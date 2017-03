De algunas ciudades de Dios y el diablo

Hay ciudades que ya no existen. Hay ciudades que son parte de la imaginacin. Hay ciudades bajo fuego. Ciudades de fuego. Hay ciudades en las cuales se derriten los pensamientos cuando la lluvia moja. Hay ciudades que ni lloviendo miles de siglos lograrn limpiar la tristeza contenida. Hay ciudades grises y ciudades de colores. Hay ciudades que se autodestruyen lentamente. Hay ciudades que se destruyen, hay vidas que se destruyen en las ciudades, hay historia destruidas en la historia de las ciudades. Hiroshima Hiroshima es una ciudad? Tal vez Hiroshima sea una ciudad. Cuntas Hiroshimas hay despus de Hiroshima? Cuntas Hiroshimas? Cuntas?A una Hiroshima le cant Ney Matogroso con el grupo Secos y Molhados una cancin que dice as: Pensem nas crianas / Mudas telepticas / Pensem nas meninas / Cegas inexatas / Pensem nas mulheres / Rotas alteradas / Pensem nas feridas / Como rosas clidas / Mas, oh, no se esqueam / Da rosa da rosa / Da rosa de Hiroshima / A rosa hereditria / A rosa radioativa / Estpida e invlida / A rosa com cirrose / A anti-rosa atmica / Sem cor sem perfume / Sem rosa sem nada.No olviden a la rosa de Hiroshima, la rosa hereditaria. La rosa de Hiroshima todava quema en el horizonte. Quema en el horizonte que est a nuestras espaldas, y quema en el horizonte que est enfrente. El horizonte puede estar en cualquier lado. Hiroshima puede estar en cualquier lado. Hiroshima est a nuestro lado. Mon amour, Hiroshima mon amour.Marguerite Durs cre la historia, Alain Resnais la hizo pelcula. La memoria y el olvido de una ciudad, de un mundo se reflejan a travs de la relacin de una francesa y un japons en Hiroshima. Hiroshima es la ciudad de un futuro que ya pas. La guerra y la paz son imgenes en medio del amor. La guerra, la paz y el amor son una ciudad. Hiroshima es la ciudad de una historia que no tiene fin. Cmo olvidar entonces aquel dilogo?, este dilogo:Ella.- Contra quin, la clera de ciudades enteras? La clera de ciudades enteras tanto si lo quieren como si no, contra la desigualdad establecida como principio de ciertos pueblos contra otros pueblos, contra la desigualdad establecida como principio por ciertas razas contra otras razas, contra la desigualdad establecida como principio por ciertas clases contra otras clases.Ella.- Oye Igual que t, yo conozco el olvido.l.- No, t no conoces el olvido.Ella.- Igual que t, estoy dotada de memoria. Y conozco el olvido.l.- No, t no ests dotada de memoria.Ella.- Como t, tambin yo intent luchar con todas mis fuerzas contra el olvido. Y he olvidado, como t. Como t, dese tener una memoria inconsolable, una memoria de sombras y de piedra. Luch por mi cuenta, con todas mis fuerzas, cada da, contra el horror de no comprender ya en absoluto el por qu de recordar. Y como t, he olvidado.Cmo olvidar ese otro dilogo?, este dilogo:l.- Eres como mil mujeres a la vezElla.- Porque no me conoces. Por eso.l.- A lo mejor no es del todo slo por eso.Ella.- No me disgusta ser mil mujeres a la vez para ti.Ella.- Soy de dudosa moralidad sabes?l.- A qu llamas t una dudosa moralidad?Ella.- A dudar de la moralidad de los dems.Y cmo olvidar aquellas intensas palabras en la voz de Emmanuelle Riva? Estas palabras, cmo olvidar estas palabras?: Te encuentro. Me acuerdo de ti. Esta ciudad est hecha a la medida del amor. T estabas hecho a la medida de mi propio cuerpo. Quin eres? Me ests matando. Estaba hambrienta. Hambrienta de infidelidades, de adulterios, de mentiras y de morir. Desde siempre. Ya me imaginaba que un da tropezara contigo. Y te esperaba con una impaciencia sin lmites, sosegada. Devrame. Defrmame a imagen tuya para que nadie ms, despus de ti, comprenda ya en absoluto la razn de tanto deseo. Vamos a quedarnos solos, amor mo. La noche no tendr fin. El da no amanecer ya para nadie. Nunca. Nunca ms. Por fin. Me ests matando. Eres mi vida. Lloraremos al da muerto con conocimiento y buena voluntad. No tendremos ya nada ms que hacer, nada ms que llorar al da muerto. Pasar tiempo. Solamente tiempo. Y vendr un tiempo. Vendr un tiempo en que ya no sabremos dar un nombre a lo que nos una. Su nombre se ir borrando poco a poco de nuestra memoria. Y luego, desaparecer por completo.Desapareci Hiroshima despus de desaparecer? Se marchit la rosa de Hiroshima despus de crecer? Dnde queda Hiroshima? En qu lugar del futuro est?Ciudades para qu? Se preguntaron algn da Astor Piazzola y Amelita Baltar: Ciudades, fundadas para odiar / Ciudades, tan altas, para qu? / Ciudades, cada vez de pie / Ciudades, al polvo volvern.Despus, bastante despus de que ellos se preguntaran para qu las ciudades, la ciudad se transform en el eje central de la vida de muchos pases. Dej de ser un lugar y se transform en un personaje que, unas veces puede devorar y otras olvidar a las personas que transitan por ella. La ciudad actual alberga a seres nmadas, habitantes del mundo antes que del barrio. Inquilinos de la vida que caminan por ella con la incertidumbre a cuestas y la soledad a flor de piel. Tipos humanos que se cuestionan su pertenencia a un lugar pero se adaptan al viaje. Todas las ciudades les pertenecen y sin embargo no les pertenece ninguna. Son los eternos viajeros de un tiempo marcado por el desarraigo. Por la amistad va Facebook, la realidad vivida en twitter, la memoria recuperada en selfie, instagram o cualquiera de esas redes sociales que pueden ser tambin antisociales. La globalizacin puso todas las ciudades al alcance de la mano y sin embargo las alej de la sensibilidad, las deshumaniz. Entonces ocurre, puede ocurrir, que la gente se encuentra y desencuentra en la ciudad de la furia, como alguna vez le ocurri a Gustavo Cerati y Soda Stereo: Me vers volar / por la ciudad de la furia / donde nadie sabe de mi / y yo soy parte de todos. / Nada cambiar / con un aviso de curvas / ya no hay fabulas / en la ciudad de la furia.Pero La Ciudad de la Furia de Cerati se encuentra con otra ciudad, que en realidad es la misma pero muchos aos antes, en 1923: la ciudad potica de Jorge Luis Borges en Fervor de Buenos Aires.El prlogo escrito por Borges para una edicin de 1969, describe la importancia que tuvo y tiene ese libro en el que la ciudad es el escritor y viceversa: No he reescrito el libro. He mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensibleras y vaguedades y, en el decurso de esta labor a veces grata y otros veces incmoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribi ya era esencialmente -qu significa esencialmente?- el seor que ahora se resigna o corrige. Somos el mismo; los dos descreemos del fracaso y del xito, de las escuelas literarias y de sus dogmas; los dos somos de Schopehauer, de Stevenson y de Whitman. Para m, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que hara despus. Por lo que dejaba entrever, por lo que prometa de algn modo, lo aprobaron generosamente Enrique Dez-Canedo y Alfonso Reyes. Como los de 1969, los jvenes de 1923 eran tmidos. Temerosos de una ntima pobreza, trataban, como ahora, de escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me propuse demasiados finesa: remedar ciertas fealdades (que me gustaban) de Miguel de Unamuno, ser un escritor espaol del siglo XVII, ser Macedonio Fernndez, descubrir las metforas que Lugones ya haba descubierto, cantar un Buenos Aires de casas bajas y, hacia el poniente o hacia el sur, de quintas con verjas. En aquel tiempo, buscaba atardeceres, los arrabales y la desdicha; ahora, las maanas, el centro y la serenidad.En 1976, agrega otras palabras a ese argumento y sigue construyendo su propia ciudad. Las palabras tambin son la ciudad:Lo que yo he hecho despus es reescribir ese primer libro, que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatndose, ramificndose, enriquecindose. Y creo que ahora puedo jactarme de haber escrito algunas pginas validas, alguno que otro poema, y qu ms puede pedir un escritor?, porque aspirar a un libro ya es demasiado Una vez escrito algo ya est lejos de mi. Cuando yo escribo lo hago urgido por una necesidad intima. Yo no pienso en un pblico selecto ni en un pblico de multitudes. Pienso en expresar lo que yo quiero decir y trato de hacerlo del modo ms sencillo posible. No al principio. Cuando yo empec a escribir era un joven barroco como todos los jvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo simulando ser un escritor del siglo XVII, o del siglo XX digamos (sonre). Pero ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales. Porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia. Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario se ve como sinnimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco tambin. La verdad es que no son sinnimas. La palabra azulado puede usarse porque es una palabra comn que el lector acepta, en cambio si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no, son palabras que van en direccin contraria. As que la nica que puede usarse es azulado, porque es una palabra comn que se desliza con las otras. Si yo pongo azulino, por ejemplo, es una palabra decorativa, es como si yo pusiera de pronto una macha azul en la pgina. No es una palabra licita. Es un error escribir con el diccionario. Uno debe escribir con el idioma de a conversacin, con el idioma de la intimidad. A eso se llega con el tiempo, porque es muy difcil que un joven escritor se resigne a escribir con palabras comunes. Posiblemente haya palabras que son comunes para mi y no lo son para otros, porque cada grupo humano tiene su dialecto, cada familia. Posiblemente hay palabras que para mi son comunes y no son para otros Lo barroco se interpone entre el escritor y el lector. Podra decirse que lo barroco tiene un pecado de vanidad. Si un escritor es barroco, es como si pidiera que lo admiraran. Se le siente al arte barroco como un ejercicio de la vanidad, siempre. Aun en el caso de los ms grandes como John Donne y Quevedo. Se siente esa vanidad o soberbia. Hay como una suplica para que lo admiren, o esta pidiendo un tributo, lo que es peor todava. Aunque los dos casos son desagradables.Y qu son las calles de Buenos Aires en el fervor del poeta?: Las calles de Buenos Aires / ya son mi entraa. / No las vidas calles, / incmodas de turba y ajetreo, / sino las calles desganadas del barrio, / casi invisibles de habituales, / enternecidas de penumbra y de ocaso / y aquellas ms afuera ajenas de rboles piadosos / donde austeras casitas apenas se aventuran, / abrumadas por inmortales distancias, / a perderse en la honda visin de cielo y llanura. / Son para el solitario una promesa / porque millares de almas singulares las pueblan, / nicas ante Dios y en el tiempo y sin duda preciosas. / Hacia el Oeste, el Norte y el Sur / se han desplegado -y son tambin la patria- las calles; / ojal en los versos que trazo / estn esas banderas.Tal vez la furia sea una bandera. Tal vez las ciudades de la furia sean banderas. Tal vez las banderas sean parte de la furia. Tal vez ya no haya fervor, solo furiaEl fervor y la furia puede ser un sentimiento o la imagen colectiva de la ciudad. De aquella ciudad escrita y descripta por Borges en 1923 podemos viajar a 1979, a la ciudad de Woody Allen. Del fervor de Borges al fervor de Allen. De la furia de Buenos Aires a la furia de Nueva York. La pelcula Manhatan es un homenaje en blanco y negro de Woody Allen a la ciudad que siempre ha querido, y en particular a Manhatan. Cmo olvidar aquel comienzo?: Captulo primero: l adoraba la ciudad de Nueva York. La idolatraba fuera de toda proporcin. No, digamos que la romantizaba fuera de toda proporcin. Mejor. Para l, sin importar qu estacin era, sta an era una ciudad que exista en blanco y negro, y que lata al son de las melodas de George Gershwin. No, comenzar de nuevo.Captulo primero: l era muy romntico respecto a Manhattan como lo era con respecto a todo lo dems. Medraba en el ajetreo y bullicio de las multitudes y el trfico. Para l, Nueva York significaba mujeres bellas y hombres experimentados quienes parecan conocer todos los ngulos. No, no, banal. Muy banal para mi gusto. Intentar profundizar ms.Captulo primero: l adoraba la ciudad de Nueva York. Para l, era una metfora de la decadencia de la cultura contempornea. La misma falta de integridad individual que provocaba que tanta gente tomara el camino fcil converta rpidamente a la ciudad de sus sueos en... No, va a parecer un sermn. Aceptmoslo, quiero vender libros.Captulo primero: l adoraba la ciudad de Nueva York aunque para l, era una metfora de la decadencia de la cultura contempornea. Cun difcil era existir en una sociedad insensibilizada por, msica estridente, televisin, delincuencia, basura. Mucho enojo. No quiero sonar enojado.Captulo primero: l era rudo y romntico como la ciudad que amaba. Detrs de sus lentes de armazn negro viva el poder sexual de un felino. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad. Y siempre lo sera.Unos 22 aos despus de que se estrenara Manhatan, el 11 de septiembre de 2001 fueron derribadas las torres gemelas. Para algunos un smbolo de la ciudad. Una accin terrorista similar a la que ocurri en Hiroshima en agosto de 1945. Del aire lleg la muerte a las dos ciudades. Solo que en Hiroshima la devastacin fue total, los muertos y las consecuencias hacia el futuro muchos peores. Pero el camino de Hiroshima a Nueva York, tal vez sea el mismoDe Hiroshima a Nueva York. De la ciudad a la ciudad. De Hiroshima mon amour a Manhatan. De la Rosa de Hiroshima a las Torres Gemelas. De la destruccin a la destruccin. De La ciudad de la furia de Gustavo Cerati al Fervor de Buenos Aires de Jorge Luis Borges. De Las ciudades de Astor Piazzola y Amelita Baltar. Del amor en Hiroshima al amor en Manhatan. De la muerte a la muerte. De la vida a la vida. Caminos en medio de las ciudades. Ciudades de Dios y del diablo.Ciudad de Dios es una favela de Ro. Ciudad de Dios, es una pelcula de Fernando Meirelles estrenada en 2002, que relata parte de las vida en esa favela, y en muchas. Lucha y nunca sobrevivirs.... Corre y nunca escapars..., es una de las tantas frases que dej marcada en el camino. Ciudad de Dios. Una postal de Ro de Janeiro que no se encuentra en los lugares tursticos, como dira el personaje principal. De la pelcula podramos ir a volver de una de las canciones de la banda sonora: Invitacin a la vida. En medio del camino de la muerte un samba que dice: es la ciudad de Dios, solo que Dios se olvid de mirar a esa gente, que no se cansa de recibir golpes y ms golpes.Ciudad de Dios es una irona del destino. Pero mas irnico puede ser que, si caminamos el mundo, tal vez encontremos muchas ciudades de Dios. Todas con su particularidad, con su historia propia, con sus vidas sobrevividas entre la noche y el amanecer que nunca llega, o llega para pocos. Si en Ecuador nos vamos a volver de Guayaquil, tal vez encontremos otra irona del destino, otro mundo, otra ciudad, pequea ciudad de Dios, otra historia de ciudad. Sin muertos no hay carnaval, no es solamente una interesante pelcula de Sebastin Cordero, es adems el relato de otra irona. Y como tal, la primera exhibicin pblica fue realizada en el barrio Voluntad de Dios, en el sector de Monte Sina. Parte de la pelcula se film ah, y unas 300 personas del barrio participaron como extras. De Ciudad de Dios a Voluntad de Dios Una metfora de muchas ciudades perdidas y encontradas en los caminos: de Dios? De cul Dios? Dios tambin puede ser una irona de la ciudad. Todo nace, crece, se desenvuelve y muere, dice la cancin El Ciclo del cantautor Ricardo Pita, que forma parte de la banda sonora de Sin muertos no hay carnaval.Voy a estudiar el tema y voy a ver si puedo ayudarlo por un porcentaje. Usted sabe que la plata cuesta plata, dice uno de los personajes, tal vez mostrando la esencia de la ciudad de hoy, la esencia del mundo: la plata cuesta plata.El camino de la historia de la humanidad, se cruza con el camino de cientos de ciudades, de miles ciudades de Dios y del diablo.Como las ciudades de Dios y del diablo, todas las ciudades de hoy cultivan sus misterios, y stos, como los miedos, pueden estar en Roma, La Habana o cualquier lugar, y pueden presentarse a travs de una mscara, un viaje, un gato, una sombra. La ciudad se transforma en el escenario preciso para la representacin. Todos somos personajes de una gran trama. El selfie, fugaz, momentneo puede ser una prueba irrefutable de haber pasado por un algn lugar y a la vez otra irona de la ciudad, pues muchas veces solo representa a la realidad. No es el engao, es solo el ajuste de la realidad. El selfie es una forma de poder efmero. A veces un documento fiel y a veces puede reemplazar ya no a la ciudad sino al sujeto que transita por ella. El selfie es adems una forma de ver. La realidad se va construyendo a travs de lo que cada cual ve. Los habitantes de la ciudad viven en funcin de imgenes creadas por su mirada. Esas imgenes son como metforas de la relacin con sus vecinos/as y su entorno. La confluencia realidad-imagen-imaginacin-hiperrealidad son parte esencial de la ciudad actual. Pero esa ciudad actual tiene su contrincante en la ciudad de la memoria, esa que se resiste a desaparecer. Entonces se puede dar un contraste, muchas veces tenso con el pasado, cuando la ciudad de la memoria rescata la historia social o personal para enfrentarla con el olvido.Quito tienen escritores, cantantes y artistas que rescatan su memoria. Abdn Ubida en novelas y en relatos narra historias, momentos, costumbres de Quito, que es tambin en la narrativa de Ubidia una ciudad de la memoria. Quito, una ciudad, dos miradas es el ttulo de un libro con textos suyos y dibujos de Ruby Larrea. Dibujos y textos que nos ubican en una ciudad mltiple de smbolos, ms all de la niebla. Un tejado, una pared, una calle y la niebla siempre ah. La niebla atrs y adelante de los edificios, de las imgenes, de los dibujos de Ruby. La niebla que surge de muchos relatos de Abdn. La niebla como metfora de una ciudad de Dios, y del diablo.Margarita Laso, en cambio, so con Quito y escribi un poema. Alex Alvear le puso msica al poema y al sueo. La ciudad de la memoria est tambin en las canciones y en los sueos. Soando con Quito es la cancin y dice:Ahora que no ests / vibran remotas sombras / Mientras fuma el volcn / En este Quito / Ni la piedra de luz / Del viejo Cotopaxi / Hiere tanto al mirar / Como al pensar en ti / El mundo en su mitad / Me trajo la montaa / Los brotes del cholal / Y lo que fuiste / Gorrin del capul / Espuma del arupo / Y el cielo del Ejido / Que con sus abrigos / Me envolvi contigo / La cmara de manga / Y un hombre que se oculta / Capturan tu sonrisa / Bajo el sol en La Alameda / All en El Panecillo / Al vuelo de cometas / Navegan los recuerdos / Del aquel amor que no volvi.Fervor de la ciudad, Ciudad de la Furia, Ciudad de Dios, Ciudad de la imaginacin, Ciudad de la representacin, Ciudad de la destruccin, Ciudad de la guerra, Ciudad de la paz, Ciudad del amor, Ciudad de la memoria, Ciudad del olvido, Ciudad de la mentira, Ciudad de lluvia, Ciudad de invierno, Ciudad Escondida, Ciudad de Burcratas Ciudad. Podemos hablar de cualquier ciudad, y encontrar hilos en el tiempo y en la geografa que las unen. Ahora, en Quito, recuerdo una conversacin de hace muchos aos con Mario Benedetti, all en su casa del centro montevideano, cuando me hablaba de un Montevideo que ya no existe. Pero, ms bien, recordemos la palabra de Mario en Dactilgrafo, recordemos algunos versos de aquel poema, unidos por la memoria, estos versos, esta memoria:Montevideo era verde en mi infancia, absolutamente verde y con tranvas yo tuve un libro del que poda leer veinticinco centmetros por noche y despus del libro quin era? ah s, mi madre se acercaba y prenda la luz y no te asustes y despus la apagaba antes que me durmiera era tan diferente, era verde, absolutamente verde y con tranvas y qu optimismo tener la ventanilla, sentirse dueo de la calle que baja, jugar con los nmeros de las puertas cerradas y apostar consigo mismo en trminos severos si terminaba en cuatro o trece o diecisiete era que iba a rer o a perder o a morirme absolutamente verde y con tranvas, y el Prado con caminos de hojas secas, y el olor a eucaliptus y a temprano, y desde all los aos y quin sabeMontevideo era verde y con tranvas en la niez de Mario. En mi niez en cambio era verde y con troles. Despus vino la dictadura y arrasaron con los rboles de la avenida principalDe Hiroshima a Montevideo hay un hilo invisible que las une. Un hilo en el telar de la historia, una calle en la ciudad de la memoria.

