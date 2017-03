En conversacin con comunicadores populares del FCINA

Stedile analiz la situacin de Amrica Latina y el Caribe

FCINA

Este jueves el lder del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, Joao Pedro Stedile, convers en vivo con periodistas y comunicadores populares del Foro de Comunicacin para la Integracin en el marco del programa radial Integrando NuestrAmrica.En esta nueva edicin del espacio radiofnico, transmitido por la Asociacin Latinoamericana de Educacin Radiofnica (ALER), participaron de manera simultnea representantes de medios alternativos y populares de Argentina, Ecuador, El Salvador y Venezuela, quienes pulsaron la opinin de Stedile sobre los diferentes procesos polticos y sociales que vienen desarrollndose en la regin latinoamericana y caribea.Entre los temas abordados, destac la realizacin de la Asamblea Internacional de Movimientos Populares que se desarrollar el prximo mes de noviembre en la ciudad de Caracas (Venezuela) con la participacin de representaciones de pases de la regin e invitados internacionales de Asia, frica y Europa.Para Stedile esta Asamblea ser un espacio para llenar de "combustible las trincheras de lucha del pueblo organizado", donde se discutirn importantes temas relacionados con la igualdad, la fraternidad, las crisis ambientales promovidas por el capitalismo, los derechos humanos, laborales y sociales, entre otros puntos.Stedile manifest que esta Asamblea Internacional de Movimientos Populares forma parte de un sentimiento latinoamericanista que desde los aos 60 ha estado latente en el sentir de la izquierda regional, poca en la que el Che Guevara aport la idea de desarrollar una organizacin tri-continental que aglutinara a los movimientos de Amrica, frica y Asia, sin embargo este concepto qued de lado tras el derrumbe del socialismo.El espacio radial tambin fue propicio para que el dirigente de los Sin Tierra de Brasil realizara una lectura de la situacin latinoamericana actual. En ese sentido, convers acerca de la agenda poltica y de calle de los movimientos populares brasileos, los cuales realizaron una convocatoria a elecciones generales."Para tumbar al gobierno de Temer debemos reforzar la capacidad de movilizacin. Todos los movimientos estn unidos y ahora vamos a avanzar el 7 de abril, tenemos una jornada nacional de lucha y seguiremos hasta el 1 de mayo con movilizaciones, da que queremos recuperar como el da de la combatividad. Hay planificado un paro para cuando Temer proponga la reforma de los derechos sociales", dijo.A juicio de Stedile a los movimientos populares no les toca otra salida que seguir luchando por la defensa de los "derechos de los trabajadores, la soberana de los pueblos, para que se genera en los prximos aos una nueva ola del movimientos de masas en nuestro continente", acot.A modo de autocrtica, el lder popular brasileo resalt que los movimientos sociales no pueden abandonar el trabajo de formacin poltica de las bases. Refiri que en la actualidad se ha "abandonado la construccin de medios alternativos de comunicacin. Los movimientos populares de la izquierda deben construir sus propios medios. Tenemos que hablar con nuestra propia lengua, cmo vamos a hablar con la lengua de los medios de la burguesa?", cuestion.A pesar de todos los problemas que puedan existir a lo interno de los gobiernos progresistas, Stedile recalc que los cambios jams pueden ser hacia la derecha, sino hacia la misma izquierda. La tarea de los movimientos sociales y populares -en este caso- debe ser actuar como un msculo que ejerza presin para que los cambios en funcin del bienestar de las grandes mayoras sean ejecutados satisfactoriamente.Al respecto del proceso electoral ecuatoriano, tema tambin abordado en el programa, Stedile manifest que lo que "est pasando en Ecuador es solo un capricho de esa misma novela, donde las fuerzas del capital necesitan el control del gobierno central y la hegemona de la economa para que ellos instalen sus empresas y recaiga el peso en la clase obrera y trabajadora"."Aqu no se trata de elegir un hombre; si el banquero gana las elecciones es una derrota para el pueblo latinoamericano (...) Espero que los ecuatorianos no comentan ese error. Se que hubo muchos limites en el gobierno de Correa, de una economa dominada por el dlar, pero de ah a llegar a poner a un personaje de la derecha. Si tiene una duda vea el desastre de Brasil", puntualiz.PARA DESCARGAR EL AUDIO: https://archivo.aler.org/s/yc3 ooWs2pOfqcnJ/download Fuente: http://www.integracion-lac.inf o/es/node/38695