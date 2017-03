La fortuna de David Rockefeller

La naturaleza es implacable con todos. Finalmente, y despus de 101 largos o cortos aos de vida -- lleg el turno para otro Rockefeller, el ltimo de los nietos vivos del difunto infame magnate estadounidense John D. Rockefeller, el ms admirado por la burguesa, ya que pudo acumular una enorme fortuna que algunos estudiosos estimaron alcanz en activos los US $320.000 millones, gracias a su todopoderosa petrolera Standard Oil. Muerto David Rockefeller, los grandes medios del poder se apresuraron a decirnos cunto vala aquel hombre. Entre ellos, la ltima edicin de la revista Forbes publicaba "por coincidencia" el mismo da de su muerte la lista de multimillonarios donde estimaba su fortuna personal en US$3.300 millones. David vala menos que su abuelo John. La misma lista de Forbes ubic a todo el clan Rockefeller en el lejano puesto 23. Una calamidad para el mundo de los magnates.

Al igual que su abuelo, John, toda la fortuna de David le sirvi en vida para continuar con su legado influyendo entre los mortales para sobornar a polticos burgueses, promover guerras en el mundo, apoyar cruentas dictaduras, financiar programas secretos, sectas secretas, etc. Tambin le sirvi para comprarse un instante ms de vida tras practicarse 6 trasplantes de corazn que su maldad iba enfermando y destrozando uno por uno. Sin embargo, su fortuna no le sirvi para sobornar a la muerte, que a nadie perdona. Da de luto y celebracin para los codiciosos magnates del mundo, pues mora un miembro prominente de la clase dominante, pero tambin un fuerte competidor.

El desdichado David tampoco pudo llevrse su fortuna consigo al infierno, o al cielo, o a la nada. El magnate Rockefeller ya nunca se enterar, como tampoco pudo hacerlo su abuelo John, que perdi lo nico realmente valioso que posee el ser humano: la vida y no el dinero. Sin vida, David lo perdi todo; se volvi nada. La muerte nos iguala a todos.

Algunos buenos creyentes salieron a decir que haba llegado la hora para que David pague por sus crmenes. Segn ellos, ya estara tocando las puertas del infierno. Sin fortuna en el infierno, David sufrira como el resto de las desdichadas almas porque no podra pagarse una paila de lujo, y el infierno le ser tan caluroso como a todos los desgraciados. Pero otros creen que David habra podido pagarse el perdn de Dios gracias a sus actividades "filantrpicas". Dicen que seguramente habra llegado al cielo, pero sin dinero para poder sobornar a San Pedro, comprar ngeles y santos para su favor, y todas las mieles del soado paraso que nos pintan algunos mitmanos con sotanas.

Pero el cielo para un burgus que no pudo llevarse consigo todo su dinero, no sera distinto al infierno. Sufrira la prdida por toda la eternidad. Para David y sus codiciosos compinches burgueses les ser mejor desaparecer en la nada, borrarse para nunca, enterarse all (arriba o abajo) que lo han perdido todo; que de nada sirvi amasar tanta fortuna que ahora disfrutan otros como los gusanos que se alimentan de los muertos.





