"Muertes por desesperacin" de los blancos de EE.UU. debido a la globalizacin

Dos economistas de la Universidad de Princeton, Anne Case y Angus Deaton, premio Nobel de Economa en 2015, en una perturbadora publicacin en http://goo.gl/QoVzTY ), de la primavera 2017, que ha impactado en los multimedia de Estados Unidos, demuestran que los estadunidenses blancos (no-hispanos) de edad mediana (de 45 a 54 aos) y con menor nivel de educacin, fallecen en forma desproporcionada debido a una mayor incidencia de las "muertes por desesperacin" () que se subsumen en sobredosis de drogas, enfermedades alcohlicas y suicidios, quienes exhiben mayor desempleo y menos oportunidades de encontrar trabajo.La nueva publicacin es continuacin de una previa de los mismos autores ende 2015, "Creciente morbilidad y mortalidad en la edad mediana de los estadunidenses blancos no-hispanos en el siglo 21" ( http://goo.gl/j73664 ), que, con solo 15 aos de seguimiento, extrapola en forma dramtica una tendencia que se agudizar durante todo el siglo.En una entrevista, Deaton sentencia que se trata de una historia del colapso de la clase trabajadora blanca cuando el mercado laboral se ha volteado en su contra.A mi juicio, ello explica la ignominiosa ereccin del muro Trump que comporta varios aspectos multifactoriales: guerra demogrfica de los supremacistas blancos primordialmente, de los desempleados; guerra contra la importacin de herona que controla(ba) El Chapo Guzmn ( http://goo.gl/pXbGgX ); y un asunto de seguridad nacional ( http://goo.gl/EuXq6L ), adems de propiciar un suculento negocio para la empresa constructora de muros de Israel, desde Gaza hasta Texas: Magal Security Systems ( http://goo.gl/42MypD ).Ms all del vulgar reduccionismo mercantilista al que son adictos los fracasados economistas aldeanos del Mxico neoliberal itamita, elque comporta una inversin de un milln de milln de dlares en manufactura/infraestructura est destinado no solamente a la creacin de empleos de los blancos abandonados y vctimas de una carnicera (Trump dixit), sino, tambin, a la lucha contra las muertes de la desesperacin que gener y exacerb la depredadora globalizacin que ha aniquilado a las clases medias, primordialmente de raza blanca, desde Gran Bretaa hasta EU, lo cual cataliz el Brexit y su hermano simbitico dela los dos lados del noratlntico anglosajn.Nada menos que el tres veces candidato presidencial, muy cercano al defenestrado Nixon, del ala paleo-conservadora del Partido Republicano, Pat Buchanan, explaya en forma prstina el fenmeno dely su corolario, el, lo cual, a su juicio, le concedi el triunfo presidencial: "Trump vio a la parte del centro (Middle) de Estados Unidos recular" (sic) por el cambio demogrfico fomentado por las invasiones del Tercer (sic) Mundo, y prometi frenarlas. Mientras nuestras trasnacionales quemaban incienso en el altar de la economa global, Trump visit a las vctimas de la clase trabajadora. Y aquellos estadunidenses olvidados en Pennsylvania, Ohio, Michigan y Wisconsin le respondieron" y siguieron su mantra: "Estados Unidos primero" ( http://goo.gl/6GfB67 ).El estudio de los dos economistas de Princeton es sumamente revelador porque se concentra en un segmento de edad mediana de los blancos no-hispanos cuando otros estudios sobre la sobredosis de herona/fentanilo prevalece en el segmento de los pudientes jvenes blancos: nacidos despus de 1980 y la primera generacin del nuevo milenio ( http://goo.gl/dt6bo9 ).Siempre me he rebelado a la dictadura semntica de la racista y clasista Oficina del Censo de Estados Unidos que en forma incorrecta utiliza "hispano" en lugar del ms correcto trmino de "latino".Si el factor de la "no-educacin" brilla intensamente en el deterioro de la salud fsica y mental de los desempleados blancos no-hispanos, en el segmento de losblancos no es el comn denominador ya que sus drogadictos pertenecen a la clase pudiente y universitaria.Los autores colocan en la picota a los opiceos, pero no se les escapa que la causa principal es la globalizacin.Un tuit desintetiza uno de los hallazgos del estudio: "la tasa de mortalidad para los blancos de edad mediana sin estudios universitarios se ha disparado en la pasada dcada, pese a que las tasas de muerte para los afroamericanos y los hispanos han continuado a declinar".La ausencia de salarios estables y bien pagados para este segmento de blancos ha provocado estragos mentales: dolor, distrs y disfuncin social que se han exacerbado debido a la falta de solucin de su causal.Las "muertes por desesperacin" se acompaan de una participacin reducida de la fuerza laboral, decremento en las tasas de matrimonio e incrementos en reportes de pobre salud fsica y mental que carecen de apoyos socioeconmicos: "el efecto combinado significa que las tasa de mortalidad de los blancos con un grado de educacin no mayor a secundaria, que eran alrededor de 30 por ciento menos que las tasas de mortalidad de los afroamericanos en 1999, creci 30 por ciento ms que los afroamericanos en 2015". Vaya drama!Las "muertes por desesperacin" van de la mano con una disminucin en el progreso contra la mortalidad de las enfermedades cardiacas y el cncer, los dos mximos asesinos de la mediana edad.Segn, "esta dinmica ayud a alimentar el ascenso del presidente Donald Trump, quien gan un amplio apoyo entre los blancos con slo un diploma de secundaria" ( http://goo.gl/6sJJPH ).El grave problema se acenta debido a que al unsono de la automatizacin/robotizacin, los desempleados blancos sin estudios universitarios recibirn ingresos menores en el futuro.Aqu se derrumba el mito de que los desempleados blancos sin educacin universitaria no ocuparan los trabajos de faena que ejercen los miserables migrantes latinos, ya que, como se desprende del estudio de marras, la tendencia consistente de que el segmento de hombres que padecen la muerte por desesperacin desciende cada vez ms los escalones degradantes de trabajos menos calificados.explaya que en otras investigaciones han encontrado que "los estadunidenses con slo diplomas de secundaria tienen menos probabilidad de casarse o de comprar un hogar, pero que tienen ms probabilidad de divorciarse si llegaran a casarse", lo que, a juicio de Deaton, toda esta constelacin sico-socio-econmica adversa encamina a la desesperacin de los afectados.Los puntos geogrficos ms golpeados incluyen los estados de los Apalaches, como West Virginia y Kentucky, que tambin abarcan reas como Maine, Baltimore y la parte oriental del estado de Washington, cuyos "patrones son evidentes en los sectores rurales y pequeos condados como algunas amplias reas metropolitanas".En forma comparativa, el mismo segmento estudiado en Europa con educacin limitada ha reducido sus tasas de muerte, lo cual se atribuye a sus programas sociales y a su red de seguridad social.Se asienta que la perniciosa globalizacin es misntropa, depredadora, inicua y antibiolgica.Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/03/26/opinion/016o1pol