El da 25 de noviembre de 2016, Da Internacional de la Eliminacin de la Violencia contra la Mujer, naci en Porto Alegre a partir de la accin organizada por el Movimiento de Mujeres Olga Benrio la Ocupao Mulheres Mirabal, homenajeando a las tres luchadoras que se enfrentaron al rgimen fascista de la Repblica Dominicana asesinadas en 1963. Inspiradas en la Ocupao Tina Martins de BH/MG, hoy Casa de Referencia Tina Martins, reivindicamos un centro de referencia para mujeres en situacin de violencia y vulnerabilidad social.Teniendo en cuenta el desmantelamiento de las escasas polticas pblicas que todava tenamos, de los reducidos recursos estatales destinados a la lucha contra la violencia de gnero y ante las crecientes y absurdas agresiones, violaciones y feminicidios, decidimos luchar y preocuparnos por la vida de las mujeres! En este corto perodo de tiempo, apenas 4 meses de ocupacin, con pocos recursos, pero con mucha disposicin y apoyo de movimientos sociales, entidades, sindicatos, vecinos, profesionales de la salud, la asistencia, el derecho, estudiantes y dems personas solidarias con la causa, construimos un verdadero espacio de acogida y fortalecimiento de las mujeres.El local es propiedad de los salesianos, congregacin religiosa que demand ante la justicia la devolucin del edificio ocupado. Nuestra intencin era reivindicar la mediacin entre el movimiento, la Iglesia y el poder pblico municipal y estatal, responsabilizando al poder pblico del cumplimiento de su deber de mediador en este conflicto, proponiendo una solucin que poda pasar por la cesin del local o por el ofrecimiento de otro inmueble que no est siendo utilizado y pueda ser destinado al movimiento Ocupao Mulheres Mirabal.No obstante, la congregacin religiosa se niega a cualquier dilogo, ya sea con el movimiento o con el mismo Estado. Son decenas las mujeres acogidas que llegan a la ocupacin enviadas por la Delegacin de la Mujer del Centro Estadual de Referencia de la Mujer Vnia Arajo Machado (CRMVAM), por la Procuradura de la Mujer en la Asamblea Legislativa, por la ONG Themis o por la simple indicacin de quien nos conoce y vio en la Ocupao Mulheres Mirabal una alternativa con la que se puede ayudar a las mujeres que necesitan apoyo.Pero a pesar del reconocimiento y legitimacin del poder pblico en relacin con el trabajo desarrollado en el edificio ocupado, el da 15 de marzo la 20 Cmara del Tribunal de Justicia acept a trmite la solicitud de devolucin del local ocupado bajo el pretexto de defender el sagrado derecho de la propiedad privada, dictaminando por unanimidad el desalojo del local en un plazo mximo de 30 das, pudiendo darse el caso de que se acorte ese plazo si as lo considerase oportuno el juez responsable del proceso.Una vez ms el sistema judicial demostr que no est de nuestro lado, decidiendo echar a la calle, sin ofrecer ninguna alternativa, a mujeres que son vctimas de violencia o estn en situacin de vulnerabilidad social y encuentran cada vez menos apoyo del Estado y del ayuntamiento. En este momento queda claro, una vez ms, la injusticia y la falta de humanidad de este sistema capitalista y patriarcal en que vivimos y la necesidad de abolir la propiedad privada, que una vez ms se pone por encima de la vida de las mujeres. Sabamos que este momento llegara y estamos organizadas para resistir hasta el final, pues quien decide luchar para que dejen de morir mujeres, en casa o en la calle, no retrocede ante las amenazas de violencia, aunque vengan del poder pblico.Por esa razn, estamos convocando una jornada de 30 das por la vida de las mujeres, cada da con una actividad diferente, desarrollando debates sobre los ms diversos temas, la cultura y el arte popular. Venga a resistir y luchar con la gente! Lo hacemos por el bien, por la justicia y por un mundo mejor!