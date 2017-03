De la lucha del campesinado extremeo de 1936 a las luchas del precariado urbano de 2017

Hizo que la historia latiera en nuestros pulsos. La historia ya no eran palabras en una pgina, ni las andanzas de los reyes y los primeros ministros, ni siquiera los meros sucesos. La historia era el sudor, la sangre, las lgrimas y los triunfos de la gente comn, de nuestra gente. (Cristopher Hill y J. Saville, refirindose a la historiadora Dona Torr).

Pues bien, siguiendo la pulsin de esta historiadora es de justicia recordar y mencionar que el veinticinco de marzo de 1936 se produjo en Extremadura el mayor levantamiento campesino de los tiempos modernos, por lo menos de Europa, sesenta mil pequeos campesinos, jornaleros y braceros de ms de doscientos pueblos, todos a una, marcharon a las fincas sealadas para hacer efectiva la ley de reforma agraria que estaba en los discursos y en la propia constitucin, pero que nunca descenda de los papeles celestiales a la tierra.

En agosto del mismo ao las fuerzas golpistas sofocaron a sangre y fuego el atrevimiento y las esperanzas de esa mayora social y la plaza de toros de Badajoz fue testigo de cmo unos poderes decadentes, (terratenientes, militares, iglesia), heridos en sus privilegios y hurfanos de la sumisin de la gente comn, a la cual crean tener derecho por gracia divina, se vengaron asesinando a todo lo que ola a pueblo y a rebelin y se articularon en dar un escarmiento para diez generaciones, segn las propias palabras de los mandos golpistas. En la arena del ruedo de Badajoz los uniformes y las sotanas repartan la muerte mientras los seoritos con invitacin eran espectadores desde las gradas.

Este levantamiento campesino no ha merecido por parte de los historiadores, (ni siquiera por aquellos comprometidos con una historia desde abajo), la importancia y el estudio debido, sirvan estas palabras de apoyo a las personas que como Manolo Caada y otros muchos reivindican que el da de ese levantamiento popular sea declarado da de Extremadura en recuerdo de la lucha de la gente comn.

Este episodio poco conocido y poco estudiado puede servir para hacer algunas reflexiones sobre la historia reciente, de este trozo de planeta llamado Espaa.

Ha habido mucha discusin sobre el carcter de la dictadura franquista/fascista, esta discusin est sometida a contaminacin en funcin del inters, incluso dentro de lo que podramos llamar honradez intelectual hay distintas posturas.

En cualquier caso y sin entrar en ese debate s que se me antojan algunas peculiaridades que diferencian el franquismo/fascismo espaol del nazismo alemn y del fascismo italiano.

El rgimen franquista fue desde el principio una articulacin de distintos grupos de poder histricos y tradicionales que estaban en franca decadencia y que la segunda repblica, adems de ser la prueba de la decadencia, iba a acelerar.

El golpe contra la legitimidad democrtica republicana estuvo financiado por la banca March, es decir, el mundo de los negocios estaba detrs del golpe y durante la postguerra se adue de la poltica, sobre todo a partir de 1953 con el abandono del principio de autarqua econmica.

Los tres estamentos decadentes eran el ejrcito, la iglesia y la aristocracia (con ttulo o sin ttulo) terrateniente. En la guerra, la visibilidad era de estos estamentos, entre ellos mantenan autonoma pero con vasos comunicantes, y a su vez los tres se articulaban con los negocios y las finanzas.

El cuartel, la sacrista y el cortijo (bien visibles) y los negocios (no tan visibles) eran mbitos distintos pero muy bien articulados, los negocios y las finanzas acabaron dirigiendo las polticas pero rindiendo pleitesa a los tres estamentos decadentes y a sus privilegios, los generales besaban el anillo cardenalicio, la iglesia paseaba bajo palio al dictador y en el cortijo se celebraban bodas, bautizos, caceras y negocios, la iglesia acab teniendo ministros, que a su vez estaban relacionados con los negocios, las universidades, la industria, etc y los hijos de la jerarqua militar y de la aristocracia terrateniente participaban en diferente medida en los negocios diseados por las oligarquas econmico-polticas.

En fin, el fascismo espaol se articulaba en el consenso de estos cuatro grupos con los negocios a la cabeza, pero con la visibilidad y el prestigio decadente de los otros tres poderes y contra la mayora social que adoptaba la forma de jornalero y jornalera, con o sin jornal, feligresa y feligrs, recluta/soldado y mujeres sirvientas, criadas era la palabra que se usaba.

Segn avanz el tiempo esos jornaleros y jornaleras rurales emigraban a la ciudad y pasaban a depender del estamento de los negocios como obreros y obreras industriales, en la construccin y los servicios, con lo cual fueron perdiendo contacto y dependencia, primero del cortijo y posteriormente del cuartel y de la sacrista.

Las movilizaciones obreras de los aos 60 y 70, los movimientos y las decisiones que se fueron adoptando en Europa anticipndose al final del rgimen y la muerte del dictador nos llevaron a la famosa transicin, la cual como algunos analistas han llegado a explicitar fue un choque de debilidades, los rupturistas no tuvieron la suficiente fuerza para romper el dique de las fuerzas conservadoras y a su vez stas tampoco tenan ni fuerza ni apoyos exteriores para mantener el mismo status sin transformaciones, pero esto ya es otra historia, o mejor otra parte de la historia.

En su Historia del siglo XX , Eric J. Hobsbawm sostiene que una de las cosas ms importantes que han sucedido es la desaparicin del campesinado despus de ocho o diez mil aos, eso mismo apuntaba John Berger en el eplogo de su libro Puerca tierra. Es posible que ambos tengan razn y que aqu y ahora lo que nos defina a la mayora social es ser un precariado urbano, aun as, o quizs precisamente por ello tengamos el deber de rescatar de la enorme prepotencia de la posteridad a las luchas del campesinado, (parafraseando a E.P. Thomson),en concreto de esos campesinos y jornaleros que no conocan otro medio de vida que un trozo de tierra suficiente que se les negaba. En la misma lnea es muy importante entender que el neoliberalismo rampante asociado al fascismo sociolgico imperante nos obliga a seguir sosteniendo que el divorcio de las personas de las bases materiales de la subsistencia es una locura y por lo tanto sigue siendo nuestra bandera de lucha la desmercantilizacin de la tierra, del trabajo, del conocimiento y del dinero... aunque no est de moda.

Deca el historiador Marc Bloch: No nos hemos atrevido a ser en la plaza pblica la voz que clama en el desierto... Hemos preferido encerrarnos en la quietud de nuestros talleres... No nos queda a la mayor parte, ms que el derecho a decir que fuimos buenos obreros. Pero hemos sido buenos ciudadanos?

Los campesinos y jornaleros extremeos levantados al alborear el da 25 de marzo de 1936 no se quedaron en la quietud de sus talleres, no nos quedemos nosotros, las precarias y los precarios urbanos, tampoco.

