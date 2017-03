Basil al Araj, mrtir de la coordinacin entre la Autoridad Palestina e Israel en materia de seguridad

Middle East Eye

Hace una semana, el bullicio de las calles de Ramala qued interrumpido por el clamor juvenil contra el asesinato de Basel al Araj. En los gritos de protesta de la multitud lata la ira, el dolor y la indignacin como explosin del resentimiento hacia los poderes que continan oprimiendo y estrangulando a los palestinos.

Aunque la polica palestina no estuviera presente como suele ser el caso en este tipo de protestas su ausencia no es ms que una fachada. Una joven grit: Los tteres de Oslo no estn aqu. Vendrn por nosotros", responda otro. Tienen que proteger a Israel, ya sabes.

En las primeras horas del lunes por la maana, soldados israeles allanaron la vivienda donde se esconda Basil y tras de dos horas de enfrentamiento armado salieron arrastrando su cadver. Dejaban atrs un piso torpedeado con la ropa de Basil esparcida sobre su cama destruida, azulejos manchados de sangre y una pila de libros sobre un estante de madera destrozado.

Despus de que la Autoridad Palestina (AP) lo encarcelase el ao pasado junto con otros dos jvenes acusados de poseer armas sin licencia y de planear atacar objetivos israeles, Basil fue torturado y se puso en huelga de hambre porque la AP prolong su detencin durante meses sin que hubiera cargos contra l.

La AP utiliz a Basil y a los otros jvenes que haban detenido como smbolo de su compromiso con la coordinacin en materia de seguridad con Israel. Pocas semanas despus de su liberacin de las prisiones de la AP, los mismos jvenes fueron detenidos de nuevo por las fuerzas israeles y Basil se vio obligado a esconderse y a perder todo contacto con su familia.

Contra los intelectuales desde hace dcadas

Mientras los familiares y amigos de Basil intentan afrontar su triste prdida es crucial identificar a las fuerzas que hicieron posible su asesinato. Basil encarnaba al combatiente palestino dotado de capacidad intelectual y de un destacado perfil. Sola decir: si no luchas, tu inteligencia no sirve de nada.

Son intelectuales como Basil quienes inspiran el temor israel no solo por lo que representan sino por el potencial movilizador que propagan en el esfuerzo colectivo para acabar con la ocupacin. El temor de Israel se ha traducido desde hace dcadas en la definicin de los intelectuales palestinos polticamente comprometidos como objetivos a los que asesinar, desde Ghassan Kanafani hasta Kamal Nasser. Israel pretende acabar con la conciencia palestina y con sus ansias de liberacin.

Los palestinos conocen de sobra el papel que desempea la AP para contentar al colonialismo israel atacando a las voces palestinas disidentes. Recientemente en una protesta popular ante el Tribunal de Ramala, [las fuerzas de seguridad de la AP] respondieron cargando con bombas de gas, golpes y violencia. En medio del caos, una joven palestina tuvo que pedir a gritos a la polica palestina que dejaran de golpear a un hombre que era el padre de Basil: Es el padre del mrtir!. Mahmoud al-Araj tuvo que ser conducido al hospital despus de sufrir lesiones. La AP detuvo a otros cuatro hombres, entre ellos Jader Adnan, conocido tambin por su huelga de hambre.

Oh mrtir, ve y descansa

La protesta del domingo y la reaccin de la AP ponen de manifiesto una vez ms hasta dnde es capaz de llegar la AP para preservar su relacin con Israel y mantenerse en el poder aunque ello suponga aplicar la misma estrategia represiva, tan familiar para los palestinos, que aplican las fuerzas israeles.

En el pasado, cuando la poblacin palestina lloraba el asesinato de sus mrtires, lderes, e intelectuales, era costumbre cantar: Oh mrtir, ve y descansa, nosotros continuaremos la lucha. Antes de que los Acuerdos de Oslo secuestrasen la Primera Intifada, el objetivo medular de la lucha era el rgimen colonialista israel. La Palestina actual, sin embargo, tiene que combatir contra el caleidoscopio de las mltiples facetas del colonialismo. Lo ms inquietante de todas ellas es la funcin de la propia AP. Fue la administracin provisional de los Acuerdos de Oslo interinos que han acabado siendo siendo permanentes la que dio origen a la coordinacin con Israel en materia de seguridad que Mahmud Abbas califica de sagrada. Justo es calificar a Basil como mrtir de la coordinacin de seguridad. Su sangre derramada en los viejos azulejos de su hogar, en la escalera y en el cemento del edificio donde viva en Al Bireh, ilustra de manera flagrante lo que Israel puede conseguir gracias a la coordinacin de la seguridad con la AP.

El Caballo de Troya de Oslo

Esta estrategia no es nueva ni exclusiva de la poca de Abbas. Desde su creacin, Israel ha confiado en el reclutamiento de palestinos como colaboradores para contrarrestar cualquier resistencia palestina y toda iniciativa de movilizacin popular. La medalla de oro israel al reclutamiento, su colaborador definitivo, sigue siendo la AP. Con ella, Israel no slo se asegura una fuente sostenida de informacin sino que adems impone a los palestinos un rgimen autoritario y opresivo seducido con promesas de poder y gobierno. Al alimentar a la AP con aspiraciones de liderazgo y de todos los atributos que ello implica, Oslo y sus corolarios sirvieron, cual caballo de Troya, para fragmentar an ms la lucha.

La disparidad entre las ambiciones de la AP y las de los palestinos no representa solo una divisin simblica. Es, en el sentido ms literal, una fractura sangrienta. La semana pasada fue Basil. Esta semana, quin ser? El resultado final siempre pasa por sacrificar a nuestros jvenes mediante el asesinato o las crceles.

Luchando contra los obstculos de la opresin

A pesar de los horrendos crmenes que comete en casa, la AP se presenta ante la comunidad internacional como representante legtima del pueblo palestino. Sin embargo, con Cisjordania y Gaza en conflicto, sin que los palestinos en el exilio o en Israel hallen a nadie que represente sus reivindicaciones, y con el despotismo que impera en la regin, la AP ha conducido a los palestinos al sendero de la decepcin, la represin y la fractura.

Despus de las palizas que soportaron el domingo, los manifestantes se movilizaron de nuevo el lunes. La multitud coreaba en Ramala y un cartel en la manifestacin rezaba: La nica solucin es la disolucin de la AP.

Aunque la historia nos ensea que ninguna lucha anticolonial triunfa sin el sacrificio y la prdida de vidas, como pueblo que sabe expresar su dolor en mil imgenes, anhelamos tener que dejar de llorar la prdida de ms seres queridos y poder disfrutar del fin de la opresin que ahora tambin nos impone la AP.





Mariam Barghouti es escritora y comentarista palestina de Ramala. Sus escritos han aparecido en The New York Times, Al-Jazeera English, Huffington Post, Middle East Monitor, Mondoweiss, International Business Times y otros.

Fuente: http://www.middleeasteye.net/columns/basel-al-araj-martyr-pas-security-coordination-israel-726102915