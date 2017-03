[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo de la identidad tnica sobrecargada y del soberanismo excluyente y sus sistemas afines

De qu hablan realmente cuando hablan o escriben sobre la va escocesa

Para Rodolfo Walsh, in memoriam et ad honorem, 40 aos despus de su Operacin Masacre : "Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su pas es una contradiccin andante, y el que comprendiendo no acta, tendr un lugar en la antologa del llanto, no en la historia viva de su tierra.





Para ser un movimiento que repite como un mantra que esto, la construccin de un nuevo estado, va de democracia, determinadas actuaciones de sus dirigentes y de algunos de sus publicistas producen sonrojo. No voy a volver sobre la falta de una mayora social y poltica que legitime lo que se est haciendo: no existe por mucho que se empeen quienes empujan hacia el desastre que se avecina. Dejemos de lado el retorcimiento de la historia para ajustarla a las necesidades del proyecto independentista. Obviemos el sectarismo informativo de los medios pblicos y de aquellos que no sobreviviran sin las subvenciones de la Generalitat. No tengamos en cuenta los libros que hacen la lista de traidores desde 1714, los ramalazos liganordistas de un sector no despreciable del movimiento ni los manifiestos que insultan a centenares de miles de personas que llegaron (ellos o sus padres) hace dcadas a una Catalua que no sera lo que es sin su esfuerzo, incluyendo el restablecimiento del autogobierno y la recuperacin de la lengua. Olvidemos todo eso y centrmonos en el proyecto de consumar la desconexin, es decir, de proclamar la independencia, violentando el reglamento del Parlament, impidiendo el debate, no solo parlamentario, sino tambin social, de una ley que permanece guardada bajo llave en un cajn, negociada a escondidas y de espaldas a una ciudadana que ser llevada al paraso prometido sin que previamente nadie le haya explicado ni las condiciones del viaje ni el nuevo paisaje en que le tocar vivir ni los costes que habr que pagar por la aventura. Efectivamente, esto va de democracia, y lo peor no es el atropello a la que la estn sometiendo, sino lo que nos espera si se salen con la suya. Cuando el fin justifica los medios, solo cabe esperar lo peor. Y ah estamos.

Francisco Morente (2017)





La televisin pblica catalana es uno de los ms poderosos instrumentos del movimiento soberanista. En efecto, sin sus incesantes campaas a favor de la independencia, difcilmente el movimiento habra adquirido la amplitud de masas que ha llegado a tener entre las clases medias atomizadas y despolitizadas cuyo principal y en ocasiones nico medio de comunicacin es TV3. El nombramiento de Sanchs revela que el Govern de la Generalitat quiere controlar con mano de hierro esta fase final del proceso y limitar aun ms el ya escaso pluralismo de los medios de comunicacin pblicos de Catalunya. Se buscara, pues, poner a punto la mquina propagandstica cara a la movilizacin de las bases sociales del movimiento secesionista. En esta fase del conflicto se comprueba, una vez ms, que el nacionalismo es una ideologa sumamente peligrosa que, en ltimo extremo, supone un peligro para los sistemas democrticos, al restringir los derechos y libertades de la ciudadana ante el altar de la patria.

Antonio Santamara (2017)





La fotografa, con la presencia estelar de uno de los mximos responsables del latrocinio persistente y generalizado del 3-4%, el hijo poltico elegido del gran estafador-manipulador, y dos de sus principales consejeras, una de ellas vicepresidenta de gobierno, no pide ni necesita comentarios. Se impone por s misma y golpea nuestra mirada sin ningn miramiento. Todo vale!, esa la consigna. O si prefieren: para chulos nosotros!

Promet la segunda parte del artculo Interesado, calculado y planificado desplazamiento temtico. Pero he alterado los planes. Disculpas. Lo esencial qued apuntado: hablamos y discutimos sobre lo que ellos quieren hablar, jugamos en su terreno y casi siempre en su campo, y nos olvidamos o tendemos a olvidar de asuntos que rompen y disuelven todos sus vacos, falsos y retricos bla-bla-bla sobre la Repblica de sonrisas y su ms que hipcrita defensa del mal llamado estado del bienestar por gentes partidarias de un neoliberalismo extremo, vinculadas con mil lazos a lo que ellos mismos llaman mundo de los negocios o AEA, el mbito de los emprendedores agresivos.

Las citas. Se puede decir con ms detalle pero es difcil hacerlo mejor; el profesor de la UAB, de nuevo, pone los puntos sobre las es: lo que llaman proceso es una estrategia antidemocrtica que no cuenta con los avales ciudadanos necesarios y que usa cualquier truco a su alcance para generar lo, ms lo, ruptura del demos comn y desconexin. Con el apoyo, adems, de grupos que se dicen de izquierdas, que hablaron del 55% de los votos y reconocieron la noche del 27S que el secesionismo haba perdido las elecciones, los mismos colectivos que ahora disean y exhiben felices de conocerse a s mismos papeletas de voto para el referndum de secesin en cataln y arans, sin ninguna referencia al castellano, una lengua de opresores, zafios, ignorantes y fascistas como es sabido.

Antonio Santamara, por su parte, incide en uno de los instrumentos bsicos del procesismo: su TV3 (nunca ms ya la nostra) y sus prolongaciones radiofnicas afines (incluyendo las retransmisiones del Bara de Puyal, cada da que pasa ms nacionalista).

Cuatro apuntes previos a la va escocesa. Es el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, el que coment en una entrevista publicada por El Pas el pasado lunes 20 de marzo lo siguiente: Nosotros no nos quedamos con el lamento y la queja, porque eso es muy poco productivo. Echar las culpas a Madrid es muy poco edificante. Aparte del uso nacionalista, y segn parece incorregible, de Madrid para no hablar de Madrid, esa es la supuesta postura de uno de los dirigentes ex convergentes ms nacionalista-secesionista. Comprueben lo dicho en estos ltimos meses y vean la distancia, medible en siglos-luz, entre lo que lo que se hace y lo que se dice, sobre todo cuando habla para los suyos.

Las chirigotas de Cdiz actuaron en el Liceo. Yo soy muy soso pero mi esposa-compaera, de orgenes sevillanos y gaditanos, ah es n, me convenci. Lleno total, exitazo. Los artistas, que pisaban por primera vez el teatro de pera barcelons, repitieron una y mil veces ms la alegra que sentan por subir a ese escenario. Dio gusto or la chirigota Los del Planeta rojo, rojo, rojo, los ganadores de la ltima edicin. En el palco de invitados las siguientes autoridades. Arrimadas de Ciudadanos, Eduardo Reyes, de Junts pel s, Juanjo Puigcorb, de ERC. Por qu no hubo ningn representante de la izquierda en Catalua? La hubo? Dnde estaba? Con acudir al Camp Nou, al palco de los negocios y contactos barceloneses, ya es suficiente? Muchos, demasiados andaluces entre los asistentes? No practican cultura catalana?

El penltimo apunte: la contratacin temporal crece ms en el sector pblico que en el privado. El nmero de personas contratadas por la Administracin catalana temporalmente ascendi a 87.600, un incremento del 24,1% respecto a 2015. Un informe de ADAMS formacin seala que Catalua es la comunidad autnoma con menor tasa de empleados pblicos: 40 por cada 1.000 habitantes. En sanidad, Boi Ruiz, el del hacha, el amigo poltico del senyor Mas, ha causado destrozos de muy difcil correccin: Catalua es la comunidad con menos efectivos dedicados a sanidad: 5,26 por cada 1.000 habitantes (media general: 10,51 por cada 1.000). Consecuencia: tras Madrid, es la comunidad con mayor nmero de seguros mdicos privados. Pueden hablar gentes as de la defensa de un potente Estado asistencial? Nos querrn tomar el pelo? Quin puede creerles?

El ltimo: la CUP mostr en el Parlamento cataln su propuesta de papeletas de voto para el referndum-desconexin unilateral. Estn escritas en cataln y arans, no en castellano. Se le pregunt a una de sus diputadas si haba sido un error y no lo haba sido. Su respuesta: cataln y arans son los dos idiomas con los que queremos construir la Repblica catalana independiente. Ha quedado claro? Han tomado nota los de Smate?

El tema de hoy: se qu hablan realmente cuando hablan o parecen hablar de la va escocesa? De lo siguiente:

Hablan de urnas pero las urnas se han puesto en repetidas ocasiones en ciudades y pueblos de Catalua y en una de las ltimas ocasiones, el 27S de 2015, cuando por decisin propia ellos mismos convirtieron unas elecciones autonmicas en un plebiscito, perdieron la apuesta y el golpe.

Hablan de dilogo pero de lo que quieren realmente hablar es de lo suyo, de asuntos de poder y ms poder. Para algunos, de todo el poder para los soviets hemos pasado, nos quieren hacer pasar, a todo el poder para los secesionistas y sus dirigentes neoliberales y afines (con ayudas inesperadas de una supuesta izquierda).

Hablan de democracia pero realmente de lo quieren hablar es de la destruccin-aniquilacin, no democrtica, de un demos comn.

Hablan de solidaridad pero lo que sientan y piensan realmente es que ellos son la Europa rica, una Europa muy alemana, muy del Norte y los otros, los espaoles, Madrid o el Estado espaol tal como hablan ellos de manera nada inocente, son una rmora, un pas retrasado lleno de gentes sin preparacin y muy poco modernas (al estilo y por la misma senda que las declaraciones de algunos polticos institucionales de la Europa del Norte).

Hablan de la va escocesa pero no quieren escuchar palabras como stas, formuladas por Fraser Thompson del SNP: Ambas [Escocia-Inglaterra, Catalua-Espaa] situaciones son muy diferentes. Separar Escocia supondra romper una unin poltica entre dos naciones que ya estuvieron separadas.

Hablan de transparencia y de procedimientos democrticos pero tienen guardados en un cajn, cerrado a cal y canto y a la vista de muy pocos, proyectos constitucionales que afectan a toda la sociedad.

Hablan de informacin veraz y contrastada pero sitan como director de TV3 a un hooligang sectario del secesionismo que ha insultado a babor y a estribor, incluso a colectivos separatistas.

Hablan del derecho a decidir sabiendo que es un derecho inexistente y negando al mismo tiempo a la ciudadana espaola, incluyendo por supuesto la catalana, decidir sobre asuntos tan esenciales como el TTIP.

Hablan de conversar y slo hablan con los suyos para que les jaleen los odos y les digan estrictamente lo que quieren or.

Hablan de apoyo sin fisuras al Estado a Bienestar y durante sus aos de gobierno han golpeado con insistencia conquistas obreras y ciudadanas, sobre todo la salud y la educacin, sin olvidar lecciones inaugurales de su consejero de Economa donde haca un llamamiento explcito a los empresarios asistentes para que acabaran con el estado asistencial y extendieran en el mbito pblico el dominio de sus negocios y beneficios.

Hablan, lo citan presidente y vicepresidente en su artculo del pasado lunes en El Pas, del derecho de autodeterminacin sabiendo, como saben, que la situacin de Catalua nada tiene que ver con relaciones coloniales o semicoloniales y que ningn sentido tiene tras casi 40 aos de autonoma poltica.

Hablan de su cercana al legado de Nelson Mandela, de su admiracin por su figura, pero, en realidad, su cosmovisin poltica est ubicada a siglos-luz de distancia de la del dirigente sudafricano.

Hablan, aunque ahora sea con menos insistencia, de la Espaa que explota a Catalua o de Espaa contra Catalua, tergiversando la verdad e insultando a millones de conciudadanos que se sienten catalanes y espaoles.

Hablan de acuerdos entre gente dialogante que dialoga mientras preparan, con nocturnidad y alevosa, leyes de desconexin que nadie ha votado.

Hablan en contra de la politizacin de la justicia y ellos son maestros ejemplares en estas operaciones.

Hablan de leyes y de respeto a las leyes cuando les conviene y se pasan una gran parte de ellas por la entrepierna.

Hablan de una Catalua socialmente ms justa, ms equilibrada, cuando ellos mismos practican y defienden polticas que fomentan la desigualdad.

Hablan tambin, y con razn, de las polticas represivas del gobierno Rajoy (para ellos Madrid, Espaa, Estado espaol en este caso) y olvidan las polticas incendiarias de su propio gobierno (recordemos la figura de Felip Puig Corcuera-Fernndez), empujando todo lo que estuvo en su mano para que se encarcelara a jvenes estudiantes que estuvieron durante ms de 35 das en prisin preventiva (con posterior sentencia absolutoria) por participar en una huelga general.

Hablan de concordia y de aproximaciones entre gentes diversas cuando han estado durante unas cuatro dcadas, de forma insistente, generando y abonando diferencias de ficcin, distancias irrecuperables, separaciones inevitables, memes irreconciliables (con la ayuda de grandes intelectuales del pas) y dems venenos antisociales.

Hablan de una Catalua de todos y no dejan de apoyar y subvencionar a los suyos, mientras arrojan fuera del mbito pblico al resto de la poblacin.

Hablan de una Catalua plural y quitan el pan y el oxgeno al castellano, al que consideran, rascando un poco, lengua impropia del pas.

Hablan de la necesidad de una Espaa diversa y, en cambio, suean y quieren construir una Catalua uniforme.

Dicen defender la enseanza pblica mientras usan dinero de guarderas pblicas para pagar a escuelas concertadas.

Hablan de modernidad y de sociedades avanzadas mientras estn vertebrados realmente por un nacional-catolicismo cataln, molt catal, que echa para atrs incluso a cristianos no radicales.

Hablan de la importancia de la educacin pblica, se llenan sus odos con sus proclamas, y dos de cada tres escuelas nuevas del prximo curso 2017-2018 estarn en barracones.

Hablan de banderas de todos y dan empujones para cambiar smbolos consensuados durante dcadas por esteladas que viven como la futura bandera del pas independiente.

Hablan de respetar la opinin de todos y hacen todo lo posible para aplastar las voces que no les son afines, que apenas reconocen y suelen maltratar en sus medios informativos-intoxicativos.

En fin. Hablan, hablan, hablan y hablan, se las dan de demcratas, agitan supuestos derechos, se muestran muy modernos y dialogantes y lo que esconden realmente es una tenaz e inconmensurable lucha por el poder aprovechando lo que ellos consideran momentos difciles del adversario. No les importa un carajo la situacin del resto de ciudadanos espaoles.

La izquierda, mientras tanto, muda o muy silenciosa, con alguna ligera crtica muy de cuando en cuando. Alguna ilustracin de la deriva poltico-cultural de la autodenominada nueva izquierda? Hay muchos ejemplos. Unos fragmentos de una entrevista del pasado 18 de marzo a Xavier Domnech, uno de los mximos responsables de los comunes y del nuevo proyecto de izquierda (nacionalista hay que aadir), puede servirnos de ilustracin:



Estuvo en Bruselas buscando apoyos para un referndum. Cmo ha encontrado el clima al respecto? XD: Bastante bien, nos recibieron una vicepresidenta y un vicepresidente del Parlamento Europeo y miembros de tres grandes grupos de la Cmara: los verdes, los socialistas y la izquierda unitaria. Acudimos para explicar el derecho a decidir, pero sobre todo para establecer marcos estables de dilogo, que consideramos que es lo que ms falta le hace a Catalunya. Durante los ltimos aos hemos estado bastante faltos de esto.

Les vio receptivos a reconocer un referndum, que es una de las condiciones que pone su partido para apoyarlo? XD: Hay diferentes posiciones. Algunas claramente favorables al derecho a decidir. Otras que ms bien se preguntaban qu pueden hacer desde all para desbloquear la situacin, y eso tambin estuvo bien.

Desde En Com siempre han hablado de una serie de requisitos para dar apoyo al referndum, que se resumen en reconocimiento, garantas y participacin. Piensa que hay una forma de conseguir estas tres sin pactar el referndum con el Estado? XD: Una cosa previa. No es que nosotros pidamos unas garantas, es que pensamos que para que un referndum sea un referndum tiene que cumplir una serie de caractersticas. Pero nosotros llevamos un ao poniendo en el centro de la agenda poltica estatal el referndum, un referndum pactado. De hecho es lo que han firmado la CUP y JxS, un manifiesto en el que aseguran querer un referndum pactado, y han dicho que trabajaran para hacerlo. Nosotros hemos defendido esto, pero si la Generalitat de Catalunya tiene una propuesta que cumple esas garantas, la valoraremos.

Parece que considera que puede existir una propuesta desde la Generalitat que cumpla con las garantas sin ser la de un referndum pactado con el Estado. Es as? XD: S, claro que podra haber un modelo de referndum no pactado que cumpliese garantas de este tipo. Por ejemplo con un reconocimiento internacional muy fuerte. Aunque claro, en ese caso acabara siendo pactado, porque obligara al Estado. Pero aqu el reto es conseguir un referndum. Nosotros estamos trabajando por conseguirlo. No usamos hojas de ruta ni decimos que en dos meses pasar tal cosa.

[] A quin se ven ms cercanos, al PSC o ERC? XD: El debate sobre la estrategia electoral no lo hemos abordado. Pero, en la medida que nos reivindicamos republicanos y de izquierdas, es cierto que podemos tener cierta afinidad con ERC. Pero tambin es cierto que en los ltimos tiempos nos hemos alejado porque ERC ha hecho una apuesta muy clara, no tctica sino estratgica, de coalicin o trabajo conjunto con Convergncia. No tiene visos que abandonen esta apuesta. Cuando les hemos preguntado si tenan alguna intencin de hacer alianza con nosotros nos han dicho que no. De hecho, dirigentes estatales han dicho que su principal adversario somos nosotros.

[] Es usted anticapitalista? XD: No me defino como anti. Las definiciones adversativas no son definiciones propositivas. Pero creo que el sistema econmico, global, tiene sntomas de agotamiento clarsimos y que el reto que tendremos no ser solo hacer justicia social sino pensar en modelos econmicos que superen el capitalismo. Tambin por eso nos llamamos comuns, por una vocacin en la economa del bien comn. Ahora bien, nada de esto tiene una respuesta rpida, es un proceso histrico, del que nosotros somos parte con mucha ms gente.

Estas reflexiones-informaciones son un ejemplo del pensamiento de izquierdas de la nueva izquierda? Ven alguna diferencia de calado, nuclear, con el discurso secesionista? Algn cambio de paradigma que merezca nuestra atencin?

Una lnea distinta, aunque favorable a En Com Podem, puede leerse en el artculo de Adri Porta, Dos modelos de pas, del pasado mircoles 23 de marzo en El Pas. Cat. Sin embargo, se cierra con las siguientes palabras: Porque no se trata de ganar elecciones, sino de plantear un modelo de pas diferente: sin corrupcin, que haga pagar ms a quien ms tiene, que proteja a la gente sencilla, feminista y ambientalmente sostenible. En definitiva, un pas que reclame soberana sobre todos los aspectos de la vida. Pas, aqu, refiere a Catalua. No habra que haber hablado tambin de solidaridad y de unin fraternal con el conjunto de pueblos espaoles?

Una carta de agradecimiento del MOVIMIENTO IBRICO ANTINUCLEAR EN [no de ni por] CATALUA para ir cerrando:

Querida amiga, querido amigo.

Hoy, da 20 de marzo, antes de que el Parlamento entre a debatir los presupuestos 2017, trmite que se realizar entre el 22 y el 24 de marzo, desde el Movimiento Ibrico Antinuclear en Catalua hemos hecho llegar un mensaje a cada uno de los diputados y las diputadas del PP, Ciudadanos, CUP, PDECAT, ERC, PSC y CSQEP explicndolas los motivos que nos han impulsado a promover el MANIFIESTO: NOS OPONEMOS a LA LEGALIZACIN DE LA CONTAMINACIN RADIACTIVA, con un documento PDF con el nombre y las identificaciones genricas de las 1.040 personas y entidades que lo habis apoyado.

Hemos dejado claro que consideramos que el Captulo sptimo supone, a la vez, el reconocimiento oficial y la regularizacin de los que el funcionamiento cotidiano de los reactores nucleares tiene impactos en la salud. Hemos explicado a los y las representantes que el impuesto es inaceptable, ya que significa que una actividad considerada un peligro para las personas, no es objeto de prohibicin, estudio y eliminacin progresiva; queda simplemente regulada con el impuesto.

Con este mensaje te informamos que damos por finalizada la campaa que ha venido dictada por las limitaciones de tiempo de la dinmica parlamentaria y el mecanismo institucional de tramitacin y aprobacin de los presupuestos.

Vuestros apoyos, tanto los que provienen de personas annimas, preocupadas por la radiactividad, como los de colectivos y profesionales de reconocida importancia en el campo de la salud y la ciencia que comparten la preocupacin, han permitido romper parcialmente el silencio impuesto sobre el tema. Hemos puesto de manifiesto la distancia que, en determinados temas, existe entre la actividad de las personas democrticamente elegidas para representarnos y los intereses de la mayora o el conjunto de la sociedad. Nos hubiera gustado que un tema de esta importancia para la salud y la calidad de vida de la poblacin, hubiera sido objeto del debate pblico y social que merece. Por desgracia no ha sido as, y todo ha quedado reducido a un trmite administrativo e institucional dictado por las prioridades econmicas.

En nuestro escrito, pedimos a cada diputado o diputada del PP, Ciudadanos, CUP, PDECAT, ERC, PSC y CSQEP que consideren el valor de tu apoyo, y el de las otras 1.039 personas y entidades, que todo ello le lleve a reflexionar, y que no voten a favor del Captulo sptimo del Proyecto de Ley.

Gracias por la confianza que nos has demostrado, y os animamos a seguir apoyando ya participar activamente en el trabajo de resistencia a la energa nuclear. Un cordial saludo. 20 de marzo de 2017.

Un texto complementario de MIA Cat, fechado ste el 22 de marzo, valorando positivamente la decisin final de CSQEP:

El MIA Cat ha sabido, en las ltimas horas, de la decisin de CSQEP de votar en contra del Captulo sptimo de la Ley de Presupuestos y considera que, desde el ms absoluto respeto a los motivos que les han llevado a tomarla, su voto negativo demuestra que la finalidad del PDECAT y ERC, grupos que presentaron la Ley de Presupuestos no es poner fin a los impactos ambientales y de salud que provoca la energa nuclear . El MIA Cat valora muy positivamente la decisin de CSQEP por lo que tiene de respeto y sintona con el rechazo mayoritario de la sociedad de Catalua a la energa nuclear, y considera que es un ejemplo de que hay que plantear una respuesta social y poltica a la presin de la industria nuclear y sus partidarios para alargar el funcionamiento de Asc y Vandells 2 hasta el 2045 y 2047, respectivamente.

Con esta decisin, prosiguen, tomada desde su propia lgica poltica, CSQEP da un paso adelante para poner fin al funcionamiento de los siete reactores nucleares que funcionan en Espaa, en la lnea de la Proposicin de Ley presentada por el grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los diputados. Finalizan as: Desde el MIA Cat llamamos a todo el tejido social ya todas las fuerzas polticas del Parlamento, especialmente a aquellas que han incluido el rechazo a la energa nuclear en sus programas electorales, a construir una red de resistencia que impida la renovacin de los permisos de funcionamiento de Vandells 2 y Asc 2020 y 2021, respectivamente .

PS: Lo de TV3, el nombramiento de Vicent Sanchis, sigue coleando. Con razn desde luego, sin ninguna duda (http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/03/los-trabajadores-de-tv3reclaman-la-dimision-del-consejo-de-la-corporacion-7589.php). Comit de empresa y el consejo profesional de TV3 convocaron una asamblea de trabajadores para recibir al nuevo director del canal de televisin pblica. La Asamblea ha aprobado unnimemente el manifiesto " TV3, Plural y para todo el mundo " y ha reclamado la dimisin del Consejo de la Corporacin Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Los trabajadores recordaron que "desde el 1999 en TV3 y Catalunya Rdio estamos reclamando al Parlamento que se acabe con la gubernamentalizacin y la partidizacin de los medios pblicos, para homologar la Corporacin a estndares democrticos europeos". En el manifiesto, los trabajadores indican que la mitad de los consejeros tienen el mandato "caducado" y que ya hace un ao que no hay presidente del Consejo. Por este motivo instan al Parlamento a hacer "la renovacin inmediata de los consejeros que han estado ms aos en la CCMA". Tambin exigen las reformas legislativas necesarias para que los nombramientos de los directivos y de los directores se hagan a partir de los mritos profesionales de los candidatos, "y no bajo criterios exclusivos de afinidad con el gobierno de turno". La Asamblea tambin ha reclamado una reforma de las leyes del audiovisual, un presupuesto adecuado y suficiente para continuar siendo el motor del audiovisual de Catalua, un contrato programa para los retos de futuro y ms produccin, para activar del todo la maquinaria de produccin interna y renovar las parrillas para hacer contenidos nuevos y mejores, con el objetivo de atraer a los nuevos pblicos. "Nos oponemos firmemente a ser un instrumento propagandstico de un partido poltico y exigimos que se hagan de una vez las reformas legislativas que garanticen al mximo la imparcialidad de los medios pblicos, la independencia del gobierno y de los partidos, y que garanticen la apertura de los medios a la pluralidad de la ciudadana", explica el manifiesto.

Antonio Santamara ha hablado del nuevo director de TV3 en los trminos siguientes, muy ajustados desde mi punto de vista:

Tambin en el bloque soberanista se estn tomando medidas en previsin del inevitable choque de trenes final. Al da siguiente de la inhabilitacin de Mas, Ortega y Rigau se ha puesto en marcha la tramitacin parlamentaria de la reforma del reglamento de la Cmara catalana para permitir la aprobacin exprs, sin enmiendas ni debate de la ley de desconexin. Ese mismo da se difundi la noticia que Vicent Sanchs, periodista de la vieja guardia pujolista, vicepresidente de mnium Cultural y que ahora como tertuliano se ha significado como defensor acrtico del procs y descalificando a todos los contrarios a la secesin en los trminos ms rudos. As ha protagonizado en Catalunya Rdio duros ataques a la CUP y broncos enfrentamientos con Gemma Galdn en la rbita de Podemos (http://www.elviejotopo.com/topoexpress/inhabilitaciones-estados-excepcion/).

Un ejemplo de este fanatismo informativo, en este caso del programa 3/24, lo peor de lo peor, peor incluso de lo que podemos imaginar como psimo: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/entrevista-a-josep-maria-castella-membre-de-la-comissio-de-venecia/video/5657459/ Sumo otra sugerencia: Ignacio Martn Blanco, Hasta aqu, TV3 El Pas, 22 de marzo de 2017, 14.

Una recomendacin final: Autodefensa ante la crisis sanitaria pblica en Catalua. Toni Barbar Molina (http://lamentable.org/autodefensa-ante-crisis-sanitaria-publica-cataluna/)

