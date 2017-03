La dictadura de la derecha

Nada hay ms autoritario que ese comportamiento poltico que caracteriza a la derecha neoliberal y subversiva: su permanente actitud por cambiar el significado de las palabras. De acuerdo a ella, el Ecuador vive en una dictadura. Este discurso a ms de alucinante es arrogante ya que presupone que el pueblo ecuatoriano no sabe distinguir entre dictadura y democracia. No sabe distinguir entre rgimen de partido nico y rgimen pluripartidista, y como pudimos constatar todos los ecuatorianos, en primera vuelta compitieron ocho candidatos. Es espantoso tener que describir lo evidente, pero no hace mucho por esa persistente condicin de querer distorsionar el sentido de las palabras e incluso de las leyes, no hay ms remedio. Recordemos que hace un tiempo les dio por decir que se estaba construyendo un rgimen de partido nico, cuando nuestra Constitucin es muy clara en reconocer la participacin de las diversas expresiones polticas.El desdn que aflora por los poros discursivos de la derecha hacia el pueblo ecuatoriano implica que este no sabe distinguir entre cmo se constituye la autoridad en una dictadura y cmo sucede eso en una democracia. Es obvio dirn los ciudadanos que en estos diez aos de proceso de revolucin ciudadana es el pueblo el que ha elegido en contiendas electorales tanto nacionales como seccionales a sus autoridades y el concepto de autoridad se ha ido constituyendo a lo largo de la historia como un poder que es aceptado, reconocido y legtimo. Y es el pueblo ecuatoriano el que ha dado al presidente Correa, a su organizacin poltica y a su gobierno, eso: aceptacin, reconocimiento y legitimidad a travs de las respectivas elecciones.El encopetamiento de la derecha en esa obstinada conducta por distorsionar las cosas, llama populismo al necesario liderazgo que debe existir en una democracia, si esta se propone responder a su esencia, es decir, ser un sistema poltico al servicio de las mayoras, al servicio del bien comn. Pues la democracia no se debe limitar solo a su faceta poltica, sino tambin considerar lo econmico, y la democracia econmica busca la equidad y la inclusin, la eliminacin de los extremos de pobreza y riqueza, en consecuencia la distribucin para el Buen Vivir. La redistribucin de la riqueza le corresponde a la poltica y son estas distribuciones las que pueden ser declaradas de derecha o izquierda, histricamente los poderes oligrquicos guiados por ideologas de derecha buscan concentrar riqueza, no distribuirla, mientras que el conjunto de pensamientos polticos identificados con una postura de izquierda, se proponen distribuir la riqueza que genera una sociedad en beneficio de las mayoras.Pero existe otra caracterstica fundamental en una democracia, es un sistema poltico que establece un modo pacfico de acceder al gobierno, y gestiona el conflicto y los cambios de la misma manera: pacfica. Y es aqu cuando se devela con toda claridad la esencia de esa derecha conservadora, neoliberal y subversiva, cuando siente que pierde sus privilegios va incrementado su carcter violento y fascista. Por ello, si alguna dictadura existe, es la de la derecha, que subyuga las palabras para ponerlas a su servicio, privndolas de su verdadero significado, y ocultando su real contenido, esto sucede tanto con los conceptos desarrollados por las ciencias sociales, como en sus campaas polticas para manipular la decisin de los ciudadanos, ejemplos al canto: impuesto plano, zonas francas para educacin y salud, un milln de empleos y un largo etctera.Director del Centro Andino de Estudios Estratgicos.