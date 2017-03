Entrevista a Patricia Walsh, a 40 aos del asesinato de Rodolfo Walsh

"A mi padre le bastaba pensarse como un escritor, sin agregado alguno"

Tlam









"Mala noticia para cualquier genocida: Rodolfo Walsh, a la hora de leer sigue vivo, y su memoria, cuarenta aos despus, no deja de crecer", sostuvo la periodista, poltica y psicloga social Patricia Walsh, hija del escritor, periodista y militante asesinado hace 40 aos por un grupo de Tareas de la Escuela de Mecnica de la Armada.Patricia Walsh, que se ocupa de la edicin de la obra de su padre, habl con Tlam sobre la vida, obra e influencia del escritor y periodista argentino, del que se cumplen 40 aos de su desaparicin fsica.- Patricia Walsh: Recuerdo a mi padre como a un hombre muy despojado de la capacidad de vanagloriarse. Seguramente l que era un gran lector respondera que hubo otros que escribieron mejor, y nos recordara de quines aprendi. Tampoco s bien qu opinara sobre ciertas categoras que hoy se proponen para pensar un lugar como el suyo. Parece que le bastaba pensarse como un escritor, sin agregado alguno, cuando eligi titular de esa manera su Carta Abierta. Tal vez tambin dudaba de la eficacia de elegir ese oficio terrestre, el de escritor, y por qu no el de periodista. O tal vez mejor ninguno. A veces dudaba, tal vez por eso me cont que tambin pensaba una versin que se titulaba solamente "Carta Abierta a la Junta". Finalmente, como lo asesinaron y desaparecieron al da siguiente que firmara el texto, recuerdo que tuvimos que pensar cmo titularla nuevamente, para enviarla al mismo tiempo que denuncibamos que el autor haba desaparecido, y que exigamos su aparicin con vida. El ttulo que yo misma escrib fue "Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar". Ya no la poda enviar l mismo, pero entonces lo hicimos sus seres queridos, y tambin sus compaeros. Esta preocupacin de mi padre por ver cmo contar bien lo que se denunciaba, cmo lograr que su palabra llegara a personas que podan pensar como l o podan pensar distinto, lo que le ocurra cuando senta que cambiaba el pas, y que tambin cambiaba l, y un libro como "Operacin Masacre" deba ser reescrito, y entonces lo haca de nuevo, seguramente importan a la hora de valorar esa capacidad de intervencin.- PW: Quienes trabajan su obra lo llaman inventor del gnero de no ficcin, por "Operacin Masacre". Y suelen mencionar a Truman Capote con su novela "A sangre fra" como fenmeno posterior, sealando que si el argentino hubiese sido norteamericano nadie ignorara su precocidad. Y si hablamos de periodismo, habr quienes lo estimen como maestro a la hora de pensar la serie de notas, que no exista como tal, o sea como serie, antes de que se publicara la denuncia de los fusilamientos. Sus libros, a los que se sumarn "Quin mat a Rosendo?" y "Caso Satanowsky", forjarn lo que hoy conocemos como periodismo de investigacin. Y el tratamiento de la denuncia, en los tiempos difciles de la dictadura, donde dar testimonio a pesar de todo, va a incluir recursos como ANCLA y el recurso de la imaginera popular que apela a la cadena que no debe romperse cuando inventa la Cadena Informativa. Su gran obra, no obstante, si hablamos de intervenir y denunciar, ser la irreemplazable carta abierta, que entiendo como un texto actual. Ms la leemos, ms nos ayudar a entender lo que nos sucedi, que fue un genocidio, y por qu nos sucedi, cuando con gran lucidez dar cuenta de la naturaleza econmica de los programas que precisaban -y precisan- acallar toda forma de resistencia. Finalmente, mi padre habla en su carta abierta sobre las nuevas formas de lucha. Y esa frase sigue siendo una consecuente necesidad de cada tiempo que nos toca vivir, mientras la misma frase nos lo vuelve a recordar. Su carta abierta hoy a 40 aos de ser escrita (para que acte) sigue abierta.- PW: Me ocupo de la edicin de la obra de mi padre junto a su nieta Victoria, mi sobrina, hija de mi hermana Vicki, y nos ha tocado la responsabilidad de editar su obra pstuma, y ocuparnos de la edicin de dos grandes libros que son "El violento oficio de escribir" y "Ese hombre y otros papeles personales". No seran tan buenos esos libros, pienso yo, si no fuera que se trata de la escritura de Rodolfo Walsh, compilada por personas talentosas como lo son Daniel Link, y quien estuvo en su momento a cargo de aquella primera edicin, Juan Forn. Tampoco creo que fuera tan sencillo editar a un escritor como mi padre si no hubiera existido Ediciones de La Flor. Es aquella misma editorial nacional a la cual la periodista Pir Lugones, pareja y luego amiga de mi padre hasta el final, bautizara con ese nombre pensando que editara "flor de libros". Estos libros de Rodolfo Walsh, mi padre, se leen mucho, los elige gente joven, muchos que estudian o ejercen el periodismo, o se apasionan con la poltica, o solo disfrutan de su mejor literatura. Y claro que existen obras inditas, son las que se robaron en San Vicente y ojal algn da tengamos la dicha de poder editarlas.