El 8 de Marzo de 2017 pasar seguramente a la historia por la dimensin internacional que tuvo y, sobre todo, por las masivas movilizaciones por la igualdad y contra la violencia de gnero. Por primera vez se convocaba un paro a nivel mundial el 8 de marzo por mujeres de cuarenta pases. Su movilizacin y protagonismo est creciendo desde que las argentinas se echaron a la calle en 2015 con su Ni una menos!; despus han seguido en otros pases como Mxico, Per y Brasil contra el feminicidio y las violaciones. Tambin en la India o en Turqua, en Polonia contra el ataque al derecho al aborto, en Francia defendiendo la igualdad salarial frente a los recortes del gobierno. O en Estados Unidos nada ms ser elegido Trump por su actitud reaccionaria, machista y racista.

Con el paro del 8-M se intentaba visibilizar la importancia social de las mujeres en la reproduccin, la produccin y los cuidados, y plantear sus demandas de igualdad, de rechazo de la sobreexplotacin y de todo tipo de violencias. Las mujeres han decidido que no van pagar la crisis econmica y no van a permitir que se recorten sus derechos y los avances conseguidos tras mucha lucha por la oleada neoconservadora que vive el mundo.

No hay datos agregados del paro y es difcil de medir su dimensin porque afectaba a todo tipo de actividades, pero a tenor de la asistencia a las manifestaciones, la jornada fue un xito. El peridico El Pas titulaba en primera pgina eso s, debajo de la remontada del Bara- que haban participado cientos de miles de personas en el mundo. Slo en Madrid hubo cientos de miles de personas, en la manifestacin ms grande en mucho tiempo, que recordaba las grandes marchas contra la guerra de Irak. Ya en 2016 fue impresionante la manifestacin de Madrid, cuando las organizaciones convocantes decidieron pasar de la estrecha calle Atocha, donde tradicionalmente se realizaban, a desfilar por las grandes avenidas, el Paseo del Prado el ao pasado, en 2017 en la calle Alcal y Gran Va. El Pas devaluaba la manifestacin, pero al menos deca algo, y es que ha sido una vergenza el apagn informativo de una manifestacin que algunos han llegado a cifrar en un milln de personas. Gracias a algunos medios digitales como cuartopoder.es, se ha aportado objetividad a lo sucedido.

Nada pasa por casualidad. La gran afluencia a la manifestacin la explica el gran trabajo que se viene haciendo desde hace aos. Tambin haba circunstancias especiales en esta ocasin. En dos meses de 2017 asesinaron a una veintena de mujeres, segn uno de los observatorios ms objetivo sobre el tema. Por eso un grupo de mujeres mantuvo una huelga de hambre de 27 das hasta las vsperas del 8 de Marzo. Se desconvoc ante el compromiso de los partidos polticos de crear una subcomisin parlamentaria y abordar la negociacin de un Pacto de Estado contra la Violencia de Gnero. Hay una gran ofensiva de un patriarcado porque cuando se siente acorralado en sus privilegios, reacciona violentamente. Los avances en la liberacin y en la mayor igualdad de las mujeres tienen que ver con este repunte de la violencia extrema y la agresividad en las redes sociales contra el feminismo.

Desgraciadamente la violencia no cesa. A algunos les resulta cansino que se hable de ello, pero lo que realmente colma el vaso es que sigan asesinndolas A modo de ejemplo, veo dos noticias cuando escribo estas lneas que son espeluznantes: Detienen a un violento individuo cuando pretenda agredir a su expareja armado con un machete en Calasparra y Detenido un hombre en Tetun por dar 10 martillazos en la cabeza a su pareja. Pasa todos los das. A veces hay suerte y la intervencin policial o de los vecinos impide la desgracia, pero no siempre.

Es importante un Pacto de Estado, las medidas judiciales y policiales, las ayudas econmicas, laborales y psicolgicas a las vctimas. Pero el tema es ms de fondo y hay que dudar sobre si habr recursos suficientes para evitar lo que se debe calificar como terrorismo machista. La cuestin es, como deca Iaqui Gabilondo, qu telaraas tenemos los hombres en la cabeza? Cambiar la mentalidad machista coloca a la educacin en primer plano.

Nuestra experiencia en el instituto Villa de Vallecas es muy interesante. Llevamos aos trabajando el tema de la igualdad, cada vez con un enfoque diferente: el trabajo y la igualdad, la violencia de gnero, desmontando mitos del amor romntico, los micromachismos, etc. Elaboramos un dossier anual, se organizan talleres, se empapela el centro y se montan instalaciones, videoarte, lectura de poemas, etc. Los platos fuertes son las charlas de una hora que dan grupos de alumnas y alumnos mayores a todas las clases de 1 y 2 de la ESO. Es una concienciacin de ellas y ellos mismos en cascada. Un aprendizaje entre iguales que ya est dando sus frutos. En la mesa redonda de cierre del da este ao participaron mujeres del grupo Ve la Luz, que apoy la huelga de hambre de Sol, y una feminista histrica. El debate posterior fue muy rico e intenso. En un centro con esta sensibilizacin, no es extrao que trescientos alumnos de los cursos superiores participasen en el paro simblico convocado a nivel mundial. No nos engaamos, sabemos que nos queda mucho trabajo por hacer, pero estamos orgullosos del alumnado y del trabajo en valores que se realiza en la enseanza pblica. Es nuestra pequea aportacin para avanzar, poco a poco, en la formacin de una ciudadana con la conciencia clara de que la igualdad empieza en nosotras, las mujeres, y todas las personas de bien.

