Quin resarce ahora a las vctimas de Mercedes Alaya?

La jueza Mercedes Alaya, en un acto en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) en mayo de 2016. U.P.O.

Como es bien sabido, la jueza Alaya emprendi hace aos una cruzada judicial basada en la idea preconcebida de que en torno a ciertos dirigentes del Partido Socialista andaluz se haba organizado una trama de corrupcin y favores que habra supuesto malversacin de dinero pblico por miles de millones de euros.

La cruzada tuvo algunas caractersticas notorias:

a) Multitud de imputaciones basadas en simples juicios de intenciones.

b) Defectos formales muy frecuentes y decisiones surrealistas, como responsabilizar solo a unos pocos dirigentes socialistas de urdir en la sombra y con delictiva intencin lo que se inclua abiertamente en unos Presupuestos de la Junta de Andaluca elaborados y discutidos por numerossimas personas y aprobados ampliamente en el Parlamento andaluz.

c) Imposicin de fianzas astronmicas a personas que era pblico, notorio y fcilmente comprobable que no se haban enriquecido y cuyos patrimonios eran casi siempre nfimos e incluso ridculos en relacin con el tipo de conducta criminal que se les achacaba. Fianzas y embargos, que posteriormente anulaba la Audiencia en su gran mayora.

d) Publicacin de los autos ms conflictivos justo en momentos de clarsima significacin poltica, cuando ms dao se poda hacer al Partido Socialista y ms ventaja se proporcionaba a su gran adversario, el Partido Popular. Un partido este ltimo que incluso adelantaba en ocasiones los contenidos de los autos, como ocurri justo en el instante en que tomaba posesin un nuevo gobierno andaluz en septiembre de 2013.

Gracias a esa cruzada (o cacera) poltico-judicial, en casi toda Espaa se ha instalado la idea de que Andaluca es una tierra corrupta y gobernada por sinvergenzas que han robado como nadie lo ha hecho. Un juicio que me revuelve las tripas como andaluz porque la corrupcin que se ha podido dar en Andaluca (que no puedo ni voy a negar, sino que, al revs, procuro combatir con todos los medios que tengo a mi alcance porque me produce indignacin y asco) no llega ni a las rodillas de la que ha urdido el Partido Popular en muchas partes de Espaa o los nacionalistas de derechas en Catalua.

Creo que he demostrado desde hace aos que soy una persona de criterio libre e independiente y que critico a quien tengo que criticar cuando me parece que debo hacerlo. En mi web pueden leerse los numerosos artculos en los que he criticado al PSOE o a sus dirigentes, incluso a Susana Daz, cuando he credo que no hacan todo lo que a mi juicio (no s si con razn o sin ella), se puede hacer para erradicar en Andaluca la plaga de la corrupcin, o cuando cre que dejaban injustamente tiradas a personas con derecho a que se presuma su inocencia.

Pero que yo haya criticado y vaya a seguir criticando al PSOE o a sus dirigentes cuando crea que debo hacerlo, o que est ms o menos de acuerdo con sus polticas, es una cosa y otra es admitir la infamia poltica que se ha cometido con actuaciones como la de esa jueza.

En estos ltimos aos ha imputado y les ha puesto fianzas desorbitadas, es decir, ha deshonrado y puesto a los pies de los caballos y sometido al escarnio pblico, a personas cuya causa ha terminado siendo por fin archivada.

Podra mencionar a varias de ellas, pero no quiero traer nombres aqu porque ya han sufrido bastante. Adems, estn en los medios y cualquiera puede saber a quin me refiero. Entre ellas estn empleadas y empleados pblicos de a pie, hasta entonces conocidos solo por su buen hacer, personas honestas a los que la jueza envolvi en una pesadilla que ha supuesto aos de depresiones, de sentirse injustamente avergonzadas, de sufrimientos familiares y de dolor personal inmenso. Buenas personas en las que ahora el miedo y la inseguridad en ellas mismas es tan grande que ya nunca jams volvern a ser lo que fueron ni a disfrutar de sus capacidades. Y que no van a poder recuperar su buena fama porque su nombre y toda su carrera administrativa han sido vilipendiados y siempre quedarn vinculados a hechos deshonrosos en las redes sociales.

Solo voy a mencionar a una de esas personas cuya causa se archiva ahora porque precisamente ella misma me coment el calvario tan claramente injusto e infundado que estaba pasando. Y, sobre todo, porque me parece que se trata de una persona significativa y ejemplar.

Me refiero a Gonzalo Fuentes, presidente del comit de empresa del hotel AC Hotel Mlaga Palacio y responsable de relaciones institucionales de la Federacin de Servicios de CC.OO. La jueza lo imput, le puso una fianza, si no recuerdo mal de 60.000 euros (el fiscal le peda 484.000), y embarg uno o dos locales de Comisiones Obreras para hacerle frente.

Ms de tres aos despus, otra jueza ha archivado la causa y en su auto dice, refirindose a Gonzalo y a otros en su caso, algo que es terrible, por mucho que pueda alegrar el que por fin se haya reconocido: Lejos de poder ser consideradas delincuentes, podran ser consideradas vctimas.

Cmo puede darse por bueno que la jueza Alaya haya hecho justicia a base de crear vctimas?

Y, sobre todo, quin resarce ahora el honor de Gonzalo y el de las otras personas como l cuyas causas, por fin eso s, se van archivando? Quin vuelve atrs sus lgrimas y las de sus familiares? Quin los consuela del dolor pasado, de la frustracin y del sufrimiento? Quin explica ahora a sus hijos que no ha sido nada, que solo fue una pesadilla? Quin les quita el miedo y la vergenza que han sentido? Quin les devuelve la felicidad y la paz en que vivan?

Yo me siento impotente pues no puedo hacer nada ante eso, salvo no callarme. Y enviarle un abrazo a Gonzalo, a quien conozco desde hace aos como una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar mucho y modestamente y a defender honesta y generosamente a las clases trabajadoras. Y desearles a quienes todava siguen en este infierno sin tener responsabilidad que se termine pronto su pesadilla. Y pensando en todos ellos, solo quiero citar y desear suerte a alguien en particular porque me parece que es una persona honesta, que es sabido que nunca se ha enriquecido con la poltica y que me consta que sufre de una manera especial, por su pasada condicin de presidente de todos los andaluces, Jos Antonio Grin. Cualesquiera que sean los desacuerdos polticos que haya tenido o pueda tener con l, est por encima mi conviccin de que es una persona honesta y que nunca se ha beneficiado econmicamente de su actividad poltica, a diferencia de tantos otros que le sealan con el dedo. Le deseo suerte y, simplemente, que se haga Justicia con l, y con todos los dems que se encuentran en la misma situacin, lo ms pronto posible.

Juan Torres Lpez es economista,miembro del Consejo Cientfico de Attac Espaa y catedrtico de Economa aplicada en la Universidad de Sevilla. @JUANTORRESLOPEZ

Fuente: http://ctxt.es/es/20170322/Firmas/11741/Mercedes-Alaya-Ere-Andalucia-Juan-Torres.htm