Dos terroristas matan a inocentes en una semana, pero slo uno de ellos aparecer como terrorista

James Harris Jackson, un exmilitar de 28 aos, odiaba a los negros y quera demostrarlo con un asesinato. El viernes de la semana pasada, se subi a un autobs en Baltimore para hacer un viaje de 300 kilmetros hasta Nueva York. Por qu tan lejos? A los policas que le interrogaron les dijo que esa ciudad es "la capital del mundo para los medios de comunicacin". "Quera que fuera como una gran declaracin pblica", explic William Aubry, jefe de detectives de la Polica de Nueva York en Manhattan.

En la noche del lunes eligi a su vctima en el cruce de la 36 con la Novena Avenida. Fue una decisin aleatoria. Tres manzanas antes, se haba fijado en otra persona. A las 23.30, vio a Timothy Caughman, un hombre de raza negra de 66 aos, y le clav una espada con una hoja de 45 centmetros. La espada entr por el pecho por encima del corazn y sali por la espalda. La vctima pudo andar dos manzanas hasta llegar a una comisara cercana. En el hospital no pudieron salvarle.

Caughman viva en un albergue para los sin techo y se ganaba la vida reciclando botellas y latas. Tena una cuenta de Twitter y le encantaba hacerse fotos con famosos del cine y la televisin. El da de las ltimas elecciones, se fotografi orgulloso antes de votar.

Al da siguiente del crimen, Jackson visit la Biblioteca Pblica de Nueva York para leer por internet noticias sobre la muerte de Caughman. El mircoles por la maana, se entreg en una comisara. En principio, la polica le acusa de asesinato en segundo grado, pero confa en que la investigacin permita clasificar el crimen como un delito de odio premeditado por motivos raciales con lo que podra terminar acusndole de asesinato en primer grado.

El asesinato racista de Caughman no apareci en medios espaoles o europeos (en Nueva York hubo 335 homicidios en 2016, una cifra histricamente muy baja), s en la prensa de la ciudad norteamericana a partir del jueves (ocupando la portada del Daily News).

Jackson pas tres aos en el Ejrcito y estuvo casi un ao destinado en Afganistn. No formaba parte de ninguna organizacin terrorista y no aparecer definido como terrorista en ningn sitio. Estaba motivado por una ideologa de odio, no le importaba quin fuera en concreto su vctima y quera que su crimen tuviera la mxima repercusin para enviar un mensaje a toda la sociedad (de ah que se desplazara hasta Nueva York).

No se conocen muchos datos an de Khalid Masood, un britnico de 52 aos que viva en Winson Green, en la periferia de Birmingham. El mircoles, alquil un todoterreno en Birmingham y condujo hasta Londres, a 190 kilmetros. All arroll a un grupo de peatones en el puente de Westminster y mat a tres personas: Aysha Frade, una profesora de 43 aos, Kurt Cochran, un turista norteamericano, y Leslie Rhodes, un jubilado de 75 aos. Masood sali del coche y asesin con un cuchillo al polica Keith Palmer, de 48 aos, antes de ser abatido a tiros por otros agentes.

El ataque con cuatro muertos y cerca de 30 heridos fue calificado de inmediato como atentado terrorista por la polica y los medios. Ocurri junto al Parlamento en una de las zonas ms vigiladas y ms visitadas por los turistas en Londres y, por el atropello en el puente, recordaba a los atentados de Niza y Berln, aunque a una escala mucho menor.

Khalid Masood tena numerosos antecedentes delictivos entre 1983 y 2003, sin relacin con el terrorismo, pero ninguno desde entonces. Theresa May dijo en el Parlamento que el MI5 lo haba investigado aos atrs, pero no lo haba considerado una amenaza seria. Se sabe que viva con su pareja y tena un hijo de cinco aos. Sus vecinos hicieron las declaraciones de costumbre diciendo que era una persona normal y agradable. Era britnico. Haba nacido en Kent. Por lo que se sabe de l, no formaba parte de ninguna organizacin terrorista.

Es muy posible que se sintiera motivado por la ideologa de ISIS u otro grupo yihadista, de la misma forma que Jackson se senta inspirado por dcadas de odio racista.

El prrafo anterior dedicado a Jackson se podra aplicar casi de forma literal a Khalid Masood: estaba motivado por una ideologa de odio, no le importaba quin fuera en concreto su vctima y quera que su crimen tuviera la mxima repercusin para enviar un mensaje a toda la sociedad. De ah que no se limitara a matar a alguien en Birmingham con el vehculo, sino que se desplaz hasta Londres, al corazn del poder poltico britnico e intent entrar en el Parlamento para seguir matando.

Cuando la Administracin de Trump afirm que los medios de comunicacin no estaban informando sobre algunos atentados terroristas dando a entender que se estaba subestimando la amenaza yihadista, tres acadmicos de la universidad de Georgia State hicieron un estudio basado en datos, es decir, en la realidad, y llegaron a la conclusin opuesta. La cobertura de los medios de comunicacin tiende a sobrerrepresentar all los atentados cometidos por musulmanes, en especial si han nacido fuera de EEUU.

"En un estudio reciente, descubrimos que los medios informativos no cubren todos los atentados terroristas de la misma manera. Por el contrario, ofrecen una cobertura extremadamente superior a los atentados cometidos por musulmanes, en especial, musulmanes nacidos en el extranjero, incluso cuando son menos habituales que otro tipo de atentados terroristas", escribieron en The Washington Post.

Contabilizan 89 atentados en EEUU entre 2011 y 2015 basndose en el Global Terrorism Database. El 12,4% fue ejecutado por musulmanes. De esos 89 ataques, 24 no recibieron ninguna cobertura, ms all de lo que saldra en medios locales. Los cometidos por musulmanes tuvieron el 44% de la cobertura periodstica. "En slo el 5% de todos los atentados terroristas, el autor era musulmn y adems nacido en el extranjero, pero esos cuatro atentados recibieron el 32% de toda la cobertura".

Ms nmeros. De media, un atentado cometido por un musulmn aparece en 90,8 artculos. Si es un musulmn extranjero, en 192,8 artculos. El resto es mencionado en 18,1 artculos.

El artculo recuerda que la cobertura se ve afectada tambin por otros factores, como el nmero de vctimas o las menciones a la investigacin y el juicio si el autor es detenido. Aun as, llega a la conclusin de que si el acto terrorista es obra de un musulmn, recibe de media en EEUU una cobertura 4,5 veces superior a otros casos.

Ms all de los datos, hay mltiples factores que considerar. Los intereses polticos en destacar la gravedad de unas amenazas sobre otras. El peso de las guerras de Oriente Medio y su capacidad para trasladar su violencia a Europa. Las intervenciones militares occidentales en Irak, Siria, Afganistn, Yemen y otros pases musulmanes desde 2001. Las razones con las que se justifica el aumento de los poderes del llamado Estado de la vigilancia y el recorte que supone para los derechos civiles. Los atentados cometidos en grandes capitales europeas que han olvidado la frecuencia mucho mayor de ataques terroristas en los aos 70 y 80. Todo eso influye de forma inevitable en la cobertura de los medios y la percepcin de la opinin pblica de esa amenaza.

Khalid Masood es considerado por polticos y medios de comunicacin un terrorista, y hubiera sido juzgado como tal si estuviera vivo. Jackson es considerado un asesino, uno ms en la lista de crmenes que se cometen cada ao en Nueva York y por el que recibir un larga pena de prisin.

El caso de James Harris Jackson no suscitar un debate nacional en EEUU sobre la amenaza del terrorismo. No provocar acusaciones contra la comunidad social o tnica a la que pertenece. No ser utilizado por algunos polticos para alertar sobre el peligro que suponen no ya los yihadistas, sino todos los musulmanes. No ser utilizado por el Gobierno de Trump para justificar sus medidas contra la inmigracin.

Hay crmenes muy similares, pero por una serie de razones se nos presentan como completamente diferentes cuando en el fondo no lo son.





