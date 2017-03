Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

La hominizacin no es otra cosa que la gnesis y el desarrollo de culturas materiales de vida

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y Estado republicano.

***

Un tema de la realidad que quema sobre todo en Catalua Qu es eso de la autodeterminacin de las comunidades? De qu comunidades hablas? Tiene algo que ver con el derecho de autodeterminacin?

El trmino clsico hace referencia a dos aspectos a la vez. A la capacidad de que una comunidad social organizada est sometida a la deliberacin de la totalidad de sus ciudadanos, quienes de veras sean los que ejerzan la soberana, evitando ser sbditos heterodeterminados de un dspota: auto determinacin de la comunidad por la misma comunidad. Y, tambin, a la posibilidad de auto eleccin individual por parte de cada uno de los ciudadanos, ejerciendo para ello, la libertad material que le otorga la polis y el derecho de ciudadana de que dispone. Libertad de recursos, de tiempo libre, etc, que es producto de la actividad de la comunidad, y que otorga a cada individuo la capacidad de no estar sometido de forma inmediata a la dura naturaleza, y le permite elegir qu hacer, cmo operar, etc., eligiendo destino personal, preferencias etc, dentro de la divisin tcnica del trabajo que produce la comunidad, auto eligindose.

Pero dentro de toda esa tradicin a la que aludimos existen obras ms directamente polticas y autores ms importantes.

Si vamos a los grandes textos sobre poltica, hay que citar en primer lugar a Aristteles: su Poltica, las tres ticas, y, entre ellas, en primer lugar, la tica Nicomaquea. Yo creo que hay que leer tambin su Metafsica. Citara en segundo lugar, la obra de Tucdides, Historia de la guerra del Peloponeso. Si hay que hacer una recomendacin indispensable, yo recomiendo estos textos.

Luego, tambin a Platn, si bien l era un reaccionario; pero su pensamiento poltico est inserto en el mundo y en los debates de la polis y de la democracia. Los primeros dilogos suyos, y tambin el Protgoras, el Gorgias. El atroz, El poltico, y por supuesto, La Repblica y Las Leyes. Y Herodoto; no solo el dilogo de los tres strapas, sobre los regmenes polticos, sino, toda su obra, Historia, que es pensamiento laico.

Hay otros dos autores sin los que no ni quiero cerrar: hay que leer a Cicern, muy maltratado como filsofo, injustamente, a mi juicio. Leer a Cicern es la forma de conocer la tradicin republicana latina. Pienso en tres obras suyas. De repblica y De Officiis. Sobre los deberes-. Y tambin, Del supremo bien y del supremo mal. Por supuesto sus breves textos sobre la amistad o la vejez son bellsimos, pero no toca citarlos ahora. Los tres primeros, son importantes, hermosos y mucho ms interesantes para conocer el pensamiento republicano de Cicern, creo, que las Catilinarias o sus discursos forenses. Creo que Cicern debera estar en segundo lugar, tras Aristteles, como lectura, o a lo sumo, tras Tucdides, y as se tendra un acceso a la tradicin republicana romana.

Y hay una obra escrita en griego, pero que pertenece a la tradicin romana, as Vidas Paralelas de Plutarco, que ha sido durante mil ochocientos aos, hasta la Revolucin Francesa, un texto de difusin del pensamiento res publicano. Precisamente Rousseau recomienda leerla en familia.

Es interesante leer tambin, al menos, las primeras dcadas de libros de Historia de Roma desde su fundacin, de Tito Livio: Ab Urbe condita; ese es su ttulo. Los tres primeros libros, pertenecientes a la primera dcada de libros, son muy legendarios, pero a partir de ah, el texto sirve para hacerse una idea del republicanismo romano. La obra no tiene la fibra de la de un Tucdides, pero es muy interesante para comprender el carcter patricio de la repblica de Roma, cmo dominaban a la plebe, cmo surge el tribunado de la plebe y, sobre todo, la cultura modelo del ciudadano virtuoso romano, el ideal de ethos republicano, expuesta a travs de ejemplos.

A m no me molesta en absoluto ese uso hagiogrfico de contar cosas mediante ejemplos, que se da tanto en Plutarco como en Tito Livio Coriolano, Cincinato, Camilo-. Lo mismo que no me disgusta la obra de Digenes Laercio Vidas de filsofos ilustres, que est escrita de esta misma forma. Precisamente, en relacin con esta ltima obra, nos recuerda Pierre Hadot que esta forma de escritura se debe a que toda filosofa y esto es vlido tambin, para la escritura que trata sobre todo proyecto poltico, evidentemente- era ante todo una propuesta de vivir, de vida buena, una propuesta de comunidad de ethos, de eticidad. Una eticidad elaborada en una comunidad de vida. Por ello, el cmo viva un filsofo o un ciudadano republicano- era la mejor ejemplificacin de lo que significaba su ethos o su filosofa.

Me sabe mal dejar fuera otros nombres, Polibio, que elabora una definicin de democracia, que es clebre, pero se trata de hacer una propuesta de corpus manejable, y sta que estoy haciendo ya resulta excesiva.

No est mal, nada mal la propuesta que haces. Trabajo y estudio para todos los das de la semana y del mes durante aos.

Vale la pena, no sienta mal. Por tanto, y en resumen: Aristteles, en primer lugar, Aristteles, Tucdides, Cicern y Platn Repblica y los dilogos citados-. Con esto, uno sale muy bien pertrechado, muy bien armado. Y todos estos textos permiten, adems, entender el pensamiento poltico de los siguientes dos mil aos, hasta la Revolucin Francesa, y an a los grandes filsofos polticos posteriores pocos- que nos interesan a nosotros: todos ellos comparten la lectura de este patrimonio. Marx era un aristotlico de tomo y lomo, que rinde homenaje al estagirita constantemente. y un gran conocedor de la filosofa griega Marx, el marxismo verdadero, es un pensamiento "antiguo", enraizado con la tradicin praxeolgica inamentista, bimilenaria, directamente y, a la vez, mediante la concatenacin de autores Hegel, sin ir ms lejos- y no un injerto espurio del positivismo, del cientifismo.

S, s, tu marxismo no se ancla en el pensamiento de Althusser, del Coletti previo al berlusconismo o en el Della Volpe. Pero Marx, por ejemplo, aparte de Aristteles, tambin bebe de Goethe y de los tres grandes economistas del liberalismo econmico ingls y su tesis doctoral es sobre Demcrito y Epicuro.

S, en efecto. Y tambin bebe de Hegel.

Por supuesto, nos hemos referido a ello numerosas veces. Qu queran decir con polis cuando los griegos hablaban de polis? Cundo irrumpieron, desde cundo puede hablarse de la polis griega?

Polis o civitas "kiuitas"- en latn, es la denominacin para definir una comunidad social humana. Griegos y romanos tenan otras palabras para referirse a lo que nosotros llamamos ciudad: asty, en griego; urbs/ urbis, en latn. Atenas es una polis, no un asty; Atenas se encuentra donde estn los atenienses, no en un territorio amurallado ni en la Acrpolis. Estas comunidades se caracterizan por el hecho de que son dominadas por los polites o ciudadanos, que son los que ejercen la actividad poltica. Con independencia de qu sectores de la sociedad fuesen considerados poseedores de derechos de ciudadana. Las democracias estn organizadas segn unas relaciones sociales que dan el poder de deliberacin y de creacin de ethos a la mayora social, compuesta por los pobres en alianza con otros sectores sociales no oligrquicos.

Su significado fue cambiando con el tiempo o tiene un sustrato comn a lo largo del tiempo?

Evidentemente. Hoy da, "ciudad" significa otra cosa, es el conjunto conurbado de calles, etc. Pero los conocedores de la tradicin saben que el trmino posee otro sentido. Incluso los papas de Roma bendecan "Urbi et Orbe": a la ciudad material y al mundo; no: "ciuitati et orbe". Siempre han distinguido.

Usas el trmino demos. Cmo podemos definirlo? Pueblo, pueblo pobre, pueblo con derechos polticos? Quines formaban parte de ese demos?

Creo que la gran definicin nos la da Aristteles. Aristteles insiste en que "demos" significa "los pobres". Y que, por tanto, una democracia es donde mandan los pobres. En el libro tercero de Poltica, y en general en toda esta obra libros, cuarto, quinto, sexto, noveno-

Insiste y aade, que una sociedad en la que los pobres fueran minora y los ricos mayora, sera una democracia si los pocos pobres fuesen los que dominasen la sociedad y no la mayora, rica. No es el nmero, segn Aristteles, lo que caracteriza el rgimen de la democracia, sino el poder de los pobres. Democracia habla de la tradicin poltica, y de las colosales luchas de clases sostenidas por los pobre contra los oligoi, los plusioi, los pocos ricos, para imponer sus regmenes sociales que les garantizasen el buen vivir. Sobre este asunto, el libro mo recoge las citas fundamentales.

Vuelvo a cosas ya dichas que no te he preguntado. Qu significa eso de la prioridad ontolgica de la comunidad sobre el individuo? Puede existir una comunidad humana que no est formada de individuos? No hay aqu, en esta formulacin, un riesgo de aplastamiento de lo individual en la comunidad?

Muchas gracias por la pregunta que, seguro, t, por tus conocimientos, por tu formacin, Salvador, puedes responder mejor que yo. Aprovecho ahora para agradecerte las mltiples veces que, como entrevistador, asumes generosamente este papel de abogado del diablo, en beneficio del lucimiento del entrevistado, yo en este caso.

Trato ahora de responder a tu pregunta...

Lo hago no por tu lucimiento sino por aprender ms, por "extraer ms jugo" si me permites la metfora culinaria

La confusin es creer que el individuo preexiste a la comunidad: que existe una subjetividad trascendental, al margen de la sociedad, que posee entidad innata, y que, por tanto, cabe la posibilidad de que la comunidad social la oprima. Lo que denominamos subjetividad es una realidad que no existe entre los animales, y que se genera como resultado de la hominizacin. La hominizacin no es otra cosa que la gnesis y el desarrollo de culturas materiales de vida, de los ethos, como resultado del hacer en comunidad generado por los grupos humanos. Ese hacer en comunidad, hacer que es posible, solo como producto de las relaciones sociales, es el que permite obtener libertad frente a la naturaleza, poder elegir qu hacer, y es lo que, una vez se interioriza, produce la gnesis de la subjetividad humana. El sujeto humano se construye por co- pertenencia a un mundo cultural. Sus expectativas, sus necesidades, sus mismas capacidades y facultades intelectuales, no preexisten sino que son construccin, producto social. Y la libertad del individuo, su capacidad y deseo de elegir y elegirse, es algo que surge precisamente como consecuencia de la creacin de esas culturas que son producto de la comunidad social.

Somos totalmente seres producto de las protoculturas. Incluso biolgicamente.

A ver, a ver, con esto ltimo.

Como nos explicaba el gran bilogo Jacques Ruffi, el gran tamao de nuestro cerebro, que triplica de capacidad en solo un milln de aos no existe ningn otro rgano de ningn otro animal, en el registro fsil, que se triplique en un milln de aos, desde los 350 CC, a los 1.000, 1.500 CC-, es el resultado de la comunidad y de las protoculturas por ella producidas. Las protoculturas desarrolladas por la misma, otorgaban ventaja selectiva a las individualidades capaces de apropiarse de esas protoculturas, que eran las ms cerebradas. Esto en cuanto a la filognesis de nuestro cerebro, determinada por las culturas. Por otro lado, en cuento a la ontognesis del cerebro, nuestro cerebro es epigentico, nacemos con 15 mil o 30 mil millones de neuronas no disponemos de instrumental capaz de contabilizarlas-, pero estn desconectadas y las conectamos, conectamos sus axones, mediante la actividad: la que nos ensean nuestros progenitores, el saber hacer cotidiano, el ethos interiorizado, en primer lugar. En esto insiste el gran neurlogo Jean Pierre Changeux o Nessa Carey y su nocin de revolucin epigentica.

Te veo muy puesto en estas nociones. El libro de Carey que citas, editado por Buridn, Josep Sarret lo tradujo, es magnfico en mi opinin.

Todo esto est bien estudiado por los bilogos. En nosotros nada hay que sea natural. Ni la vida. Si no ando errado, la duracin media de la vida constatada mediante el estudio de fsiles humanos de la poca de Altamira Magdaleniense- , descontada la gran mortalidad de los cinco primeros aos de vida y la que sobrevena hasta los quince si se las tiene en cuenta, daran una media de sobre 25 aos de vida-, era de unos cuarenta aos de vida media. Luego, en el Neoltico, con la agricultura, la calidad de vida y la tasa media de vida se vino abajo, se desplom Nosotros vivimos una vida media mucho ms prolongada, todo ello debido a la cultura, nuestro periodo de vida es cultural, est culturalmente determinado.

De ah tu afirmacin, un peln forzada, que incluso la vida no es natural.

Y si pensamos en los homnidos y en los antropoides, en general, un ejemplar miope no hubiera podido existir como ser vivo en una especie dotada de vista estereoscpica, un individuo miope no hubiera sido un espcimen viable. Ni entre los arborcolas el pio: morrocotudo- ni entre los de las sabanas: merienda segura para otros ms "largos", al menos, de vista En fin, que tambin los miopes somos hijos, no de dios, sino del desarrollo de la cultura material humana. Los miopes y otros muchos ms.

La libertad, que es caracterstica solo humana, ha sido creada por la comunidad: libertad, en primer lugar, conseguida frente al resto de la naturaleza. Y gracias a la actividad en comn, dentro de esa comunidad, desarrollamos nuestra capacidad de elegir. Esa misma actividad es la que ha generado la subjetividad social, sus necesidades. Entre ellas, la de autoelegirse. Todo esto no es producto del bios innato, sino de la cultura producida por la comunidad.

Pero quiero dejar de lado ahora esta fundamentacin biolgica de la metafsica de la prioridad ontolgica de la comunidad sobre el individuo, hecha desde las propias ciencias biolgicas, para pasar a la poltica, refirindome a tres asuntos.

De acuerdo. Pero dejmoslo para la prxima conversacin.

Me voy preparando.



