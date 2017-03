El verdadero debate

Corrupcin, cooptacin y oportunidad

El debate poltico entre los demcratas (y las izquierdas) finalmente se ha formalizado. El pasado viernes 17 de marzo en el Centro Cultural Gabriel Garca Mrquez en Bogot, se mostraron algunas cartas y argumentos. No todos asistieron pero los mensajes fueron claros.

Corrupcin y cooptacin

Las castas dominantes colombianas no pueden tapar su podredumbre. Los escndalos de corrupcin les han estallado en la cara en plena campaa electoral. sta arranc el pasado 2 de octubre de 2016 (Plebiscito). No saben cmo ocultar su descomposicin moral que se ha hecho evidente con los sobornos de Odebrecht pero que vena de atrs con numerosos hechos de corrupcin ocurridos tanto en este gobierno como en anteriores (Reficar, Fondelibertad, Saludcoop, Cafesalud, etc.). Altos funcionarios y poderosos empresarios estn en la mira.

Para impedir que la indignacin ciudadana se convierta en una avalancha poltica que los saque del gobierno, las cpulas corruptas intentan confundir a la opinin pblica usando diversas estrategias y trucos. Todos reaccionan con cinismo absoluto e intentan desmarcarse oportunistamente. Me acabo de enterar dice el presidente Santos; Uribe convoca a una marcha y lanza propuestas de momento; y Vargas Lleras intenta distanciarse de su partido Cambio Radical comprometido con graves conductas delictivas en varios departamentos.

Paralelamente, los precandidatos (as) y dirigentes polticos como Claudia Lpez, Antonio Navarro, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo estn construyendo una alianza poltica y convocan a conformar un gran movimiento ciudadano que vaya mucho ms all de la suma de los partidos o grupos polticos (Alianza Verde, Polo, Compromiso Ciudadano), para convertir la campaa electoral de 2018 en un gran plebiscito contra ese fenmeno corruptor que ha hecho metstasis tanto en el Estado como en la sociedad.

Algunos sectores de la izquierda liberal, totalmente cooptados por el establecimiento oficial, con Ministra de Trabajo a bordo, intentan trivializar la lucha contra la corrupcin y pretenden oponerla al apoyo a la implementacin de los acuerdos firmados con las FARC. No obstante, la realidad muestra que estos gobiernos descompuestos no pueden cumplir con los acuerdos como lo demuestran las evidencias: decenas de asesinatos de dirigentes sociales y absoluta incapacidad institucional en el proceso de desmovilizacin de la guerrilla.

Ese proceso de cooptacin de una buena cantidad de dirigentes de izquierda y de organizaciones sociales es una circunstancia que explica la crispacin que ha generado entre esas cpulas el surgimiento de la alianza anti-corrupcin. Les preocupa que se desencadene una fuerte ola democrtica que derrote en las elecciones de 2018 tanto a santistas, uribistas y vargas-lleristas. Para ellos, est en peligro la continuidad de convenios, proyectos, recursos y burocracia negociada con el gobierno desde los paros y movilizaciones del 2013 y dems actividades que se entrelazaron con la campaa del Plebiscito.

En esas circunstancias, con ellos poco sirve el debate ideolgico: la mermelada es el principal y nico argumento. Y dirn la necesidad tiene cara de perro!

El verdadero debate a profundizar

Lo que hay que reiterar es que Colombia no pasar del infierno al cielo. Viviremos un buen tiempo en el purgatorio. Un pas tan fracturado y lastimado por la guerra y la corrupcin no puede dar un salto de ese tipo. Por ello hay que insistir en que la terminacin negociada del conflicto armado no es la inmediata paz. Se requerir un largo proceso de superacin de las causas que originaron el conflicto, lo que implica ante todo, derrotar polticamente a quienes lo provocaron y utilizaron. La persistencia de la violencia en las regiones ligada a proyectos extractivos y el incremento del narcotrfico, son pruebas de esa verdad.

El purgatorio es lo que llaman transicin o postconflicto. Es muy importante precisar que si la transicin es manejada por los polticos corruptos y las clases dominantes que generaron e instrumentalizaron la guerra interna, no habr el ms mnimo cambio y podemos regresar al infierno. Con el uribismo o su contraparte santista en el gobierno, el regreso a la barbarie est asegurado. Cmo derrotarlos a ambos es la esencia del problema que debemos resolver los demcratas colombianos (y las izquierdas) de cara al 2018.

En las diversas izquierdas colombianas existen bsicamente tres posiciones. Algunos planteamos que se debe construir una convergencia ciudadana con un perfil de centro-izquierda para poder ganar. Otros proponen que la izquierda debe elaborar un programa totalmente anti-neoliberal y liderar un frente amplio. Y unos ms, esbozan que hay que impulsar una coalicin por la paz con los sectores que apoyaron el SI en el plebiscito, incluyendo a liberales, conservadores y de la U. Es el meollo de la discusin actual.

Mientras ese debate no se afronta con presteza y seriedad al interior de las izquierdas, las fuerzas del establecimiento avanzan con pragmatismo. Vargas Lleras lleva varios aos consolidando su proyecto burocrtico con la ayuda del presidente Santos. Por otro lado, dirigentes de la unidad nacional (liberales, conservadores, de la U y otros que no dan la cara), conscientes del peligro de perder el gobierno por efecto de los escndalos de corrupcin, aceleradamente organizan el Partido de la Paz. Ser la plataforma para el nico candidato que tienen para enfrentar la alianza anti-corrupcin que est en marcha. Claro, para engaar, argumentan que es para oponerse a Vargas Lleras y al uribismo.

Ese candidato no es otro que Humberto de La Calle Lombana que muy seguramente estar acompaado por Clara Lpez. Las FARC van a lanzar su propio partido o movimiento pero no presentarn candidato a la presidencia de la repblica. No es difcil saber a quin apoyarn. As, intentan canalizar fuerzas de izquierda que como siempre (desde 1930), irn a la cola de las clases dominantes, que son las que manejan los hilos.

Detrs de esa estrategia est la gran burguesa transnacional. Cmo lo demuestran los sobornos de Odebrecht, el gran capital siempre juega a varias bandas. Los grandes cacaos colombianos y extranjeros estarn detrs de esa candidatura pero tambin de la de Vargas Lleras y el uribismo. Incluso, intentarn influir en la coalicin de centro-izquierda para ir totalmente a la fija. Habr que impedirlo eligiendo a quien ofrezca garantas de total independencia. All estar la clave de ese proceso ciudadano que est en desarrollo.

Conclusin

La oportunidad para salir del infierno est servida. Construir ese movimiento o convergencia ciudadana que presente listas unificadas a la Cmara y al Senado en todo el pas (en cada departamento) y una candidatura nica a la Presidencia de la Repblica, es la tarea del momento. Ir ms all de los partidos, buscar y vincular al ciudadano de a pie, convocar y llegarle a las mayoras abstencionistas, es el arte y la accin que debemos inventar y realizar. Todo est en nuestras manos.

Blog del autor: https://aranandoelcieloyarando latierra.blogspot.com.co/2017/ 03/el-verdadero-debate-corrupc ion.html#.WNKMW2997IU

