La "cuestin negra" en Tnez

Nawaat.org

Este lunes nuestro primer ministro debe viajar a Alemania de visita oficial [1]. La cuestin de la inmigracin se encuentra en el centro de las entrevistas que debe mantener con Angela Merkel. Hace algunos das el presidente de la Repblica se encontraba en Italia donde declar ante el Senado: Al igual que la lucha contra el terrorismo, el fenmeno de la inmigracin clandestina solo puede frenarse con una estrategia global comn. Lo que vulgarmente podra ser traducido de esta manera: dennos dinero y no volvern a ver un solo moreno desembarcar en sus costas.

La implicacin de Tnez en la lucha contra la inmigracin de ciudadanos tunecinos o subsaharianos hacia Europa no es una novedad. Sobre esta cuestin, como en tantas otras, la poltica de las autoridades actuales apenas se distingue de la que llevaba a cabo el antiguo rgimen. La colaboracin con las polticas racistas de los Estados europeos -pues de eso se trata- se contradice con las enrgicas declaraciones antirracistas de nuestros responsables polticos tras la brutal agresin que hace algunas semanas sufrieron unos estudiantes congoleses. La conmocin suscitada por este acto criminal fue general. Mohamed Ennaceur, el presidente del Parlamento, expres su compasin hacia los familiares de las vctimas mientras que el jefe del Gobierno se diriga a los diputados haciendo un llamamiento para adoptar de urgencia una ley que penalice el racismo: Hace falta una estrategia nacional para cambiar la mentalidad, [y] una ley que criminalice la discriminacin. Partidos, asociaciones, medios de comunicacin se expresaron de forma similar, preocupados por la persistencia de un racismo tunecino antinegro.

Para la mayora, sin embargo, la cuestin de la inmigracin y del racismo contra los negros seran cuestiones completamente distintas. Por mi parte, pienso que no es verdad. Para comprender esta relacin es necesario comenzar por saber de qu estamos hablando cuando nos referimos al racismo antinegro en nuestro pas.

Indiscutiblemente, en nuestro pas existe una jerarquizacin simblica, una jerarqua de las dignidades, dira yo, una pirmide del honor y del respeto que se escalona segn el color de la piel y otras caractersticas fsicas (color de los ojos, del pelo). Esta realidad se aborda generalmente de la misma forma y con las mismas categoras que el racismo tal y como se produce en y por los Estados occidentales. De esta forma, se usan las mismas generalidades vacas que en los discursos dominantes en Europa y Amrica enmascaran la correlacin de fuerzas subyacentes a la cultura racista y que, al mismo tiempo, asimilan toda forma de hostilidad, desprecio, prejuicios o estereotipos a personas segn pertenezcan a tal o tales grupos sociales, nacionalidades, creencias o por ser diferentes.

As ampliamos esta nocin de racismo, inicialmente relacionada con supuestas distinciones racionales, con todas las formas ideolgicas que se manifiestan por signos anlogos de desprecio o rechazo. De esta manera se hablar de racismo antimujeres, antigordos, antienanos, antiviejos, antifeos, etc. Una categora de racismo tan vasta es ahistrica y conduce a afirmaciones absurdas y estriles en torno al tema del odio al otro. De este modo toda la humanidad sera racista desde tiempos inmemoriales puede que incluso antes. Resulta imposible plantear la cuestin del racismo en trminos polticos y la formulamos como un imperativo moral, una especie de clusula del sexto mandamiento: No matars a tu prjimo slo porque no te guste su aspecto!

La infravaloracin simblica de los negros en Tnez sin duda tiene que ver con una larga historia en la que la trata y la esclavitud han sido probablemente un momento decisivo. No soy especialista en esta parte de la historia, as que me abstendr de hablar sobre ello. En cambio, desde un punto de vista poltico, lo que es importante destacar, es que esta historia, tal y como la conocemos todos, no se ha desarrollado de forma lineal sin solucin de continuidad. En efecto, la colonizacin ha constituido una ruptura histrica gigantesca que ha revolucionado las relaciones sociales e ideolgicas en nuestro pas sometindolas a otra lgica histrica, social, cultural y poltica.

Las relaciones sociales fundamentales sobre las que en otro tiempo descansaba el estatuto inferior de los negros han sido alteradas, desorganizadas y en gran medida destruidas. Pertenecen al pasado. Lo que pervive de esta herencia en el plano cultural e ideolgico ha sido introducido, reconfigurado, reactivado, dentro de un nuevo orden social y de relaciones de poder surgidas a partir de la colonizacin y que se fundan en la racializacin del mundo que perdura, aunque de forma distinta, en el marco de los dispositivos poscoloniales de colonialidad (se entiende, supongo, que si hablo de racializacin es en el sentido de que las razas no existen sobre el plano biolgico, sino nicamente como relaciones sociales).

La forma de racismo que sufren en Tnez los negros y los colectivos a quienes de distintas formas se les equipara o los que no tienen la piel lo suficientemente clara, debera entenderse, por consiguiente, no tanto como la expresin an presente de una historia pasada ni como la expresin de una intolerancia no moderna con respecto a personas diferentes , sino ms bien en el seno de las relaciones sociales contemporneas. Esto es, en los mbitos donde esta jerarquizacin segn el color contribuye a la organizacin de las correlaciones de fuerzas, como pueden ser la inferioridad de clase o el machismo. Se trata, pues, de comprender el racismo contra los negros como un subproducto local de la dominacin imperial y, en esta misma lgica, de reflexionar tambin acerca de nuestras relaciones de clase o relativas a lo que llamamos pudorosamente la desigualdad regional, en tanto que tambin es desplegada por los modos de racializacin imperial [2].

En Tnez, en realidad, el racismo antinegro no debera preocuparnos tanto como un problema social, de derechos humanos o de intolerancia, sino como una cuestin ms bien global, plenamente poltica, que no concierne solamente a la minora negra tunecina o sudafricana. Este racismo antinegro habla tambin de otras jerarquas que atraviesan nuestra sociedad como tambin lo hace nuestra posicin subalterna en un mundo en el que los Estados occidentales siguen siendo hegemnicos. Espero que no me juzguen por difamacin pero, a ojos de las capitales occidentales, nuestro buen y plido presidente es negro.





Notas:

[1] Refirindose al pasado da 13 de febrero [N.del T.]

[2] Para los interesados en esta problemtica lanc una reflexin sobre este tema en un artculo de 2015 titulado La contre-rvolution rampante . Por otro lado, para aquellos que se interesen en la cuestin racial en Estados Unidos, ver mi libro Malcolm X, estratega de la dignidad negra, Editorial Artefakte, 2014. [N. del A.]