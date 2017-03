Mxico y el Trump Today

Durante siglos, Inglaterra ha recurrido al proteccionismo, utilizndolo al mximo y de l ha obtenido resultados satisfactorios. No cabe duda que su podero actual se debe a este sistema. Despus de dos siglos, Inglaterra ha estimado conveniente adoptar el libre comercio porque ahora cree que el proteccionismo no le ofrece nada ms. Pues bien, entonces, seora, mis conocimientos sobre mi pas me hacen creer que dentro de 200 aos, cuando Amrica haya aprovechado todo lo posible el proteccionismo, tambin adoptar el libre comercio

(Ulyses Grant, decimoctavo presidente de los Estados Unidos. 1869-1877)

Solo dos observaciones pudieran hacrsele a Grant. En primer lugar, que sobreestim el tiempo: no hicieron falta 200 aos para que los Estados Unidos se avocara a promover por todo el mundo el libre comercio. Y segundo, que le falt decir que lo mismo aplica en sentido contrario: que los Estados Unidos, as como podra pasar del proteccionismo al libre comercio cuando lo considerara conveniente, no escatimara en hacerlo del libre comercio al proteccionismo.

Pero el fondo de su planteamiento es impecable: la poltica econmica de una potencia nunca se casa con ninguna doctrina econmica en especfico. Es decir, las potencias del mundo no eligen o practican una poltica econmica siguiendo tal o cual doctrina o teora. Es absurdo siquiera pensarlo. Las potencias tienen una serie de intereses a defender e imponer, problemas a resolver, etc., y se avocan a ello. Y luego, a posteriori, solo a posteriori, eligen la doctrina o teora que mejor se aviene a la hora de legitimar dicha tarea. Si es el liberalismo de Smith y Ricardo o el proteccionismo de Friedrich List, lo dictar la ocasin.

Quienes s se ven forzados a seguir la va inversa son los pases que no ostentan en rol de potencia. stos, por lo general, no eligen su poltica econmica sin coacciones y en plena libertad, as como tampoco la doctrina o teora que la vlida. Todo eso les es impuesto, como una derivacin de la poltica y la doctrina impuestas por las potencias y, en parte, por los arreglos entre sus grupos dirigentes. De ms est decir, en virtud de lo anterior, que el criterio que priva no es endgeno, sino exgeno. En el menos malo de los casos, el pas no potencia debe ver cmo se las arregla en medio de unos criterios y parmetros que son funcionales a intereses que no le son propios.

Mxico y el TLCAN.

Pocos casos como el mexicano ejemplifican mejor lo anterior. En 1992, Mxico abandona su modelo desarrollista clsico y se suma al Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) junto con Estados Unidos y Canad. Fue por esta va que empez a dibujarse lo que luego se llamara ALCA, rea de Libre Comercio de las Amricas, proyecto abortado en la Cumbre de las Amricas de Mar del Plata en 2005.

En fin, el caso es que tras 25 aos de la entrada de Mxico al TLCAN, suele asegurarse desde las corrientes principales que esto se tradujo en puro beneficio para Mxico. Se alega que el pas se industrializ e hizo competitivo, al punto de rivalizar con China y dems tigres asiticos por la penetracin de sus exportaciones al mercado norteamericano.

Desde la izquierda y otros sectores crticos se ha hecho ver con mucha razn, que el secreto de este supuesto xito, ha sido llevar la mano de obra a niveles ms bajos de los ya bajsimos costos asiticos (los salarios en promedio son 20% inferiores), al tiempo de impulsar una desestructuracin del pas a tal nivel, que el abandono de los campos y la precarizacin del trabajo terminaron abonando la mano de obra para la que a todas luces se presenta como la industria ms poderosa de Mxico: el narcotrfico. Se estima en 40.000 millones de dlares por ao las cifras manejadas por las organizaciones criminales mexicanas que dominan el abastecimiento y distribucin de la mayora de las drogas ilcitas en Estados Unidos.

Sin embargo, algo sobre lo cual no se ha insistido lo suficiente, es que en trminos econmicos puros y simples (es decir, sin preocuparnos porque en el lapso de tiempo considerado la pobreza y la concentracin de la riqueza han venido aumentando), la famosa industrializacin de Mxico tras el TLCAN es cuanto menos relativa. En realidad, se trata en buena medida de una industria maquiladora de ensamblaje, cuyo valor agregado mexicano es menos del 30% del 12% de las exportaciones mexicanas que entran a los Estados Unidos y Canad. Pero por otra parte, y tal vez lo ms paradjico del asunto, es que en comparacin con la dcada anterior la productividad de la economa mexicana lejos de aumentar, baj. Entre 1960 y 1980, el PIB real de Mxico por persona casi se duplic al registrar un crecimiento del 98,7%. Mientras tanto, en los aos del TLCAN, el mismo indicador ha crecido slo 18,6 puntos porcentuales.

Y ahora con Trump qu?

As las cosas, qu tenemos ahora? Pues una economa con un mercado interno desestructurado, as como sus soportes igualmente endgenos volcados casi a la exclusiva tarea de suministrar manufacturas baratas a los Estados Unidos y Canad, pero que en razn de lo mismo, hoy da que se cumple a la inversa la profeca de Grant en el sentido de que los Estados Unidos Trump mediante- pretende regresar del libre comercio al proteccionismo (porque ambas cosas hay que ponerlas entrecomillas), el pas puede quedar en una posicin muy grave.

De darse este salto atrs en la divisin internacional del trabajo instaurada durante la llamada globalizacin, la famosa industrializacin mexicana puede, o bien convertirse en un cementerio de maquilas sin destino, o bien dar un salto cualitativo para volcarse hacia el mercado interno. Para que ocurra esto ltimo tienen que existir esos otros mercados, cosa que en el contexto de inestabilidad e incertidumbre actual luce cuesta arriba. Y si el caso es volcarse al mercado interno, eso debe pasar por un proceso de mejora del poder adquisitivo previo de la poblacin, es decir, una distribucin ms equitativa de la riqueza, cosa que el modelo actual niega como principio.

Pero mientras eso se define, lo que ha quedado expuesto es la vulnerabilidad de la economa mexicana. Basta el resultado electoral de otro pas y los tuits locuaces de un presidente extranjero, para que la bolsa se desquicie, la moneda se desbarranque y las empresas-maquilas instaladas levanten vuelo. Algo similar, por cierto, al caso venezolano con la manipulacin 2.0 del tipo de cambio. Lo que por lo dems nos pone en un nuevo terreno de guerras monetarias y comerciales virtuales que al parecer llegaron para quedarse.

