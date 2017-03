El Salvador

Un paso importante hacia la prohibicin de la minera metlica

LINyM

Este 21 de marzo, legisladores de la Comisin de Medio Ambiente y Cambio Climtico votaron por unanimidad una propuesta de ley que prohbe la minera metlica en El Salvador. Una decisin que recoge la demanda urgente de amplios sectores de la sociedad salvadorea.La propuesta de ley haba sido presentada ante la Asamblea Legislativa a inicios de este mes, en el marco de una movilizacin ciudadana encabezada por monseor Jos Luis Escobar Alas, arzobispo de la capital, Andreu Oliva y Jos Mara Tojeira, respectivamente rector de la Universidad Centroamericana Jos Simen Caas (UCA) y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), movimientos ambientalistas y antiminas.Junto a la propuesta de ley, la delegacin entreg a la Comisin de Medio Ambiente y Cambio Climtico un legajo con ms de 30 mil firmas de salvadoreos y salvadoreas que estn en contra de la minera metlica en el pas.Los 11 artculos aprobados por unanimidad este martes prohben tanto la minera metlica terrestre, como la martima y subterrnea. Hasta el momento, todas las fuerzas polticas presentes en la Asamblea Legislativa han dicho estar de acuerdo con la aprobacin de la ley.La bancada del gobernante FMLN (Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional) ha asegurado que los 31 votos de sus diputados y diputadas estn listos y que, una vez la Asamblea apruebe la ley, el presidente Salvador Snchez Cern la sancionar de inmediato.Legisladores de GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional) y ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) han confirmado la disposicin de ambos partidos a garantizar sus votos en el Parlamento.En un comunicado, el MOVIAC (Movimiento de Vctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climtico y Corporaciones), organizacin que rene a grupos comprometidos con la defensa de los bienes comunes[1] y que durante casi dos dcadas ha luchado por la prohibicin de la minera metlica en el pas, exigi a diputados y diputadas votar por unanimidad a favor de esta importante ley. Asimismo, solicit al presidente Snchez Cern sancionarla de forma inmediataTambin alert a sus bases en todo el pas a estar atentas para movilizarse en apoyo a la culminacin de este proceso de lucha, al tiempo que advirti a la empresa minera Oceana Gold que estarn vigilantes ante cualquier maniobra que pretenda bloquear la inminente aprobacin de esta ley.La compaa canadiense-estadounidense Pacific Rim Mining Corp obtuvo en 2004 la licencia de exploracin para el proyecto minero El Dorado, situado en el departamento de Cabaas. Tambin identific no menos de 25 sitios para la extraccin de oro y plata en un total siete departamentosSegn sus planes, la transnacional minera utilizara en el proyecto El Dorado un promedio de 2 toneladas diaria de cianuro y casi 900 mil litros diarios de agua, es decir la misma cantidad que una familia campesina consuma en casi 20 aos. El depsito para colas contaminadas con cianuro y mercurio ocupara una superficie de 35 hectreas, con paredes que tienen 30 metros de alto.En julio de 2009, ante la oleada de protestas y movilizaciones de las comunidades de Cabaas y la decisin del recin electo presidente Mauricio Funes de no otorgar ningn permiso de explotacin minera, Pacific Rim decidi ampararse en el captulo de inversiones del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Amrica Central y Repblica Dominicana).A travs de una filial en Estados Unidos (PacRim Cayman LLC) demand al Estado de El Salvador por 77 millones de dlares ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ente adscrito al Banco Mundial.Aos ms tardes, en 2013, Pacific Rim entr en bancarrota y fue vendida a la compaa de capital australiano-coreano Oceana Gold, que arreci la demanda en contra del Estado salvadoreo, solicitando una compensacin de 315 millones de dlares en concepto de inversiones realizadas y prdidas.Finalmente, en octubre de 2016, El Salvador sali victorioso de la demanda impuesta por Pacific Rim/Oceana Gold. Adems de desechar la demanda multimillonaria de la transnacional minera, orden a Oceana Gold reintegrar al pas centroamericano el 60% de los costos de la defensa, es decir unos 8 millones de dlares.El impacto de la minera en El Salvador no es algo nuevo. Segn el reportaje de la periodista Gloria Marisela Morn publicado en el portal Contrapunto[2], uno de los lugares ms representativos del impacto brutal de la actividad minera es el ro San Sebastin, en el departamento de La Unin.El drenaje cido proveniente de la actividad minera realizada en el Cerro de San Sebastin, proyecto que fue dirigido desde 1968 por la multinacional Commerce Group, hizo que las aguas del ro se tornaran color marrn y que su olor fuera a moho, la calidad del agua es psima, segn informes oficiales, por lo que no es apta para consumo humano, ni para labores domsticas, explica Morn.An ms dramtica la situacin ambiental y humana en San Isidro, departamento de Cabaas. En el reportaje publicado[3] por el portal de noticias internacionales Opera Mundi y traducido al espaol por Alba Sud[4], describa como la oposicin comunitaria al proyecto El Dorado fue brutalmente reprimida. Una verdadera cacera humana que dej un saldo trgico de muertos y heridos.El 18 de junio de 2009 desapareci Marcelo Rivera, director de la ASIC (Asociacin Amigos de San Isidro Cabaas). Su cadver fue encontrado diez das despus en un pozo con seales de tortura. A finales de julio, el sacerdote Luis Quintanilla, locutor de Radio Victoria, uno de los pocos medios que criticaban abiertamente el proyecto minero, sufri un intento de secuestro y asesinato.A los pocos das, el 7 de agosto, Ramiro Rivera Gmez, sndico del CAC (Comit Ambiental de Cabaas) y lder del cantn Trinidad, fue vctima de una emboscada al recibir varios disparos por la espalda cuando se diriga a ordear sus vacas. Sobrevivi al ataque slo para ser emboscado nuevamente y asesinado el 20 diciembre.A los seis das ocurri el brutal asesinato de Dora Alicia Sorto, activista del CAC, y del nio de 8 meses que llevaba en su vientre.El 3 de junio de 2011 desapareci Juan Francisco Durn Ayala, tambin activista del CAC. Su cuerpo fue hallado 10 das despus en una fosa comn en San Salvador. Un da ante de su desaparicin estaba poniendo pancartas, pegando afiches y entregando volantes en la ciudad de Ilobasco, exigiendo la aprobacin de una ley contra la minera metlica y la salida de Pacific Rim de Cabaas.Pese al temor, las organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minera Metlica[5] se mantuvieron firmes, y no permitieron que el miedo desarticulara su trabajo de resistencia en las comunidades. Tambin se ampli el proceso de alianzas con la adhesin al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)[6].El objetivo sigue siendo la aprobacin de una ley que prohba la minera en El Salvador. El voto por unanimidad en la Comisin de Medio Ambiente y Cambio Climtico es un paso muy importante, pero no definitivo.Ya es tiempo de quitarse mscaras y disfraces. Ahora la bola est en la cancha de la Asamblea Legislativa.[1] Asociacin Comit Ambiental de Cabaas (CAC), Asociacin Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Econmico y Social del Bajo Lempa (ACUDESBAL), CESTA - Amigos de la Tierra, Asociacin de Beneficiarios de Agua de la Zona Rural de Tonacatepeque (ABAZORTO), Asociacin para el Desarrollo Integral del Bajo Lempa (ADIBAL).[2] http://www.contrapunto.com.sv/ sociedad/ambiente/mineria-el- engano-vestido-de-oro/2909 [3] https://goo.gl/7RcLJ8 [4] https://goo.gl/2dAifa [5] http://noalamineria.org.sv/ [6] http://movimientom4.org/ Fuente: LINyM

