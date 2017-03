Una entrevista a Eduardo Gudynas, investigador y activista uruguayo

Extractivismo y teora social en Amrica Latina

Eduardo Gudynas es un renombrado pensador ambientalista, investigador y activista uruguayo. Ha escrito decenas de trabajos sobre desarrollo y posdesarrollo, extractivismo y sus consecuencias socioambientales y sobre ecologa poltica. Es particularmente reconocido por su trabajo crtico sobre los impactos ambientales y sociales de las estrategias de desarrollo impulsadas en Amrica del Sur, as como por su propuesta posdesarrollista que favorece la sostenibilidad y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Tambin ha sido un activo promotor de la idea del buen vivir como alternativa al desarrollismo. Desde esta perspectiva, ha explorado el concepto y la prctica de la buena vida y sus dimensiones sociales y ecolgicas.

La entrevista que ac presentamos a los lectores de Plyade fue realizada en Buenos Aires el 1 de abril de 2016 durante el taller (Neo)Extractivismo en Amrica Latina. Posibilidades, Lmites y Riesgos. Este fue un encuentro acadmico coorganizado por la Fundacin Friedrich Ebert y el proyecto Cambio trasnacional, desigualdad social y manifestaciones estticas: el ejemplo Patagonia, ejecutado por la Universidad Friedrich Schiller de Jena y sus instituciones asociadas en Chile y Argentina. Fue financiado por el DAAD y el Centro de Investigaciones en Trabajo, Distribucin y Sociedad de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad de Buenos Aires.

En aquella ocasin, Eduardo Gudynas present su conferencia Extractivismo en Amrica del Sur despus del auge de los commodities. Su presentacin abord el concepto de extractivismo y evalu crticamente sus impactos socioambientales en Latinoamrica. Segn Gudynas, el extractivismo se caracteriza por la explotacin de grandes volmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities y dependen de economas de enclave (que pueden estar localizadas, como los campos petroleros o las minas, o bien ser espacialmente extendidas, como el monocultivo de soja) 1. En sus trabajos ha distinguido un extractivismo conservador y otro progresista (al que en ocasiones denomin tambin neoextractivismo) y ha desarrollado una crtica implacable y rigurosa a dichos modelos de desarrollo.

A lo largo de la entrevista que a continuacin reproducimos, tanto Eduardo Gudynas como los entrevistadores Hernn Cuevas y Dasten Julin aluden a dichos conceptos, as como a la conferencia dictada y a las discusiones que ella suscit. La entrevista fue editada por Hernn Cuevas, Dasten Julin y el equipo editorial de Plyade. Para facilitar su lectura el texto se divide en dos secciones: Extractivismo, transiciones y alternativas al extractivismo y Crtica del desarrollismo, extractivismo, y la emergencia de una nueva teora social en Amrica Latina.

Agradecemos a Eduardo Gudynas que haya aceptado corregir la entrevista y autorizado su publicacin.

Entrevistadores (en adelante consignado como E, en singular): En Amrica Latina podemos observar una matriz extractiva de carcter minera, petrolera o sojera. Podemos preguntarnos si hay otros fenmenos extractivos, es decir, otras industrias extractivas?

Gudynas (en adelante consignado como G): Segn nuestra definicin, es extractivismo la apropiacin de recursos naturales en un gran volumen o bajo alta intensidad, donde la mitad o ms es exportado como materias primas. A partir de esa idea bsica ofrecemos precisiones sobre sus componentes, como por ejemplo qu quiere decir gran volumen o intensidad, o cmo delimitar las materias primas.

Bajo esa definicin, otros sectores como los monocultivos forestales de exportacin o las salmoneras son extractivas. Incluso el turismo de masas es extractivismo.

Nosotros hemos probado esta definicin con diferentes ajustes, en distintos contextos, etctera. No digo que sea perfecta, pero es una definicin estable y robusta.

Siempre hay algunos que critican algo de la definicin y eso es aceptable. Pero de todos modos se contemplan todas las posibles opciones, porque ya la hemos probado de arriba para abajo durante aos. Bajo nuestra perspectiva, los extractivismos son plurales, no pueden ser entendidos como una industria y siempre estn anclados localmente pero a la vez se insertan globalmente (son glocales) 2.

E: Por qu es tan importante la orientacin a la exportacin en esta definicin de extractivismo?

G: La orientacin a la exportacin de las actividades extractivas es clave en nuestra definicin de extractivismo ya que es un sector dependiente de los precios y demandas internacionales. Por ejemplo, la apropiacin de minerales que necesitamos en Amrica Latina para nuestro propio consumo es muy poca en comparacin con lo que se extrae hoy principalmente para su exportacin. Puede haber ciertos emprendimientos mineros que sean aceptables, de menor escala, con cuidado del ambiente y orientados al consumo interno, y eso lo hemos defendido. Esa clase de emprendimientos mineros no constituyen expresiones de extractivismo.

Hay que entender que el principal factor de presin ambiental sobre Amrica Latina a escala continental, lejos en el primer lugar, es el conjunto de actividades extractivas para alimentar los mercados globales. Todos los otros problemas vienen muy por detrs y pueden ser solucionables con medidas internas ms o menos autnomas; con eso quiero decir que el Estado las puede llevar adelante. Me refiero a problemas como el saneamiento de las ciudades y el manejo de residuos slidos urbanos. Pero al extractivismo no lo controlas nacionalmente, porque depende de los precios y demandas globales. Entonces, la distancia que hay entre el extractivismo y el siguiente problema ambiental en cada pas de la regin es en verdad enorme.

E: Sin embargo, muchos actores sostienen que este neoextractivismo o este extractivismo va a ser bueno para la sociedad, que va a ser bueno para todos, agregan. Entonces preguntan cul es tu propuesta?, cul es tu escenario alternativo?, cules son tus actores? Con estas preguntas pienso en espacios locales, territoriales, especficos, en comunidades y en actores concretos. Lo pregunto porque son ellos los que suelen estar involucrados en los conflictos propios del modelo extractivo.

G: Es as. Por ello postulamos transiciones 3 para salir del extractivismo, y ellas recuperan todas esas experiencias locales, las articulan y postulan alternativas que deben ser de pases y de conjuntos de pases. Nuestras ideas balancean dos aspectos. Por un lado, un horizonte de cambio ms all del desarrollo, por lo tanto, ms all de la modernidad. Queremos salir de la modernidad en ese sentido, pero a la vez reconocemos que esa salida, para romper con estas profundas races culturales, no va a ser instantnea. Vamos a tener que ir sumando sectores sociales de a poco y demostrando que es viable ese cambio. Por lo tanto, nuestra idea del cambio radical va de la mano con la idea de la transicin hacia el cambio radical. No son elementos separados. Me parece que es una distincin importante.

Cuando vos tens a veces propuestas que van desde es solo el cambio radical, y propuestas que dicen no, es solo una transicin cortita que al final termina siendo una reforma instrumental al estado de cosas prevaleciente, nosotros postulamos el horizonte del cambio drstico de salida al desarrollo. Pero agregamos que ese horizonte de cambio indique, construya y permita armar polticas y estrategias de salida hoy, que sean transicionales, que sean concretas, efectivas y expresables en pblico y entendibles por la mayora. Por ejemplo, si nuestro pas quiere salir de la dependencia del extractivismo minero, cmo funcionara la economa de nuestro pas, sin depender de la minera? Esto implica dar propuestas concretas de cmo sera la reforma tributaria, cmo sera el gasto del Estado y dems. Entonces, pensar esas reformas a la luz de un cambio de alternativa radical por fuera del desarrollo, esa es una particularidad importante.

Por otro lado, ahora con la crisis de los progresismos hay varios colegas mos que dicen que la idea de revolucin est muerta, no podemos hacer nada, habr que esperar y solo podemos hacer cosas a nivel micro. Sin embargo, hay una idea de revolucin que sigue siendo vigente, pero el lugar de esa revolucin est en las races culturales, no est en la toma del Estado. Es que si t vas a tomar el Estado para terminar reproduciendo, por ejemplo, un extractivismo minero con una empresa estatal minera, ya se ha demostrado que no funciona. Por lo tanto, el lugar de la revolucin, su alcance y hacia donde apunta cambia de lugar.

Tambin hay que considerar cules son los nutrientes de este proceso de transicin. Hay un componente que es reflexivo-conceptual. Por ejemplo, cul sera la reforma tributaria necesaria?

Pero hay otro componente desde la sensibilidad, del afecto, que tiene que ver con ese romanticismo. Es cmo me imagino esa sociedad alternativa que sea ms convivenciable. Entonces, a partir de eso estn armadas las ideas de cambio radical y de transiciones.

Finalmente, quin es el sujeto de este cambio, que es otra de las discusiones llevadas hace cien aos. Esto es sencillo: el sujeto somos nosotros.

E: Pero eso no me parece sencillo. La constitucin de un sujeto de cambio me parece un proceso difcil.

G: La constitucin de un sujeto no lo es. Pero el problema es que antes se pona la carga del cambio en un tercero, que haba que ilustrar, formar o educar. En cambio, en mi perspectiva t dices: el sujeto del cambio sos t mismo. Qu vas a hacer t maana para empezar ese cambio? Qu vas a hacer t?

E: Cuando hablamos de cambios sociales, nos referimos usualmente a cambios colectivos.

Cmo concibes ese proceso?

G: El cambio social siempre empieza por grupos. Insisto que en primer lugar debemos preguntarnos: qu podemos hacer nosotros? Nosotros podemos dar talleres, podemos participar de campaas pblicas, movilizarnos. Los que estn en la universidad pueden hacer otro tipo de investigaciones, otro tipo de enseanza, y as sucesivamente.

En segundo lugar, esto implica dilogos con otros actores. Podemos hablar con otros que tal vez no opinen en todo lo mismo que nosotros. Pero debemos coordinarnos con ellos si lo que queremos es avanzar algo en la direccin de producir cambios importantes y duraderos.

Tercero, las diferentes polticas o instrumentos de cambio transicional que yo aplico las tengo que sopesar y evaluar en referencia a ese objetivo de mediano plazo. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un cierto monto econmico es el valor de un bosque lo que sera contribuir a mercantilizar la naturaleza por medio de la valorizacin del bosque que decir no quiero introducir en las cuentas nacionales el costo econmico del dao ambiental. La valorizacin del costo de los impactos econmicos me permite visibilizar un dao oculto y presentarlo a aquellos que solo entienden el lenguaje de los nmeros en dinero. Esta tambin es una tarea de las transiciones. Entonces, algunos me dirn que utilizar un instrumento econmico, como el costo de un impacto ambiental, me acerca a un neoliberal. Pero yo pienso que eso es un error. Los instrumentos econmicos tienen diferentes usos posibles. Depende del instrumento econmico, de para qu se lo use y de cmo se lo use. Hay muchas personas en la sociedad que solo entienden el lenguaje de la valoracin econmica. Y hacer uso de ese lenguaje no debe ser tomado como una concesin al economicismo.

Sigo reivindicando los derechos propios de la naturaleza, pero tambin tengo que hablar con los que piensan de otra manera, en clave econmica. Lo que debemos hacer es demostrarles que lo que ven como crecimiento econmico es un error, una creencia equivocada, porque nunca restaron el costo del dao ecolgico que se produce en aras del crecimiento econmico. Si queremos introducir otro tipo de debate en las polticas pblicas y para poder incidir tenemos que poder hablar tambin los lenguajes de otros, pero sin abandonar nuestros principios. Se trata de hablar sus lenguajes para poder interactuar, para facilitar que me entiendan y para poder generar reacciones segn sus propios lenguajes.

E: Me parece que es interesante esa propuesta, pero presenta un riesgo: sigue estando contaminada con la lgica de comodificacin.

G: Todos estamos comodificados, porque estamos insertos en eso. Salimos de a poco. Se requieren pasos sucesivos, ensayos, y va a haber errores. Se necesita un nuevo lenguaje, nuevos trminos, una nueva manera de pensar. S, siempre vamos a estar en esa tensin.

E: Pero cuando tenemos disponibles otros lenguajes, diferentes del lenguaje economicista, por ejemplo, el discurso de los derechos o el discurso de los bienes comunes (de uso pblico), no sera mejor insistir en ellos para no entrar en este juego de lenguaje economicista?

G: Bienes, s. Pero bienes comunes depende de qu significa bienes comunes para cada uno. Buena parte del trmino y de la discusin alrededor del trmino gira en torno a una concepcin anglosajona, trasplantada a Amrica del Sur. Cuidado, que no es lo mismo que decir bienes de la comunidad o comunitarios. Entonces hay una gran mezcolanza que es necesario separar. Los bienes comunes anglosajones se referan fundamentalmente a las tierras comunes, y esa concepcin es muy diferente de nuestra idea de lo comunitario o de lo colectivo.

Nosotros tenemos un acervo especialmente andino que define en nuestra cultura qu es lo comunitario. Muchas veces veo que hay una mezcla o sinonimizacin rpida, lo cual supone que bienes comunes es lo mismo que lo comunitario, confusin que tambin siguen varios sudamericanos. Me parece que con eso hay que tener cuidado.

Por otro lado, no quiero decir que algunos de los elementos de bienes comunes no sean rescatables, porque s los hay. Pero necesitamos hacer nuestra propia reflexin. Debemos reconstruir, redefinir, ajustar el concepto de bienes comunes a nuestra realidad si queremos usarlo. Prefiero lo comunitario, que es ms propio y adecuado a nuestra condicin. Por otro lado, lo comunitario no est exento de problemas. La versin andina de lo comunitario debe ser tomada con ciertas precauciones, porque en su concepcin del espacio y la geografa de lo comunitario, el espacio es una geografa humanizada. En este concepto no hay una naturaleza silvestre.

E: En esas transiciones quizs hay que pensar una temporalidad del extractivismo.

G: Eso dice ahora lvaro Garca Linera (vicepresidente de Bolivia). Sostiene que los extractivismos son como temporales o que van a tener unos aos y se acaban. Y ese es el problema: es un marxista leninista que todava no entiende que, por ejemplo, la destruccin ecolgica es perpetua. Uno destruye un ecosistema y no hay marcha atrs.

E: Bueno, por ello no va a haber regeneracin, no?

G: Bueno, ellos defienden esto desde una versin del marxismo y el leninismo. Yo s que es una discusin extraa para Chile, pero ustedes tienen que entender, por ejemplo, que en Ecuador el presidente Rafael Correa lanza una proclama diciendo si Marx fuera latinoamericano sera extractivista. O que se tiene un vicepresidente que publica libros que salen como suplemento del diario del domingo, como sucede en Bolivia, haciendo una defensa de los extractivismos citando a Lenin, Stalin y a Gramsci. Imaginen algo as en Chile! El Mercurio en Chile nunca sacara un suplemento reivindicando el extractivismo con una cita de Marx.

E: En tu artculo Conflicto y extractivismo. Conceptos contenidos y dinmicas4 revisas el concepto de los umbrales, que refiere a los umbrales de tolerancia de esta dinmica extractiva.

Frente a este proceso qu implica la redefinicin en la micropoltica, entendiendo por micropoltica

los espacios locales, territoriales donde el capital an no ha avanzado o lo ha hecho de manera

parcial?

G: La idea de umbral es sobre todo referida a un margen por el cual una comunidad pasa de una situacin de aceptar cierta condicin en el ambiente y cierto impacto ambiental a una condicin donde los considera intolerables, ya que afectan su salud o porque son negativos para su reproduccin.

E: Deja ponerlo ms en contexto. Por ejemplo, en el caso de un pas que recorta a travs de una

medida fiscal la subvencin, los bonos, etctera, alimenta un proceso de an mayor vulnerabilizacin del territorio, y hace que el sujeto est en una posicin distinta o una simetra distinta con respecto a la relacin poltica con el Estado y la relacin poltica con el capital, crees que el umbral se mueve, permanece, se sostiene o muta?

G: Hay dos procesos en paralelo. Por un lado, es un proceso por el cual el lmite del impacto ambiental que se tolera o acepta sube o baja. La tendencia que veo es que en general est bajando en muchos lugares por razones varias, tales como que la gente tiene ms acceso a la informacin y sabe si su suelo est contaminado con plomo, por ejemplo. Tambin sabe si en una comunidad vecina ese mismo tipo de minera contamin.

Por otro lado, empresas, gobiernos locales, gobiernos nacionales u otros miembros de la comunidad dicen: Acepte ese impacto, porque a usted lo compensar. Esa propuesta de compensaciones puede ser rechazada o aceptada. Adems se discute qu tipo de compensacin es viable o no viable. En este caso, la situacin no es tan clara; hay lugares donde el conflicto est centrado en este asunto.

Entonces los umbrales reflejan si se aceptan o no ciertos impactos, y si se reciben o no ciertas compensaciones. Son discusiones que van en paralelo. Algunas comunidades se contentan con recibir dinero, otras dicen no, no me alcanza el dinero, y quiero que ustedes construyan tal infraestructura, por ejemplo.

Finalmente, otras no aceptan ni las compensaciones ni los impactos.

A mi modo de ver, los extractivismos que van acumulando impactos tambin cambian el nivel de conocimiento de formacin y de organizacin de las comunidades, y por ello creo que la tendencia es que los umbrales bajan.

E: No habra que considerar acaso tambin los impactos positivos que se pueden derivar de los extractivismos? Por ejemplo, al fomentar la generacin de cadenas de proveedores, al ofrecer puestos de trabajo directos e indirectos, al fomentar inversin en ciencia y tecnologa. No cometemos un error si solo valorizamos los costos negativos de los extractivismos, pero no consideramos algunos de sus impactos positivos? Adems, los defensores de dichas industrias extractivas, con los que debemos comunicarnos como dices t, enfatizan estos impactos positivos.

G: Es que si seguimos nuestra definicin de extractivismo, concluimos que el extractivismo carece de un impacto positivo. El paquete, es decir, el extractivismo como totalidad, no tiene un impacto positivo. Desde tu mismo razonamiento habra que decir que si bien el reactor de Fukushima estall, antes de eso tambin produjo una cantidad de impactos positivos: haba desarrollo cientfico y tecnolgico, estaban los trabajadores, la red de proveedores de servicios, etctera. Pero una vez que estall, arruin todo. Si bien el caso es diferente, buena parte de lo que hace el extractivismo es comparable, sobre todo en el caso de la megaminera, cuyos efectos son como amputaciones ecolgicas.

Crtica del extractivismo, el desarrollismo y la emergencia de una nueva teora social en Amrica Latina

E: Eduardo, tienes una gran produccin cientfica vinculada al extractivismo en Amrica Latina, con qu referentes tericos es posible dialogar en esta aproximacin a/desde Amrica Latina? Recordando tus textos, estoy pensando en un acercamiento a teoras ms pos y decoloniales, especialmente cuando planteas el concepto de posdesarrollo. Hay un enfoque con respecto al extractivismo que empalma tambin con la propuesta del colonialismo interno de Anbal Quijano 5.

Hay un acercamiento a los sujetos o actores a travs de cmo internalizan, cmo se apropian del extractivismo, lo cual se vincula con la propuesta de Boaventura de Sousa Santos 6 respecto de la multiplicidad de saberes 7. Tambin hay un enfoque que se concentra en el relato de la modernidad como un discurso hegemnico que tambin hara pensar una relacin con Enrique Dussel 8 en trminos de trasmodernidad. Cmo dialoga claramente un enfoque como el extractivismo, que empieza a pensar Amrica Latina como un concepto y como una realidad tambin total y diferenciada, con sus propias particularidades en la relacin sistema-mundo para adems tener un rendimiento prctico y poltico para la construccin de un nuevo escenario? Es un dilogo prctico o un dilogo abstracto todava?

G: Buensima la pregunta. Hay un dilogo con muchos de esos autores. En ese dilogo con estos autores voy a hacer la distincin despus entre prctico y abstracto. Comenzar con el dilogo abstracto de leer al autor. Dialogo con varios de los autores que se han mencionado, como Dussel, Quijano y varios otros ms. Ese es el dilogo, digamos, personal, de cuando uno est por ejemplo leyendo un texto. En lo que escribo, no siempre los cito a todos. Por eso me llama la atencin que a veces evalan lo que escribo o digo dependiendo de si cit a fulano de tal o porque no est citado mengano. Entonces a m me parece importante sealar que hay un dilogo con varios de esos autores y que no necesariamente eso se traduce en una cita. Es ms, hay otros que leo, me parecen interesantes, pero como estamos en desacuerdo con su formulacin, aunque no con su espritu crtico, no me parece interesante o relevante criticarlo.

Te pongo un ejemplo? A m me parece que hay un dilogo bien interesante para hacer con [Walter] Mignolo y con [Enrique] Dussel. Me parece que es una lectura interesante Bolvar Echeverra, pero la defensa que hace Echeverra de que puede haber modernidades alternativas no es una lnea en que yo me embarcara a continuar. Por el contrario, creo ms bien que hay que salir de la modernidad.

Es as que, pongamos por caso, la ausencia de Echeverra no quiere decir que no sea ledo, quiere decir que se puede coincidir en su espritu de crtica a la modernidad capitalista pero no estamos compartiendo la misma visin de las alternativas. Despus hay otro nivel de dilogo con quienes son los compaeros de ruta, donde el dilogo se mezcla con el conocimiento personal y la reflexin compartida en diferentes niveles. Ah es donde destacara sobre todo Alberto Acosta en Ecuador, quien fue un buen amigo con el que iniciamos toda la reflexin sobre los extractivismos hace muchos aos atrs. En paralelo tambin quisiera sealar mi amistad y dilogo con Arturo Escobar y Marisol de la Cadena, antroplogos.

Aquella discusin sobre los extractivismos de principios del 2000 no estaba claramente relacionada con los dilogos iniciales con Arturo Escobar, por ejemplo.

En parte eran como dos mundos ms o menos separados. Lo que sucedi es que a medida que se avanzaba en la reflexin, las piezas de una lnea de trabajo y las piezas de la otra lnea comenzaron a coordinarse, a articularse unas con las otras.

Ante los extractivismos se necesitaba una crtica al desarrollo, y nuestra crtica del desarrollo era en parte inspirada por lo que haca y escriba Arturo [Escobar]. A la vez, la realidad de lo que suceda en Amrica del Sur obligaba tambin a decirle a Arturo que l tena que reformular sus propias crticas al desarrollo, ya que por ejemplo la llegada de los gobiernos progresistas cambi sustancialmente el marco del debate.

En el caso de Alberto Acosta, Arturo Escobar, Marisol de la Cadena y Mario Blaser, tambin mantenemos un espacio de dilogo que es raro en el mundo acadmico, que tiene un componente de generosidad y de apertura donde nosotros podemos discutir borradores de ideas, podemos incluso criticarnos y discutirnos desde diferentes abordajes y eso es parte de esa construccin en colectivo y a la vez individual.

E: Me parece que es poco usual encontrar ese nivel de dilogo en la comunidad cientfica, al que

me refiero ms como dilogo prctico que abstracto.

G: S, yo he visto varios colectivos que se llaman a s mismos grupos de trabajo pero realmente no hay un trabajo compartido alrededor de un tema, ms all de reconocer que puede haber diferentes opiniones sobre la misma problemtica lo que no tiene nada de malo, pero que igualmente se pueden discutir en comn. Entonces, por un lado, a veces no se discute en comn, porque hay competencia acadmica, pero por el otro lado hay casos de exageraciones en los que se supone que todos los participantes debemos arribar a conclusiones iguales e idnticas.

E: Es tambin una consecuencia de la modernidad en las ciencias sociales latinoamericanas

ese tipo de prctica?

G: S, bueno, no solo la modernidad. Me parece que hay un modelo academicista muy basado en el journal en ingls, con alto nivel de impacto, y que eso se est devorando la academia.

Una vez en un taller, discutiendo estos temas, estaban los editores de una de las revistas ms prestigiosas de desarrollo rural de Amrica Latina. Uno de ellos me relataba que producto de esta moda academicista del artculo en ingls, con el review y altos ndices de impacto, tuvieron que reformular su revista para introducir estos sistemas de arbitraje, evaluacin y publicar en ingls. El editor deca que su revista hace diez aos atrs publicaba mucho sobre temas de coyuntura, era leda en el pas, la usaban los colectivos rurales, las federaciones agrarias, y participaba de un debate pblico nacional. Ahora, la revista tiene un excelente nivel en el ranking de las publicaciones acadmicas pero no se la lee. No es que no nos lea nadie, dijo, sino que la lee muy poca gente en el mbito acadmico y no tiene impacto poltico.

E: En ciertos artculos dialogas con la teora de la dependencia (TD), digamos, de forma crtica con respecto a su legado y a su actualidad. Al revisar, por ejemplo, Conflicto y extractivismo, conceptos contenido y dinmica uno est sujeto a pensar que al encontrarse Amrica Latina en una coyuntura poltica, en una situacin geopoltica a nivel regional donde izquierda, derecha o el gobierno de turno est atravesado por este modelo extractivista de dependencia global, de colonialismo externo, etctera, la teora de la dependencia sigue teniendo gran vigencia explicativa. Especialmente el caso de conceptos como sobrexplotacin o sobrexplotacin en el trabajo, tambin de acumulacin por desposesin u originaria, hay procesos en ese sentido, o sea, en esa direccin?

G: S, a m me parece que algunas ideas de algunos autores del gran paquete de la TD, su visin y parte de su crtica son totalmente vlidas en cuanto a la dependencia global, y en cuanto a cmo esa articulacin global determina cierto tipo de estructura dentro de los pases. Ideas que deben ser reformuladas, actualizadas y dems, pero como inicio de ese pensamiento en dilogo crtico con nuestros propios autores, conceptos como el de colonialismo interno, ideas referidas a la simetra en el comercio global, etctera, todo ello sigue siendo necesario. Adems, lo que ms me gusta de toda esa poca, de todo ese grupo de gente en esas tres grandes tendencias a su vez dentro de la TD, es que ellos se propusieron pensar nosotros por ellos mismos. Eso me parece muy vlido.

Incluso, por ejemplo, releyendo el clsico libro Dependencia y desarrollo en Amrica Latina 9, cuando lo repaso, me pregunto qu pasara si ahora esa monografa es sometida a una revista arbitrada. Sospecho que sera rechazada. Es que hay ciertas generalizaciones, manejo de bibliografa, que puede ser cuestionado, etctera.

Pero de todos modos me parece que aquel espritu es interesante, y tambin, de esa poca, creo que es muy potente esa prctica que haba del ensayo crtico. Se escriban ensayos.

Entonces, volviendo a la pregunta anterior, tambin la mana de los papers en los journal te fragmenta toda una lnea de pensamiento que a veces se exagera para publicar diferentes artculos, porque eso me da ms puntaje, cuando todo se podra resumir en un libro o en una monografa.

E: Cuestin que muestra otra cara de la dependencia, no? Cul es entonces la novedad de

esta dependencia?

G: S, sin duda. Bueno, pasa por la idea de extractivismo, neoextractivismo como concepto de extractivismo progresista. En mi uso, la palabra neoextractivismo fue puesta de manera secundaria para darle agilidad al texto, porque el trmino en el que pensamos en aquel momento era extractivismo progresista en paralelo a los extractivismos conservadores. Entonces, para no repetir extractivismo progresista o porque era muy largo ponamos neoextractivismo [risas]. Esa palabra se populariz.

Ms recientemente la he visto en usos, especialmente desde el ingls y del alemn, que estn alejados, incluso, del significado inicial de hace diez aos atrs. Por ejemplo, hay quienes piensan que el neoextractivismo es una fase pos o nueva del extractivismo, cuando la discusin a la que se responda en aquel momento era una coyuntura poltica muy clara.

En aquel tiempo los gobiernos progresistas decan: Como nosotros somos de izquierda, no hacemos extractivismo. Lo nuestro no se llama extractivismo. Por lo tanto, la respuesta de reflexin y de prctica desde donde estamos fue decirles: No, ustedes hacen un extractivismo que es distinto, es un extractivismo progresista.

E: No podra ser una modalidad o una variedad ms del extractivismo?

G: Es la definicin de extractivismo conservador, que incluye los casos chileno, peruano y colombiano. En Chile hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ha habido un intento de reforma de la gestin minera para reducir sus impactos, y eso ha introducido ciertas exigencias para las empresas, incluso fuertes presiones para que desarrollen polticas de responsabilidad social empresarial y dems. Pero en verdad es tpica de los extractivismos conservadores la apelacin a una gestin de mejor calidad cientfico-tecnolgica y la trasferencia de ciertas polticas de compensacin econmica que se traducen en lo social. As, en vez de llevar adelante el gobierno municipal o el gobierno nacional la regulacin o la gestin de algunos los impactos socioambientales de la actividad empresarial, se privilegia que lo hagan directamente las propias empresas. Pero eso no cambia para nada la esencia del extractivismo.

Tambin me parece que hay un cambio en la actitud de las grandes empresas. Ustedes ven, por ejemplo, los informes sobre la marcha del sector minero a nivel global, donde parecera que a mediados de los aos 2000 las grandes mineras reconocieron que tienen que hacer ciertos cambios de gestin porque llegaron a un techo en el poder al ingresar a ciertos pases y territorios. Adems estas empresas ya introducen como uno de los principales factores de riesgo los conflictos con las comunidades locales. Por otro lado, tener una activa poltica de responsabilidad social empresarial era mucho ms fcil con los altos precios de las commodities, porque el excedente que manejaban las empresas era ms alto y les permita gastar plata en eso. Ahora, tengo mucha curiosidad de ver qu pasa con esas polticas empresariales en la actualidad, en esta poca restrictiva. Vemos, por ejemplo, que sobre todo las empresas mineras se estn retrayendo, achicando, incluso vendiendo parte de sus activos. Entonces, surge la pregunta qu capacidad tienen para mantener esos programas de responsabilidad social en contextos ms restrictivos?

E: Tomando justamente esa pregunta, t mencionaste en tu conferencia de hoy los temas de la compensacin y de la corrupcin. No s si cabe ponerlo en una especie de continuo, pero te voy a nombrar otros temas, como la figura del lobby y las polticas de responsabilidad social. Todas ellas polticas de responsabilidad empresarial, compensacin, lobby e incluso corrupcin tienen que ver con maneras de negociacin de los impactos con las comunidades, con los entornos, y tambin con tratar de mover esos umbrales, de modificarlos. La pregunta fundamental es crees t que estos fenmenos pueden ser comprendidos como constitutivos de una misma operacin fundamental?

G: No, una operacin no. Me parece que son distintos factores movindose, pues no creo que estn organizados.

E: Aun as hay algunos autores que han llamado posextractivismo a este modelo que busca la dinmica de compensacin, de gestin, de manejo sustentable, responsabilidad social, gobernanza, etctera.

G: Sigue siendo extractivismo, como deca anteriormente.

E: En tu texto El postdesarrollo como crtica y el buen vivir como alternativa 10, hay una parte donde hablas de los modos de pensar el desarrollo y actuar en su nombre. As es como identificas su forma de saber, sistemas de poder, formas de subjetivacin y rgimen de representacin. A partir de estos cuatro elementos, las empresas empiezan a tener otro enfoque en trminos de gubernamentalidad dentro de los espacios territoriales. Qu es lo nuevo en esta dinmica de expansin del capital?

G: Creo que la empresas son consecuencia de eso. Me parece que esto no solo lo generan las empresas, lo generan mltiples actores en mltiples niveles a la vez.

E: En qu actores ests pensando? En el Estado ?

G: S, y en los polticos, la academia tambin. Una de las consecuencias de esta articulacin de este conjunto heterogneo de actores es este tipo de empresa que desempea actividades extractivas. Si t dices esto lo crean las empresas es como si consideraras que las empresas son un actor privilegiado, que crean el tipo de gubernamentalidad que permite esa modalidad de desarrollo. Pero la idea de gubernamentalidad o de rgimen de saber es mucho ms profunda que la organizacin de la empresa. Para expresar esa profundidad a veces utilizo la palabra cultura. Pero no es el mejor trmino. Por eso se usa a veces el concepto ideologa, pero tambin tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en el uso tradicional la palabra ideologa termina siempre pensada como ideologa poltica partidaria.

Cuando utilizamos la palabra cultura, que me parece que tiene la ventaja de ser ms abarcadora, debemos admitir que su uso tiene un problema. La concepcin pluralista de cultura (es decir, de culturas en plural, que es ms adecuada que una visin de cultura en singular) no asegura una adecuada comprensin de su relacin con la naturaleza.

Quienes aceptan esa pluralidad de culturas tambin se equivocan cuando tienen como referencia una nica naturaleza, concebida como una entidad cientficamente descriptible y objetiva en s misma. Sin embargo, en la realidad cuando vamos a lugares concretos, por ejemplo, a diferentes territorios y comunidades en Amrica del Sur, encontramos que hay concepciones de culturas

en plural que van englobadas, atadas, articuladas con concepciones de naturaleza tambin distintas. Son paquetes asociados.

Entonces, para incluir esa diversidad en concepciones de naturaleza y culturas la palabra que hay ahora, en una cierta definicin de ella, es ontologa. Este trmino, ontologa, describe la cultura y la naturaleza a la vez, y por eso en los ltimos aos paulatinamente he ido usando ms la palabra ontologa, la que no siempre es fcil de explicar en una conferencia o en un taller. Por ejemplo, cuando hacemos talleres con organizaciones locales o grupos indgenas, frecuentemente usamos como sucedneo la idea de territorios del saber y del sentir, pues eso ellos lo entienden. Y los talleres son fructferos, funcionan porque entienden que hay un espacio propio que es del saber y del sentido. Entonces, no es porque usemos la palabra ontologa que estamos hablando de lo mismo, al igual que cuando se habla del concepto de territorio, del saber y del sentido.

E: Me parece muy interesante este trnsito desde el uso de categoras ms materialistas, ancladas en ciertas versiones del marxismo, que son articuladas con otras categoras que forman parte de este nuevo giro ontolgico en la teora social. Uno ve algo similar tambin en Quijano 11.

G: S, s, tal cual.

E: Cmo evalas ese trnsito en el pensamiento latinoamericano contemporneo, visible tanto en tu caso como en el de Anbal Quijano, por nombrar solo dos casos?

G: A m me parece que es un trnsito que aprend a los golpes, por medio del trabajo en algunos lugares concretos y con alguna gente de grupos locales donde la aproximacin convencional no funciona. Es decir, la aproximacin convencional no recoge y no permite un dilogo con lo que est pasando en algunos sitios.

Adems, las visiones convencionales tampoco son capaces de ofrecer propuestas alternativas al desarrollo. No funcionan, por ejemplo, para salir del extractivismo.

El extractivismo tiene una fuerte base cultural que le permite reproducirse en el tiempo, y que es comn tanto a sus versiones progresista como conservadora. Los problemas del extractivismo no se corrigen solo con una reforma tributaria o una reforma de la propiedad de los recursos. Hay que atacar esas otras concepciones ms profundas que le subyacen.

Tampoco esto quiere decir regresar a un indigenismo, porque el que de verdad hace trabajo con esas comunidades ve que en las comunidades indgenas hay mucha pluralidad tambin, hay muchos problemas. Por ejemplo, un problema repetido en muchas comunidades indgenas o campesinas es el machismo. Entonces ellos tambin necesitan un dilogo con todos los dilogos feministas, especialmente con las ecofeministas. Es una tarea de aprendizaje, de dilogo y cambio de todos, y de todo a la vez.

E: Hasta qu punto hay, o puede haber, riesgo de romantizar ciertas formas de pensamiento

como el indigenismo.

G: Pero no tiene nada malo. Por qu se usa romantizar en un sentido negativo?

E: Cierto. Ahora yo lo estoy utilizando en ese sentido negativo para especificar una forma de comprender la realidad de manera mistificada. Tal vez habra que decir mitologizar ciertas formas de pensamiento.

G: Est bien, entiendo. Pero para escarbar en el problema, los defensores del desarrollo son los ms romnticos de todos, porque te lo presentan como maravilloso, y si admiten un problema es porque alguien lo aplic mal. Entonces tampoco hay que tenerle miedo a romantizar ciertas ideas para poder hacer una ruptura con el mito del desarrollo. Tenemos que dialogar y convencer a amplias mayoras, eso es parte de esa tarea. Tiene que haber un sentido en ello, que las personas vean esa alternativa no solo como potencialmente posible, sino tambin como ms querible. La salida de una alternativa no va a ser racional, no va a ser una ecuacin matemtica. Va a ser una cuestin muy enfocada, enraizada y articulada con emociones y sensibilidades de querer cambiar. Las transiciones operan sobre las ontologas.

E: Muchas de las categoras que ests utilizando, pero adems tu lgica explicativa, tienen cierta resonancia con el pensamiento gramsciano. Te refieres a la cultura, a ir ganando posiciones en la sociedad, a la necesidad de persuadir a grandes mayoras, y al desafo que implica este proceso, que debe ser no solo racional sino sobre todo emocional. Hay tal influencia?

G: No lo s. Me da miedo discutir frente a autores marxistas porque siempre hay mucha gente que sabe ms que yo de eso. Me parece que esa discusin, acadmica, de si tal autor marxista dijo tal cosa o tal otra, o si quera decir lo opuesto, no es conveniente para mis intereses.

E: Lo entiendo. Pero cuando t afirmas que la solucin no es una solucin de una ecuacin, no es una solucin racional, sino que esta necesidad de hacer grandes cambios para hacerse efectiva debe apelar a los sentimientos, debe apelar al convencimiento de grandes masas, no ests acaso pensando en poltica y en hegemona?

G: S, es as. Pero la discusin, por englobar la dimensin ambiental, impone diferencias importantes con toda la tradicin marxista. An con aquellos que reivindican una lectura de un marxismo ecolgico. Porque de todas maneras, lo que encontramos en el marxismo convencional es una reivindicacin de las ideas de progreso materialista. Hay sobre todo un nfasis del ser humano como nico sujeto capaz de asignar valor. En cambio, si nosotros estamos ahora defendiendo los derechos de la naturaleza, entonces reconocemos que hay sujetos no humanos.

Esa es una ruptura importante con las versiones marxistas, al menos con aquellas definidas de manera ms estricta o dogmtica.

Dicho esto, hay en la tradicin que podramos llamar marxiana importantes reivindicaciones para esta crtica, que es a la vez social y ambiental. Por ejemplo, lo que mencionaba hoy, el uso que nosotros hacemos en la categora de excedente, que est basada sobre todo en Paul Baran que es una relectura de la idea de renta de Marx 12. O la introduccin del concepto de modos de apropiacin hermanado con el de modos de produccin, que es tambin una lectura marxiana. Entonces ah hay muchos componentes que podemos utilizar de una forma creativa para la discusin actual.

E: Me ha llamado la atencin tu nfasis en la cultura, el espacio simblico, y tu afirmacin de que tenemos la necesidad de dialogar ms con socilogos y filsofos, pues como dijiste en tu presentacin de hoy las respuestas a los problemas del desarrollo no parecen tenerlas los economistas ni estn en la economa como disciplina. Si eso es cierto, en el actual contexto latinoamericano, cul es el tipo de teora del desarrollo que estamos necesitando? O dicho de otro modo qu tipo de teora necesitamos para enfrentar la actual coyuntura?

G: Hay que reconocer varios problemas en la elaboracin terica, solo voy a mencionar algunos destacados. Primero, en la discusin sudamericana sigue habiendo una fuerte dependencia del entramado terico y conceptual que se origina en los centros acadmicos globalizados, especialmente del norte. No me refiero solo a un norte geogrfico, porque muchas veces uno lo encuentra en las ms grandes universidades de Santiago de Chile, en Buenos Aires, o en Sao Paulo y se reproduce un marco terico y un tipo de reflexin anlogos o similar al que uno encontrara en las grandes universidades de los Estados Unidos de Norteamrica o de la Europa continental.

Nosotros tenemos que recuperar una forma nuestra de hacer teora. Eso tiene algunas ventajas y algunos riesgos. Cuando me refiero a una nueva forma de hacer teora no quiero decir que esta no debe ser rigurosa. Tiene que ser rigurosa, muy rigurosa, y tambin ms rigurosa que la teora convencional porque debe lidiar contra ella.

Tambin reconozco que hay teorizaciones que yo acompao en espritu; comparto el mensaje que tratan de promover y su reflexin o la reflexin que tratan de desencadenar. Pero que lamentablemente carecen de rigurosidad.

Segundo, esa reflexin de tono sudamericano no quiere decir que sea aislada de los debates internacionales. Por el contrario, debe recuperar los debates internacionales en aquello que nos interesa, aquello que nos parece importante para nuestra tarea de reflexin y las prcticas que nos rodean.

Tercero, me parece que es muy necesario redescubrir o repensar lo que se ha escrito, lo que se ha conceptualizado en nuestra propia regin. Por ejemplo, muchas veces encuentro artculos de jvenes latinoamericanos, que invocan una idea que ya la haba dicho algn otro latinoamericano en los aos treinta, cuarenta o cincuenta, sin embargo, prefieren citar a un autor estadounidense o francs, y mejor si lo citan en una lengua extranjera. Me parece que falta una reconstruccin de algo as como nuestra propia historia de las ideas para que sean visibles y para que participen en un dilogo con otros entramados tericos.

Cuarto, estimo que tenemos que repensar qu quiere decir teora crtica hoy, en el sentido de qu es lo crtico y cules son las especificidades de Amrica Latina para que se d un abordaje crtico diferente de, por ejemplo, Europa, Norteamrica o Asia.

Para m esos componentes de la actual teora crtica latinoamericana requieren algunas inflexiones muy importantes. Primero, nosotros tenemos una particular historia que no se repite en otras regiones. Hay que tener en cuenta esa herencia histrica que mezcla lo indgena y lo colonial, la imitacin y lo original. Segundo, cualquier reflexin de una teora crtica tiene que contener un componente ambiental. No olvidemos que estamos en Amrica Latina, que es uno de los grandes reservorios de biodiversidad que an persisten en el planeta. Entonces necesariamente tiene que haber un componente de esa cuestin ecolgica. Tercero, vinculado a la recuperacin de nuestras propias escuelas, me parece que una reflexin crtica siempre tiene que estar tambin articulada, a veces ms, a veces puede ser menos, pero tiene que estar vinculada a los aconteceres reales de la gente real, con prcticas concretas. Considero muy importante la tradicin sudamericana sobre la investigacin participante y la investigacin accin participante que por alguna razn ha quedado en desuso en los ltimos aos en varios lugares. En mis investigaciones, muchas de las preguntas parten de lo que veo en diferentes lugares e intentan responder a las preguntas que provienen de esos lugares.

Por lo tanto, necesitamos una teora crtica que sea enraizada en lo ecolgico, en la historia y la cultura, que sea latinoamericana, que sea rigurosa y que tambin sea independiente. Ese sera mi ltimo punto en esta reflexin, porque si bien los gobiernos progresistas han tenido muchas ventajas, tambin han generado un efecto extrao en algunas comunidades cientficas en que han terminado con una adhesin casi acrtica de lo que han hecho los progresismos. Es una postura con muchas incapacidades para analizarlas en forma independiente, y eso le ha hecho mal a la propia expresin poltica del progresismo porque no ha recibido a tiempo la crtica que era necesaria para que se reformulara.

Un sntoma de un bienvenido cambio es que este tipo de pregunta que me acabas de hacer antes no era frecuente pero en el ltimo ao me la han hecho varias personas.

E: Ese es un sntoma.

G: A m me parece un supersntoma, superbueno. Son preguntas que hace gente joven.

Notas

1. Eduardo Gudynas, Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano, Nueva Sociedad 237 (2012): 128-146.

2. N. de los E.: el trmino glocal es un neologismo con el que se describen fenmenos que presentan consideraciones de escala tanto global como local. Bob Jessop en Reflections on the (Il)Logics of Globalization, en Globalization and the Asia Pacific: Contested Territories , ed. K. Olds et al. (Londres: Routledge, 1999), 19-38, se refiere a la glocalizacin como una estrategia de las firmas para obtener beneficios a nivel global de caractersticas y diferencias situadas localmente. Erik Swyngedouw en Territorial Organization and the Space/Technology Nexus, Transactions of the Institute of British Geographers 17, no. 4 (1992): 417-433, enfatiza procesos de escala global como la acumulacin y expansin del capital y su control sobre el espacio, y las reestructuraciones territoriales que implican a escala local estos fenmenos

Globales

3. N. de los E.: Gudynas usa transiciones entre comillas para referirse a un concepto especfico en el marco de su teora posdesarrollista. Transiciones se refiere al diseo de estrategias para salir del extractivismo por medio de procesos de construccin social de aprendizajes situados en contextos histricos concretos. As, las salidas del extractivismo sern comprendidas como procesos en construccin, en los que tienen lugar ensayos, errores y un aprendizaje de sus posibilidades y lmites. Ver Gudynas, Eduardo Ms all del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo, en El desarrollo en cuestin. Reflexiones desde Amrica Latina, coord. Fernanda Wanderley (La Paz: cides / umsa, 2011), 379- 410.

4. Eduardo Gudynas, Conflicto y extractivismo. Conceptos contenidos y dinmicas, Decursos 27-28 (2014): 79-115.

5. Anibal Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y Amrica Latina, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, comp. E. Lander (Buenos Aires: clacso, 2000), 201-246.

6. Boaventura de Sousa Santos, Descolonizar el saber (Montevideo: Ediciones Trilce Extensin Universitaria, Universidad de la Repblica, 2010).

7. Boaventura de Sousa Santos, Crtica de la razn indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. (Bilbao: Editorial Descle de Brouwer, 2000) y Epistemologas del Sur, Utopa y Praxis Latinoamericana 16, no. 54 (2011): 17-39.

8. Enrique Dussel, Transmodernidad e interculturalidad. Interpretacin desde la filosofa de la liberacin (Ciudad de Mxico: uam-Iz., 2005).

9. Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en Amrica Latina (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 1977).

10. Eduardo Gudynas, El postdesarrollo como crtica y el buen vivir como alternativa, en Buena vida, buen vivir: imaginarios alternativos para el bien comn de la humanidad, comp. Gian Carlo Delgado (Ciudad de Mxico: ceiich, unam, 2014), 61-95.

11. Anbal Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y Amrica Latina, 201-246 y Colonialidad del poder y clasificacin social, Journal of World-Systems Research, Special Issue: Festschrift for Immanuel Wallerstein Part I 4, no. 2 (2000): 342-386.

12. Vase Paul Baran, Economic Progress and Economic Surplus, Science and Society 17 (1953): 289-317 y La economa poltica del crecimiento (Ciudad de Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1975), y de Karl Marx, Teoras sobre la plusvala (Ciudad de Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1987) y El capital. Crtica de la economa poltica (Ciudad de Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1995).

Hernn Cuevas Valenzuela es investigador en la Universidad de chile, y Dasten Julin Vejar es profesor investigador en la Universidad catlica de Temuco. La entrevista fue publicada en la revista Plyade, Chile, No 18.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.