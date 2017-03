Entrevista a Thomas Gunol, Politlogo

El precariado en Francia representa la mitad de la poblacin

Ctxt

Thomas Gunol (Pars, 1982) es un spin doctor, un consejero poltico. No tard ni cinco minutos en aceptar esta entrevista en una cafetera al lado de la facultad de Sciences Po de Pars, donde ejerce como profesor. Esta disponibilidad es fruto de su presencia habitual en los diarios o en los plats de la televisin francesa en horarios de mxima audiencia. En un paisaje meditico en el que resultan habituales las tesis de intelectuales reaccionarios como ric Zemmour o Alain Finkielkraut, Gunol ha sabido transmitir una visin progresista sobre la globalizacin y las minoras, dos cuestiones recurrentes en el debate poltico francs. Aborda estos temas en sus dos ltimas obras: La mondialisation malheureuse (2016) e Islamopsychose (2017).

Para Gunol, son estos dos ejes polticos la mundializacin y las minoras los que explican la fragmentacin actual del paisaje poltico en Francia. Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales, hasta cinco candidatos tienen opciones para alcanzar la segunda vuelta: Marine Le Pen (extrema derecha), Franois Fillon (derecha republicana), Emmanuel Macron (centrista), Benot Hamon (socialista) y Jean-Luc Mlenchon (izquierda republicana y ecologista). Esta fragmentacin resulta indita en un pas de tradicin bipartidista y refleja una incipiente crisis de rgimen. Un sistema que se ve alterado, segn Gunol, por la voluntad muy fuerte entre los perdedores de la globalizacin por sacudir el tablero poltico.

-A menos de dos meses para las presidenciales, cinco candidatos tienen opciones para clasificarse para la segunda vuelta. Un hecho indito en Francia. Cmo explica esta fragmentacin del sistema poltico?

-El duelo habitual entre la izquierda y la derecha ha sido alterado. Est sucediendo una cosa poco habitual. Tanto el candidato de la derecha como el de la izquierda llegan desestabilizados. Hay un candidato socialista del partido que est en el gobierno que est muy debilitado, porque Franois Hollande deja un balance muy difcil de defender. Adems, hay una fractura ideolgica muy profunda entre los votantes socialistas favorables a la globalizacin y los votantes socialistas que son altermundialistas. Luego est el candidato de la derecha tradicional, Franois Fillon. Este construy su candidatura en torno al valor del trabajo, el rechazo al asistencialismo, el sacrificio y la honestidad. De repente, nos enteramos de que pag lo que quiso (en torno a 1 milln de euros) a su mujer con el dinero del Estado. Es una ruptura de imagen total. Incluso entre los votantes de la derecha.

-Ms all de la debilidad de los partidos tradicionales. Cules son las principales diferencias ideolgicas entre estos cinco candidatos?

-Hay dos cuestiones que estructuran actualmente el paisaje poltico francs. La globalizacin y las minoras. Es decir, los pobres de la banlieue (barrios perifricos), los inmigrantes de origen magreb. Pero tambin las minoras LGBT. Hay estas dos cuestiones estructurales y cuatro ofertas polticas posibles. La oferta abierta con las minoras y proteccionista respecto a la mundializacin es la oferta altermundialista, de Mlenchon. Benot Hamon intenta quitarle este espacio. Tambin est la oferta abierta con las minoras y pro-mundializacin, Macron. Luego, tienes la opcin favorable a la mundializacin, pero hostil con las minoras: Fillon. Finalmente, est la oferta hostil con las minoras y proteccionista: Le Pen. Esto es la cuatripolarizacin del paisaje poltico francs.

-Por qu la globalizacin favorece esta fragmentacin del sistema poltico francs?

-El socilogo britnico Guy Standing ha desarrollado la nocin de precariado como clase social. El precariado es una clase social que se encuentra en la incertidumbre permanente, no tiene acceso a un empleo estable ni a una situacin profesional estable. El precariado en Francia representa la mitad de la poblacin. Esto se refleja en una divisin entre los vencedores y los perdedores de la globalizacin. Estos ltimos dejan de votar o bien votan a Le Pen o dudan entre Mlenchon y Hamon. Hay una voluntad muy fuerte entre los perdedores de la globalizacin de sacudir el tablero poltico.

-Adems de los efectos de la globalizacin, las distintas posiciones respecto a la UE dividen a los partidos.

-La mayora de los franceses estn hartos de la Unin Europea bajo su forma actual. La nica cosa que permite que no haya una voluntad masiva de un Frexit [salida del pas de la UE] es que la mayora de los franceses estn en contra de la UE, pero quieren seguir formando parte de la construccin europea. El 54% de los franceses votaron en referndum en contra de todos los tratados europeos. Porque la Constitucin europea de 2005 inclua todos los tratados: Maastricht, msterdam, Lisboa Y los franceses dijeron no.

-Durante los ltimos aos se ha repetido de forma recurrente la teora de la derechizacin, la idea de que la sociedad francesa se ha vuelto ms conservadora a causa de la parlisis econmica y los atentados yihadistas. Es esto cierto?

-No creo que haya habido una derechizacin de la sociedad francesa. Lo que ha sucedido es una radicalizacin de los franceses en cada uno de los espacios polticos. Los franceses de extrema derecha son cada vez ms xenfobos. Los franceses de derechas son cada vez ms conservadores respecto a los temas sociales y favorables a la desregulacin econmica. Los franceses centristas son cada vez ms radicales en su entusiasmo respecto a Macron. Los electores del Partido Socialista estn cada vez ms divididos entre los que son pro-mundializacin y los altermundialistas. No hay una derechizacin, pero s una radicalizacin de cada bloque de electores, cada uno en su pasillo.

-Esto significa que la mayora de los electores no estarn satisfechos con el prximo presidente?

-El futuro presidente francs tendr a tres cuartas partes del electorado en contra. A causa de la cuatripolarizacin del paisaje poltico francs, tres cuartas partes de los votantes estarn descontentos del presidente y su poltica. Para evitarlo, deberamos escoger a los diputados a travs de un sistema electoral proporcional. Esto forzara a que hubiera una coalicin realmente representativa.

-Uno de los candidatos que ms se est beneficiando de la fragmentacin del sistema poltico es Emmanuel Macron, que se presenta sin el apoyo de ningn partido convencional. Cmo explica el xito de su candidatura?

-La debilidad de los candidatos de la derecha y la izquierda abre el camino a Macron, que es en realidad un candidato de centro derecha. Algunos votantes de izquierdas que quieren votarlo no quieren verlo como un candidato de centro derecha. Pero Macron no es de izquierdas, ni de centro izquierda. Defiende la misma posicin central que defenda Franois Bayrou en 2007 [el lder del actual Movimiento Demcrata result entonces el tercer candidato ms votado, con un 18% de los votos]. Cuando el candidato del Partido Socialista se debilita, Macron da un volantazo hacia la izquierda. Cuando se debilita el candidato conservador, Macron da un volantazo hacia la derecha. Pero como ocupa un espacio central, su electorado es el ms inestable.

-Cules son las debilidades principales de la candidatura de Macron?

-La principal debilidad de Macron es su inconsistencia. No transmite ni una visin clara, ni unos valores claros, ni unas propuestas claras. Construye simplemente una marca, como construiramos la marca de un producto de consumo de masas. Practica el marketing electoral puro y duro. Dirige un eslogan a una categora de electores, segmento por segmento, de la misma forma que una empresa se focaliza en partes del mercado. Su punto dbil es que se trata de una candidatura oportunista e inconsistente.

-En el caso de una hipottica segunda vuelta entre Le Pen y Macron, volver a repetirse el famoso frente republicano (la alianza entre la izquierda y la derecha republicana) para evitar que el FN gane? O los votantes conservadores se sentirn atrados por el discurso xenfobo de Le Pen?

-Independientemente de quin sea el adversario de Le Pen, estoy convencido de que el frente republicano ser suficientemente potente para impedir que la extrema derecha gane. Las elecciones regionales de 2015 lo volvieron a demostrar. En una segunda vuelta en la que se confronten el FN y otro partido, el FN ser ampliamente vencido.

-Segn usted, hay dos candidatos que se disputan la misma oferta poltica altermundialista: Mlenchon y Hamon. Pero el acuerdo entre ellos dos resulta improbable. Por qu?

-Hay una competicin por el liderazgo de la izquierda. Una alianza para las elecciones legislativas de junio an resulta posible, pero no lo es una candidatura nica para las presidenciales. Benot Hamon dice: debemos tener un candidato nico para las elecciones presidenciales, pero esto significa que el candidato nico tengo que ser yo. Mlenchon ha dicho ms o menos lo mismo. Ni Hamon ni Mlenchon renunciarn a sus respectivas candidaturas. La cuestin principal es cul de los dos conseguir fagocitar el electorado del otro. Y si lo hace, lo absorber con suficiente fuerza para alcanzar la segunda vuelta de las presidenciales.

-Adems de la disputa por el liderazgo de la izquierda, Mlenchon y Hamon tampoco coinciden respecto a su posicin sobre la UE. Cmo dificulta la unidad de la izquierda esta posicin divergente sobre las instituciones europeas?

-Benot Hamon quiere promover otra poltica europea que sea ms de izquierdas, pero sin confrontarse con las instituciones europeas. Dice que quiere superar los lmites del dficit, pero que no se confrontar con Bruselas, porque quiere conservar la construccin europea. Sin embargo, Mlenchon dice que esto no es posible, que es una tomadura de pelo. Recuerda que se trata del mismo discurso del Bourget que hizo Franois Hollande en enero de 2012. Un discurso en el que Hollande prometi reformar Europa y finalmente no pudo renegociar nada.

-La propuesta estrella de la candidatura de Hamon es la renta bsica universal (RBU). Resulta posible construir una mayora electoral en torno a una propuesta tan innovadora como polmica, como la RBU?

-S que lo es. Ya hay un 40% de los franceses favorable a esta medida. La explicacin es el aumento del precariado. Este fenmeno ha provocado que un cierto nmero de intelectuales apueste por esta medida, ya que, si no se apuesta por este tipo de medidas, las sociedades de los pases ricos explotarn una detrs de otra. Esto significa la llegada al poder de dirigentes como Donald Trump. Una parte de las lites econmicas que se benefician de la mondialisation malheureuse (la globalizacin desafortunada), como Facebook, apoya la renta bsica universal. Cree que o bien hacen una concesin masiva al precariado o el sistema ser derribado.

Adems, la renta bsica representa un cambio de paradigma. El modelo de todos los partidos, tambin los de izquierdas, era desarrollar las polticas que aportan crecimiento econmico. Las diferencias se deban a la manera en la que se reparta la riqueza, pero no sobre la necesidad de impulsar el crecimiento. Lo que aporta Hamon de inesperado es que no quiere promover el crecimiento, ya que este no resulta sostenible desde un punto de vista ecolgico. Los niveles de riqueza resultan estables y hay que hacer que las sociedades sean menos desiguales. La herramienta para ello es la renta bsica universal. Es un cambio de perspectiva sin precedentes en Francia.

-Pero Mlenchon tambin defiende este discurso ecologista.

-Mlenchon rechaza seguir por el sendero del crecimiento y quiere una economa verde. Pero con la diferencia de que reivindica una planificacin ecologista. Que el Estado recupere el control de la economa para planificar el abandono del despilfarro y el consumismo. Hay dos candidatos de izquierdas y los dos son ecologistas. Es algo completamente nuevo en Francia.

-Numerosos analistas polticos aseguran que el electorado de Mlenchon resulta estable y limitado. El lder de la izquierda radical tiene alguna oportunidad para clasificarse para la segunda vuelta?

-S que tiene opciones de llegar a la segunda vuelta de las presidenciales. Porque tiene una dinmica en las redes sociales y en los mtines que es realmente masiva. O bien se trata de un grupo de incondicionales muy movilizado que le permitir obtener un 10% o un 15% de los votos. O bien se est produciendo una dinmica en torno a l, una ola que le puede permitir sobrepasar el 20% de los votos. Hubo estudios en 2012 que mostraron que un votante de cada diez dud hasta el ltimo momento entre Hollande y Mlenchon.







Fuente original: http://ctxt.es/es/20170315/Politica/11447/Politica-Francia-Elecciones-Presidenciales-Thomas-Guenole.htm?utm_campaign=avance-no-109-suscriptores&utm_medium=email&utm_source=acumbamail