Paradigmas de la epistemologa andina

Ahora que se viene "El Nio" (el firme) el Per, Ecuador y Bolivia, necesitan urgente hacer uso de la ciencia y la tecnologa andinas, con las que nuestros abuelos forjaron una civilizacin milenaria, y no solo a pesar del nio, sino con una ciencia y tecnologa que surgieron de l, del desastre, de una geografa y climas chcaros; fuimos convirtindonos con los milenios en hijos del riesgo, de la diversidad, del trabajo y la competencia desigual contra los sismos, las lloqllas y waycos, as surgimos y sobre todo somos hijos de la unin en la diversidad, o confederatividad de los pueblos.

Pero... exsten acaso ciencia y tecnologa andinas? Claro que existen, sino los nios no nos hubieran permitido la gloria y la felicidad (Vida Plena o Sumaq Kawsay) de la confederacin Inka; pero cules son las bases epistemolgicas del mundo andino?... De esto vamos a escribir, pero diremos como introduccin que si el hombre actual sufre, y no solo en el Per, sino en el mundo entero, sufre, digo, los embates y el castigo de la madre natura o Pachamama, es porque los humanos nos hemos apartado de su regazo, hemos roto el vnculo, amarre o watana que nos tena disfrutando de lla y de la vida plena que nos prodigaba. Bien, es necesario re-par-ar estos vnculos y amarrarnos nuevamente a la pacha, es decir y sobre todo lo urgente y necesario es recuperar nuestras "watanas" (dolos extirpados?), que son las que nos "amarran" al cosmos, a la naturaleza, a la Pachamama.

Estas son la cinco (5) Pes de nuestra Epistemologa Andina que estamos recordando, re-par-ando y desarrollando como paradigmas epistemolgicos andinos:

- La paridad sobre la unidad.

- La proporcin antes que la medicin.

- La precisin y no la exactitud.

- La percepcin mejor que la experimentacin.

- La proporcionalidad de lo cualitativo con lo cuantitativo.

Estos son los argumentos bsicos e iniciales, a manera de hiptesis de trabajo, pues esta publicacin solamente es un adelanto del trabajo que venimos desarrollando para la recuperacin de nuestras filosofa, ciencia y tecnologa global andinas, que fueron extraa pero criminalmente extirpadas, por mentes desidiosas e ignorantes, cuyos descendientes y representantes hoy estn recibiendo el castigo de la Pachamama.

1. La ciencia Occidental usa la unidad como patrn de medida y paradigma cientfico general. Nuestro mundo Andino usa la paridad o yanantin, como sistema de dos medidas que se complementan y se proporcionan. Por eso tildamos al mundo occidental de monomaniaco, por su cos-mono-visin.

2. Para la ciencia Occidental ciencia es medir, la medicion es su mtodo, porque habiendo una unidad que adems es la fuente de toda la verdad, el bien y hasta de la belleza; todos los dems objetos del cosmos se deben medir desde esa unidad primordial que es razn o logos de su cognicin, pero tambin Dios de sus religiones monomaniacas. En cambio la ciencia andina tiene su mtodo en la proporcin, todo objeto o fenmeno siempre se manifiesta en paridades opuestas y complementarias que se deben "equilibrar con dos medidas proporcionales, una medida para cada una de las partes de la paridad. El mundo andino tiene sus mitos de origen en el par proporcional o yanantinkuy y as funciona su cognicin y su ciencia.

3. La presicin y no la exactitud. La ciencia occidental trabaja hasta ahora con el paradigma de la exactitud, nuestra ciencia Andina, siempre ha trabajado con el paradigma de la precisin, que es una herramienta ms estadistica que matemtica. Sin embargo, en la actualidad la cultura occidental ya dej de lado eso de "las ciencias exactas".

4. La percepcin supera la experimentacin. Dado que todo el cosmos es cambiante y no hay leyes cientficas eternas, nuestra ciencia Andina, se ha desenvuelto con el paradigma de la percepcin, ms que la "experimentacin". Percibir una muestra cientfica basada ms en el recojo de datos a travs de los sentidos, pero usndolos en equipo, es decir en forma combinada, es la manera o mtodo de obtener conocimiento sistemticamente.

5. La proporcionalidad entre lo cualitativo y lo cuantitativo, es otro paradigma de la epistemologa andina. El dato cualitativo es una caracterstica del objeto, que el sujeto percibe principalmente con la emocionalidad sentimiento. Percibidas as, las cualidades del objeto cientfico, stos quedan como caractersticas dinmicas en los objetos o entes; estos cambios de los pares son producto de una relacin de oposicin, complementariedad, y proporcionalidad, que son las caractersticas que tienden a un equilibrio inestable, cuando sta proporcionalidad de opuestos complementarios, llega a sus extremos, entonces el equilibrio se rompe y devienen cambios cualitativos, pero tambin cuantitativos.

La ciencia andina, de esta forma, postula el intercambio recproco de informacin entre el sujeto y el objeto, y de esta forma conjunta Y paritaria forjan y componen toda realidad objetiva y cognicin subjetiva.

Todos estos paradigmas cientficos andinos, los venimos trabajando, para superar la razn" que nos inculca la escuela occidental, y que nos anula la facultar de illanar, nos ensean a razonar como facultad puramente "mental", "abstracta", "cerebral"; estamos actualmente incorporando intensivamente herramientas epistemolgicas cualitativas, que es lo que va incorporando en la fabricacin de ciencia o en la sistematizacin del conocimiento, el uso de las emociones, del sentimiento y de los instintos. Este mtodo espistemolgico andino, lo estamos nombrando desde el idioma qhapaq simi o Puquina, usando el verbo: illanay, o el rumiar del alma, (ver, Federico Aguil, 2000 El idioma del Pueblo Puquina, Pg. 70), que es una Capacidad, funcin o habilidad superior propia del AJAYU (otro concepto Puquina, con significado parecido al de alma).



El llay andino que significa iluminacin de la mente y proporcionalmente tambin, la iluminacin de la pasin, nos ha permitido encontrar un vocablo puquina, que es el Illanay, y otro vocablo tambin puquina que es el illawi (en F. Aguil 2000, Pg. 69, Illawi: Idolo puquina. Dice Aguil, dolo de Ilave(**) que representa a un hombre mirando al oriente y una mujer mirando hacia el poniente,ambos cubiertos de gruesas vboras, el varn con qoas y la mujer con asirus) y que nosotros interpretamos como la iluminacin de la mente y de la pasin de varn y mujer en unin con la naturaleza; estos vocablos y conceptos nos hablan de herramientas o particulares formas de pensar y sentir al unsono; o mejor an: una aptitud mutua instintiva-racional, del equipo tambin mtuo de varn y mujer; facultad olvidada por el ser humano occidental, pero que aqu en la sociedad andina, nuestros abuelos la usaban bien, como una capacidad o facultad, o como un Instrumento de saber-conocer-sistematizar-comunicar, aprendida desde la cuna, que es superior al razonar simple del occidental, cual es una funcin puramente cerebral, o produccin mental, o forma de pensar que en lo fundamental, intenta o exige la exclusin de todo sentimiento, emocin o pasin, por la absurda idea griega de que los sentimientos o tymos son volubles, cambiantes y deleznables y por contradiccin las razones o ideas, son eternas, como los dioses.



De aqu viene tambin la contraposicin occidental y cristiana entre -dolo (Dolo: Engao, fraude o simulacin) contra la "-dea, o -Deus, entre el dolo y el Dios, que era el principal argumento de los curitas extirpadores de idolatras, para perseguir a los andinos, Y que en aquellos tiempos los curas hablaban y defendian la ciencia occidental, como ciencia cristiana y a Cristo como todo logos y razon.



Con esta intencin, los cristianos adjudicaron la categora de dios al I de los Puquinas, cuando ms bien nuestro abuelos y cientficos puquinas saban bien que "I" era el eje del planeta, cuyo ngulo ptimo aseguraba la estabilidad y el equilibrio climtico, ngulo que lo mantenan "amarrado" con sus "Watanas" o "Intiwantanas", a lo largo del Qhapaq an (una viejsima y milenaria ciencia que hoy algunos le llaman despectivamente radiestecia y otros con ms respeto Tecnologa Haarp, ciencia en la que Manco Qhapaq y Mama Waco eran expertos, temas que requieren de mas espacio), asegurando que estas, las condiciones planetarias en equilibrio son las que producen y guardan la vida en su mejor condicin o Sumaq Kawsay. (Ver: El dios I de los puquinas y los pachakutis en: http://www.alainet.org/es/active/59346).



Notas



(*) Original del 06 /11/2012 corregido el 25/03/2017 - Este artculo es un adelanto, extractado del libro de Javier Lajo: Sumaq Kawsay, la vida plena o el equilibrio del mundo.

(**) Ilave (ilave), es una localidad o ciudad ubicada en las orillas del lago Titicaca, en la Regin

Puno, en El Per, este vocablo que da nombre a este pueblo deriva del vocablo puquina ILLAWI.

