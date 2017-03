Carta abierta al diputado Rafael Hernando

Muertos sin sepultura

Le he visto a usted, seor Hernando, en la televisin, en un ejercicio de falsedad e hipocresa solo digno del Hurias Heep dickensiano de, manifestando su sorpresa porque los que reclaman la exhumacin del Valle de los Cados de sus deudos asesinados por los franquistas, a los que enterraron junto a sus asesinos, estn siemprecuando usted desea quey hasta se atrevi a aadir que

Como yo tengo unas familiares muy cercanas que hace 80 aos que se estn entreteniendo buscando los restos de su padre, le voy a contestar a tales manifestaciones contndole su historia.

El 17 de julio de 1936, Virgilio Leret, capitn de aviacin del Ejrcito Republicano, al que haba jurado fidelidad muy gustosamente, ya que perteneca al Partido Socialista y haba estado implicado en la conjura de Galn y Garca Hernndez, era el jefe de la base de Hidros de Mar Chica en el Ataloyn de Melilla. Ese infausto da, el ejrcito faccioso sublevado a las rdenes del general Francisco Franco, asalt la base. Despus de una heroica resistencia que dur slo unas horas, ya que no tenan ni municiones ni hidros, que se encontraban desguazados para limpiarlos, Leret y sus tropas se rindieron al ejrcito rebelde. Y, despreciando las leyes de la guerra, los facciosos fusilaron inmediatamente al capitn y a los trece oficiales que comandaban la tropa y que se haban batido valerosamente contra los fascistas, en defensa del legtimo rgimen de la II Repblica.

Nunca se encontraron sus cuerpos.

Virgilio Leret era el marido de mi ta, Carlota ONeill, la hermana de mi madre, Enriqueta ONeill, que pas seis aos de prisin por ser la esposa del capitn, y padre de mis primas Mara Gabriela y Carlota Leret ONeill. Ellas, mis primas, todava estn buscando los restos de su padre para poder honrarle en una sepultura digna.

En similares condiciones, se encuentran 150.000 desaparecidos, asesinados por falangistas, franquistas y otros de igual laya, en todas las cunetas, caminos y campos de Espaa. Como ya se ha repetido, Espaa es el pas que tiene ms desaparecidos despus de Camboya.

Espaa es tambin el pas donde despus de una cruenta guerra civil, la nica en Europa contra el fascismo, y de una dictadura interminable, no se han creado tribunales que aclararan los crmenes de los dirigentes del rgimen, no se ha constituido una Comisin de la Verdad como en Sudfrica, no se han anulado los innumerables infames Consejos de Guerra en los que se condenaba a muerte a republicanos, anarquistas, sindicalistas, socialistas, comunistas, masones, demcratas y simple gente del pueblo que haba votado la Repblica.

En Alemania, Francia, Portugal, Grecia, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, se han celebrado juicios contra los dictadores y sus sicarios torturadores, algunos incluso en Espaa -macabra paradoja!- y condenado a decenas de aos de prisin a los culpables, por los mismos delitos que en Espaa cometieron sus conmilitones fascistas que nos oprimieron y explotaron durante cuatro largas dcadas.

En Espaa, no. En Espaa se tard 32 aos en aprobar la Ley de Memoria Histrica despus de morir el dictador. Una Ley que no anula los juicios fascistas, que no provee de medios para buscar las fosas comunes, desenterrar los restos y darles sepultura digna y que no indemniza a las vctimas. Y en cuanto el Partido Popular se hizo con el gobierno anul todas las ayudas econmicas tan miserables!- que se haban concedido para llevar a cabo esa justa misin.

Ese Partido Popular que tiene como honroso representante a Rafael Hernando, que habla en nombre de su partido en los trminos que acaba de hacerlo, y que no ha accedido a condenar el golpe de Estado de 1936, impuso sus condiciones para aprobar la Ley de Memoria Histrica en 2007.

Hace diez aos, cuando se estaba debatiendo en el Parlamento, con interminables discusiones y estril retrica escrib:

En definitiva, ser demcrata en Espaa es diferente de serlo en Alemania o en Argentina. Hoy, ni siquiera a las vctimas sobrevivientes de la Guerra Civil y la dictadura se les otorga la satisfaccin de ver a sus verdugos avergonzados. Porque nunca nos pidieron perdn.

Pero no slo no nos han pedido perdn sino que el portavoz del PP, partido que gobierna nuestro pas, se permite burlarse de las vctimas. En otra clebre comparecencia ante los medios de comunicacin Rafael Hernando afirm que algunos se han acordado de su padre cuando haba subvenciones. Por eso, para que los olvidemos definitivamente y dejemos de entretenernos moviendo a los muertos el Partido Popular ya no concede subvenciones para la bsqueda de las fosas comunes.

Pero quiero decirle, seor Hernando, que mis primas Gabriela y Carlota Leret ONeill, no han recibido nunca subvenciones para buscar los restos de su padre. Han trabajado en la bsqueda de datos, en viajes desde Venezuela donde residen, en las entrevistas con los todava supervivientes de aquella poca, en procedimientos mltiples, administrativos y judiciales, de los que no han obtenido respuesta, costendoselo de su propio peculio.

Y de la misma manera, la hija de Julin Grimau, fusilado en abril de 1963, y las hermanas de Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, y los amigos y parientes de los ltimos ejecutados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975 porque el dictador muri matando-, y las hijas y nietos de los miles de desaparecidos durante los exterminadores aos de la dictadura, nunca han recibido ayuda econmica alguna para su labor de perseguir la justicia.

Ciertamente, seor Hernando, usted no debe sentir vergenza por sus declaraciones, ya que es muy proclive a divulgarlas. En diciembre de 2014 fue condenado a pagar 20.000 euros, con el portavoz adjunto Rafael Merino, al partido poltico UPyD por vulnerar el honor del mismo y acusarle de financiarse ilegalmente. En diciembre de 2012 neg el cambio climtico aduciendo que esos postulados responden a eco comunismo que profetiza lo mismo que eso de que el prximo 21 de diciembre se va a acabar el mundo. En octubre de 2012 llam al juez Santiago Pedraz pijo crata , comentario del que tuvo que disculparse poco despus.

Usted no tiene vergenza de pronunciar tales expresiones pblicamente porque no tiene ningn familiar asesinado, torturado ni exiliado por los franquistas. Su pariente ms conocido es Rafael Prez Escolar, abogado y poltico, dentro de la antigua Alianza Popular luego Partido Popular-, que fue representante del Consejo de Administracin de Banesto en la etapa de Mario Conde, por lo que fue procesado.

Su biografa corresponde exactamente al arquetipo de la derecha espaola: dirigente de un partido fundado por Manuel Fraga Iribarne, ministro y embajador de Franco durante dcadas; firmante de penas de muerte; ministro del Interior que afirmaba que la calle era suya y ordenaba a la polica matar a tiros a los trabajadores en las manifestaciones; autor de las leyes de represin de la libertad de prensa, de opinin, de manifestacin, de partidos polticos. Un partido que protege al capital y oprime a los trabajadores, que le niega a las mujeres el derecho a disponer de su capacidad reproductora, que persigue la libertad de expresin y de manifestacin, y que vota en contra de todo intento, por tmido que sea, de restaurar la memoria y la justicia en nuestro pas.

Para completar el retrato del seor Hernando, es amante de las corridas de toros y procesiona cada Viernes Santo con las cofradas del Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores de Almera.

Y por supuesto, no se entretiene moviendo a sus muertos de las fosas comunes ni del Valle de los Cados, porque no tiene ninguno.

