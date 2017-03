Economistas de EE.UU. y 10 pases ms advierten sobre peligro de un retorno al neoliberalismo en Ecuador

ALAI

Durante los ltimos diez aos, el Ecuador ha logrado importantes avances econmicos y sociales. Nos preocupa que muchos de estos cambios en trminos de reduccin de la pobreza, incrementos salariales, reduccin de la desigualdad, y mayor inclusin social puedan verse erosionados por un retorno a las polticas de austeridad y neoliberalismo que prevalecieron en el Ecuador desde inicios de los ochenta hasta comienzos del siglo XXI. Un retorno a dichas polticas amenaza con poner al Ecuador de nuevo en un camino que conduce no solo a una mayor inequidad social, sino a una mayor inestabilidad poltica tambin. Es importante recordar que este pas tuvo ocho presidentes entre 1996 y el 2006.Desafortunadamente, abunda la confusin y desinformacin sobre los logros del Ecuador en estos ltimos aos. Se ha convertido en parte del sentido comn que el progreso econmico y social del pas fue simplemente resultado del boom de las materias primas y de un incremento en los ingresos, fruto del petrleo. Esta explicacin ignora las importantes e innovadoras reformas que el gobierno ecuatoriano ha implementado, y que han jugado un rol efectivo permitiendo al pas salir, relativamente sin rasguos, de la Recesin Global del 2009 y del ms reciente colapso de los precios del petrleo. Estas reformas incluyen haber incorporado al Banco Central como parte del equipo de gobierno, un impuesto a la salida de capitales, un substancial incremento de la inversin pblica, la re-regulacin del sector financiero y una poltica fiscal contracclica.Las polticas econmicas neoliberales ya han sido ensayadas en el Ecuador y han fracasado. Comparado con el 1,5% de crecimiento anual del PIB per capita del 2006 a 2016, este indicador aument tan solo un 0,6% entre 1980 y el 2006. Desde 1980 al 2000, periodo en el que el Ecuador tuvo una serie de acuerdos de prstamo con el Fondo Monetario Internacional, el pas experiment un considerable fracaso econmico, en el cual el PIB per capita cay un 1,5% durante las dos dcadas. Este fracaso casi de seguro result, al menos parcialmente, de los recortes presupuestarios, privatizaciones, metas de inflacin, desregulacin y otras medidas, que tambin haban hecho que la economa del Ecuador fuera cada vez ms vulnerable a los choques externos. En el periodo comprendido entre 1960 y 1980, en contraste, el crecimiento del PIB per capita fue del 110%.Del mismo modo, la pobreza se increment en un tercio entre 1995 y 2001, cuando alcanz el 45%. La pobreza disminuy en general entre 1995 y 2006, pero tan solo en un 2,7%; mientras que entre 2006 y 2014 cay en un 32%. De acuerdo a las estadsticas oficiales, el coeficiente de Gini en el ingreso neto de los hogares (una medida comn de desigualdad) descendi en alrededor de un 10% entre 2006 y 2014, luego de haber incrementado en ms de un 7% entre 1995 y 2006. A los indicadores de los aos pre-Correa, tan lamentables como son, les amortigua la masiva emigracin de ecuatorianos durante los gobiernos anteriores, que ayud a mantener artificialmente bajas las tasas de desigualdad, pobreza y desempleo.Durante la mayor parte de la historia moderna del Ecuador, su riqueza petrolera ha beneficiado enormemente a algunos pocos. Por ejemplo, una ley del 2002 apoyada por el FMI y el Banco Mundial requiri que el Fondo de Estabilizacin del Ecuador, una entidad creada con y receptora de fondos provenientes de la explotacin petrolera, destinara el 70% de sus ingresos a pagos de deuda, y tan solo un 10% a la inversin social.Importantes reformas durante la dcada anterior han distribuido los ingresos del petrleo de modo ms equitativo. Acuerdos petroleros que anteriormente entregaron la riqueza del Ecuador a compaas petroleras extranjeras fueron renegociados, conduciendo a mayores beneficios para la poblacin ecuatoriana (sin estas negociaciones, el incremento en los precios del petrleo no hubiese generado las substancialmente mayores entradas para el gobierno). Estos ingresos estatales han sido dirigidos hacia un responsable gasto estatal con resultados impresionantes: la matrcula en educacin media y secundaria se dispar dramticamente, mientras el presupuesto para educacin superior se increment del 0,7% al 2,1% del PIB. Mientras la inversin en salud se ha duplicado como porcentaje del PIB del 2006 al 2016, cerca de un 40% ms de pacientes fueron atendidos en hospitales pblicos en 2014, en comparacin con el 2006. El gobierno ecuatoriano implement estmulos de alrededor del 5% del PIB que le permitieron sortear la crisis del 2009 con una disminucin del mismo de apenas un 1,3%.La era del consenso de Washington en el Ecuador no benefici a la mayor parte de los Ecuatorianos, y muchos de ellos demostraron sus sentimientos al respecto, con manifestaciones masivas que ayudaron a derrocar varios presidentes; hasta que finalmente en las elecciones de 2006 inauguraron una poca de cambio real una ruptura histrica con las polticas econmicas que, en parte, pusieron los intereses de las lites locales, de Washington y del poderoso capital internacional, por encima del de la mayora de los ecuatorianos.Nuestro objetivo no es decirle a los Ecuatorianos por quin votar, ni interferir en los procesos polticos del pas. Con la proliferacin de desinformacin e incomprensin con respecto a la economa ecuatoriana, sin embargo, sentimos la necesidad de poner algunas cosas en claro.El Ecuador merece lderes que implementen polticas que beneficien a todos los ecuatorianos -quienes quieran que ellos sean. Sera trgico para el siguiente gobierno del Ecuador regresar a un pasado menos prspero y menos incluyente.Lloyd M. Bentsen Jr. Chair in Government/Business Relations and Professor of Government at the LBJ School of Public Affairs, University of Texas at AustinDepartment of Economics, University of Cambridge, United KingdomProfessor of Economics at University of Missouri-Kansas City, Former Chief Economist on the U.S. Senate Budget CommitteeAssociate Professor of Economics and Law, University of Missouri-Kansas CityAssociate Professor and Chair of the Department of Economics and the Economics and Finance Program at the Levy Economics Institute, Bard CollegeProfessor of Economics and Co-Director of the Political Economy Research Institute (PERI) at the University of Massachusetts, Amherst.Co-Director, Center for Economic and Policy ResearchFounder, Economic Policy InstituteProfessor of Economics, American UniversityCo-Director, Center for Economic and Policy ResearchDevelopment Economist, MunichFounding Member of Chicago Political Economy Group and retired Sr. Vice President, Chicago Stock ExchangeProfessor of Economics and Political Science, University of Notre Dame and Distinguished Professor, FLACSO, EcuadorEconomist, Economic Policy InstituteProfessor of Economics, Emeritus, University of Massachusetts, BostonProfessor, FEAS, Department of Economics, Anadolu University, Eskişehir, TurkeySenior Economist, Center for Economic and Policy ResearchProfessor of Economics, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, MexicoProfessor of Economics, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India and Executive Secretary, International Development Economics Associates, IndiaAssociate Professor of Economics, SwedenProfessor Emerita and Director, Project on Regional and Industrial Economics, University of MinnesotaProfessor of Economics, Bucknell University and Co-editor of the Review of Keynesian EconomicsProfessor of Economics, University of VermontProfessor, International Relations, San Francisco State UniversityLabor Economist, Keystone Research CenterProfessor of Urban Planning, University of California Los AngelesAssociate Professor, Department of Economics, University of Toronto, CanadaProfessor of Economics, Wellesley CollegeFaculty in Economics and Political Economy, The Evergreen State CollegeEconomist at University of Buenos Aires and University of San Martn, Argentina and Researcher at Institute of High Social Studies, IDAES and Cultural Center of Cooperation, CCCPostdoctoral Associate, Samuel DuBois Cook Center on Social Equity at Duke UniversityReader in Economics, Management School, Queen's University Belfast, Belfast, Northern IrelandVisiting Fellow, Munk School of Global Affairs, University of Toronto, CanadaProfessor Emeritus of Economics, University of Massachusetts BostonCo-Director, Center of Workers Innovation (CONICET), Argentina and President of the Latin American Economic Thought Association (APEL)Turkish Social Science Association, TurkeyProfessor of Political Economy, The Evergreen State CollegeReader in Political Economy of Development at the School of Oriental and African Studies (SOAS), LondonAssociate Professor of Economics, Babson College, Wellesley, MAAdjunct Professor, Asian College of Journalism, Chennai and Adjunct Professor, Rajiv Gandhi National Institute for Youth Development, ChennaiAssociate Professor, Department of Economics - So Paulo State University (UNESP) - BrazilProfessor, Columbia UniversityProfessor of Pluralist Development Economics, International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam, NetherlandsProfessor of Economics at Cukurova University, TurkeyResearcher, Centro de Economa y Finanzas para el Desarrollo Argentino (CEFID-AR); Advisor at the Central Bank of Argentina (BCRA)Independent Researcher and Economist at UNLP, ArgentinaAssistant Professor of Economics, The Gonbad Kavoos University, IranAssistant Professor, Graduate Business Administration, Benedictine University, Lisle, ILAssociate Professor of Economics at Denison University, and President of the Binzagr Institute for Sustainable ProsperityEconomics Instructor at Wake Technical Community College, Raleigh, NC (retired)Professor of Economics, University of Wisconsin-ParksideEmeritus Professor of Economics, University of Utah, Steering Committee of the Union for Radial Political Economics (URPE)Professor Emeritus of Economics Western New England UniversityLecturer in Development Economics, Global Development Institute, The University of Manchester, UK, Professor of Economics and Public Policy, University of Massachusetts AmherstFuente: http://www.alainet.org/es/articulo/184357