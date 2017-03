El homenaje a Walsh en la ex Esma, a 40 aos de su asesinato

La satisfaccin moral de un acto de libertad

Pgina/12

El 25 de marzo de 1977 la Armada Argentina asesin y desapareci el cuerpo del escritor, periodista y militante montonero Rodolfo Jorge Walsh, que acababa de despachar su Carta Abierta a la Junta Militar. Durante la madrugada siguiente los miembros del Grupo de Tareas 3.3 allanaron su casita de San Vicente, de donde robaron archivos de prensa, documentos y cuentos inditos, que luego fueron vistos por secuestrados en la ESMA. El sbado, al cumplirse 40 aos de su muerte y en el marco de la muestra Walsh en la ESMA, cientos de personas, la mayora jvenes, escucharon sin pestaear los recuerdos de Horacio Verbitsky, amigo y compaero de militancia de Walsh, y de Martn Gras, el sobreviviente que vio su cuerpo ametrallado y los papeles que los marinos -ahora condenados y presos- nunca se dignaron a devolver. En el cierre de La visita de las cinco, como se denomina el recorrido del pblico por el Museo-Sitio de Memoria ESMA, el periodista de PginaI12 y presidente del CELS denunci que hay una ofensiva muy clara para tratar de detener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.



El objetivo es hacer presente a Rodolfo Walsh en toda su magnitud, explic Alejandra Naftal, directora del Sitio-Museo de Memoria ESMA, en referencia a la muestra que se podr visitar hasta el 23 de abril. Entre los documentos en exposicin se destaca una copia original de la Carta Abierta, que Walsh termin de escribir horas antes de ser acribillado en la esquina de San Juan y Entre Ros, y apuntes de Lilia Ferreyra -compaera en sus ltimos diez aos de vida- al intentar reconstruir el cuento Juan se iba por el ro, sobre la vida de un soldado de las luchas civiles del siglo XIX. Hay tambin tres piezas audiovisuales con fragmentos de testimonios brindados durante los juicios orales ante el Tribunal Oral Federal 5: sobre la cada del escritor en manos de la patota de la Armada, sobre los papeles robados en la quinta de San Vicente y sobre la reconstruccin de Juan se iba por el ro, cuento que Gras descubri durante su cautiverio en el armario del entonces teniente Antonio Pernas, oficial de inteligencia de la Armada.

Compaero, amigo y maestro, fueron las palabras de Verbitsky para definir a Walsh durante su exposicin en la puerta del ex Casino de Oficiales de la ESMA, pegado a los vidrios que cubren la fachada del ex centro clandestino con los rostros de cientos de detenidos-desaparecidos. Confes que el 40 aniversario me pega ms fuerte no por el nmero redondo sino por la ausencia de Lilia, fallecida hace dos aos y a quien confort desde aquel 25 de marzo, y que es difcil asimilar que Walsh -quince aos mayor- muri a la edad que hoy tiene uno de sus hijos.

El periodista de PginaI12 habl primero sobre Juan se iba por el ro, cont que Walsh quera escribir una novela pero empezaba y se trancaba, por eso decidi escribir cuentos con un personaje comn para despus enhebrarlos. Luego repas las experiencias de ANCLA, que defini como una simulacin de agencia noticiosa, y Cadena Informativa, una sola hoja que relataba un episodio concreto y cerraba con la invocacin a sentir la satisfaccin moral de un acto de libertad y derrotar el terror. Lneas magistrales, las defini Verbitsky, que al investigar la historia poltica de la Iglesia catlica descubri que estaban inspiradas en panfletos de esa institucin en su campaa contra Pern en 1954, de la que particip el hermano de Walsh, luego piloto de uno de los aviones que bombardearon Plaza de Mayo. Tambin destac al apelacin a elementos de la cultura popular en referencia a la idea de cadena. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarn esperando, ley y record que era el eslogan de la publicidad de la poca.

Al analizar la Carta Abierta, el periodista remarc la visin profunda sobre las consecuencias del golpe de Estado que evidencia la definicin de la poltica econmica como la explicacin de sus crmenes pero tambin de una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Y eso que no lleg a ver las peores medidas econmicas: la ley de entidades financieras se aprob meses despus, reflexion. La conduccin de Montoneros le objet ese prrafo pero Walsh, que firm la carta con su nombre, no lo sac ni lo modific, cont Verbitsky. Cerr la primera parte de su exposicin con la clebre definicin de Walsh sobre cul es el campo del intelectual y con una lectura de Las cosas que quiero, de los diarios del escritor, que arranca por Lilia (eliminada de una de las primeras ediciones de ese texto) y termina con la sumersin en los otros. Eso logr Rodolfo, concluy.

Yo estoy del otro lado del espejo, arranc Gras, que es abogado y docente. Mi tarea es notoriamente ms ingrata, admiti antes de relatar su secuestro en enero de 1977. Militante montonero como Walsh y Verbitsky, cont que Pernas estaba entre azorado y fascinado por el mundo de esa organizacin, por lo que peridicamente lo citaba para entrevistarlo en su oficina del stano de la ESMA. Fue all que, no con capucha sino con los anteojitos que slo le permitan ver algo gracias a su nariz pronunciada, fue testigo del gritero total de la patota que llegaba y pudo ver el cuerpo de Rodolfo, desnudo de la cintura para arriba, con el pecho atravesado por una rfaga de ametralladora, sobre una camilla, rumbo a la enfermera.

Luego cont cmo se top con los papeles robados a Walsh en el armario de Pernas y detall lo que vio y ley: una carpeta con recortes de noticias policiales, la coleccin del diario de la CGT de los Argentinos, tres documentos crticos a la conduccin de Montoneros, un ejemplar de la Carta Abierta y el cuento Juan se iba por el ro. Fue un golpe descubrir que la crtica al militarismo haba sido puesta en palabras, cont. Confes que los cautivos de la ESMA todava no saban sobre los vuelos de la muerte, que crean lo contrario: que los trasladados, en teora a quintas de recuperacin, eran quienes sobreviviran, y viceversa. Luego record su primer encuentro con Lilia en un bar de Madrid en 1982. La compaera de Walsh, que lo haba ayudado a tipear la Carta y el cuento, comenz a recitar las primeras lneas de Juan se iba por el ro y se asombr al ver que Gras lo recordaba. Fue mgico: dos personas tratando de reconstruir la herencia perdida del mejor escritor de su generacin, resumi.

Estos papeles detenidos desaparecidos son una asignatura pendiente. Me resisto a creer que quienes tuvieron ese material en sus manos lo hayan destruido, reflexion Verbitsky horas despus, tras la intervencin del escritor Marcelo Figueras, convocado como cronista invitado por los organizadores, y de la visita por el Museo-Sitio de Memoria. Yo creo, y Rodolfo crea, que los papeles perduran, no se pierden, y la experiencia internacional dice que las burocracias de poder aman el archivo. Por eso tengo la esperanza de que ese material pueda recuperarse, ya que es parte significativa de la cultura de este pas, remarc.

Al repasar los contenidos de la muestra, el presidente del CELS elogi el rigor cientfico que le imprimi el equipo que encabeza Naftal y celebr que aqu no hay una visin sectaria de la historia, no se est haciendo propaganda de nada: se muestra hechos tal como ocurrieron. Advirti sobre el revisionismo que se pretende instalar y mencion como actor central al secretario Avruj, que en los ltimos das anunci la intencin de revisar los planes de estudio de historia argentina sobre los 70. Por ahora no dicen que quieren negar, dicen que quieren memoria completa, un invent del actual papa Francisco en el ao 2000, dijo Verbitsky, y record que fue el entonces jefe del Ejrcito, Ricardo Brinzoni, quien relat los planteos sobre una mesa de consensos que propona el entonces arzobispo porteo Jorge Bergoglio.

Ante la imposibilidad de frenar los procesos judiciales lo que hacen es echar arena en los engranajes: negar presupuesto, cerrar unidades investigativas, despedir personal, no cubrir vacantes judiciales, describi. Es la forma de sabotear (el proceso de justicia) sin enfrentarlo abiertamente, resumi. Lo que han visto ac les provee de argumentos para resistir ese intento de revisionismo, esa tentativa de reprimir nuestra historia y de volver a una etapa superada por la conciencia social, por los aos transcurridos, por las investigaciones y los juicios realizados, y por la participacin de nuevas generaciones en el conocimiento de los hechos, la toma de conciencia y la ratificacin del Nunca Ms.

