se fueron consolidando. Una de las cosas que me tranquiliz fue que el Opus Dei estuviera muy enojado con Francisco, lo que quiere decir que transita por el camino correcto. Hubo, de hecho, una accin importante: la reforma de las finanzas vaticanas. Afirm que se estaba blanqueando dinero proveniente de las mafias del narcotrfico, la venta de armas y la prostitucin. En consecuencia, dio instrucciones al Banco Vaticano para que se cerraran 5.000 cuentas. Y la mafia napolitana le conden a muerte. Otro comportamiento que lo define consiste en quedarse en la Residencia de Santa Marta desde el primer da, donde viven muchos de los trabajadores del Vaticano. En el primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrado en octubre de 2014 en Roma, dijo que all estaba ms seguro que en ninguna otra parte. Por todo esto la Curia Romana va a por l.

-Existe alguna contestacin interna en la iglesia catlica a esta lnea progresista?

-Actualmente hay un movimiento generado en la iglesia catlica de cardenales que se enfrentan al papa. Por ejemplo, Rouco Varela o el cardenal Gerhard Mller, Prefecto de la Congregacin para la Doctrina de la Fe. Tampoco el cardenal Caizares, ni gran parte de la iglesia espaola, sintoniza con Bergoglio. Las razones son mltiples. Por ejemplo, Francisco considera que no hay que juzgar a los homosexuales, o se muestra favorable a que puedan comulgar las personas divorciadas y que hayan vuelto a casarse. Ciertamente no es partidario del aborto, pero sostiene que puede comprenderse en el caso de las mujeres con apuros econmicos o vctimas de una violacin. Adems, se manifiesta muy crtico con la iglesia catlica. En 2013 afirm que no quera obispos de aeropuerto, vividores, que buscaran el lujo y que slo se dedicaran a los viajes oficiales; defendi, por el contrario, que los prelados olieran a oveja por estar en medio de la gente.

-Cunto hay de pose y mercadotecnia poltica, y cunto de ideologa profunda en los planteamientos del Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano?

-Me parece importante que defendiera el derecho sagrado a las tres T: Techo, Trabajo y Tierra. En el Encuentro de Movimientos Populares de Roma, la gran mayora de los presentes no eran catlicos. Cuando el papa dijo que la tierra es un bien comn, para quien la trabaja, y que ha de repartirse, un marxista guatemalteco de Va Campesina, Walter, me dijo: Joaqun, ste es ms marxista que yo. Di hoy en Espaa que hay que repartir la tierra! En el III Encuentro, celebrado en noviembre de 2016 en Roma, afirm que el capitalismo mata y que hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. Es una persona que no tiene miedo a la muerte, si se trata de construir una sociedad mejor. Y tambin es muy coherente. Cuando hablas con los activistas de los movimientos populares argentinos te dicen que esto lo deca antes que fuera designado papa. Recicladores y cartoneros de Buenos Aires nos contaban que como religioso se presentaba a escuchar como uno ms; asimismo hay curas que destacan la coherencia de sus discursos: siempre fue muy duro con los militares, los banqueros y los poderes fcticos.

-Destacas la importancia de los encuentros mundiales de movimientos populares...

-El papa ha cambiado los Encuentros para escuchar a la sociedad con empresarios, polticos -sobre todo de derechas- y alguna ONG, por otros con los movimientos populares. Y esto ha resultado demoledor en la Curia Romana. Hay muchos sacerdotes, obispos y seglares que estn deseando que este papa pase ya, para volver a una iglesia triunfante y cmplice con los poderes econmicos y polticos.

-A mediados de enero, mientras las lites se reunan en el Foro Mundial de Davos, un informe de Intermn Oxfam (Una economa para el 99%) sealaba que slo ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad ms pobre de la poblacin mundial (3.600 millones de personas); en Espaa tres personas acumulan el mismo patrimonio que el 30% ms pobre de la poblacin. ste es el sino de la economa mundial?

-Con el modelo de capitalismo neoliberal vigente, nos adentramos en la fractura entre el 1% que concentra la riqueza y el 99% restante de la poblacin. La crisis econmica -realmente una estafa financiera de los banqueros, con la complicidad de gobernantes y polticos- ha servido para agravar estas diferencias. Fueron los polticos quienes desregularon el sistema financiero. Como consecuencia de la estafa, se han destruido los derechos laborales, sociales, culturales, educativos y sanitarios. Se trata del imperio del dinero, la dictadura de la codicia y de la avaricia.

-Por otra parte, cmo es actualmente la relacin con el obispo de Cartagena, Jos Manuel Lorca Planes?

-Nuestra relacin es de indiferencia, pasan de m y me dejan hacer, aunque se ha producido un pequeo cambio. La fotografa, que sali en todos los medios, en la que yo apareca con la camiseta verde de Stop Desahucios junto al papa, no le gust. Ocurri en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares de 2014. Me lleg la informacin de que los banqueros se quejaron al obispo: Cmo puede ser esta imagen?, vinieron a decir. Adems alguien del BBVA en Murcia telefone al obispado cuando ocupamos una de las sucursales. Exigan que el cura Joaqun Snchez desistiera de su actitud, pero la respuesta del secretario del Obispo fue que se trataba de una cuestin personal, y no de un posicionamiento de la iglesia.

-Qu tiene que decir la iglesia catlica sobre el viaje el pasado 15 de enero del monarca Felipe VI a Arabia Saud, en cuyo orden del da figuraba la venta de cinco corbetas al pas del Golfo por valor de 2.000 millones de euros? Las naves podran utilizarse en la guerra de Yemen, donde segn Naciones Unidas han muerto 7.000 personas desde que en marzo de 2015 se iniciara el conflicto.

-Escrib un artculo en el diario La Opinin de Murcia donde afirmaba que me parece un viaje indignante e inmoral. Ademas, viaja acompaado de treinta empresas, las que han arruinado la economa espaola y generado la deuda. Y con el fin de establecer negocios con un pas que ha creado al Estado Islmico, lo fomenta con armamento, dinero e infraestructuras de Internet. Un pas, Arabia Saud, donde se violan de manera flagrante los derechos humanos, se condena a muerte a las personas homosexuales y se corta las manos a los penados por robo; tambin se propinan latigazos a los obreros que no cumplen con los ritmos laborales. Es un pas de un integrismo religioso brutal.

-Te consideras un sacerdote republicano?

-S, porque la monarqua se fundamenta en una tradicin no democrtica, sin ninguna representatividad y adems no responde ante el pueblo. Me hubiera gustado que el rey Felipe VI viajara con sindicalistas y defendiera los derechos humanos. Me considero republicano, pero creo que a la III Repblica habra que imprimirle un contenido social. Porque Estados Unidos, China, Mxico, Nigeria o Serbia se declaran asimismo repblicas...

-En el libro Fidel Castro y la religin. Conversaciones con Frei Betto, afirmaba el Comandante: Ese precepto de amor al prjimo del que habla la Iglesia, creo que se aplica y se instrumenta de manera muy concreta en la igualdad, en la fraternidad y en la solidaridad humana que plantea el socialismo, y en el espritu internacionalista. Qu opinas de Fidel Castro?

-Valoro mucho la figura de Fidel Castro, me parece muy interesante. Se trata de un dirigente, aunque con sus sombras, muy condicionado por los Estados Unidos. Le amenazaron con invasiones y han intentado asesinarlo centenares de veces. Un misionero latinoamericano deca en una charla que toda Amrica Latina se encuentra bajo la influencia de Estados Unidos, sin libertad para crecer. Y es cierto. Aprovechan cualquier coyuntura para desestabilizar Por otro lado, es cierto que en cuanto a justicia social existe una gran sintona entre el cristianismo y el comunismo. Cuando estudiaba Teologa, un profesor explicaba que era una pena que Marx no hubiera conocido la Teologa de la Liberacin. Considero que el anlisis marxista es en gran parte vlido para la interpretacin de la realidad. Lo que ms me interesa, es el peso de la infraestructura y la Economa, que condicionan fuertemente la ideologa.

-Adems del activismo, te dedicas a escribir novelas

-En 2004 La vida, un xodo y dos aos despus Una carta de Dios. El ltimo libro, En la fragilidad de la vida, aborda la precariedad de la existencia humana. Actualmente preparo un libro de conversaciones con el telogo y filsofo Bernardo Prez Andreo, en el que vamos respondiendo a diferentes preguntas.

-En qu personajes de relieve histrico te inspiras para participar en las luchas sociales? Qu mensaje resaltas de Jess de Nazaret?

-Creo que la justicia y la ternura caminan juntas. Los verbos amar y luchar, tambin. De lo contrario, no tenemos nada que hacer. Pongo siempre el ejemplo de Nelson Mandela, que tras 27 aos en la crcel y cuando todo el mundo le reclamaba venganza, entendi que el verdadero camino consiste en la reconciliacin y la justicia social, porque quera a su pueblo. O Marcos Ana, el preso con ms aos en las crceles franquistas, un gran luchador que no quiso con ms de 80 aos perder ni un pice de su vida en la venganza. Recomendara sus libros Vale la pena luchar y Decidme como es un rbol. Para m, la gran triloga est formada por Gandhi, Martin Luther King y Jess de Nazaret. Cuando Jess sale a la vida pblica, afirma que quiere ser una buena noticia para los pobres, lo que implica una ruptura con los ricos. Arremete contra los fariseos y los escribas que utilizaban la figura de Dios para explotar al pueblo y vivir de l. Adems, se enfrenta abiertamente contra los poderes econmicos, polticos y militares por la defensa del ser humano. La parte que ms me gusta del Evangelio? Las Bienaventuranzas, ya que implican un proyecto social muy hermoso y basado en los principios de paz, bondad, justicia y pobreza.

-Has visitado en los ltimos aos dos campos de refugiados en Grecia: el de Katsikas, en 2015; y el de Ritsona, en dos ocasiones durante 2016. Qu destacaras de la experiencia?

-En los campos de refugiados griegos que yo llamo de concentracin, por sus condiciones inhumanas- compart la vida con ellos, gente hospitalaria y acogedora que pone en comn lo poco que tiene. Casi todos venan de la ciudad siria de Alepo; y tambin me encontr con refugiados iraques y palestinos, en este caso algunos huan de diferentes guerras. Me llam la atencin, sobre todo, la mirada perdida, triste y sin esperanza, tambin en los nios. Te contaban cmo en Alepo padres e hijos se abrazaban para morir juntos cuando caan las bombas. O padres que sacaban a sus hijos de los escombros y menores despanzurrados por los bombardeos, sin hospitales ni atencin cercana para evitar el sufrimiento. Te explicaban adems cmo operaban las mafias. Otra de las cosas que afirmaban es su dolor respecto a Europa, y mencionaban a Germany, pas al que pretendan llegar. En los campos de concentracin malvivan con psima comida, poca agua, escasa atencin sanitaria y sin ningn tipo de informacin. Son campos que se han convertido en permanentes. Los refugiados han visto que los gobiernos no los quieren y, por ello, se da la circunstancia de que algunos quieren volver a Siria. Les duele mucho, adems, que en ocasiones se les considere terroristas.

-Pides trasladar un mensaje final, de qu se trata?

-Ante la mentalidad de que nada se puede cambiar, tengo la experiencia compartida de que pueden pararse desahucios, ayudar a los refugiados y conseguir derechos para los trabajadores; pido que no nos convirtamos en cmplices de este mundo con la indiferencia, que sepamos unirnos sin pedir el carn ni el tipo de militancia. Para mostrar que somos compaeros de lucha y caminamos codo con codo, estoy afiliado a tres sindicatos: Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Trabajadores de la Enseanza de la Regin de Murcia (STERM). Porque otro mundo es posible, adems de necesario e imprescindible. Y hay gente que no puede esperar.

